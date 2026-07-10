20+ историй о путешествиях плацкартом, которые пропитаны запахами курицы в фольге и чая в подстаканниках

Ехали Москва-Самара в купе впятером: я, три пассажира и пёсик. Едем, я его не трогаю, он меня не трогает. Но вот уже к ночи моё такое отношение вызвало у ушастого какое-то огромное доверие и он начал требовать,чтобы я с ним играл. Постоянно будил меня лапой, вкладывал в ладонь свою игрушку, заставлял играть в перетягивание каната ))) При этом лаял и рычал "шепотом" ))) Потом улёгся у меня в ногах.