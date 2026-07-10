Ну это не нормально, сейчас даже нормативы есть , сколько времени верхний пассажир может внизу сидеть, пока ест. Ест, а не вяжет!
20+ историй о путешествиях плацкартом, которые пропитаны запахами курицы в фольге и чая в подстаканниках
Поезд, уютный плацкартный вагон, мерный перестук колес и разговоры по душам — пожалуй, у каждого из нас хранятся теплые воспоминания о таких путешествиях. И неважно, куда или откуда мы ехали — на летние каникулы к любимой бабушке или возвращались из командировки, впечатлений и маленьких радостей от такой поездки каждый раз было столько, что хоть мемуары садись сочинять.
- Ехали в плацкарте. У меня верхняя полка, у друга — нижняя. И, по классике жанра, по вагону ходит бабуся и клянчит нижнюю полку в обмен на ее верхнюю. Но никто не соглашается. И вот глубокая ночь, просыпаюсь и вижу — мой друг спит сидя в углу на своей полке за столиком, а эта бабка сидит на той же самой полке и... вяжет. И все это глубокой ночью.
«Когда не дают прыгать по соседним полкам»
- Едем с папой в поезде. Плацкартный вагон старого типа. Не помню, как именно это произошло, но уже через 20 минут после начала путешествия я пошла знакомиться с другими пассажирами. И вот он, самый яркий момент. Мне лет пять, сижу рядом со студентами и отстукиваю по столу мелодию. Это была песня группы «Браво», где есть такая строчка «ветер знает, где меня искать».
- Кто умудрился купить билет в плацкарт на вчера, тот я. Села в поезд. Сообщила проводнице, что у меня 49 место. Даже скрин билета показала, ибо в их системе меня не нашли. Тронулись. Смотрю на билет еще раз: мать моя, 23 число! Смеялись мы с проводницей долго. Я честно предложила билет на сегодня купить. Она посмотрела с видом «что с тебя взять» и сообщила: «Да идите уже, садитесь, доедем куда-нибудь». Вот, куда-нибудь едем, надеюсь, что в нужную сторону.
«Самое лучшее что может произойти с тобой в плацкарте»
- Мужчина в поезде удивил меня своим джентльменским поступком. Ехали мы в плацкарте: две женщины, я и мужчина средних лет. И бац, он начал помогать: сначала всем все вещи разложил, а потом заправил у всех троих постельное белье. Я сидела и не верила своим глазам, боялась моргнуть. Вроде не 8 Марта, он женат и просто очень учтив и обходителен.
Никаких намеков, просто так от души. Впервые такое чудо встретила.
Мне было бы _очень_ неловко, если бы посторонний человек в поезде стал застилать мне постель.
- Помню, когда я ездила к тете в столицу ночным поездом лет 20 назад, проводница спрашивала нас, нужно белье или нет. Сосед по плацкартному вагону не взял, ибо выходил где-то посередине пути, в 3 часа ночи. «Ну и славненько», — откликнулась проводница, мол, ей меньше мороки потом с дополнительными комплектами. На его место на том же вокзале сел другой пассажир, вот тот сразу попросил комплект, разложил его и спать завалился.
А так пришлось бы проводнице дополнительный комплект из одеяла, матраса и белья в три часа ночи из резервов доставать — по нормам нельзя было на один и тот же укладывать пассажиров, которые друг друга сменяют. Матрас и одеяло надо было у начальника поезда просить и тащить из каптерки через два вагона.
матрас не меняют жи? в прошлой цивилизации не меняли по пути следования, мож ток на конечной с матрасами что и делали
«Однажды в плацкарте... Озеро Имандра, Мурманская область»
О, подобной красоты с дороги между Адлером и Туапсе у меня сколько угодно. :)))
- Ехала я от подружки из соседнего города. И вот подсаживается в наш отсек строгая дама 45 лет в льняном костюме. Я еще думаю, что это она в плацкарте забыла. Никому не здрасте, просто забралась на верхнюю полку. И вдруг раздается: «Девушка, а девушка. А вы можете позвонить мне сейчас? Я вам свой телефон продиктую». Подпрыгиваю, спрашиваю, зачем это ей. А это она, когда переодевалась, упустила свой телефон, и он то ли в одеяле запутался, то ли за полку улетел. Позвонила я, смотрю — точно, в ногах полки экран телефона загорелся. Потом соседка сильно меня благодарила и жаловалась, что уже отвыкла в плацкарте кататься, но тут срочно надо было ехать, а билеты только такие были.
- У меня нет ни голоса, ни слуха, но дочь очень любила, когда я пою. Когда ей года два было, отправились мы в путешествие на поезде, я начала петь — так люди аж сбежались посмотреть, где там котеночек орет. Но стоило мне замолчать, как дочка выдавала: «Мама, а-а!» Половина вагона над этим «мама, а-а!» прикалывалась. А вот сын, когда маленьким был, наоборот просил меня не петь.
я так в караоке первое место занял, распорядитель подошел ко мне вручил приз и сказал, вот ваш приз, только одно условие - вы больше не поёте ))))
«Купила в поездку железнодорожные манежи для детей. У каждого получился свой „домик“. Однозначно рекомендую»
- Поехала я к бабушке в деревню. Плацкартный вагон, народу как килек в бочке. Думаю, ну все, кто-то точно храпеть будет. И как в воду глядела. Ночью было ощущение, что где-то в вагоне работает бензопила. Народ уже начал выглядывать со своих полок и искать источник шума. Нашли быстро — пожилая дама на верхней полке спала так вдохновенно, что дрожала бутылка с водой на столике. Проводница осторожно позвала ее по имени и попросила перевернуться на бок. Через секунду наступила такая тишина, что подскочил дедушка в другом конце вагона и громко сообщил всем, что поезд уже приехал.
