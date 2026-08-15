19 фото и историй о кухнях, где уют начинается с одной чугунной сковороды и аромата жареной картошки
Кухня — это не просто место, где кипит чайник и шипит зажарка на любимой чугунной сковороде. Это место, где по утрам пахнет кофе, днем варится борщ, а по вечерам, быть может, звучит гитара или всей семьей играют в настолки. Именно здесь рождаются самые светлые воспоминания, звучат честные разговоры по душам и случаются маленькие радости, которые остаются с нами на года. Истории здесь все сплошь уютные. Вам чай с сахаром или с медом?
- Сижу на кухне и до сих пор не могу отойти от вчерашнего. Дочь-подросток обычно со мной только «мам, отстань» и в наушниках, а тут пришла из школы, молчит, потом вдруг обняла меня сзади и говорит: «Мам, ты сегодня выглядишь усталой, давай я тебе чай заварю и ужин разогрею». Я аж замерла, она же в свои 15 лет обычно даже тарелку за собой не убирает. Села рядом, налила мне чай и начала рассказывать, как у нее в школе день прошел, спрашивает про мою работу, про то, как я на ногах весь день. Потом тихонько: «Я понимаю, что тебе тяжело, я тоже стараться буду». У меня слезы на глаза навернулись, я ее к себе прижала, и мы так минут десять сидели. Она выросла уже, а я все еще думаю, что она маленькая.
- Готовлю ужин. Окно открыла настежь и слышу, как бабульки под окном болтают. Неожиданно начали хвастаться лучшими кавалерами, что повстречались им в жизни. Удивили меня фразы вроде «стихи, конечно, красивые писал, но недолго», «привел мне козу» и тому подобное. Но душевной простотой всех переплюнула одна бабуля: «При первой же встрече сказал, что хочет заботиться обо мне до конца дней, и я с ним горя не знала. Вчера подарил носки, которые сам связал, потому что у меня по ночам ноги стали мерзнуть. И газеты вслух читает, а то я уже ничегошеньки не вижу». Вроде ничего сверхъестественного, но если сложить всю их долгую счастливую жизнь — вот это и есть настоящий подвиг.
- Сидели на дачной кухне всей семьей. Бабушка опять пристала ко мне: «Ну, когда уже внуки?» Тетушки стали наседать, а я не растерялась и сделала ход конем: «А что подарите на рождение, золото или, может, квартиру?» И тут бабуля выдала: «Ну да, я бы на малыша дачу оставила, на свежем воздухе пусть растет». Милая моя бабуля! В детстве больше всего любила ходить за ней гуськом по даче, особенно когда она шуршала на кухне. Да и сейчас тоже. Готовит она отменно до сих пор. Родственники, конечно, знатно удивились.
Эти кожаные без надзора не справляются, за всем надо следить
- Дочка вернулась со свидания, сидят они с женой на кухне, обсуждают, а я чай пью и краем уха слушаю. Дочь рассказывает: «Да никакой он. Сидели мы у фонтана, я случайно колечко в воду уронила. А он, вместо того чтобы достать, заявил, что оно все равно бижутерия, чего из-за такого переживать». А жена ей поддакивает: «И не говори, вот я по молодости кольцо в глубокую лужу обронила, так твой папа, плюнув на приличия, полез и достал — не то что этот!» Сижу и думаю, как бы им объяснить, что, во-первых, жена тогда уронила золотое кольцо, а во-вторых, было это одно из первых свиданий, я жутко нервничал. Мне в тот вечер не то, что лужа, — само море было по колено.
А самой достать? Видимо, не так уж оно было и нужно, кольцо это, раз не достала. Или это, типа, проверка парня? Ну тоже, такое себе.....
- Приехала к бабушке в гости. Увидела у нее на кухне пульт от телевизора в целлофановом пакетике. Посмеялась над тем, что так делали тридцать лет назад. Содрала пакет с пульта. Бабушка молча слушала и грустно улыбалась. Буквально через день, когда мыла посуду, решила прибавить громкость интересной телепередачи и схватила пульт мокрой рукой... Не знаю, что там случилось, но теперь половина кнопок вызывает какие-то странные функции, а кнопка питания вообще срабатывает по своему усмотрению, пугая включением телевизора среди ночи. Иду на базар покупать новый пульт и учиться уважать жизненный опыт.
