А кстати часто отказываются или прописать, или выписать. Синдром вахтера по ходу. Мне в ЖЭКе вообще заявили: "Ваша адресная справка нам ни о чем не говорит. Старые собственники должны прийти и показать паспорта, что они выписались через этот ваш МФЦ". Тоже через начальство вопрос решался
17 работников ЖЭКа, которых весь район вспоминает — кого добрым словом, а кого озорной шутейкой
Когда речь заходит о работниках ЖЭКа, многие из нас тут же вспоминают забавные случаи из собственного двора. Одни с улыбкой рассказывают о простом работяге, который в два счета починил протекающий кран, другие смеются над попытками коммунальщиков сделать двор уютным с помощью лебедей из шин. Ну а у третьих остались неизгладимые впечатления после общения с сотрудниками паспортного стола или бухгалтерии.
- Продали мы однушку и взяли двушку на соседней улице. Надо прописываться. Муж приходит в ЖЭК, а там дама: «Не пропишу! Где новый собственник вашей старой квартиры? За нее-то кто платить будет?» Муж опешил. Ушел, рассказал мне. А потом мы сделали красиво: взяли и отправились к начальнику ЖЭКа, который недовольным тоном приказал паспортистке сделать ее работу. Она такая потом: «Ну зачем же вы сразу к начальству». Ага. А что, уговаривать вас надо было? Шоколадками?
«ЖКХ-арт. Уже два года дома стоят в такой раскраске»
- Мы с женой обнаружили, что в квитанциях добавилась еще одна строчка мелким шрифтом. 18 тысяч. Что-то про перелив воды. А счетчики-то стоят! И мы по ним платим. Сходили в ЖЭК. Мол, если перелив по дому, почему мы должны платить за чужого дядю. А сотрудница берет и сообщает: «Вы же понимаете, что перелив есть, и его распределили на всех. Кто же тогда будет платить?» Говорим: «Кто платить будет, мы не знаем, но точно не мы». Девушка кричит: «Ма-а-а-аш, а они не хотят платить». «Ладно, и их вычеркиваем», — проявилась таинственная Ма-а-а-аша. На следующий месяц этой строчки в квитанции не было.
- Пришел ко мне контролер снимать показания счетчиков на воду. Мужчина лет 40, такой серьезный и симпатичный. Я так засмотрелась на него, что не сразу поняла, что с кухни дымком потянуло. Это у меня в духовке сгорели булочки. И тут он неожиданно выдернул из кармана большую рабочую перчатку и побежал на кухню мою выпечку спасать. Еще и посмеялся надо мной, мол, отвлеклась, хозяйка. Что ж, пришлось поить его чаем с теми немногими булочками, которые все-таки не подгорели.
Почему пришлось поить чаем? Кто заставлял? Снял показания и пошел в следующую квартиру. Он что такую гигантскую работу проделал достав булки из духовки, что требовалась отблагодорить?
«Вот как нужно писать номер дома»
На моей работе много корпусов. И пронумерованы они именно так. Не путаются ни работники, ни посетители.
- Семь лет назад представитель ЖЭКа пришел в мою квартиру по поводу перепланировки, которую я собиралась провести, и увидел моих кошек. У меня тут же спросили, есть ли регистрация этих кошек, и сообщили, что в течение трех дней с момента, как у меня появляется кошка в квартире, я обязана ее зарегистрировать. Мне тогда пригрозили штрафом, а моим кошкам выдали жетоны с их номером регистрации. Там в ЖЭКе оказалась отдельная книжечка для этих сведений.
В Спб есть закон об обязательной регистрации собак. Возможно и в других регионах есть. Но никто не выполняет.
- В районе идет замена труб горячей воды — отключили, потом обратно включили. Трубу прорвало именно в моей квартире в шахте. Я вызвал сначала частных сантехников. Пришли, спросили меня, что сделать. Назвали невероятную сумму. Я додумался позвонить в в ЖЭК. Пришел матерый дед и быстро разобрался в ситуации. Я рассказал ему про частников, а тот заявил: «Сейчас каждый купит отвертку — и уже академик!»
"А у нас во дворе..."
- Со слов коллеги. Иду на кухню, а там под потолком труба с горячей водой, и из нее бежит тонюсенькая струйка под напором. Поставил хомут и забыл. Потом проверил трубу — четыре хомута уже. Звоню в ЖЭК:
— Девушка, мне бы трубу поменять, совсем никудышная.
