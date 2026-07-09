20+ светлых фото и историй из детства с ароматом жвачки и своими маленькими радостями

У каждого из нас детство состоит из таких простых, но дорогих сердцу вещей: свитера с Микки Маусом, любимого мультфильма, аудикассет, на которые мы сами записывали песни, и фишек, которые мы не забывали взять с собой в летний детский лагерь. Благодаря этим предметам рождались добрые и вдохновляющие истории, которые теперь мы гордо и с улыбкой рассказываем своим детям.

Кто-нибудь еще скучает по моде из нашего детства — веселые свитера с мультяшками, блестящие мастерки и пышные бантики в девчачьих косичках

© StepanKorolkov / Pikabu Катерина Т. только что Особенно хорошо смотрелись уже готовые бантики на резиночке - не нужно было вплетать ленту в косу - просто прицепила и пошла Ответить

В какой-то момент такие карандаши вытеснили из наших пеналов обычные простые. Самое интересное начиналось, когда один грифель терялся, а на его место тут же приходил скомканный кусочек бумаги

«Мой первый компьютер! Ну ладно, вообще папин, он уже в то время занимался видеомонтажом и 3D-графикой. Но и в игры мы играли, конечно»

© evashu / Pikabu Катерина Т. только что У меня папа с конца 80-х все покупал какие-то кмпьютеры, собирал. Первый был Микроша. Потом байт. Папина любимая игра была "Схватка" Я точно помню, что там вроде нужно было драться с пантерой какой-то. И игра была еще на большой дискете. А вот у меня была любимая - Парадиз - там чувак из древних времен ходил зачем-то, не помню уже, зачем. И у нас даже была зеленая книжка, где по разным популярным играм были лайфхаки, как что пройти. Еще шрифт такой разреженный... И вот тут уже кто-то писал, как по ночам с папой за компом сидел, и у нас было так же - мама уснула, значит, пора на кухню пить чай с лимоном и играть. Ответить

Закопать «секретик», клад или капсулу времени — такое важное развлечение нашего детства

Было мне лет 7. Насмотревшись мультфильмов, я захотел зарыть «клад». Нашел пластмассовое прозрачное ведерко на пару литров с крышкой, сложил туда несколько хороших игрушек — чуть ли не самых любимых. Закрыл крышку и закопал в песок. И тут же об этом кладе благополучно забыл года на три-четыре. Родители тогда строились, песок постоянно дербанился на всякого рода работы, привозился новый. И вот представьте мое счастье, когда я, спустя несколько лет, совершенно случайно, строя очередной замок, откапываю этот самый клад! © bomber162 / Pikabu

Обладательница этой бабочки задается вопросом: «Кто еще помнит это приспособление для прореживания волос?»

Мне и помнить не надо, я такое выклянчила у мужа в прошлом году. © Pikabu

«Этим летом помогал разгребать старые вещи в квартире у родителей жены, обнаружил несметные сокровища из детства в обычной жестяной коробке. Эх, за один день можно было стать богачом или потерять целое состояние»

«Разбирал в кладовке родителей старые вещи и нашел кое-что из детства — световолоконную лампу. Когда-то это был не просто ночник, а настоящий магический артефакт»

Ценность покупки в детстве исчислялась совсем другими материями

Стою в магазине, в голове считаю выгоду очередного товара по акции и вдруг вспоминаю историю из детства. Совсем еще мальчишкой, я обожал 2 вещи — белый шоколад «Восторг» и свой велосипед «Десна». На тот момент большая плитка «Восторга» стоила около 20 руб, а маленькая — около 5 руб. Обычно я покупал 4 маленькие плитки шоколада, и продавщица каждый раз пыталась объяснить мне, что купить одну большую выгоднее. Но она не знала, что мои 4 шоколадки идеально помещались в маленький бардачок на моем велосипеде. © Allyun4ik / Pikabu Ольга Курпякова только что Вот что не любила, только один раз попробовав, это белый шоколад. В нём же нет какао, только молоко. Всегда любила и люблю чёрный горький шоколад. Ответить

Единственный вопрос, который волнует обладателя этого раритетного тамагочи — а есть ли те, кто все-таки вырастил свою зверушку?

«Год 95-97-й. Вроде все на месте: змея из киндер-сюрпризов, подборка книг с фэнтези и поролоновый колобок. Кошка Мурка. И обязательный ковер на стене»

Чудесное изобретение от производителей леденцов на палочке — музыкальная конфета

Кто из нас не делал дырки в старой простыне из маминого шкафа? Особенно, вдохновившись лучшим в мире Привидением с мотором. И даже во взрослой жизни хочется тряхнуть стариной

