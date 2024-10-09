18 фотографий из тех времен, когда наши бабушки и дедушки были молодыми, а нас еще и в планах не было

Наверняка у многих в закромах есть те самые альбомы с распечатанными фотографиями. Да, они не такие вылощенные, как снимки в соцсетях, но зато моменты, изображенные на них, трогают душу. А герои нашей подборки нашли в своих старых альбомах снимки бабушек и дедушек в молодости и не смогли не поделиться.

«Моя бабуля в 1970-х годах»

Мы поняли, что твоя бабушка была одной из самых красивых женщин на планете. © realbonito24 / Reddit

«Родители моего отца приблизительно в 1950-х. Ну разве моя бабушка не красотка?»

«Это фото бабули в 1940-х, где-то примерно 80 лет назад. Сегодня ей исполнилось 99 лет»

Передайте бабушке, что какой-то незнакомец в интернете считает ее привлекательной леди! © deezbeezneez / Reddit

«Бабушка с дедушкой в конце 1960-х. Выглядят так, будто они звезды кино»

«А это бабуля держит мою маму на руках. 1970 год»

«Дедушка с бабушкой в 1933»

«Фото моей бабушки, сделанное в 1962 году»

«Моя бабуля в 1960 и несколько лет назад»

«Это мои дедушка с бабушкой в день свадьбы и 60 лет спустя. Вот такая длинная история любви. Дедушка умер недавно»

Вы решили довести нас до слез? © octopoddle / Reddit

«Моя бабуля со своей машиной в 1978 году»

«В 2018 году бабушка с дедушкой отметили годовщину — 70 лет вместе. А вот их свадебное фото в 1948 году»

«Мои тетя, бабушка и отец в 1978 году»

«Бабуля в день ее свадьбы»

«Вот так дедушка выглядел в свои 25 лет, на втором фото ему уже 94»

«Слева направо: моя бабуля в 1968, мама в 1995 и я в 2024»

«Мои бабушка с дедушкой в Польше 1970 год и они же сейчас»

«Фото, сделанное в день бабулиной свадьбы в 1957 году»