- Муж со мной поругался, молчали два дня. Ни слова. Только смотрим друг на друга и фыркаем. На третий день сижу на кухне, и тут вижу, как он дает собаке бумажку, шепчет что-то и толкает ее в мою сторону. Собака несет. На бумажке написано: «Ужин будет?» Я, не моргнув, пишу: «А ты посуду помыл?» — и обратно молчу. Собака несет, как почтальон. Мы так, не глядя друг на друга, весь вечер обменивались через животное. И вот, в какой-то момент, пес просто порвал записку и прилег посреди кухни с видом «решайте уже, будет ужин или нет». Мы посмотрели друг на друга, сначала молча, потом начали хохотать. Так и помирились, благодаря собаке, которая не выдержала нашего упрямства.
Дааа… Одно радует: эта чудо-парочка уже благополучно окольцевала друг друга и теперь почти наверняка не угрожает более нормальным людям. Ну поссорились, но что за бред… Хрен с ней с молчанкой на два дня, может, причина и была серьезная, но если уж игнор прервали, то, во-первых, стоило бы таки ртом это сделать, во-вторых, не так же идиотски…
Любое блюдо теперь под строгим контролем этого пушистого господина
- Впервые была в гостях у парня, у него дача свободная была, мы вместе провели замечательный вечер. Утром проснулась раньше, захотелось приготовить любимому романтический завтрак. Нашла в холодильнике яйца, сыр, но не хватало зелени. Поискала на кухне, нашла какую-то зелень в воде. Покрошила мелко, любимый проснулся, я подала ему завтрак. Он высоко оценил, спросил, что я положила в яичницу. Объяснила, что нашла зеленушку возле холодильника. Оказалось, что это была трава для кролика. Я накормила своего парня яичницей с клевером и одуванчиками. Мне показалось, что это щавель.
Ну, допустим,щавель приблизительно похож на одуванчики, если без цветов они были ,но каким боком клевер то можно было в щавель записать 🤔🤦🏼
- Обеденное время. Мама приготовила суп и зовет меня есть. Прихожу на кухню. На столе стоят две глубокие тарелки. Заглядываю в них. А там, как в лучших ресторанах мира: в огромной тарелке, в самой серединке лежит щепотка свежего укропа. Оборачиваюсь к маме и говорю: «И это все? А добавки можно?»
Впервые осталась у парня, утром он дал ключи и ушел на работу. Я выходная, сходила в магазин и решила к его приходу сварить солянку. К его приходу сервировала стол, поставила тарелки, в них положила оливки, лимон, зелень, сметану, а солянка стоит на плите, чтоб не остыла. Далее его рассказ друзьям "приходу с работы, смотрю, а на столе тарелки с кучкой зелени и сметаны. Думаю, ни фига себе ужин, так я быстро ноги протяну на таком питании". Но мне в этот момент не сказал ничего, и на лице тень разочарования не увидела🤣Зато, насыпая солянку, вздох облегчения услышала. Две тарелки схомячил с перепугу 🤣
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- Когда сильно переживаю, чтоб успокоиться, беру пакет гречки и высыпаю в кувшин. Оттуда пересыпаю в другой кувшин. И так и сижу, релаксирую, пересыпая гречку. У мужа другой подход, он берет пакет с макаронами и начинает их пересчитывать. Моя мама так к нам однажды в гости пришла, а на кухне это шикарное зрелище: я гречку из кувшина в кувшин сыплю, а муж макароны по штуке считает. Она руками всплеснула и с криком: «Да что ж вы не сказали, что есть нечего?!» И побежала нам еду покупать. Еле остановили.
