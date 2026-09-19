17 теплых историй и фото о любителях растений, чья жизнь пропитана ароматом цветов

«Ребята, что мне делать? Что мне делать с моей монстерой? Купила ее около 6 лет назад, теперь она заполонила всю мою квартиру, и я, как ни странно, этим горжусь. Она уже не помещается в доме, но я никак не могу заставить себя выкинуть ее. Даже если кто-то ее купит, как мне вообще доставить ее покупателю?»