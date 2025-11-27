Да, а такой рисунок придумала художница Анна Яцкевич во время блокады Ленинграда, когда гуляла по городу и всматривалась в отражение решёток Летнего сада, такой рисунок ей привиделся.
11 предметов из серванта, которые скрывают тайны, окунают в ностальгию и вызывают улыбку
Каждому из нас знакомы книжные шкафы с собраниями сочинений, старые фотоальбомы, хрустальные вазы, и, конечно, тот самый чайный сервиз, из которого ни в коем разе нельзя было пить чай. Бабушка аккуратно протирала пыль с этих сокровищ, а дедушка только тяжело вздыхал, стоя на табуретке и доставая очередной графин или тарелку... В общем, привет, меня зовут Катерина, и я решила перебрать вещи в родительском серванте, а заодно вспомнить старые истории и даже узнать кое-что новое. Присоединяйтесь!
Фарфор в «кобальтовую сеточку» и не только
На это произведение искусства я могла смотреть только в гостях у тетки, да еще в кинофильмах... Но кобальтовый фарфор, особенно в «сетку», занимал достойное место в шкафах многих семей. Уже в зрелом возрасте мечта сбылась, и я приобрела эту красоту. Сама, представляете?
Изначально художница Анна Яцкевич видела этот узор золотым, и лишь на готовом изделии ее смутил такой рисунок. В итоге отдали предпочтение яркому насыщенному синему. И это было верное решение: в 1958 году этот фарфор был удостоен награды на всемирной выставке в Брюсселе. Любопытно, что обычно экспонаты к столь важному мероприятию готовились специально, а «кобальтовая сетка» уже 10 лет покоряла сердца любителей красивой посуды.
Кобальтовый фарфор не ограничивался сетчатым рисунком: весьма популярны были другие коллекции, например, с садовой тематикой — «Виноград», «Мой сад», «Золотые ромашки». Из-за сложности производства такие сервизы становились настоящим признаком состоятельности.
Ценилась такая посуда не только на выставках и среди простых людей: некоторые экземпляры часто мелькали в кино. В фильме «Москва слезам не верит» кобальтовый «Виноград» использовался для оформления квартиры профессора Тихомирова. А в «Осеннем марафоне» был замечен классический вариант «сетки». Даже в новогодней комедии «Чародеи» на скатерти-самобранке стоят чашки и блюдца из кобальтового сервиза.
Еще немного фарфора, который был замечен на картинах и в кино
«Кто из нас не видел изображение знаменитого сокола
на оборотной стороне тарелок и чашек?!»
К не менее популярной посуде относится и Дулевский фарфор. Начиналось все еще в первой половине XIX века: обычный крестьянин Терентий Кузнецов открыл маленький заводик в деревушке Дулево. Спустя 20 лет его посуду уже повсюду узнавали, завод даже стал основным поставщиком придворного фарфора. Мастера все время совершенствовали свою технику, что не оставалось незамеченным. До сих пор наши бабушки берегут эту красоту. Кстати, у кого-нибудь еще был вот такой сервиз с шахматами, а? У нас был только чайник, который безвременно разбил кот...
Дулевский фарфор то и дело можно было увидеть на картинах Кустодиева. А в наше время его активно использовали в кино для передачи духа купечества, например, в фильме «Женитьба Бальзаминова». И... Да-да, в «По семейным обстоятельствам» именного этого Кузнецова вспоминает главная героиня, глядя на разбитую зятем чашку.
Вечные споры о хрустальной ладье
Среди стаканов, графинов и ваз почти в каждом серванте стояла хрустальная ладья. В середине 90-х дедушка туда складывал всякие гаечки и мелкие деньги. За что, конечно, получал нагоняй от бабушки: это же праздничный атрибут! Ну а что оставалось делать, если определиться, что именно класть в эту ладью, до сих пор никто так и не смог? Перед каждым торжеством мама и бабуля спорили, положить туда салат или конфеты? А может, фрукты?
