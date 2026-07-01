20 душевных историй о туристах, которым родные просторы подарили отпуск мечты

Опытные туристы знают, что любое путешествие таит в себе маленькие радости и большие открытия. И для этого не обязательно отправляться на отдых куда-то в дальние края. Даже поездка по родной стране может запомниться надолго. Особенно если заглянуть на Кудыкину гору, прогуляться по стеклянному пляжу или посмотреть, как Левша подковал блоху. Вот вам и источник теплых и вдохновляющих историй как минимум на полгода.

«Красноярск. Татышев парк⁠⁠. Любопытные, милые и вездесущие суслики. Заглянут к вам в сумку, проверят вещи. Вкусное есть? А если найду?»

«Рок-фестиваль в Саратове. Я хожу каждый год!»

На природе любая еда становится гораздо вкуснее

Однажды в Карелии вернулись после рыбалки в лагерь и обнаружили спящего кашевара. На столе стоял заполненный на треть котелок с супом из четырех картошин и банки тушенки. «Тушенник», — подумали мы. Долили воды, бросили капусты, лука и моркови. Решили, что будут у нас щи. Но тут неожиданно нашлась свекла, мы закинули в котелок и ее. Туда же пошли кабачок и пара соленых огурцов. В самом конце вспомнили, что в лодке лежит несколько белых грибов. Они тоже пошли в дело.

В котелке медленно булькали пузыри, с трудом пробиваясь сквозь многообразие продуктов, принимавших участие в этом кулинарном шоу. Но пахло вкусно. В результате у нас получилось вкуснющее блюдо, которое мы назвали грибольник. На запах пришел даже утомившийся кашевар, навернул две тарелки и опять уполз спать. Сами не заметили, как съели весь котелок. Остановиться было нереально. © Ykcyccola / Pikabu Dissent только что Из топора тоже неплохое блюдо получается. Ответить

«Стеклянный пляж во Владивостоке. Это нечто! Стекляшки отполированы морем и ветрами, гладенькие и приятные на ощупь, блестят на солнце и шуршат в приливных волнах»

Деревянный аэропорт на краю земли

Если вы пролетите от Архангельска два часа в сторону Белого моря, то попадете в Лопшеньгу. И встретите Александра Васильевича — единственного сотрудника деревянного аэропорта. Он расскажет, как переправлял сбежавшего теленка в соседнее село вместе с пассажирами. Александр Васильевич тут отвечает примерно за все. По утрам зимой сам чистит полосу от снега лопатой, весь год выписывает билеты и от руки заполняет посадочные талоны, взвешивает багаж и помогает всем погрузиться в самолет-маршрутку.

Он еще и печку топит! Это вообще-то едва ли не самая важная задача. А то за ночь зимой ручка примерзает к письменному столу, и заполнять посадочные становится нечем. Билет можно купить и онлайн, но тут привыкли приходить в аэропорт и бронировать место, а потом в день вылета выкупать его рано утром. Можно погреться у печки прямо в аэропорту. Еще тут есть багажные весы — с их помощью вы узнаете, посадят ли вас на рейс. © olenegonka / Pikabu

«Наконец-то побывали на Кудыкиной горе»

«Мы давно собирались в поездку к истоку Камы»

В лесной глуши можно встретиться с весьма колоритными персонажами

Поехали мы с мужем отмечать годовщину свадьбы. Модный глэмпинг, кругом тайга. Муж пошел за дровами, а я сижу и настраиваюсь на романтику. И тут из кустов выскакивает человек в странном плаще и шлепается мне в ноги со словами: «Спрячь меня!» А через секунду из-за тех же кустов вышли трое в похожих плащах с посохами и спросили, не видела ли я сбежавшего эльфа. Я еще думаю, что-то у того паренька с ушами не то было. В общем, это ролевики неподалеку отыгрывали что-то по Толкину. Как же хохотал муж, когда вернулся с дровами и увидел меня у костра в милой компании эльфов. ADME Поническая ататака только что Вот он мой дом - Зеленолесье... Ответить

