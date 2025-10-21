Квартира без единого зеркала? Даже в ванной комнате нетууу? А как же вечером перед сном умываться и всякими мицилярками, гелями и кремами пользоваться? А зубы ребенку, как чистить, она же без зеркала не увидит результат своей бурной деятельности? Да и мужу, как бриться, не гримастничая перед зеркалом? Нет, в нашей семье зеркало-это определённо необходимая вещь. И да, отсутствие зеркал в квартире- это действительно очень странно.
14 человек, которые не ожидали от других такого подвоха... а зря!
Истории
2 часа назад
Мы все привыкли к тому, что друзья, коллеги или даже незнакомцы могут повести себя неожиданно — но герои нашей статьи столкнулись с такими приколами, что просто потеряли дар речи. Собрали для вас подборку ситуаций, после которых фраза «Ну вот этого я точно не ожидал!» зазвучит совсем по-новому.
- Каждый раз, когда я встаю ночью в туалет, муж спрашивает: «Ты куда?» И так мне надоел этот вопрос, что однажды я ему сказала: «Ухожу от тебя!» И пошла в туалет себе спокойно. Выхожу и чуть не падаю, муж стоит в дверях и спрашивает: «Аня, что случилось, куда ты уходишь?» Такой перепуганный стоял. Оказалось, что он не помнил ни разу, как спрашивал меня, куда я иду, но ответ в этот раз услышал. Вот не знаю, мило это или пора к психологу идти. © mommdarinka
- Начала стричь своего парня, но в процессе поняла, что не смогу и отправила в салон. Дома мама его спросила, мол, кто тебя так постриг. Он гордо ответил, что я. Мама его меня страшно не любит, но преодолела себя или сэкономить решила — попросила, чтобы я и ее постригла. Ну что ж, я подстригла. И пару месяцев после она ходила в платочке. © Подслушано / Ideer
- Мне 26, недавно начал встречаться с одной девушкой. Когда она пришла ко мне в гости в первый раз, то сразу заметила, что нигде в квартире нет зеркал. Теперь заявляет, что это жутковато. А я даже не задумывался о покупке! Просто решил, что если мне нужно будет посмотреть на себя, включу камеру телефона. Я почти не укладываю волосы, не ношу контактные линзы и бреюсь наощупь, так что зеркало никогда не казалось мне чем-то действительно необходимым. Это странно? © Cheap-Rate-8996 / Reddit
- Как-то давно начальник позвал к себе моего дядю и говорит, мол тебе моя дочка нравится, так женись. А дядя с его дочкой только «здрасьте-до свидания» общался. Оказалось, что вроде и дочка неровно дышит к потенциальному мужу. В итоге меньше чем через месяц приключилась свадьба. И вдруг подруга невесты очень громко решила пошутить, типа, раз у вас ребеночек в августе родится, то его надо назвать Август или Августина. Жених в шоке, ибо с невестой до свадьбы у них ни-ни, а тут оказывается через 7 месяцев он «отцом» станет. Сбежать хотел, но отец невесты не позволил, мол нечего мою дочь позорить, сказал сидеть и помалкивать, потом разберемся. В итоге жених и на дочку богатых родителей повелся, да и повышение хорошее получил на работе вместе с отдельной большой квартирой для молодой семьи. Ну и живут уже долго и вполне себе счастливо, троих детей вырастили — двоих уже совместных. Начиналось плохо, а вышло очень даже. © Жужа Лаптева / Dzen
- Мои родители однажды устали кричать нам, поэтому прикрепили корабельный колокол к стене в коридоре. Они звонили в него к ужину и в любое другое время, когда им требовалось наше внимание. Как собака Павлова, я чувствую голод всякий раз, когда слышу звон корабельного колокола. © staubtanz / Reddit
- Мой коллега однажды не вернулся после отпуска в офис. Никаких объяснений, никаких сообщений, ничего. На звонки и электронные письма прогульщик тоже не отвечал. Вскоре все начали подозревать, что что-то случилось. Ведь этот парень проработал в компании чертовски долго! Начали распространяться разные слухи, но ничего не подтвердилось. В итоге на его место взяли другого сотрудника. Но этот парень стал настоящей офисной легендой. А потом я узнал, что все эти годы он тихо вкалывал, как тот чувак из «Побега из Шоушенка». Откладывал зарплату, ожидая какой-то магической цифры, а потом, когда он ее достиг, просто ушел на пенсию. Типа, бросил все и ушел, никому не сказав. А теперь живет как миллионер. © throwaway51551515151 / Reddit