Как же я была удивлена, когда в моей жизни появился интернет и стало известно, что этим вопросом мучилась не только моя семья. Например, вот одна из историй: «До сих пор свежи в памяти воспоминания о том, как бабушка при виде подаренной хрустальной ладьи громко сказала: «О, надо же, какая она красивая! Будем в ней салаты к столу подавать!» Мама аж побледнела от такого заявления и прошептала ей: «Ну ты что! Это же конфетница, как ты не видишь!»
Хрустальная ладья - для салатов, а хрустальная конфетница - это невысокая широкая посуда - у кого-то была с крышкой, у кого-то без.
Кстати, не только о предназначении этой салатницы (или конфетницы?) были разногласия. Например, в прекрасной икорнице многие хранили украшения, как в шкатулке. В общем, признавайтесь, вы как хрусталь использовали? Что там в ладью складывали?
Почти всегда хрустальная люстра «Каскад»
У нас была квадратная хрустальная люстра в три яруса - самая широкая часть ближе к потолку, потом поуже в центре, и самая узкая внизу. Она состояла из хрустальных прямоугольников, которые крепились на винтах - отец сам разбирал и мыл её - никому не доверял, чтобы ненароком не разбили. Хотя почему была - она и сейчас висит в большой комнате в квартире родителей.
Меня всегда почему-то пугала люстра в зале с множеством сосулек. Особенно по весне, когда приходило время мыть окна и ее самую. На моей памяти три сосульки были разбиты, а еще парочка, случайно слетевших и уцелевших, лежала в... серванте! А где еще?
Не все, конечно, вешали настоящую хрустальную люстру — существовал и пластиковый вариант. Когда мы с двоюродной сестрой гостили у бабушки и дедушки, дедуля снимал нам с такой более бюджетной версии сосульки, и мы с ними играли. Отличные волшебные палочки были, скажу я вам.
Куклы, с которыми нельзя было играть
Мне дарили разных кукол, тогда Барби не было, но были немецкие с мягкими головами, руками, ногами. Как-то подарили мне куклу, почти с меня ростом (года 3-4 мне было), но мне не понравилось её платье - недолго думая, я быстренько надела на неё своё платье, распустила ей волосы - они были заплетены в косички, причесала её по своему и сделала ей конский хвост. А до этого сняла с неё всё нижнее бельё - трусы и рубашку. Туфли тоже сняла. Вообще, в детстве я была большой шалуньей, но меня за такое переодевание куклы не ругали - если подарили, то значит она моя и я могу с ней играть по своему разумению.
«И опять я с куклой. Вылечила, нарядила, любуюсь! Cразу фото Было/Стало»
У моей двоюродной сестры была кукла, на которую можно было только смотреть — ивановская «Невеста», одетая в белое платье. Таких кукол было много: и «Цыганка», и «Снегурочка». У меня была «Мальвина», и играть с ней можно было. Поэтому у Мальвины со временем появилась короткая стрижка. Согласитесь, что уж лучше так, чем впустую стоять на полке. Моя кукла все-таки прожила полноценную жизнь, часто ругалась с утенком Тимой по выдуманным мною причинам, и даже меняла наряды. А потом уехала в другой город к маминой племяннице.
У ивановских кукол была и своеобразная особенность — они изготавливались из опилок и бумаги. Пресс-опилочную массу смешивали с целлюлозой, клеем и складывали в металлические формы, где куклы выпекались при определенной температуре. Именно поэтому у таких игрушек особенные пальчики. Почему наши родители и бабушки так дорожили этими куклами? Неизвестно. Но многим из них везет сейчас: есть люди, которые собирают старых кукол и дарят им новую жизнь. Может, и моей Мальвине кто-то нарастил волосы?
Сервиз в виде рыбок, который помнит каждый
Эта дружная семья рыбок обитала почти в каждом доме. Но чаще всего сервиз просто стоял не у дел: из-за своей необычной формы рыбы были крайне неудобны в использовании. Создал этот шедевр грузинский художник Барамидзе Абисалому. А рыбки заимствованы из японской графики. Первый экземпляр «Карповой семьи» (и да, это карпы!) был выполнен в бело-золотом ключе. Позже различные заводы добавляли своих красок.