«Алтай. Одно из моих любимых мест — малоизвестная гора Подкова. Сидишь среди альпийских лугов и любуешься вершинами. Оставила здесь частичку души»

«Собрались мы с приятельницей по Неве прокатиться на кораблике. Пока обилечивались в кассе, увидели это. В чувстве юмора капитанам не откажешь»

Калитки бывают не только деревянными

Взяла я экскурсию по Карелии. Гид наш твердил: «Главное — успеть на калитки». Успели. Подъехали к какому-то деревенскому домику. Милая бабуля сунула мне в руки горячий пирожок. Я как куснула его, так у меня глаза на лоб полезли. Это кто же додумался пирожки с пшенкой сделать?! Вкуснотища нереальная! Потом нас еще другими вкусностями угощали, но та пшенная калитка мне надолго запомнилась. Причем настолько, что я забыла, почему эти пирожки калитками называются. ADME Dissent только что Кулинарный рецепт: отвари потихоньку калитку... Ответить

«Я живу в Екатеринбурге. Наметила множество поездок на выходные тоже, все в пределах 1-2 часа езды на автомобиле. И хочу поделиться красивыми картинками»

Тула. Памятник Левше и Блохе

А вы умеете кашеварить в походе?

Очень люблю горы, восхищаюсь романтикой походов. Ведем как-то раз мы новую группу, я то ускоряюсь, то замедляюсь, чтобы отфоткать новоиспеченных туристов. Ребята до этого в походах не бывали, поэтому плетутся как улитки, но нам не привыкать.

Переход был небольшим, но для новичков это всегда сложно. Поставили лагерь и собираемся готовить. Вот тут мне пришла пора удивляться: была элементарная задача — почистить картофель. Оказалось, что из 12 человек умеют чистить овощи четверо: я, проводник и два человека из группы. © Палата №6 / VK Dissent только что Картофельные ножи придумали 100 лет назад, но, похоже, не всем об этом рассказали. Ответить

«После шторма в Светлогорске на берег выбросило очередную порцию янтаря. Я набрал мешок янтариков прямо с мусором и отвез домой»

Не все байки, которые рассказывают местные жители, стоит принимать всерьез

Поехали на Алтай с туристической целью. Мне сразу рассказали про черных медведей. Мол, далеко от населенного пункта уходить не стоит. Мы с мужем под интересную беседу, конечно же, ушагали далеко по тропинке. Опомнились, когда темнеть начало. Говорю: «Обратно пора». Только развернулась, черная туша из кустов выходит. Я как побегу оттуда! Вдруг слышу смех мужа. Поворачиваюсь, а там из-за куста вышла черная корова. © Подслушано / Ideer Dissent только что Ночь все коровы- медведи Ответить

«Ночная Казань прекрасна»

Иногда во время путешествия можно случайно встретить свою любовь. Ну... или почти случайно

Поехала я отдохнуть в Карелию. Выхожу из поезда, и вдруг кто-то кричит: «Ириша, привет!» Оборачиваюсь, а там мой бывший одноклассник. Вот так совпадение! Решили вместе отдохнуть, веселее же. Ну и завертелось. Любовь, свадьба. Я верила в чудо, пока мой муж не признался, что наша встреча была чистой воды спланированной акцией! Он был тайно влюблен в меня еще со школьной скамьи. Моя подруга, которая приходится ему троюродной сестрой, случайно проболталась, что я еду в Карелию. Он купил билет на тот же самый поезд и мастерски разыграл «неожиданную» встречу на перроне. Ну зачем было так все усложнять?! Неужели нельзя было просто написать мне в соцсетях и пригласить на свидание? © Подслушано / Ideer Dissent только что Эх, валенок! Такую " романтИк" приземлил. Ответить

«Мама, я в Арктике!⁠⁠ Купила билет в Мурманск. Много чего увидела. И Териберку, и пляж с яйцами драконов, и водопад. Сияние северное не увидела. Но я еще вернусь»

«Камчатка. Это горячая река у вулкана Ходутка, температура воды за 40°С. Мы искупались, как могли — в воде дольше 10 минут находиться невозможно»