12 историй о родителях, которые откололи незабываемый номер
Истории
2 минуты назад
Наверное каждый в детстве попадал в уморительную ситуацию, которая потом становилась семейной байкой и с хохотом рассказывалась при каждом застолье. Кто-то, будучи маленьким, брякнул что-то смешное при папе или учудил что-то такое, от чего мама хваталась за голову, а спустя много лет вспоминала это с улыбкой. Но если начистоту, то и взрослые нет-нет да и выкинут что-то такое, от чего хоть стой, хоть падай.
- Недавно узнал забавную историю из юности моих родителей. Они тогда еще только встречались и мама впервые пришла к папе в гости. Когда она зашла в ванную, то увидела в унитазе букет цветов. Она спросила его, почему у него цветы в туалете, на что он он невинно выдал: "Так это для тебя, просто у меня вазы нет, а я знаю, что цветы надо в воду поставить, чтобы не завяли". © PANDADA / Reddit
- Батя всегда рассказывал, что в молодости брейк танцевал, прям на публике крутился. Я, честно, думал он прикалывается, а тут как-то мама подтвердила: "Да, было такое, он даже в каких-то соревнованиях участвовал". Я после этого начал папу доставать: "Ну покажи что-нибудь! Ну хоть чуть-чуть!" А он вечно морозится: "Да я старый уже, спина болит, да и вообще…" Но потом признался, что когда-то получил травму, после которой все, финита. И вот на юбилее у бабушки сидим семейным кругом в кафе. И в разгаре вечера кто-то предложил танцевальный баттл. И все как сговорились: "Юра! Юра!", — и на батю пальцами показывают. У него аж глаза загорелись, влетает на танцпол, делает пару движений, опа — пошел на руки, начинает крутиться! Я уже в шоке сижу, думаю, ничего себе, батя жжет! И тут слышу хруст такой мерзкий… Батя падает на пол, сидит в ступоре, рука в локте как тряпка. Все в шоке. Едем в скорой, я держу его за плечо, а он такой поворачивается ко мне и говорит: "Помнишь, ты спрашивал, почему я не танцую? Вот это уже третий раз такая ерунда происходит!" © Не все поймут / VK
- У родителей годовщина - 30 лет. Решили с родственниками отметить в сауне. Мама с папой сказали, что нас ждет сюрприз. Сидим мы с родней за столом, родители врубают музыку, начинают неловко танцевать и как сбросят халаты, а там парные татуировки с их именами на половину спины. Ромашковый чай тогда сильно пригодился, чтобы успокоить всех бабушек и тетушек после такого представления.
- Мой отец — типичный бородатый профессор физики, а также очень бережливый человек. Когда я учился в старших классах, папа не сильно заморачивался со средствами для ухода за лицом и просто мазал его любым лосьоном, который находил в ванной. Однажды мама купила какое-то огуречное-дынное средство с приятным запахом и цветом морской бирюзы. Папа намазал его на на лицо и седые волоски на бороде окрасились в зеленый цвет. Но папа особо не переживал и сказал, что нечего тратить деньги на новый лосьон, мол, он этот будет использовать. В итоге он больше месяца ходил с зеленой бородой. Каждый раз, когда я это вспоминаю, мне любопытно, что думали об этом его ученики. © roslein / Reddit
- Мои родители всегда были очень серьезными. Все по плану, все правильно, все на черный день. Мама с папой даже копили деньги на… пышные похороны. Мы с братом шутили, мол, вы бы лучше на что-то приятное потратились. А они только отмахивались. И вот в один прекрасный момент они психанули. Просто сели, переглянулись и решили: а ну его все к черту. Взяли эти накопленные “траурные” деньги и махнули в Европу. Да не просто так, а купили себе велосипеды. И теперь мои довольные родители рассекают по Амстердаму на них, фотографируются у достопримечательностей, едят уличную еду и им абсолютно плевать на все заботы. А недавно мама прислала мне фотку места на кладбище, которое они хотели выкупить, и написала: "Вот здесь я хотела лежать, но пока не собираюсь". © Палата ** / VK
- Мама всегда заставляла нас с сестрой мыть посуду. Помню, как я однажды чуть не уронила керамическую миску и подумала, что сейчас влетит от мамы. А она посмотрела и говорит, мол, да ничего страшного даже если бы и уронила, ничего с этой миской не станется, она крепкая. Мы с сестрой в голос: "Она точно разобьется, если на пол упадет". Но мама доказывала обратное, а потом предложила заключить пари: если миска разобьется, то она месяц будет мыть посуду сама. Тут она просто берет и швыряет эту миску в стену, как фрисби. Та отлетела от одной стены, врезалась в другую и упала на пол... целая! Мама такая: "Ха! Я же говорила!" Пошла подбирать эту миску и та просто рассыпалась у нее в руках на кучу осколков. © Anaesthesia / Reddit
