17 работников ЖЭКа, которых весь район вспоминает — кого добрым словом, а кого озорной шутейкой

Когда речь заходит о работниках ЖЭКа, многие из нас тут же вспоминают забавные случаи из собственного двора. Одни с улыбкой рассказывают о простом работяге, который в два счета починил протекающий кран, другие смеются над попытками коммунальщиков сделать двор уютным с помощью лебедей из шин. Ну а у третьих остались неизгладимые впечатления после общения с сотрудниками паспортного стола или бухгалтерии.