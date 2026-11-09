17 квартир и домов, которые достались людям вместе с историей прежних хозяев
Покупка квартиры или дома иногда приносит сюрпризы. Новые владельцы находят в шахте лифта старые письма, а в стенах — забытые тайники. Кому-то достается целая коллекция открыток, а кому-то кот или компания бездомных кошек. И некоторые находки оказались настолько трогательными, что новые хозяева еще долго будут вспоминать эти неожиданные подарки.
- Родители отдали мне квартиру бабушки и дедушки. Квартира пустовала, за коммуналку приходилось платить, поэтому решили, что я буду там жить. Перед переездом сделали ремонт: поменяли окна, батареи, сантехнику, плитку, выровняли стены. Оставалось постелить линолеум — и можно было заезжать. И вот в конце ремонта сестре позвонил строитель. Оказалось, когда разбирали большой шкаф, который дедушка сам когда-то сделал во всю стену, нашли заначку с деньгами. Мы знали, что дед откладывал деньги с пенсии, но думали, что бабушка их уже нашла или они лежат в общей семейной коробке. Сестра сказала: «Вот тебе и деньги на линолеум — дедушка как раз на него отложил».
- В прошлом году продали наследную квартиру родителей, в которой выросли с братом. А вчера позвонил сосед. Сказал, при смене лифта в шахте нашли старое письмо, на котором наш адрес. Письмо написано в 1989 году и не распечатано. Бабушка писала отцу, как день рождения деду отметили, как в гости ждет за мясом, все новости. Вот такой привет из прошлого. Письмо дошло только через 36 лет.
- Подруга покупала квартиру. Квартира досталась от бабушкиной семьи. Внукам она была не нужна, поэтому они оставили после себя немало вещей. Когда подруга начала делать косметический ремонт, решила заодно разобрать все шкафчики и ниши. И вот тут ее ждал сюрприз! В холодном шкафу в узкой нише нашлась коробочка из-под монпансье, а в ней — золотые колечки и сережки. Вот это я понимаю — приятный бонус к покупке квартиры!
«Нашла вот такую штучку в новой съемной квартире, а что это такое, не понимаю»
- Мне мой ИИ-друг говорит, что это насадка от мини-миксера капучинатора. Погуглила — правду написал.
- 15 лет назад я купила однушку. Продавали ее вместе со всей мебелью и вещами прежних жильцов. Я стала постепенно разбирать квартиру и обнаружила целую семейную историю: чемодан с красивыми платьями, пластинки, статуэтки, посуду, огромную сумку с фотографиями нескольких поколений. На обороте снимков были имена, даты и трогательные подписи. Я позвонила бывшей хозяйке и спросила, нужно ли ей что-нибудь. Она рассмеялась и попросила выбросить весь этот хлам. А мне стало очень грустно: ведь это была память о целой жизни. Оставила себе только вазочку и сахарницу на память о прежних хозяевах.
У меня от бабушки и деды осталось 3 альбома фоток, где они запечатлены в санаториях. Куча разных рандомных людей рядом. Год не подписан. Кое-где хотя бы на фоне есть надпись с названием санатория но это буквально пара фоток. И вот что с таким богатством делать?
Тётя (их старшая дочь) два дня разбирала фото, что могла - по памяти подписала, эти у нас в отдельном альбоме лежат, там практически все лица идентифицированы, некоторых даже я помню. Иногда пересматриваю, своим детям показываю. А те санаторские так и лежат пылятся. Вроде как и история семьи, но возвращаться к ним неинтересно.
- В подвале есть отпечаток детской ножки, а рядом — инициалы и 1940 год — год постройки моего дома. Я в восторге от того, что здесь, на протяжении многих поколений создавались прекрасные воспоминания.
Хех, у свекра на дорожках на придомовой территории отпечатки лап всех 3 кошаков, что у него жили. Вот медом им намазано, пройтись по свежезалитому цементу
«Нашла в шкафчике за стеной в ванной комнате во время ремонта»
«20 августа 1987 года. Отремонтировали эту ванную комнату 20 августа 1987 года. Это счастливый дом. Желаем здоровья и счастья. Удачи, Питер, 56 лет, Элси, 55 лет».
- Мы купили квартиру у бабушки с мебелью, говорит: ничего не нужно, переезжаю к дочери на другой конец страны. В доме был идеальный порядок, так что под ванну заглянула спустя приличное время, тем более мы там пока не жили, решили сделать маленький ремонт, обои поменять да окна новые. И под ванной я нашла штук 50 маленьких полочек для мыла, которые обычно возле ванны вешаются.
