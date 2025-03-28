12 историй о родителях, которые откололи незабываемый номер

Наверное каждый в детстве попадал в уморительную ситуацию, которая потом становилась семейной байкой и с хохотом рассказывалась при каждом застолье. Кто-то, будучи маленьким, брякнул что-то смешное при папе или учудил что-то такое, от чего мама хваталась за голову, а спустя много лет вспоминала это с улыбкой. Но если начистоту, то и взрослые нет-нет да и выкинут что-то такое, от чего хоть стой, хоть падай.