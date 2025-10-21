14 человек, которые не ожидали от других такого подвоха... а зря!

Квартира без единого зеркала? Даже в ванной комнате нетууу? А как же вечером перед сном умываться и всякими мицилярками, гелями и кремами пользоваться? А зубы ребенку, как чистить, она же без зеркала не увидит результат своей бурной деятельности? Да и мужу, как бриться, не гримастничая перед зеркалом? Нет, в нашей семье зеркало-это определённо необходимая вещь. И да, отсутствие зеркал в квартире- это действительно очень странно.