Пришли с ребенком на детский день рождения, куда за большие деньги были приглашены аниматоры: в разных костюмах любимых детских персонажей, с богатой программой. Чего там только не было! А я взяла из дома старую простыню, в которой вырезала две дырки для глаз, надела ее на себя и в один прекрасный момент в таком виде выскочила в зал. Восторгу детей не было предела! Мы с ними и в догонялки, и в прятки поиграли, и даже потанцевали. Многие так и не поняли, кто это был, решили, что тоже аниматор. И со всего праздника всем запомнилось именно мое Привидение. © Карамель / VK Ольга Курпякова только что У сына в прогимназии отмечали Хеллоуин, где нужно было прийти в каких-нибудь костюмах. Решили с ним сделать костюм Привидения. На старой белой простыне вырезала отверстия для глаз и рта, и раскрасили с ним чёрным фломастером отверстия глаз, а красным - рта. Нарядился так в раздевалке, и ворвался в класс, когда там все уже собрались. Сколько было криков и визга! Ответить

Мужчина выкидывал вещи из старого буфета, а в итоге нашел гору аудиокассет! Помните такие? На них были саундтреки из любимых фильмов и многие вместо красивой картинки на обложке просто сразу оглашали список песен

«Приехала к бабушке и попросила нитку с иголкой. Она мне с улыбкой приносит эту шкатулку: „Вот! На века сделана. Ты мне ее в 5-м классе подарила“. И сразу картина перед глазами, как мама из коллекции открытки мне выделяла»

ADME

«Перебирал старые фото и нашел себя лет 30 назад. Наверно, у всех в свое время были такие фото. Или такие собаки»

Мы так ценили долгожданную игрушку, что делали все возможное, чтобы ее сберечь

Приехали с дочкой в отпуск в деревню к родителям. Отец говорит: «Настюша, пойдем, поможешь деду клад искать». Это он решил несколько яблонь посадить. Через полчаса прибегает мое чадо с большими глазами, в земле и траве, и протягивает почти выцветшую пружинку-радугу. Я сразу вспомнила, как лет 30 назад, когда папа привез мне ее из командировки, поиграла неделю с заветной игрушкой и закопала свое сокровище в саду, чтобы никто не покусился на нее. Родители тогда пожурили, что я потеряла новую игрушку. Сейчас дочка перебирает ее в руках и предлагает купить мне «нормальную цветную». ADME

Казалось бы, человек просто решил на сдачу взять жвачку. А тут сразу от одной фотографии и аромат, и воспоминания

Заполучить в подарок на день рождения приставку — это был предел мечтаний. А сколько потом радости было от каждого нового картриджа. Чего там только не было: и «Алладин», и «Супер Марио», и даже «Барби»

У каждого поколения свои кумиры и лабубу

Дочка просто обожает этих лабубу — бабушки дарят, крестные дарят. А я так... не очень к ним отношусь. Говорю ей: «Да ты что же это за игрушка — без грусти не взглянешь. В наше время такой ерунды не было». И вот спустя время моя звезда подошла ко мне с телефоном и продемонстрировала Котопса, Настоящих монстров и Happy Tree Friends. Говорит: «Я почитала, что они были очень популярны в твоем детстве. Только не ври, что не смотрел». © Не все поймут / VK

«Забирала от мамы вещи, а в одном из фотоальбомов — моя коллекция татушек из-под „Малабара“. И Жанна Аркадьевна»

При виде этого аппарата многие вспомнят характерный запах, который разносился по комнате. Чего только не выжигали по дереву, сколько таких дощечек с зайчиками и цветочками хранят наши мамы!

© Tamatatama / Pikabu Ольга Курпякова только что Да, помню отец купил похожий аппарат, и учил меня выжигать на нём. Но у меня ничего не получалось. Тогда он сам стал рисовать разные рисунки на дощечках, которые прилагались к этому аппарату, и выжигать различные рисунки - у него это хорошо получалось. Ответить

Помните, те времена, когда музыку слушали на бобинниках или виниловых пластинках? Это же был целый ритуал — не просто кнопочку нажать!

Во дворе часто собирались компании возле подъездов. Одним из основных атрибутов такой тусовки был кассетный магнитофон на батарейках. А у нас в семье до определенного момента слушали записи с телевизора на катушках с магнитной лентой. Бобинник постоянно ломался и зажевывал ленту, а отец его перманентно ремонтировал. Потом я пошел в музыкальную школу, родители решили купить проигрыватель для виниловых пластинок. Он был достаточно громоздкий — постоять с ним у подъезда с девчонками было невозможно. Но я все равно вечно выпрашивал деньги на б/у пластинки. © MIKHAILF74 / Pikabu

На таких магнитофонах мы слушали и записывали любимые песни. Особо ценно, что его можно было взять с собой

«Зашла случайно на лондонскую выставку, где продавали экологичные вещи. Мой взгляд случайно выцепил нечто знакомое — байковое одеялко времен моего детства»

Подсоединить приставку к старому телевизору — отдельный вид искусства

Родители, как правило, не разрешали долго играть в приставку. Эту несправедливость с малым временем цифрового развлечения мы легко нивелировали походами друг к другу. К телевизору приставки присоединялись обычно по антенному кабелю, прокруткой ручки настройки находилось видео с приставки. Кстати, далеко не все телевизоры даже будучи в силах показывать цветные телепередачи, показывали разноцветные картинки с консоли! В общем, почти во все мы играли в черно-белом цвете. © Coelurus / Pikabu