11 предметов из серванта, которые скрывают тайны, окунают в ностальгию и вызывают улыбку

Среди стаканов, графинов и ваз почти в каждом серванте стояла хрустальная ладья. В середине 90-х дедушка туда складывал всякие гаечки и мелкие деньги. За что, конечно, получал нагоняй от бабушки: это же праздничный атрибут! Ну а что оставалось делать, если определиться, что именно класть в эту ладью, до сих пор никто так и не смог? Перед каждым торжеством мама и бабуля спорили, положить туда салат или конфеты? А может, фрукты?

Как же я была удивлена, когда в моей жизни появился интернет и стало известно, что этим вопросом мучилась не только моя семья. Например, вот одна из историй: «До сих пор свежи в памяти воспоминания о том, как бабушка при виде подаренной хрустальной ладьи громко сказала: «О, надо же, какая она красивая! Будем в ней салаты к столу подавать!» Мама аж побледнела от такого заявления и прошептала ей: «Ну ты что! Это же конфетница, как ты не видишь!»