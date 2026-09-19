Не выкидывайте ее, она ведь для Вас старается: растет и хорошее.
17 теплых историй и фото о любителях растений, чья жизнь пропитана ароматом цветов
Любители растений знают, что это не просто украшение дома или сада, а серьезное увлечение, которое дарит хорошее настроение и наполняет каждый день маленькими радостями. Пока одни бережно выращивают на подоконнике первый цветок, другие превращают дом в ботанический сад. Его даже на крыше можно устроить! Главное в садоводстве — любовь к природе, терпение и тепло заботливых рук.
Любителям цветов, у которых есть дача, есть, где разгуляться. И насажать самых разных роз
Зимой можно будет пересматривать фотогалерию на телефоне и любоваться.
Автор хвастается своим цветочком, но шутит, что ему нужен новый дом. С потолками повыше
Маленький добрый поступок
- Как-то в магазине я увидела в продаже каменную розу, видно, что ее давно не поливали. Цена была 6-8 евро. Не получалось купить, а у меня было пластиковое блюдце. Поставила ей и полила немного. Надеюсь, ее все-таки купили.
Не всегда горшки должны стоять на подоконнике. Иногда их подвешивают к потолку
А другой пользователь пошел дальше и создал себе мини-океан
Эти растения — эпифиты. То есть, они живут на других деревьях или растениях, но не являются паразитом. Получают воду и питательные вещества прямо из воздуха с помощью специальных чешуек на листьях, а корни используют только для закрепления на опоре.
Такая красота встречает жильцов каждый день
«Моя бабушка не сидит на лавочке и не обсуждает молодежь. По нынешним временам это уже классно. Более того, моя бабушка очень любит цветы и каждую весну все подоконники в рассаде, а летом появляется вот такая красота».
Мужчина пишет, что его жена совершенно не умеет хвастаться, поэтому он сделает это за нее. Женушка разбила сад, и 80% растений выращено из семян
Пользователи сети, помимо прочего, стали спрашивать, что за сорта циний. Так вот, среди них есть лаймовый апельсин «Королева», оклахомская слоновая кость и «не знаю, забыла».
Да тут целый ботанический с(ад) дома!
«Ребята, что мне делать? Что мне делать с моей монстерой? Купила ее около 6 лет назад, теперь она заполонила всю мою квартиру, и я, как ни странно, этим горжусь. Она уже не помещается в доме, но я никак не могу заставить себя выкинуть ее. Даже если кто-то ее купит, как мне вообще доставить ее покупателю?»
За этим садом следит дедушка, которому 72 года
Растения тоже умеют быть благодарными
- История про фикус. Вообще, это капризное растение. Однажды знакомая отдала мне веточки, тоненькие. Сначала эта кучка веточек укоренилась в воде. Затем, поверьте, высадила их в простую землю из огорода. Все. Поливала раз в неделю и рыхлила тонкой бамбуковой палочкой. Зимовали на подоконнике. Весной пересадила в грунт для фикусов. Красота, им уже по три года. Отблагодарили красивыми листьями, ростом. 11 прекрасных фикусов Бенджамино!
Автор поста делится довольно редким фото и показывает, как цветет его эпифитное растение
«Оно находится под фитолампой вместе с другими моими растениями. Я замачиваю его раз в неделю в воде на 30 минут. Один раз в месяц добавляю в воду удобрение».
Когда в доме есть место, то почему бы и нет?
Пользователи шутят, мол, как мило со стороны растений позволять вам жить в их доме. Но на самом деле главный хозяин в доме — это вот он.
Чудесный кот, явно с тонкой душевной организацией. Ранимы.
Не парень, а просто мечта!
- Познакомилась я с парнем. Сидим в кафе. Погоду и природу обсудили, о чем бы еще поговорить. И тут мой взгляд падает на подоконник и я восклицаю: «Вот это дережное дерево!» А у них и правда стоит живое раскидистое деревце. Парень заулыбался и рассказал, что у него дома целая коллекция кактусов, стал показывать фото, как они цветут. Спросила, откуда эта любовь к кактусам. Оказалось, он любит готовить, работал поваром и выходил отдохнуть на крыльцо. А рядом бабуля кактусами торговали. Они разговорились, и он у нее кактус купил. Потом еще и еще. Девочки! Мужчина, который любит цветочки, умеет готовить и уважает старших — ну грин флаг же!
Девушка устроила себе дома кусочек экзотического леса
Сюрприз среди роз
- Весной соседка по даче принесла мне 3 стаканчика с рассадой и торжественно заявила: «Это особенный сорт». А у нее шикарный сад. Я поливала ростки и высадила их к своим розам. Сейчас все соседи заглядывают через забор и ухохатываются, потому что соседка случайно перепутала рассаду цветов и декоративной капусты. Зато у меня самый необычный и смешной сад.
Пользовательница пишет, что в этом году в ее сад прилетело много бабочек
Девушка разбила настоящий сад на крыше! Здесь есть и цветы, и малина со смородиной, и плодовые деревья, и лучок
Ей и в магазин-то особо ходить не надо, можно питаться со своего огорода.
Будем рады увидеть ваши цветы и другие растения.