А чему тут целый день улыбаться? Родители заставляют ребёнка взрослеть слишком рано. Ну, или не следят, что берёт из косметики. Грустно при любом повороте((((
17 душевных историй от нянь и воспитателей, чьи будни складываются в целый букет событий
Сердечки с надписью «люблю», приносящие маленькую радость, простые рутинные дела вроде поделок с детьми или попыток накормить их манной кашей и смешные истории, проходящие с подопечными каждый день — это будни воспитателей и нянь. В этой подборке — бытовые зарисовки сцен, которыми живут няни и воспитатели. Некоторые заставят вас улыбнуться, ностальгировать или вообще не на шутку удивиться.
- Работала в детском саду воспитателем. Завтрак подходит к концу, детки вовсю уплетают кашу, а одна малышка сидит с серьезным видом, даже не притронувшись к еде. Спрашиваю: «Тонечка, почему ты не кушаешь?» Я думала, она по маме скучает или скажет, что кашу не любит, но после ее ответа я то и дело улыбалась целый день. Она заявила: «У меня губы накрашены!»
- Я подрабатывала вечерней няней. Тут мне звонит подруга, говорит, что есть две чудесные девочки. Но есть одно «но». Девочки — француженки. Ни по-русски, ни по-английски девочки не говорят. А подруга меня уговаривает, мол, девчонки самостоятельные, просто посиди с ними. Ну ладно, согласилась, зашла в магазин за всякими пазлами, играми. Прихожу. Их дядя, который говорит по-русски, знакомит нас. Девочки стесняются. В итоге, я сажусь, типа не при делах, собираю пазл. И они, как все дети, увлекаются и начинают участвовать. Мы общаемся со старшей через переводчик. Иногда приходится угадывать, потому что девочка пишет с ошибками, а переводчик не понимает, что за слово. В конце вечера говорю девочкам, закрепляя свою речь жестами, что им пора умываться и спать. Старшая что-то начинает быстро вещать по-французски, и тут я, к своему удивлению, ее понимаю: «Вы уже мылись, что ли?» Она довольная: «Qui» — т.е. «да». Я говорю: «Ну тогда переодевайтесь — и спать!» Те послушно переоделись в пижамы. Вот так неожиданно мы поняли друг друга.
У детей другое восприятие. Мне кажется им не важно на каком языке кто разговаривает,они всё понимают.
- Подруга работала няней мальчика начальных классов в богатой семье. Она должна была из школы встретить, накормить ужином, сделать с ним уроки, так как дома до 8-ми вечера никого не бывает. Она говорила, что дома пачки денег лежат где угодно: в туалете, под кроватью, под столом и так далее. Она поднимала и клала их на рабочий стол работодателя. Однажды она приболела и отпросилась. И ее босс, не увидев денег на столе, сразу позвонил ей и спросил, где деньги. Она сказала места, где они могут быть. Так босс еще был в недоумении.
- Работаю няней после учебы по вечерам. Ребенку 5 лет, лепим пончики из пластилина. И вдруг она говорит:
— Папа был у другой женщины. Только маме не говори. Он сказал, это секрет.
Я просто застыла. Ну класс. Прекрасно. Именно то, что я хотела услышать сегодня — о чьих-то интрижках. Я вообще-то зашла мультики включить и кашу разогреть, а не в эпицентр потенциального развода. Собираюсь с мыслями, спрашиваю максимально спокойно:
— А вы что там делали?
— Кота смотрели. Папа сказал, может, и мне такого найдем. Я под стол залезла, пока они разговаривали.
Зависаю. Ну, допустим. Позже мама между делом говорит:
— Ходили в приют, подруга показала нам кошек. Думаем кого-нибудь взять.
Вот и все. Не драма, не измена. Просто ребенок увидел кусочек и пересказал так, как понял. А у меня чуть сердце не остановилось. Вывод? Иногда ты просто хочешь включить «Малышарики», а оказываешься по уши в чужих семейных тайнах.
Няням,гувернанткам,домработницам надо не обращать внимания на проблемы работодателей. Сами разберутся. Их дело выполнять свои обязанности,и не лезть в дела семьи.
«Работаю няней на дому, и это такой кайф: закрыла столько детских гештальтов. У меня есть 3-метровый батут, бассейн с шариками, целая стена с игрушками, всякие машинки, кукольные домики — все, что мне когда-либо хотелось»
И почему же такая обласканная жизнью девочка не может себе позволить корни волос подкрасить???
