18 фото и историй, после просмотра которых по телу будто разливается приятное тепло ностальгии

А у вас бывало такое, что вы заехали к родителям или другим родственникам и случайно в шкафу нашли то, от чего аж слезы на глаза навернулись? Это был какой-то предмет из детства, который тут же вызвал воспоминания. Герои нашей подборки об этом знают не понаслышке.

«Три легенды из 2000-х»

«Копил деньги, чтобы купить их в 1993 году. Мой батя тогда сказал, что это деньги на ветер»

Наверное, у каждого есть родственник, который купил их в 1993 году. © three-sense / Reddit

Некоторые вещи лучше до определенного возраста не трогать

В детстве у меня был видеопроигрыватель. Кассет было полно, на них папа записывал мультики, фильмы и себе с мамой кое-что. Мне всегда было интересно, что у родителей за кассеты такие, которые нельзя трогать до 18 лет. Когда мне было лет 11, я все-таки стянул одну и включил. И оказалось, что на той кассете был мой выпускной из детского садика, я сидел и не мог оторвать глаз от того, что происходило на экране. Наверное, тогда я впервые почувствовал ностальгию. Папа зашел в комнату, увидел, что я смотрю, и сказал: «Ну что же ты лезешь туда. Мы хотели включить их тебе на 18-летие». © Палата № 6 / VK

Отрывная жвачка в виде ленты

«Разбирал антресоли и нашел эту неприметную коробку. А внутри клад!»

Завидую вам. Для нас такое было роскошью. © SingleGenome / Pikabu

«Вот что нашел во время уборки в гараже. Уже и не вспомню, что заставило меня тогда бросить начатую сборку. Может быть, большая радость, а может быть печаль»

«Фотография моих сокровищ ждала своего часа»

«Контейнер для дискет»

«Некоторые свои вещи я просто отдал бы для музея прошедшей эпохи. Но с чем-то не готов расстаться»

Иногда даже самые ненужные вещи оказываются дороже всего на свете

Мама попросила нас с мужем выкинуть весь хлам у нее с балкона и сказала: «Буду делать ремонт. Если что-то нужно, то забирайте». Начали потихоньку выносить. И тут смотрю, а у мужа глаза на мокром месте, руки опустил и не шевелится. Впервые его таким вижу! Подхожу ближе, а он в руках держит маленькую потрепанную машинку. Говорит, что точно такую же ему подарил в детстве дедушка перед смертью. А спустя много лет она куда-то потерялась, и он очень расстроился. А сейчас увидел и заревел как ребенок. Забрал себе.

«Не удержался и купил через интернет. Дети не оценили, а я сижу и брынькаю»

Не только в интернете, но и в секонд-хэндах можно найти много крутых вещей. У нас есть подборка фотографий от счастливчиков, которым удалось урвать на барахолке классные штуки.

«Обожаю эту игру, но сколько же батареек я заменил»

«Нашел свой старый iPod»

«Дисковый телефон (1943-1974 гг.)»

Да я до сих пор им пользуюсь дома. © Diabolus1999 / Reddit

Некоторые вещи не теряют актуальность и по сей день

Бабушка с дедушкой позвонили мне на прошлой неделе, попросили помочь им прибраться на чердаке. Я приехал туда, залез, давай чистить все, старые коробки выгружать. Обнаружил невероятно ценное для меня сокровище! Коробка с картриджами с играми для старой приставки! Слезы сами по себе начали катиться... Сколько классных дней я провел летом у бабушки с дедушкой со всеми играми детства. Стало жаль выбрасывать, забрал домой, купил приставку в интернете за копейки, теперь играю в свободное время. © Не все поймут / VK

Лазерная указка. У кого было больше насадок, тот считался крутым

«Вот что нашлось во время уборки»

«Вот такой будильник я встретил в отеле»