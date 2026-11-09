17 квартир и домов, которые достались людям вместе с историей прежних хозяев

У меня от бабушки и деды осталось 3 альбома фоток, где они запечатлены в санаториях. Куча разных рандомных людей рядом. Год не подписан. Кое-где хотя бы на фоне есть надпись с названием санатория но это буквально пара фоток. И вот что с таким богатством делать?

Тётя (их старшая дочь) два дня разбирала фото, что могла - по памяти подписала, эти у нас в отдельном альбоме лежат, там практически все лица идентифицированы, некоторых даже я помню. Иногда пересматриваю, своим детям показываю. А те санаторские так и лежат пылятся. Вроде как и история семьи, но возвращаться к ним неинтересно.