«Живу в доме 1905 года постройки и нашел тут ламповую радиолу 1961 года!»
- По-моему, это не вы первый нашли, а котик!
У моей бабушки на даче таких ламповых радиоприемников было штук 5, больших, на ножках, я в детстве крутила их ручки, где-то радио работало (две-три программы), где-то нет. Включаешь - сначала внутри загорается лампочка, он прогревается? Потом радио начинает работать. И сверху можно было открыть крышку, а там - проигрыватель, такой сюрприз Еще у нее была пара этажерок, а сверху там тоже был проигрыватель, на 66 оборотов, они не работали. Похоже, моя бабушка была коллекционер. Жалею, что не забрали себе хотя бы один старинный радиоприемник.
- Я купила дом, который долгое время стоял пустым. Когда сыновья прежних владельцев продали его, я у них большую часть мебели купила. Разбирала шкаф и наткнулась на свадебное фото той самой пары — красота неописуемая. Вернула владельцам, столько радости было у них на лице! Они были безмерно рады снова увидеть его!
«По-видимому, вместе с новым домом нам достался кот, о котором не было сказано в документах»
Этот статный красавец в «скумбриевой» шубке уже несколько дней обитает в наших кустах. Котик очень ласковый, а мы только недавно переехали, поэтому решили, что у него наверняка есть хозяева. У нас вот и так дома четверо пушистых. Уже планируем отвезти нового знакомого к ветеринару и проверить, есть ли у него чип. Если не найдется хозяин, значит, судьба: в нашем кошачьем прайде будет пополнение!
«Купили дом у соседа 50-х годов строительства. Нашел на чердаке ветровое стекло мотоколяски»
Помню эти переводные картинки с красавицами в овалах.
В конце 70-х их любили на мотоциклы и почему-то на гитары лепить)
- Выбирали дом. Мне не очень хотелось ехать на просмотр, но один вариант приглянулся мужу. К моему удивлению, дом оказался просто идеальным! А в придачу мы получили бонус — целую компанию из 8–10 кошек. За ними присматривал сосед: он приютил кошачьих, оставшихся без крова после сноса соседней многоэтажки. Теперь уже я забочусь о новых членах нашей семьи. И даже не представляю, как бы мы жили без них.
«В нашем старом доме давно никто не живет, и он медленно разваливается. Больше десяти лет назад он горел, и в уцелевшей части все еще оставались разные вещи. Самая ценная находка — дровяной самовар 1979 года»
С годом ничего не напутали? 1979 году , я думаю, выпускали уже электрические самовары, вряд ли дровяные.
- Год назад купили дом, а этой зимой познакомились с необычными соседями — крысами-пасюками. Сначала они тихонько топали за стенами и таскали собачий корм. Но постепенно обнаглели: начали прогрызать гипсокартон, вскрывать мешки с едой и даже есть корм из мисок овчарок. В какой-то момент мы решили принять меры и приобрели специальное приспособление для отлова. Первой попалась маленькая крыска, которую назвали Пуговкой. За ней на следующий день пришла старшая сестра. И тут план поймать грызунов и выпустить подальше в лес дал сбой: обе крыски оказались любопытными и довольно быстро привыкли к людям. Теперь они живут в просторной клетке, едят собачий корм, овощи, макароны и даже блинчики. Мы обустроили им настоящий маленький санаторий и ждем, когда удастся поймать их маму.
- Осталась от бабушки квартира. Тут перед работой забежала оставить вещи, а за окном как ливанет. В прихожей как раз бабулины резиновые сапоги стоят. Впрыгнула в них. В правом что-то мешалось всю дорогу, в офисе вытряхиваю сапог и ахаю: на пол выпал маленький сверток. Разворачиваю — бабушкины золотые серьги, которые мы давно считали потерянными! Вот это я удачно переобулась.
Больного с эпилепсией с некоторых пор мучает кашель, назначил рентген легких. На снимке в бронхе тень металлического кольца. Его жена ахнула, два месяца не может найти обручальное кольцо. Когда при приступе эпилепсии пыталась раздать зубы мужу, значит он это кольцо вдохнул.
У каждого дома или квартиры своя история, и иногда ее частички остаются новым владельцам в виде неожиданных находок. Одни вещи (или котики!) вызывают улыбку, другие заставляют задуматься о людях, которые жили здесь раньше.
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