- Возвращалась я как-то из загранкомандировки, а билеты только в плацкарт. Как потом выяснилось, экономная проводница решила вагон не топить. Замерзла я сильно. И вдруг идут по вагону какие-то парни, здороваются, слово за слово — мы из одного города. Они без предупреждения хватают мои вещи и, не сбавляя хода, топают дальше. Я бегу за ними. Приходят к своему купе, забрасывают наверх мои пожитки, приглашают к столу, а в ответ на мои круглые глаза объясняют: «Мы земляков не бросаем». Классно посидели. По прибытии предлагали подбросить до дома, но меня уже ждали родители. Парни, если вы вдруг это читаете — спасибо вам!
«Мне очень нравится эта кнопка между вагонами»
- Ехал как-то в плацкарте. На одной станции зашла женщина в годах. Забралась наверх и включила музыку на телефоне. Дремлет под свои песни и понемногу прибавляет звук. Едем и слушаем этот ор. Надоело мне это, встаю. А как взглянул на нее, еле смех сдержал: тетя в наушниках, а штекер из телефона выпал. Ей не слышно ничего, а нам — нормально так.
- В начале нулевых ехал на поезде из Питера. Денег не было вообще, все потратил. И билет взял в плацкарт на боковое верхнее. Только забрался, проводница подлетает и наваливает платное белье. Я отказываюсь, а она возмущается и пытается заодно матрас забрать. Не отдал, она ушла. А рядом веселились студенты-заочники, лет по 30 на вид, отмечали сдачу диплома. Думаю: «Лягу спать, хоть есть не так охота будет». А во сне я раньше сильно ворочался. Подошел к проводнице и попросил страховочные ремни на полку прицепить. Проводница не дала эти веревки, мол, нет их у нее. Я лег без них и заснул. Дальше со слов студентов: «Сидим, удачную сдачу дипломов отмечаем. Решили выйти в тамбур. Идем мимо боковушки, а там чувак поворачивается — и бух на нас. Подхватили и положили на место». Я просыпаюсь, глаза по пять копеек, эти ржут. Пошел к проводнице еще раз, веревки нашла.
«Совсем недавно ехал в плацкарте в китайском поезде. У них полки в три этажа, а вот боковушки отсутствуют. Я со своим ростом в 187 см спокойно уместился»
когда нас в армию везли спали в боковушках по 2 на нижней и верхних полках и по одному на третьей, благо не долго нас там 2 команды было и одна через сутки и ещё 3 суток мы ехали двое в "купе"
- Приехал ко мне мой молодой человек, он иностранец. До столицы летели, но в мой город решили отправиться в путешествие на поезде, так сказать, страну из окна посмотреть. Взяли билет в плацкарт, а ехать 24 часа. Кульминацией вечера был его поход в туалет босиком. Проводник и весь вагон ржали как кони, говорят, сразу видно, что не местный.
- Моя мама всегда брала нам с братом в поезде оплаченный билет на отдельную полку. Народа из племени «уступи мне» тогда, конечно, было в разы меньше, но одну тетеньку я запомнила хорошо. Ехали в плацкарте к бабушке, в пути около суток, мне, наверное, лет десять, братцу года три с лишним. Мама на нижней полке, мы с братом — на любимых верхних. Напротив на нижней полке — женщина с двумя детьми. Девочка меня младше, мальчик чуть старше брата.
К вечеру, когда пришла пора спать ложиться, стала соседка своих бельчат на полку валетом спать укладывать, надо же еще и себе место выгадать. Матушка моя братца быстренько к стеночке наверх приткнула, мне сказала, чтобы я тоже глаза закрывала, и сама легла спать. А тетка так всю ночь и промаялась. При этом все укоризненно на мою матушку поглядывала. А утром с расспросами пристала — как это она обоих детей на отдельные места уложила, по какому праву, билет-то детский без места. Ну мама ей и сказала, что просто покупает билеты на всех и спит спокойно. За что нас богатенькими обозвали.
«Ехал в плацкарте из Иркутска в Новосибирск. Это был самый культурный и воспитанный пассажир»
- Ехала в плацкарте. Женщина в возрасте перевозит двух котов белого и серого окраса, за этими котами какое-то время наблюдает мальчик лет пяти. Далее разворачивается диалог:
— А это у вас гуси?
— Почему?
— Ну как — один белый другой серый.
- Пару лет возвращалась домой из командировки, начало ноября, плацкарт. Вечером заснула под простыней. Ночью просыпаюсь, очень холодно, темно, одеяло где-то наверху, но лень вставать и искать. Заснула, но сон какой-то поверхностный, странный, вроде спишь, но холодно, неуютно. Проснулась от того, что меня одеялом укрывает проводница. И как-то даже на душе тепло стало. Спасибо таким сотрудникам, которые несмотря ни на что полностью отдают себя своей работе и действительно искренне заботятся о пассажирах.
И это не единственная наша статья о тех, кому дома не сидится и хочется отправиться в путешествие. Вот еще 20 душевных историй о туристах, которым родные просторы подарили отпуск мечты.
Комментарии
Грустная правда в том, что все эти бабульки уже прознали про купе и св. там те же попутчики и те же проблемы . лучше только стол.
Ехали Москва-Самара в купе впятером: я, три пассажира и пёсик. Едем, я его не трогаю, он меня не трогает. Но вот уже к ночи моё такое отношение вызвало у ушастого какое-то огромное доверие и он начал требовать,чтобы я с ним играл. Постоянно будил меня лапой, вкладывал в ладонь свою игрушку, заставлял играть в перетягивание каната ))) При этом лаял и рычал "шепотом" ))) Потом улёгся у меня в ногах.