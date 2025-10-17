15+ раз, когда семейный чат стал филиалом театра и цирка одновременно
Истории
17 минут назад
Семейные чаты давно пора приравнять к отдельному виду искусства. Тут тебе и драма, и комедия — широчайший спектр эмоций в одном флаконе.
- Старший брат в чат шлет фотку торта и пишет: «Смотрите, что мы сделали!» И понеслось — кто пельмени налепил, кто шкаф собрал. Все делятся, только младший молчит. Проходит два дня, и он пишет: «А смотрите, что мы сделали!» И — бах! — фотка теста с двумя полосками. © Мамдаринка / VK
- Я вчера выбирала платья на свадьбу и кидала варианты в семейный чат. Под вечер мама попросила не скидывать туда фотки. Оказывается, папа растрогался. Теперь я могу всем говорить, что не выходила замуж до 30 лет, потому что берегла папины чувства. © anuarbekova_ba
- С мужем разводимся, пишу ему: «Мы должны вдвоем писать заявление и каждый свою пошлину оплатить. Если я оплачу, а ты — нет, нас просто не разведут». Отвечает: «Я знаю. Можем пойти вместе, а ты заплатишь и за себя, и за меня. Развод же нужен тебе, а не мне». © istorii_zinochki
Без последнего сообщения сюжет принял бы весьма пикантный оборот
Для создания этого материала был использован источник: SeVvVeR / Pikabu
- У нас есть семейный чат. И вот там уже около восьми лет мой дедушка пишет ежедневно про праздники или дни рождения известных людей. Вроде мелочь, но он каждый вечер сидит в интернете, выписывает все на листочек и потом набирает текст для нас. Эти его ежедневные старания — такое золото! © yulia_cakemade
- В чатике состоят: две сестры моего мужа, его мама и я. Сам муж участвовать отказался. Одна из его сестер (назовем ее сестра № 2) вечно просит меня выкладывать в чат фотки наших детей, чтобы свекровь на них посмотрела. Ну, я и выкладываю. Что делает свекровь: игнорирует фотки моих детей, зато заваливает комплиментами фотки детей, которые шлет сестра № 1. © FantasticAd4938 / Reddit
- Недавно заметила, что в нашем семейном чате появился новый участник. Фамилия еще такая знакомая. Вчитываюсь, а это мой бывший. Мы расстались почти два года назад, причем не очень красиво. Пишу маме: «Ты чего творишь?» А она мне спокойно так: «Он хороший человек, мне с ним интересно. Мы все это время общались». Я в шоке. Оказывается, после расставания она продолжила с ним переписываться. И вот теперь она решила, что ему будет не лишним вернуться к нам хотя бы в чат. А мне теперь смотреть, как он шутит с моим дядей, поздравляет мою тетю с днем рождения и шлет маме фотки домашних котлет. Я сижу и думаю: кто вообще тут сошел с ума, я или вся моя родня? Такое ощущение, что если я когда-то выйду замуж, они все равно его будут звать на семейные ужины. © Мамдаринка / VK
«Храню этот скриншот как доказательство того, что у меня потрясающая семья»
Для создания этого материала был использован источник: Mal-Dovah / Reddit
- Каждое утро начинается с картинок от бабушки в семейном чате. То с праздником поздравит, то котика красивого отправит, то просто «доброе утро». Обязательно что-нибудь да будет. На прошлой неделе вся семья заметила, что уже два часа дня, а картинок нет. У всех паника. Быстро собрались, помчали на бабушкину квартиру и готовились к худшему. Приехали, а там она. Говорит такая: «Я специально так сделала, чтобы посмотреть, как быстро вы приедете». Приколистка, блин, нашлась... © Палата № 6 / VK
- Моя сестренка написала в семейный чат слово «спасите» заглавными буквами. Недолго думая, папа выскочил в подъезд и пробежал десять этажей до ее квартиры, потому что лифт не работал. Запаниковал. Забегает он к ней в квартиру, а сестра такая, мол, у меня кузнечик на балконе, мне страшно. © nurillya_edu
- Был у нас чат. Мама там строчила очень длинные сообщения, как будто мемуары писала. Папа и сестра комментировали их. Однажды я долго не реагировала на одно из таких маминых сообщений, и она закатила истерику и удалилась из чата! А я взяла и тоже удалилась. Ну нафиг! © Capable_Pick_1588 / Reddit
«Юмор моих родителей — это нечто. Я вчера вышла замуж, а сегодня...»
Для создания этого материала был использован источник: nnova.i
- Брат с семьей сейчас отдыхает. Шлет нам фотки в семейный чат. На всех фотографиях у моей племянницы недовольное лицо. Спрашиваю у брата: «Что случилось?» Он ответил: «Не по-модному фотографируем». © krasivogradova
- Сделали семейный чатик под всякие хотелки. Чтобы скидывать туда ссылки на вещи, которые приятно получить в качестве подарка. За три месяца жена и дети накидали кучу ссылок. Сегодня решил отправить свою первую хотелку и понял, что это не чат, а канал и я там подписчик без права публикаций. © soratnik
- Прилетает сегодня в семейный чат: «14 августа незамужним девушкам нужно намазать подошву медом. Рано утром. До следующего 14 августа они удачно выйдут замуж». © inara.onceandalways.english
«Мои родители в разводе 20 лет. Пишет мне сегодня батя»
Для создания этого материала был использован источник: miloshglv
- Подарил бабушке и дедушке по смартфону, чтобы быть с ними на связи. Сначала, конечно, ничего не понимали и не хотели разбираться. Но когда показал все функции и возможности телефона, то им очень даже понравилось. В какой-то момент дошло до того, что они в чат начали скидывать мемы. Недавно я приехал к ним в гости и знатно офигел, потому что на стене в рамках красовались теперь не только семейные фото, но и те самые мемы. Выяснилось, что бабушка и дедушка выбрали самые смешные и повесили на стены, чтобы улыбаться, когда видят их. © Палата № 6 / VK
- Создаю семейный чат с родителями. Мама пишет: «Еще кого-то будем добавлять?» Похоже, я чего-то не знаю... © nastyaperec
- У нас есть семейный чат. Там бабушки, дедушки, сестры, мужья... Добавила и я своего супруга. Ничего не предвещало беды, пока я не выложила нашу с ним совместную фотку из отпуска в этот чат. Одна родственница написала мне: «Ты красотка!» Муж мой ее спрашивает: «А я?» На что она отвечает, шутя: «А ты спортивный и подтянутый». Он оскорбился и сказал мне, чтобы я удалила его, раз уж он «недостаточно красив для моих родственников». Мужику 44 года. © Подслушано / Ideer