— Нельзя. При такой длине трубы по правилам должно быть не менее 8 хомутов для ее замены.
Поставил сам в разных участках трубы еще 4 хомута, пылью их и ржавчиной припорошил. Звоню в ЖЭК через недельку:
— Девушка, мне бы трубу поменять, там 8 хомутов.
— Ну хорошо. Ожидайте бригаду.
Приходят мастера, говорят, что сейчас первую половину сделают, а завтра — вторую. Срезали место с четырьмя хомутами, заменили эту часть трубы на новую. Ушли. На следующий день тишина. Звоню в ЖЭК:
— Здравствуйте, я вызывал бригаду, они половину трубы заменили и ушли, обещали на следующий день закончить и пропали. Когда ждать-то снова ?
— А сколько у вас хомутов на трубе?
— Четыре...
А когда рванет, ошпарит кого-нибудь и вымоет весь подъезд кипятком, приедет прокуратура, тогда можно будет поменять?
Было такое, кажется, в Воронеже, несколько лет назад.
- Наши коммунальщики — настоящие художники. Постоянно красят, перекрашивают. Вот недавно прошлись по всему центру, накрасили белых прямоугольничков. Я ожидал, что это подготовка для маэстро, который там потом циферки нарисует про то, сколько метров до какого-нибудь кабеля или трубы. Ну, знаете, как ученики у великих художников холсты грунтуют, так и тут.
Но настоящие мастера действуют непредсказуемо. Потом пришли другие люди и приклеили аккуратные таблички с напечатанными циферками и схемами. Безо всякой привязки к нанесенным заблаговременно прямоугольничкам. Короче — перфоманс какой-то.
- Я сменила фамилию в 2012 году. До сих пор в квитанции девичью пишут. Несколько раз отправляла документы, что она у меня другая, квитанции даже пару раз правильно приходили, но потом опять все на девичью фамилию стали присылать. Коммуналку все равно оплачиваю. Хоть юридически такого собственника нет.
То же самое, шлют на покойную мать, я живу 10 лет, документы все приняли, но...
- Ко мне пришел сантехник чинить кран на кухне. Спустя минут 40 его ковыряний пришла его жена с какими-то дополнительными инструментами. Спустя еще 20 минут они стали обсуждать своих детей, какие майки им купить и сколько денег сдать в родительский комитет. Сейчас они вовсю голосят на моей кухне. Нормально ли, что мне неуютно находиться в своей же квартире?
«Оригинальный сантехучасток. Похож на кафе. Сначала так и подумал, пока табличку не увидел»
- Забились у нас трубы, вызвала сантехника. Перед его приходом навела порядок в квартире и сказала трехлетней дочери, чтобы она не раскидывала игрушки, потому что к нам вот-вот придет работник ЖЭКа. Она кивнула. Проходит пара минут, раздается звонок в дверь, заходит сантехник. Дочка выходит в коридор и торжественно заявляет: «Здравствуйте, Жека!» Секундное неловкое молчание. Ну ребенок, что с нее взять, улыбнулись друг другу и все. Вот только потом оказалось, что сантехника действительно звали Евгений.
- На улице ливень, иду с мокрыми ногами, мысленно ворчу и тороплюсь на работу. В это время сотрудник ЖЭКа в дождь косит траву. Прохожу мимо, он выключает жужжалку свою и кричит мне вслед: «Девушка, вы так красиво выглядите. Улыбайтесь». Человек, ты даже не догадываешься, что ты спас мою последнюю нервную клеточку. И да, я улыбнулась. Первый раз за день.
«На улице прекрасная погода. Чтобы жильцы не сидели в субботу дома, ЖЭК проявил потрясающую заботу»
- Я живу в поселке городского типа. До областного центра 80 км. В нашем доме живут муж с женой — пафосная парочка. На фоне остальных жителей — богачи. Год назад они сделали в квартире какой-то невероятный ремонт, к ним приезжали мастера из города на заказ. И вчера пишут в домовом чате: «Помогите найти грамотного мастера, у нас потекла сантехника с инсталляцией, а сантехник из ЖЭКа сказал, что такое чинить не умеет».
А вот еще 15+ историй, которые показывают, что самые интересные персонажи работают в ближайшем ЖЭКе.