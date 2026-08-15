19 фото и историй о кухнях, где уют начинается с одной чугунной сковороды и аромата жареной картошки

Впервые осталась у парня, утром он дал ключи и ушел на работу. Я выходная, сходила в магазин и решила к его приходу сварить солянку. К его приходу сервировала стол, поставила тарелки, в них положила оливки, лимон, зелень, сметану, а солянка стоит на плите, чтоб не остыла. Далее его рассказ друзьям "приходу с работы, смотрю, а на столе тарелки с кучкой зелени и сметаны. Думаю, ни фига себе ужин, так я быстро ноги протяну на таком питании". Но мне в этот момент не сказал ничего, и на лице тень разочарования не увидела🤣Зато, насыпая солянку, вздох облегчения услышала. Две тарелки схомячил с перепугу 🤣