Как коннику - не смешно.
Когда в Голландии на приёме были, там подавали какие-то мясные шарики. Мы, русские, почему-то все прям вместе напряглись и спросили, что это за мясо. Нам сказали, что конина и мы все (10 человек) дружно, не сговариваясь, положили ЭТО на место. И да, конников там не было (даже я еще не начала заниматься на тот момент)
15+ человек, которых хлебом не корми — дай хорошенько над кем-то приколоться
Как правило, люди с хорошим чувством юмора становятся душой любой компании, ведь с ними всегда весело. Однако такие балагуры забывают, что не всегда шутка может быть уместна, а некоторые приколы выглядят как легкая издевка.
- Меня ненавидит сестра мужа. Дело в том, что каждую субботу я покупаю вкуснейшие конские сосиски. Сестру мужа как-то угораздило заехать к нам — угостила и ее. Ела так, что за ушами трещало. А как узнала, из чего сосиски, разрыдалась: «Неужели ты не любишь лошадей?» И тут, блин, мой муж подлил масла в огонь: «Очень люблю, каждые выходные ем». © Успех & Провал / VK
Как коннику - не смешно.
- Я живу рядом со школой, поэтому родители часто паркуются около нашего дома, когда забирают своих детей. Если мне никуда не нужно спешить, то я не возражаю. Но однажды я возвращался домой и увидел какую-то мамашу, которая перегородила въезд. Я попросил ее отъехать, чтобы я заехал, и потом она может снова встать на это место. Она заявила, чтобы я просто подождал. Я пытался объяснить, что она перегородила въезд в мой гараж, но она была непреклонна. Ну, думаю, фиг с тобой, — и молча перегородил ей машину со словами: «Мне надо домой, поэтому просто подождите». Через несколько минут я услышал гудки, потом звонок в дверь, потом снова гудки. Подождал еще немного, вышел и спокойно пошел к машине, сел, поправил несколько раз зеркала и сиденье. Тянул время. В итоге отъехал. Мамашка тут же уехала с криками. И тут мои соседи спрашивают: «А чего это она сигналила так долго?» Я объяснил, а они: «Мы так и подумали». © Ppjr16 / Reddit
- Несколько лет назад решила пошутить над парнем. Купила тест на беременность, он, естественно, показал отрицательный результат, и я аккуратненько решила подрисовать вторую полоску. Парень улыбнулся и сказал, что рад. На следующий день в квартире его уже не было, но он оставил записку: «Я тебя очень люблю, честно, но не хочу детей. Извини и будь счастлива». Рядом лежал конверт с деньгами. О расставании не жалела. Зато оплатила мамину ипотеку. © Подслушано / Ideer
Классно мужик яжмамку уделал. Можно было ещё на видео её орущую заснять и в сети выложить. Ну или просто, пообещать, что выложит.
- Заехал к родителям. Пьем чай и вдруг слышим стук в дверь. Батя тут же: «Опять соседке мужик нужен». Мама мчит к двери — там никого. Тут снова стук, папа: «Нетерпеливая, до вечера подождать не может». Мама уже летит к двери, но возвращается с криками: «Вова, опять ты за старое взялся!» Оказывается, папа включает на беспроводной колонке в комнате разные стуки и смотрит на реакцию мамы. Так и живут, шутники, блин.
- Мой родной город стоит на реке, через которую проходят несколько мостов. Как-то в областной газете опубликовали потрясающую новость — один из мостов будут разводить впервые за долгое время, и всех горожан приглашают полюбоваться на это зрелище. Доверие к печатному слову в те времена было очень велико, на дату мало кто обратил внимание (1 апреля). Собралась в назначенный час толпа, все ждут волнующего события, и тут кто-то вспомнил, что этот мост неразводной. Вообще. Конструктивно. Посмеялись, по домам пошли. Шутка всем понравилась, никто не обиделся. © Ksaverija / ADME
Я бы такому муженьку по башке постучала, проверить реакцию. Ага. Приколист!
