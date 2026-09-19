20+ человек с золотыми руками, которым любимое хобби регулярно приносит удивительные истории
Мастера рукоделия знают не понаслышке: творческое хобби не только дарит отличное настроение и тихую радость от создания уютных вещиц, но и порой подкидывает запоминающиеся впечатления, которые без иронии и улыбки воспринимать никак нельзя.
- Вяжу носки.
Знакомая спрашивает:
— Вот сколько стоит пряжа?
Я:
— Где-то 400-600 рублей (вяжу из хорошей шерстяной пряжи).
— Ой, ну где-то 1000 за носки, дороговато...
Я не понимаю, откуда она взяла «1000» и спрашиваю. На что она отвечает, мол, 500 пряжа и 500 за работу.
Я вяжу носки от 2800...
«Может, кто оценит?»
«Самая сложная часть моих украшений — гранат. Чтобы его сделать, нужно вылепить огромное количество маленьких зернышек и аккуратно закрепить их на булавках. Потом надо идеально подготовить смолу, чтобы не осталось пузырей, пылинок и гранул краски. Каждое зернышко заливается отдельно. После этого все надо высушить, отшлифовать, снова покрасить и опять ждать. Но результат того стоит!»
- Давным-давно, когда я только начинала шить на заказ, у меня была одна очень запоминающаяся клиентка. Ей исполнялось 80 лет, и она заказала у меня юбку-полусолнце и блузку с рукавами-тюльпанами.
Когда я принесла готовый костюм, женщина осталась очень довольна. Но потом внимательно посмотрела на рукава и сказала: «Все прекрасно. Только правый рукав на полтора миллиметра длиннее левого».
Я удивилась, а она спокойно продолжила: «Я хирург. Всю жизнь оперировала, и там от одного миллиметра иногда зависело очень многое. Но вы не волнуйтесь. Кроме меня, эту разницу никто никогда не заметит».
Из офиса в творчество
«Все началось в 2015 году, когда я окончила ВУЗ. Летом отдыхала, брала подработки, ездила куда-то, жила в свое удовольствие. А потом вдруг поняла, что очень хочу научиться рисовать. В последние дни лета подала документы в местный колледж на декоративно-прикладное искусство. На меня, конечно, посмотрели немного с удивлением, но в итоге приняли.
Утром была учеба, днем работа, а вечерами я рисовала и разбиралась с новым материалом. Постепенно начала участвовать в конкурсах, местных ярмарках, разных выставках. Мне настолько все это понравилось, что к концу второго курса я совсем перестала работать по первой специальности»
- Сшила клиентке прямую юбку. Все получилось идеально: посадка, швы, длина — именно тот случай, когда сама смотришь на вещь и понимаешь, что лучше уже не сделать. Клиентка примерила юбку, сняла ее, внимательно осмотрела буквально каждый шов и такая: «Мне все нравится. Только пояс хочу на два миллиметра уже». Ширина пояса была 3,5 сантиметра. Она даже готова была оплатить дополнительную работу. Внутри у меня все протестовало, но все-таки сделала. Но больше заказов от нее не брала.
«Мой музей камней»
«Я живу в небольшом городе и собираю камни. Потом пишу на них известные картины и прячу среди обычных каменных стен. Так у меня постепенно появился собственный маленький тайный музей прямо на улицах города. Да, это не идеальные репродукции, но мне нравится их делать. А дети в городе обожают находить мои камни, так что, похоже, у музея уже появились постоянные посетители»
«За восемь месяцев до этого фото я даже не умела пришивать пуговицы»
«Мы с подругой, у которой есть образование в сфере моды, решили взяться за очень амбициозный проект — сшить исторический наряд robe de cour для Fetes Galantes в Версале. Для первого опыта задача была, мягко говоря, смелая. Мы месяцами изучали моду XVIII века, осваивали новые техники, ошибались, распарывали швы и начинали заново. Иногда хотелось все бросить. Но когда я прошлась в платье по Версалю, то ощутила, ради чего все это было»
«Суши-носочки»
«Я начала вязать совсем недавно, только в феврале 2025 года, поэтому для меня эта работа уже сама по себе повод для гордости.
Недавно ела суши и вдруг подумала: интересно, а не придумал ли кто-нибудь забавные носки в виде суши? Пошла искать, но ничего похожего на то, что было у меня в голове, не нашла. В итоге решила попробовать придумать дизайн самой.
Получилось даже лучше, чем я ожидала. Мне очень понравился результат, и теперь думаю, что такая идея может пригодиться не только мне».
«Моя муза и финальная работа»
«Эта сумка от службы доставки прослужила мне несколько лет. В какой-то момент я решила закрыть надпись вышивкой. Получилось не идеально, кое-где можно было сделать аккуратнее, но мне все равно нравится результат»
- Когда я была студенткой, времени на шитье почти не оставалось. Но очень хотелось прийти в институт в чем-нибудь новом и показать обновку. Однажды я сшила себе красивую блузку из ацетатного шелка. Все сделала, кроме манжет — на них времени уже совсем не было. Но идти в институт в новой блузке хотелось прямо сейчас. Поэтому надела ее, сверху натянула шерстяную кофту с длинными рукавами и пошла хвастаться новым воротником.
«Вяжу для себя уже больше 20 лет и наконец-то сделала татуировку-линейку, которой можно пользоваться при вязании!»
