18 фотографий из тех времен, когда наши бабушки и дедушки были молодыми, а нас еще и в планах не было
Фотоподборки
3 часа назад
Наверняка у многих в закромах есть те самые альбомы с распечатанными фотографиями. Да, они не такие вылощенные, как снимки в соцсетях, но зато моменты, изображенные на них, трогают душу. А герои нашей подборки нашли в своих старых альбомах снимки бабушек и дедушек в молодости и не смогли не поделиться.
«Моя бабуля в 1970-х годах»
- Мы поняли, что твоя бабушка была одной из самых красивых женщин на планете. © realbonito24 / Reddit
«Родители моего отца приблизительно в 1950-х. Ну разве моя бабушка не красотка?»
«Это фото бабули в 1940-х, где-то примерно 80 лет назад. Сегодня ей исполнилось 99 лет»
- Передайте бабушке, что какой-то незнакомец в интернете считает ее привлекательной леди! © deezbeezneez / Reddit
«Бабушка с дедушкой в конце 1960-х. Выглядят так, будто они звезды кино»
Я сначала подумала про мужчину что это Синатра. Потом присмотрелась. Но похож
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«А это бабуля держит мою маму на руках. 1970 год»
«Дедушка с бабушкой в 1933»
«Фото моей бабушки, сделанное в 1962 году»
«Моя бабуля в 1960 и несколько лет назад»
«Это мои дедушка с бабушкой в день свадьбы и 60 лет спустя. Вот такая длинная история любви. Дедушка умер недавно»
- Вы решили довести нас до слез? © octopoddle / Reddit
«Моя бабуля со своей машиной в 1978 году»
Не знаю, прическа и это платье мне напомнили Ирину Муравьеву.
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«В 2018 году бабушка с дедушкой отметили годовщину — 70 лет вместе. А вот их свадебное фото в 1948 году»
«Мои тетя, бабушка и отец в 1978 году»
«Бабуля в день ее свадьбы»
«Вот так дедушка выглядел в свои 25 лет, на втором фото ему уже 94»
«Слева направо: моя бабуля в 1968, мама в 1995 и я в 2024»
«Мои бабушка с дедушкой в Польше 1970 год и они же сейчас»
«Фото, сделанное в день бабулиной свадьбы в 1957 году»
И никто ни парится, что подружка тоже в белом. А то понапридумывают какие-то необоснованные ничем правила!
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«История любви бабушки и дедушки длится уже более 70 лет»
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Фото на превью throwawayyyyyymeow / Reddit
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