- Моя дочь 3 дня плакала, потому что мы с мужем отказали ей в идее ехать на дачу на выходных. Ей-то прикольно там, никаких заданий, никакой учебы, лишь соседские друзья, велик и полная свобода, а для взрослых всегда найдется работа. Короче, обижалась-обижалась, а затем устроила семейный совет, принесла ноутбук и начала показывать презентацию под названием «10 причин почему нам надо на дачу». Последней из причин была «Я у вас единственный ребенок, вы меня сильно любите и хотите, чтобы я была счастлива». Вырастили, блин, на свою голову манипулятора какого-то. © Мамдаринка / VK
- Сидели как-то с подругой в довольно оживленном парке, вдруг подбежал мальчонка, спрашивает: «Вы Катя?» — я опешила и ответила: «Ну да». Он протянул розочку, мол, якобы от тайного поклонника. Я в ступоре, приятно, конечно, подруга позеленела от зависти. Пока искала глазами потенциального ухажера, подбежал тот же мальчонка, запыхавшись, выдал: «Вы, оказывается, не та Катя», — и забрал цветок! © Подслушано / Ideer
- Была на свадьбе, где невесту спрятали и потребовали выкуп. Жених, как ни в чем не бывало, сидел за столом, закусывал. Когда ему в третий раз напомнили, что невесту-то украли, он невозмутимо ответил: «Рассвет забрезжит — сама придет». Невеста, конечно, сама «сбежала» от похитителей. Но через пару лет они развелись.© Наталья В. / Dzen
- Я сейчас беременна, поэтому когда ночью встаю в туалет, муж подскакивает с вопросом: «Все хорошо?» Один раз проспал такой мой подъем, но проснулся чуть позже, прилетел как ужаленный, распахнул дверь сортира и с выпученными глазами задал этот вопрос. Я не знала, что делать — то ли смеяться, то ли фейспалм. © nolagh_mcgregor
- Мама на пенсии нашла себе дело по душе — подбирает бездомных животных, лечит, потом пристраивает. На днях заехала к ней — дверь в зал закрыта, мама какая-то суетливая. Спрашиваю: «Что ты там прячешь?» Она краснеет, шепчет, мол, только не смейся. Открывает дверь, а там наш сосед дремлет в кресле, накрытый пледом, а на коленях у него мурлычет кот. Мама говорит, помогать ей приходит. Мол, тут он чувствует себя нужным. То-то она так расцвела!
- Мне 35, и я уже как 7 лет замужем. За все это время у нас со свекровью сложились весьма хорошие отношения, но вот вчера была годовщина, и я просто не могла не вспомнить наше воистину феерическое первое знакомство. Которое, к слову, уже стало любимой историей в нашей семье. А дело было так: мы с моим парнем, нынешним мужем, встречались 11 месяцев, и он сделал мне предложение. Обо мне его мама знала, но не видела никогда. И вот он решил меня наконец-то познакомить с ней. Я жутко волновалась, ведь с его слов, она добрая, но суровая женщина, и ее мнение очень важно для него. Стоило сказать, что мы собираемся пожениться, как она ответила: «Ты мне не нравишься и ты не пара для моего сына». Я сначала растерялась, а потом как ни в чем не бывало, спокойно ответила: «Так вас на свадьбу не ждать? А то мы списки уже пишем». Она в шоке: «Что? Я сказала — НЕТ». Я ей в ответ: «Мы не спрашиваем у вас дозволения, мы взрослые люди». Стоило ей это услышать, как она стала другим человеком: «Она мне нравится. Она похожа на меня: будет стоять за свое» и рассмеялась. Ну и я вместе с ней. А муж просто в шоке наблюдал за нами. Как-то так. © Мамдаринка / VK
- Мой муж — дед. У него есть кожаный чехол для очков, который он носит в пакетике. Говорит, ему нравится, что чехол как новый. После ремонта я его умоляла снять пленку с новой техники, а он ни в какую. Друзья сняли квартиру, там стулья в пищевой пленке, чтобы квартиранты не испачкали, так муж выдал, что «понимает, ведь стулья красивые». Обычно ржу над ним, но иногда дико злюсь. Я сама живу по принципу: «Не мы для вещей, а вещи для нас». Вещи нужны, чтобы их использовать. Нам по 30. © Подслушано / Ideer
- Компания, где я работал, переживала не лучшие времена. Я предчувствовал, что попаду под сокращение. Поэтому, когда один из начальников подошел к моему столу и попросил выйти с ним на минутку, я понял, что происходит. Он провел меня в конференц-зал, где уже сидели мой руководитель, старший вице-президент и сотрудница отдела кадров. Все выглядели расстроенными, поэтому я не смог удержаться и такой: «Вы меня позвали, потому что мне наконец-то выдадут служебную машину? Просто чтобы вы знали — я не люблю красный цвет». Увы, никто не рассмеялся. © joebleaux / Reddit