«Я разрисовала стены, квартира вышла такой яркой, красочной, я просто кайфую. Когда люди заходят ко мне, они обычно на пару секунд замирают».
- Работаю частной няней. Малыши, которые приходят ко мне, очень маленькие, часто плачут, когда мама уходит. И тогда я беру ребенка на руки, чтобы успокоить, сажусь на кресло-мешок и прижимаю к себе. В 99 % это помогает и... малыши засыпают. Хотя у меня нет цели уложить, это только с маленькими так, в год-полтора. Как-то приводят ко мне родители одного скромного мальчика и говорят, что его ко мне сразу после двухчасового сна отправили, мол, теперь-то спать не будет. Приводят мне его, оставляют, он начинает хныкать, я беру его на ручки, сажусь, прижимаю, утешаю. Мне хватило 5 минут буквально, чтоб он уснул. При этом я не специально, честно.
У моей подруги есть такой талант, она может усыпить любого грудничка, самого оручего, за ней даже специально иногда приходят. Ну правда она такая большая, мягкая, а мамы обычно стройные, как рамы от велосипеда
- Работала няней в семье почти 3 года. Вчера уволили меня, потому что моя подопечная стала называть меня мамой. Ее родная мать рвала и метала. А по факту я с малышкой с 2-недельного возраста, и мама ее появлялась дома, только когда ребенок ложился на дневной сон.
Так это нянин косяк! Как бы тебе ни хотелось получить любовь и признание, всё равно семья на первом месте. Нужно было чаще про маму говорить, чтоб ребёнок её знал. Это не наше дело, что там у них и почему мама редко видит дитё. В первую очередь нужно думать о ребёнке, о его чувствах и его будущем.
- Меня моя повзрослевшая воспитанница пригласила на свадьбу. Мы с ней были вместе 4 года — с 1-го по 4-й класс. И дома она у нас была, в одной школе училась с моими сыновьями. Вот и дружим до сих пор, хоть и живем в разных странах.
«Работаю в детском саду. Сегодня мои ребята решили открыть тату-салон и я, естественно, его посетила. В три руки стараются, молодцы!»
- Работаю воспитателем. Недавно пришел папа. Группу не знает, имени воспитателя не знает. Зато показал, какого роста ребенок, сказал, что девочка, сообщил, как ее зовут. Только девочки с таким именем не знаем мы! После долгих расспросов оказалось, что ему вообще школа нужна была, а она через дорогу.
- Я кандидат психологических наук, работала в МГУ преподавателем с зарплатой в 45 тысяч. Сейчас устроилась няней и получаю 200 тысяч в месяц. Задержки, отпуска с семьей оплачиваются по двойному тарифу. К зарплате полагается питание, проживание в отдельном домике, пользование бассейном, тренажерным залом и горничная. Ко мне относятся уважительно, меня ценят. А ведь я просто няня.
- Работала няней. Мама заставляла по тысяче раз в день мыть руки ребенку 2,5 лет. Если пустышка выпадала изо рта спящего ребенка, няня должна была срочно соску заменить, а эту положить к другим грязным соскам и прокипятить. Еду тоже готовили в стерильных условиях. Нельзя было подпускать к ребенку других детей. Песок в песочнице просеивали через сито, а на ночь песочницу накрывали специальной пленкой.
А потом будут удивляться, почему у ребенка слабый иммунитет. В некоторых странах детей специально привозят в сельскую местность к животным, разрешают играть в грязи, чтобы у детей вырабатывался иммунитет.
- Работаю няней. Иногда хозяева просят включить им посудомойку, если есть время. Как назло, хозяин остался дома, я поставила посудомойку и вместо таблетки налила жидкого моющего. Это была самая лучшая пенная вечеринка в моей жизни! Я в пене, ребенок в пене. У меня стресс, зато ребенку весело. Отмыла. Зато получила урок на всю жизнь.
«3 года работаю в саду. Люблю детей. Прихожу на работу и забываю, что тревожило с утра. Особенно, когда с утра приносят такую трогательную поделку»
«К слову, все такие сердечки и рисунки с храню в отдельной папочке».
