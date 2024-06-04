15+ человек, которых хлебом не корми — дай хорошенько над кем-то приколоться

Как коннику - не смешно.

Когда в Голландии на приёме были, там подавали какие-то мясные шарики. Мы, русские, почему-то все прям вместе напряглись и спросили, что это за мясо. Нам сказали, что конина и мы все (10 человек) дружно, не сговариваясь, положили ЭТО на место. И да, конников там не было (даже я еще не начала заниматься на тот момент)