Популярность этого сервиза заключалась в относительной доступности и, конечно, в поднимающем настроение дизайне. Сейчас этот шедевр относится к излюбленному раритетному сокровищу для любителей старины и тематических заведений.
Конечно же, та самая супница!
У нас тоже была парадная супница 😊
Супа и денег в ней не водилось, зато мама придумала в ней подавать праздничные маленькие слоеные пирожки.
Их пекла моя бабушка, потом тетя, потом уже я. Но в моем исполнении каждый пирожок был уже с лапоть)
Если здесь есть люди, которым хоть раз доводилось пользоваться супницей, отзовитесь! У нас стояла такая в длиннющей секции у дедушки в деревне. Но, тем не менее, мы всегда ели или прямо со сковородки, только что вынутой из печи, или из металлических тарелок. А моя приятельница рассказывала, что ее мама использовала эту супницу, чтобы откладывать деньги. Вот такая копилка. Правда, они там лежали недолго и с заметным постоянством перекочевывали из серванта на антресоли, только уже воплотившись в яркие постельные комплекты и пышные банные полотенца. В общем, собирали приданое.
Единственный раз с полной супницей, который я припоминаю, был в конце фильма «Москва слезам не верит». И кажется, что бесполезная, с точки зрения многих, супница в культовом фильме появилась не красоты ради. С ее помощью создатели будто стремились показать, насколько Катерина хотела угодить возлюбленному. Согласитесь, она ведь абсолютная карьеристка без особой любви к быту! А тут протерла от пыли этот эффектный, но доставляющий лишь лишние хлопоты предмет посуды. Остается гадать, суп там был из консервантов или все же нет. Вы как думаете?
Статуэтки, создающие уют
У нас не было статуэток Гжели, только обычные фигурки ЛФЗ и Дулево - медведи, воробышки, снегурочка и т.д.
Большой популярностью у наших родителей (и у их родителей) пользовались статуэтки. Особенно фарфоровые изделия в стиле Гжель. Секрет изготовления белой фаянсовой массы узнали братья Куликовы в далеком 1800-м году. Рецептура и технология производства хранилась в строжайшем секрете! Но и в те времена существовал промышленный шпионаж, так что данный промысел начал быстро развиваться в регионе.
Отличительная особенность гжельской посуды — белый фарфор с яркой синей росписью. Помните, были такие котики, вазочки, шкатулки? Самое интересное, что мастера используют только одну краску, а насыщенность достигается путем мазковой техники: при разных нажимах кисти получается различная степень прозрачности, а от этого изделия выглядят красочно.
Конечно, статуэтки не ограничивались бело-синим фарфором. Были и другие. Например, до сих пор на блошиных рынках можно встретить статуэтку «Гадание на ромашке», как на фото. И если что — нет, это не тот кот, который разбил упоминаемый выше чайник с шахматным рисунком.
Старые фотоальбомы и слайды
Да, у моих родителей до сих пор в серванте много альбомов с фотографиями дальних и ближних родственников, а также нашей семьи. Отец увлекался фотографией и сам много фотографировал - и людей, и природу.
Чаще всего в серванте можно было найти и старый фотоальбом с немного поникшими снимками, некоторые из них были перфорированы. Особое место там занимали студийные портреты наших мам, бабушек и других дальних и малоизвестных родственников. Иногда в фотоальбомах можно встретить почетные грамоты и прочие памятные документы. Мама моей знакомой бережно хранила удостоверение общества автомобилистов.
Когда фотографирование стало более доступным, и простые любители могли приобрести себе «Зенит», то в моду вошли слайды: сделать цветные снимки было сложнее, а вот красочные слайды с удовольствием просматривались с помощью проектора на растянутой белой простыне.