- Когда я уезжала учиться в другой город, родители подарили блокнот с советами. Мама написала, что положить в аптечку, как стирать, гладить... А от папы в самом конце было: "Если вдруг будет плохо, сил нет, учеба бесит, то свари макароны, кинь туда две сосиски и натри сверху сыр. Ешь, пока горячее, и запивай чаем. Все станет лучше, проверено". Честно, этот рецепт тогда не раз спасал меня. Сижу, бывает, реву над курсовой, потом вспоминаю… и варю макароны. Работает. © Не все поймут / VK
- Приехала к родителям, у мамы что-то со спиной, папа делает ей уколы. И вот вечер, дети спят, муж тоже, я в гостиной сижу с родителями, смотрим фильм. Мама вспоминает, что надо было укол сделать. Дальше следующая процедура: папа открывает нашатырь, ставит рядом ватку (подумала, что наверное, маме плохо становится). Потом папа быстро делает укол маме и бежит в ванную. Через минуты 3 возвращается и говорит: "Видишь, я сегодня не упал, уже прорыв". Мама говорит, что папа уже четвертый раз делает укол и все это время падал без сознания, настолько переживал, что ей больно, а мама даже не чувствует этого укола . © Карамель / VK
- Отец меня воспитывал сам, с детства. Лучше всего запомнилось, как он учил меня не сдаваться. Часто у меня что-то не получалось и я просто ревел со словами "не могу". Он говорил мне, что нет такой фразы "не могу" и заставлял идти до конца. Сейчас папа сидит на диете, хочет привести себя в былую форму, но ему невероятно сложно. Вчера еле-еле заставил его съесть салат с гречкой, он прям страдал и говорил мне: "Я не могу больше такое есть!" Я не мог не воспользоваться его коронной фразой: "Нет такого — не могу!". Батя сказал, что есть, и заказал себе пиццу. А что, так можно было?! © Не все поймут / VK
- Моя мама еще довольно молодая. Если взглянуть на нее, то и не скажешь, что у нее есть взрослая дочь. Всегда следит за трендами, в курсе всех мемов, одевается стильно, развлекается, как молодежь. Ей скучно дома, папа ушел, когда я была маленькая, так что недавно я решила брать ее с собой на тусовки. Мы собираемся у подруги, болтаем, смотрим сериалы, объедаемся пиццей, обсуждаем всякую ерунду. Все было нормально, пока однажды утром спросонья я не увидела, что мама собирается куда-то. Я сонная спрашиваю: "Ты куда?", а она такая невозмутимо: "Ксюша позвала смотреть новый сериал. А ты что, не в теме?" И вот сижу я, осознаю, что мои же подруги зовут мою маму на тусовки, а обо мне вообще забыли. © Карамель / VK
- Моя мама - невероятная женщина. Она постоянно соглашается на все спонтанные идеи, постоянно ее нет дома, всегда учудит что-то интересное. Решила она побаловать себя, и еще будучи на работе, заказала суши, чтобы приехать домой и сразу встретить курьера. Но были какие-то проблемы и она не могла оформить заказ. Тогда мама не растерялась, после работы зашла в заведение неподалеку, сделала свой заказ, оплатила и попросила оформить как доставку на наш домашний адрес. Работники так и сделали, а когда отдавали суши курьеру, то мама разговорилась с ним, объяснила, что это она сама себе заказала и попросила подбросить ее домой, все равно же он туда едет. Он не смог ей отказать, а мама довольная приехала домой. Потому что не ехала больше часа в забитой маршрутке, не пришлось платить за такси, так еще и суши привезла. Жаль, мне ее смышленость не передалась. © Палата №6 / VK
- В моей семье появилась новая традиция: теперь, прежде чем попросить денег, я должна написать заявление на имя того, у кого прошу, затем написать сумму и объяснить (естественно, письменно), на что потрачу деньги. Сегодня пришлось писать брату. Заявление прошло через отца, он убедился в правильности написания, расписался и отдал брату. Мама смотрит на нас со стороны и ржет. Дурдом, но срабатывает. © Подслушано / Ideer
У нас есть еще немало отличных подборок, которые здорово поднимут настроение, например эти:
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