- Работала няней с мальчишкой с 3 до 6 лет. Много времени проводили вместе. Даже мамой иногда называл. Плакали, когда пришло время расставаться. А спустя год встретила его с отцом: «Привет, Антошка! Как дела?» А он такой: «Женщина, вы кто?!» До сих пор мучает вопрос: память ли у парнишки отшибло или я так изменилась.
- Подрабатываю няней у знакомых. Их ребенок еще маленький, зубы не так давно начали расти, что, естественно, его очень беспокоит. А я, видимо, настолько близко к сердцу приняла его мучения, что вчера полночи не могла уснуть из-за того, что тоже болели зубы. И вот сидим в парке, два бедолаги с кислыми минами, одному 9 месяцев, другой — 23 года, а страдаем от одной проблемы: у него режутся молочные зубы, а у меня зубы мудрости.
- Как-то меня попросили срочно присмотреть за двумя детьми. Я была весьма востребованной няней, потому что активно проводила время с ребятами: играла с ними, читала. И вот прихожу и вижу вместо двух шесть (!) детей младше 9 лет. Увидев мое замешательство, родители предложили мне больше денег и сказали, что вернутся домой не позднее полпервого ночи. И вот около 5 вечера я покормила детей. Погуляли на улице, поиграли, посмотрели мультфильмы. Перед сном я всем почитала и уложила спать. Чувствую: ужасно устала. Села смотреть телевизор в ожидании родителей. 11 ночи, 12 ночи, час ночи. Мне позвонил один из родителей и сказал, что они опаздывают. Около 4 утра я оказалась больше не в силах бороться со сном. Сплю и вижу, что я на фрегате, а море сильно качает. Просыпаюсь — и понимаю, что меня качает не море, а разгневанный родитель, пытаясь разбудить. Больше меня на работу няней не звали.
А что, няня должна была не спать всю ночь и чадушек опахалом обмахивать? Дети спят - и няня спит
- Работала няней 5-летнего мальчика, Миши. Как-то раз гуляли, и он решил посекретничать: «Пойдем, я покажу тебе папину вторую семью!» Хитро улыбнулся, схватил меня за руку и потащил в соседний двор. Я поплелась за ним. И вот мы подходим к подъезду многоэтажки, а там был добротный кошачий домик с мягкими подстилками. Оказалось, папа просто подкармливал там за бездомную кошку с котятами, которых не смог забрать домой из-за аллергии жены.
«Я помощник воспитателя. Да, да, тот самый главный враг детей, который приносит на завтрак нелюбимую кашу»
- Так это вы комочки в кашу кладете! © dimas20 / Pikabu
- Моя тетя недавно устроилась воспитателем в детский сад. И вот гуляет в первый рабочий день с детишками, всем по 3-4 года, они бегают, кричат. Один мальчик за руку ее взял, а она его спрашивает: «Ну, что? Как тебя зовут?» Он: «Алеша». Тетя немного напряглась, вроде не было в списке никакого Алеши. Снова спрашивает: «Точно Алеша тебя зовут?», на что малыш уверенно кивнул. Настало время деток заводить в здание, все зашли и тетя с Алешей за ручку последние идут. Их заведующая встречает: «Ну, что? Все?» Тетя отвечает: «Все, вот мы с Алешкой последние». «Да какой же это Алеша, это Даня». Тетя слегка так удивилась. Все встало на свои места, когда мама малыша разъяснила, что он всем Алешей Поповичем представляется.
- Работаю няней. Как-то сижу с 6-летней Дашей, рисуем красками. Она вдруг рассекретничалась и шепотом так: «Тетя Наташа, а ты знаешь, что папа прячет под кроватью? Коробку, на которой написано „не трогать“». Ну ладно. А через день прихожу, а Даша мне протягивает эту коробку, плотно заклеенную скотчем, и говорит: «Открой, я хочу посмотреть, что там». Я, конечно, отказалась. Но Даша пристала: открой да открой. Вечером все сказала об этом ее папе, когда тот пришел. А он засмеялся и поднял крышку коробки при нас. Там оказались... пустые фантики от конфет, которые Даша сама туда спрятала и забыла. «Ой, — сказала она, — это же я когда-то давно собирала». Папа рассмеялся: «Чуть меня не раскрыла». Оказалось, он под этими фантиками время от времени прятал игрушки, которые собирался подарить ей.
А какие у вас остались воспоминания о своих воспитателях? Может, вы сами работали няней или трудились в детском саду. Расскажите об этом.