20+ человек с золотыми руками, которым любимое хобби регулярно приносит удивительные истории

«Так я отдыхаю от работы. Да, даже у вредных кадровиков иногда бывают дни, когда хочется просто забиться в угол и что-нибудь вязать. Муж и трое детей прекрасно знают, что в этот момент мама занята отдыхом. Коты тоже в курсе и время от времени тихонько пытаются добраться до моих клубков. На прошлой работе начальник вообще относился к этому положительно и даже считал, что мне полезно сидеть в углу, вязать и параллельно придумывать что-нибудь креативное.

А это моя кукла, которую я связала в подарок подруге дочери. Назвала ее „Жадная зая“. У нее двигаются ручки, ножки, голова и глазки. Похоже, подарок понравился: время от времени вижу эту куклу в сторис и у самой девочки, и у ее мамы».