- Соседка что-то горячее поставила на мою единственную разделочную доску (обычную пластиковую, серенькую) и она расплавилась. Совсем не расстроилась. Она простенькая была, и я давно присматривала новую. Но то форма не та, то размер, то цвет, то цена. В общем, сложно иногда с покупками. И вот сейчас приходит соседка, говорит: я там тебе доску случайно испортила, держи на замену.
- Дочь-девятиклассница пришла на кухню, залезла в холодильник, достала купленную несколько дней назад колбасу, брезгливо ее понюхала, подумала, дала попробовать кошке, уточнила у меня, когда колбаса была куплена, и только потом соизволила сделать себе бутерброд с ней. Сын: четвертый курс универа, живет в общаге, дома появляется где-то раз в неделю. Пришел, достал ту же самую колбасу, зачерствевший хлеб, который забыли выкинуть (свежий лежал рядом, да сынуля не заметил), спокойно сделал себе из этого бутерброды и ушел. Все-таки общага меняет людей в лучшую сторону.
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- Бабушка у меня всю жизнь была строгая. Никаких «сюсю», максимум — «поел?» и «шапку надень». Я всегда думал, что она просто такая, без вот этих всех нежностей. Недавно заехал к ней, она уже плохо ходит, сидит дома почти все время. Принес ей продукты, сижу на кухне, чай пьем. Она вдруг говорит: «Ты только не пропадай». Я говорю: «Да куда я денусь». Она помолчала и добавила: «Я просто радуюсь, когда ты заходишь. У меня потом весь день легче проходит». И все. Без пафоса, без ничего. Я потом ехал домой и понял, что за все годы ни разу от нее такого не слышал. И как-то внутри все перевернулось.
- Бабушка научила меня готовить борщ, когда мне было лет десять. Стояли вместе на кухне, она объясняла, я записывала в тетрадку. Все подробно: сколько чего, когда добавлять, как зажарку делать. Потом я уехала, бабушки не стало, тетрадку потеряла. Готовила борщ всю жизнь на память, но всегда что-то было не то. Почти, но не совсем. Чего-то не хватало, а чего — не понять. Недавно нашла ту тетрадку — завалилась за полку на даче. Открыла, читаю рецепт. Нашла отличие. Она клала в конце маленький кусочек сливочного масла и накрывала крышкой на десять минут. Я так и сделала. Попробовала. Села и заплакала прямо на кухне. Это был ее борщ. Точь-в-точь. Спустя двадцать лет.
Очень важно все: количество и качество мяса, пропорции, время готовки. Но домашняя помидорная заправка на Кубани с приправами тоже важная вещь. Ну та, которая по осени закрашивается в большой эмалированной кастрюле на зиму и часть хранится в заморозке
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- Недавно написал знакомый из Америки. Когда-то он прилетал ко мне в семью по обмену и учился со мной в выпускном классе. Сначала его пугала незнакомая обстановка, в быту ему было сложно. Питался вообще сначала хлопьями с молоком или просил сделать сэндвич. Двух недель не прошло, как я застал его на кухне в интересном положении: американец жарил пельмеши на сковородке под «Счастливы вместе» по телику. Настоящая классика.
У нас студент китаец приехал по обмену. Был худюший. А за 2 года раздобрел на пельмешкпх и борще
- Я забежала к бабушке с дедушкой, чтобы забрать кое-какие вещи, и увидела, что дедушка стоит на кухне и моет посуду. Он был явно не в духе и что-то сердито бормотал себе под нос. Я подошла и спросила: «Что случилось, дедушка?» Он рассердился, бросил кастрюлю, которую мыл, в раковину, и сказал: «Запомни, внучка, очень важный совет! Кастрюлю после гречки нужно мыть сразу же!» Совет, который будет кстати всем и всегда!
А мы сразу всю не съедаем, моется кастрюля на 2-й день. Просто немножко должна постоять с водой или нагреть в ней воду и всё отойднёт
Из таких простых вещей, пропитанных ароматом домашней выпечки, бабушкиными рецептами и душевным теплом родных, и складывается настоящее семейное счастье. Пускай на вашей кухне всегда царят светлые чувства, порядок и уют, а за столом почаще собираются самые близкие люди!
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