Коллекционировали не только посуду: марки, значки и даже календарики
Да, я тоже в детстве коллекционировала марки, календарики, открытки. Мама купила мне даже клястер - специальный альбом для марок. Собрала не так много, но потом забросила. Календарики тоже собирала и различные открытки к разным праздникам. А отец очень увлекался собиранием значков - у родителей до сих пор в коридоре висят несколько тканевых вымпелов, полностью усыпанных значками, там наверное, штук 500 или даже больше значков.
Еще в сервантах хранились коллекции. Люди собирали марки, открытки, значки. Последние моя коллега бережно крепила к льняному полотенцу и укладывала его в большую салатницу. Многие собирали и календарики. Прямо в коробки от зефира или конфет. Заметим, уже тогда котики были в моде.
Календарики собирала. Даже помню некоторые из них. Иногда грущу и передаю привет всем любителям расхламления. Вот бы долежали календарики до сегодняшнего времени. А так же открытки, фарфоровые статуэтки, советские елочные игрушки и фигурки из киндеров
А еще до появления фишек POG и тамагочи человек, обладающий переливными календариками, считался настоящим счастливчиком. Помните такие? Поворачиваешь его, и изображение меняется. Наряду с ними популярностью пользовались еще и стерео-открытки. Они, конечно, были не настолько динамичны, но меня так интриговало, что же там внутри... В общем, как-то я выбрала самую нелюбимую с ковром-самолетом и разрезала ее... Увы, там не было ничего особенного, а вот печальные глаза мама запомнились надолго.
Елочные игрушки
Сохранилась игрушка-самовар. С краником, ручками. Жаль, фото нет.
Куколки, как на фото тоже были, но разбились.
«Этим игрушкам примерно 70 лет, а некоторым может и больше.»
И гвоздь программы сервантных историй — елочные игрушки. Они могли стоять в коробке из-под елки на шкафу или лежать на антресоли. Пожалуй, у каждого из нас сохранилась игрушка с тех самых времен, несмотря на всю хрупкость. А, возможно, кто-то найдет у себя и плоские игрушки — тисненые, состоящие из двух склеенных половинок. Тематика была разнообразной: от милых сосулек и животных до тематических коллекций, посвященных чему-то важному, например, полету в космос. А благодаря кинофильму «Карнавальная ночь» начали появляться игрушки в форме часов со стрелками на без пяти минут двенадцать.
Бонус: еще несколько фотографий из серванта. Признавайтесь, у вас такое было?
Да, я видела в гостях и в продаже сервизы "Мадонна", но у нас были и сейчас у родителей есть кофейный, чайный и столовый немецкие сервизы без перламутра, просто на белом фоне голубые цветы - на столовом и чайном, и оранжево-розовые на кофейном. В Баку в магазине "Подарки" видела отдельные чайные пары - чашка с блюдцем золотисто-жёлтого цвета с толстым слоем перламутра и с каким-то рисунком, но они нам показались очень обязывающими, так родители и не купили такую красоту.
Еще один нетронутый сервиз с милым названием «Свидание».
Виниловые пластинки со сказками и классической музыкой.
Настенные подсвечники, которые так никто и не повесил, но зато на оборотной стороне была записана дата, когда родители стали в очередь на покупку фортепиано.
Получилось немного проникнуться духом ностальгии? Надеюсь увидеть в комментариях ваш хрусталь и фарфор и много душевных историй. Спасибо за внимание.
Комментарии
Многое из этого видел, кое что было и у моих родителей. Но когда стал по старше стал относиться к подобным вещам как махровому мещанству. В своей квартире ни чего подобного не терплю.
Криатифф годнота, аффтар маладец. Особенно приятны упоминания кота!
Большое спасибо! Очень хорошая статья, вспомнила о разных милых сердцу вещах. Ещё какая-то знакомая подарила маме подсвечник под старину с тремя свечами, а отцу какие-то друзья - самовар вместе с заварочным чайником и вязаной салфеткой. Эх, были времена - есть что приятного вспомнить.