- Когда твой муж тролль, декрет становится в разы веселее. У меня в телефоне стоит приложение, куда я вбила график кормлений новорожденной дочки, и оно пиликает в заданное время, чтобы я не запуталась. Там можно выставить текст уведомления, например: «Малышка проголодалась», «Мамуля, пора кушать». Сегодня сигналит телефон, беру его в руки и вижу уведомление: «Галя, жрать!» © Мамдаринка / VK
- Моя девушка очень переживала, что ей вот-вот стукнет 30, поэтому на день рождения я подарил ей открытку и очень красивый торт с надписью: «С 40-летием!» В следующем году я сделал это снова, и через год, и так далее. В этом году ей исполнился 41, но на торте по-прежнему было написано: «С 40-летием!» Она отметила 40 лет целых 11 раз. © The_Town_of_Canada / Reddit
- Ездила как-то на экскурсию на целый день. С нами в группе была женщина, которая поделилась со всеми ну просто изумительным пирогом, я попросила рецепт. Но как бы я ни пыталась следовать рецепту, получалась какая-то фигня, от которой с унитаза не слезаю. Показала рецепт подруге (она отлично готовит). И тут она как заржет: «У тебя в рецепте несовместимые продукты, и реакция организма естественна». Тетя в большой шляпе и со вкусным пирогом, ах ты ж! © Подслушано / Ideer
- Был на заводе мужик, который врал, как дышал, но все ему верили. Сидят работяги в обед, а он мимо идет. Кто-то сказал: «Дядя Вася, соври что-нибудь!» А он им тут же: «Да ну вас, орете потом, да и некогда мне! Я сегодня в отгуле, на минуту забежал, ведро взять и мешок. Там пруд спустили, рыбы полно, побегу». Быстро все схватил и убежал. Мужики похватали всю посуду, какую нашли, и бегом к пруду. Пруд стоит целый. Все злые, идут к мужику, а тот им: «Ну вы же сами просили!» © Вася Кот / ADME
- Муж недавно настроил новый Wi-Fi, но не стал устанавливать пароль, потому что спешил куда-то. Уже неделю нашим интернетом пользуются все соседи! Из-за этого скорость падает, самим нереально даже видео какое-то глянуть. Муж пообещал установить пароль сегодня вечером, а пока я себя развлекаю. Отключаю время от времени интернет и прислушиваюсь к соседям. Кто-то орет, кто-то ругается, кто-то даже плачет. Надеюсь, я испорчу как можно больше онлайн-игр, сериалов и так далее. © Мамдаринка / VK
- Около магазина в мою машину села какая-то дама с кучей пакетов. Я обалдел: «Я не такси!» А она вопит: «Хватит шутить, я и так стою тут полчаса!» Ладно, везу ее подальше, не спрашивая адрес, а она роется в покупках. Останавливаюсь, галантно открываю дверь: «Приехали!» Она выходит, а я мигом за руль и уезжаю со словами: «С женщин денег не беру!» © Подслушано / Ideer
А что, у всех соседей в их доме нет собственного интернета? Какой интересный дом. Может, они в тюрьме живут?
- Пару лет назад мы планировали подшутить над начальником. Пока его не было, вытащили все ящики из его шкафа, я залез внутрь и стал ждать. Хотел выскочить за его спиной и напугать. Но, как оказалось, он все знал и просто сел в другом месте. Короче, подшутили надо мной. Я просидел в шкафу полчаса, пока до меня дошло. © BarnacleMcBarndoor / Reddit
- Гуляю с сыном на площадке, он носится с игрушечным мечом. Мимо шла девушка, сын сделал вид, что он ее этим мечом сражает. Девушка подыграла: схватилась за бок, крикнула: «Авада кедавра!» — и быстро побежала к подъездам. Сын подходит ко мне обиженный, мол, как так. Говорю, сдерживая смех: «Не связывайся с ведьмами, рыцарь». Мужик, сидящий рядом, меланхолично так добавляет: «Это тебе вообще совет по жизни» © СИТУАЦИЯ / VK
- Чуть не довела парня до инфаркта. Ходила к гинекологу по поводу нерегулярного цикла, мне сделали снимки. И вот я, желая пошутить, пишу парню: «Хочешь увидеть мое самое сокровенное фото?» — и посылаю ему эти снимки. Я же не знала, что такие снимки у мужиков ассоциируются исключительно с беременностью. © Подслушано / Ideer
- Мой муж всегда очень «специфически» меня поддерживал, но недавно переплюнул самого себя. Очень захотела скинуть килограммы. К лету не успела, но к осени еще есть шансы. Попросила любимого мужа поддержать меня, не соблазнять вкусной едой, помогать держать себя в руках. Утром захожу на кухню и вижу на холодильнике плакат со словами: «Не ешь торт, ибо отправлю в порт! Лучше сгущенного молока — только 3 яблока!» Спасибо. Поддержал. © Мамдаринка / VK
- Моя подруга хорошо играет на саксофоне. Она рассказывала, что когда только начинала тренироваться у себя дома, сосед сверху постоянно стучал по батарее. Специально для него она научилась играть на саксе мелодию песни «В нашем доме поселился замечательный сосед». Считаю, что это гениальный троллинг. © Подслушано / Ideer
- Как-то муж обмотал изолентой смеситель в раковине и стал ждать. Я подошла, чтобы набрать стакан воды, открыла кран и... струя хлестанула мне в лицо. Я так обалдела, что не сразу поняла, что произошло. Снова открыла кран и опять получила струей в лицо. Мы женаты уже 25 лет, но он так и не смог превзойти тот прикол. © PotatoWithFlippers / Reddit
Шутки — это весело, однако не стоит забывать, что всему есть предел. Например, некоторые люди при слове «розыгрыш» уже нервно вздрагивают, и их нетрудно понять.
Комментарии
Розыгрыш-это шутливо построенная, ситуация, не обидная, не травматичная, смешная для всех участников действия. А здесь, много откровенного издевательства. Особенно, в истории с женой и краном.