«Я вяжу уже больше двадцати лет и давно хотела придумать какой-нибудь способ быстро измерять детали прямо во время работы. Часто вяжу носки, шапки и снуды, поэтому мне постоянно приходится сверяться с размером, чтобы понимать, когда пора переходить к следующей части схемы.
В итоге я просто сделала себе татуировку для этого. Красные точки идут сверху вниз с интервалом в семь дюймов. Большой цветок — 2 дюйма, маленькие цветы — 1 дюйм, большие листья — 1,5 дюйма».
- В те времена, когда хорошие ткани было еще не так просто достать, одна элегантная женщина принесла мне дорогой итальянский шелк и сказала, что у ткани есть «небольшой дефект». На самом деле собака пожевала сложенную ткань с одного края.
И когда я развернула ткань, выяснилось, что весь шестиметровый отрез был в два ряда дырочек. Мы долго думали, что вообще можно из этого сделать. В итоге решили сшить длинную юбку в складку. Складки как раз скрыли большую часть швов. К ней сделали легкую черную блузку. И получилось просто шикарно. Клиентка была в восторге и сказала: «Именно в этом наряде я буду гулять с этой собакой. Пусть теперь завидует!»
«Ребенок сделал мне подставку для колец, чтобы мне было куда их класть, когда я мою посуду»
«Подставка сделана в виде нашей собаки — она копается в земле, как делает это и в жизни. Мы вместе ходим на семейные занятия по керамике».
«Навязалось»
«Так я отдыхаю от работы. Да, даже у вредных кадровиков иногда бывают дни, когда хочется просто забиться в угол и что-нибудь вязать. Муж и трое детей прекрасно знают, что в этот момент мама занята отдыхом. Коты тоже в курсе и время от времени тихонько пытаются добраться до моих клубков. На прошлой работе начальник вообще относился к этому положительно и даже считал, что мне полезно сидеть в углу, вязать и параллельно придумывать что-нибудь креативное.
А это моя кукла, которую я связала в подарок подруге дочери. Назвала ее „Жадная зая“. У нее двигаются ручки, ножки, голова и глазки. Похоже, подарок понравился: время от времени вижу эту куклу в сторис и у самой девочки, и у ее мамы».
«Сваляла портрет этой кошечки-красавицы из шерсти»
«Я занимаюсь валянием уже несколько лет, но, честно говоря, с каждой новой работой чувствую, что чему-то учусь».
- Когда моей дочери было восемь лет, я шила ей платье на день рождения. Изначально планировала, что потом она будет надевать его на концерты. Я так увлеклась деталями, что в какой-то момент поняла: длинные рукава я уже просто не успеваю сделать. Поэтому придумала выход: просто аккуратно подвернула край проймы и пришила его вручную. В итоге получилось вполне симпатично.
На дне рождения была преподавательница музыки со своей дочкой. А через пару недель в музыкальной школе состоялся концерт. Учительница очень удивилась тому, что у дочки два «почти одинаковых платья».
- Однажды я связала подруге свитер в подарок, она выпросила. Пряжа была хорошая и дорогая — чистая шерсть. Синтетические добавки я не люблю: от них руки потеют, да и само ощущение мне неприятно. В итоге рукава получились длиннее, чем нужно. Я предложила их переделать — там работы совсем немного. Но подруга отказалась. А потом с гордостью рассказывала, как ей в этом свитере тепло копать картошку и вообще заниматься огородом. Светлый меринос с кашемиром. Для огорода. Я просто сказала, что рада, если ей нравится. Пусть копает...
«Внезапный свитер»
«Коллега однажды принесла мне пряжу и сказала: „Свяжи себе что-нибудь. Мне некогда, пряжа просто лежит“. Ну я и связала. Получился огромный оверсайз. Муж увидел свитер, посмотрел на меня и спросил: „Это точно на тебя?“ Точно. Такой я и хотела».
«Немного похвастаюсь»
«Когда-то швейная машинка буквально выручала нашу семью, потом необходимость в ней отпала, и она почти двадцать лет просто стояла без дела. А недавно мама вдруг решила достать ее, смахнуть пыль и попробовать шить игрушки. И вот сегодня у нее впервые купили игрушку. За 4 тыщи. По-моему, это очень даже круто»
«Моя девушка вяжет салфетки крючком и натягивает их на пяльцы, а я потом развешиваю. Вот такая у нас получилась стена, декорированная салфетками»
«Мне была очень интересна такая задача — каждый элемент нужно было красиво разместить. Да и стена эта много лет стояла пустой, словно специально ждала какого-нибудь необычного декора. Правда, сейчас у девушки из-за учебы почти не остается времени на вязание, поэтому, видимо, на этой стадии мы закруглимся»
«На день рождения муж подарил мне красивый букет. Он простоял дома почти две недели, и мне было жалко просто взять и выбросить его»
«Я начала смотреть декоративные рамки-витрины и думать, как можно сохранить цветы. В итоге выбрала самые красивые, обрезала их, аккуратно обработала клеем и оставила сушиться на улице».
- После ухода бабушки сестры забрали украшения. А я люблю шить — утащила старый чемодан с платьями. Все смеялись: отличное наследство — моль да нафталин. Дома стала разбирать вещи, вдруг чувствую: одно платье тяжелое. Разворачиваю и ахаю — там серебряные часы деда с гравировкой на крышке. Мы все думали, что они давно потерялись. Вот тебе и чемодан со старьем. Часы теперь мой сын таскает, а я из бабушкиных платьев сшила покрывало на семейную дачу.
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