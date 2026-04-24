17 добрых животных, чье большое сердце согрело теплом другого пушистика
Питомцы наполняют наши серые будни нежностью и уютом. Они преданно ждут нас с работы, безоговорочно дарят свою любовь и ласку. А еще они настолько великодушны, что часто окружают заботой других животных, которые в этом нуждаются. Глядя на примеры такой опеки, душа тает, как пломбир на майском солнце.
Сняли с мужем квартиру. Хозяйка — золото, сделала нам скидку, как молодой семье. У нас есть котенок Кондрашка, которому сразу не понравился санузел. Он заходил туда, шипел и убегал. Мы все проверили, ничего там нет. На третий день среди ночи слышим, как оттуда доносятся звуки какой-то возни. Котенок, который спал с нами, выгнулся и зашипел. Муж пошел разбираться. Слышу: «Ну, здрасьте!» Захожу и вижу сидящего на полу хомяка, а рядом куски туалетной бумаги. Утром звоним хозяйке, а она такая: «Так это Жорик! Внук его когда-то принес, а хомяк сбежал. Мы его так и не нашли, а он видимо под ванной жил». Самый прикол в том, что как только котенок увидел самого хомяка, то тут же стал проявлять к нему интерес. То понюхает, то осторожно лапкой потрогает. Хомяк котенка вообще не боялся. Мы купили ему клетку с колесом, так он все равно умудряется оттуда сбегать. Причем относится к котенку, как к ребенку: то листик салата ему притащит, то какие-то бумажки в лежанку, чтобы кошачье гнездышко теплее было. Чудеса!
«В сентябре мы нашли трех котят и взяли их к себе на передержку. Наш глухой пес Маверик их обожал! Мы назвали его кошачьим папулей»
- Когда месяц назад у нас появился щенок, первую неделю наш кот Амур демонстративно игнорировал всех, ревновал, смотрел на нас обиженным взглядом. Казалось, он никогда нам не простит этого пушистого нарушителя спокойствия. А теперь? Теперь он вылизывает щенка с таким усердием, будто тот его недочищенный проект. Иногда спят в обнимку, но чаще — носятся по квартире в два часа ночи, словно пара скаковых лошадей, забывших про сон. И да, Амур твердо стоит на своем: он главный. По возрасту, по статусу, по кошачьему праву. И щенок с этим согласен — пока что.
«Котенок нашел себе маму»
Свекровь попросила нас с мужем съездить на дачу, дала указания. Наш хаски поехал с нами. Муж копает, я крашу известкой деревья, как вдруг собака подскакивает, бежит к забору и скулит на соседскую яблоню. Муж пошел его успокаивать, а потом замер и такой: «Зааааай, смотри кто тут сидит!» Я несусь со всех ног, подбегаю и вижу на соседском дереве попугая! Красивущего, здоровенного попугая ара! Эта дача уже заброшена, там нет никого. Откуда он взялся, мы так и не поняли. Приманили его на кусок банана, он спокойно подлетел и сел мужу на плечо, как будто всю жизнь с нами прожил. На следующий день он уже ехал с нами в машине домой, прижимаясь к нашему псу, который постоянно тыкался в попугая носом и облизывал.
«Мы с парнем взяли двух котят. Сначала старшие кошки постоянно шипели на них, а теперь одна из них просто обожает малышей. Она вылизывает их и обнимает. Вторая пока к ним равнодушна, но терпит»
- Когда у нашей кошки появлялись котята, наша немецкая овчарка присматривала за ними, пока их мамочки не было рядом. Собака вела себя с ними очень нежно и ласково. Позволяла этим мелким моськам играть с ней, таскать ее еду и следила, чтобы они сильно не разбредались по дому.
«Мой пес решил усыновить котенка»
Тяжело рассталась с мужем и чтобы как-то себя отвлечь, решила завести собаку. Поехала в приют, где меня встретил молодой парень, который показывал подопечных. Мы с ним заболтались, вдруг слышим скулеж. Он бегом на звук, я за ним. В углу скулил огромный пес, по которому туда-сюда носился серый котенок. Парень такой: «Егоза! Перестань доставать Круза!», — а сам смеется. Как потом выяснилось, Круз — помесь кавказской овчарки и лабрадора. Он живет в приюте уже несколько лет, попал туда еще щенком. Он такого внушительно размера, что никто никогда не пытался его забрать. А Егозу — мелкого котенка, принесли местные ребятишки, которые нашли ее на улице. Она была совсем крошкой и ей оборудовали отдельное местечко в углу. Через несколько дней она пропала, а потом ее нашли в вольере у Круза. Он принял малышку и с тех пор, она помыкает им, как хочет. Конечно, я не могла забрать себе пса, слишком уж он большой для квартиры, но я теперь часто прихожу в тот приют, чтобы проведать эту парочку.
«Любовь бывает самых разных форм и размеров... Только взгляните какие милашки живут у моей мамы»
- У меня две собаки, обе дворняжки — один здоровенный наполовину алабай, а второй — мелкий песик, едва доходящий до середины икры. Люди очень боятся полу-алабая, от него прям шарахаются. Но если бы мне дали выбор, то я бы в первую очередь я опасалась бы малявку. Потому что по большому псу прыгают котята, он их вылизывает как своих, вылизывает кошку, она у него из миски может спокойно еду таскать. А вот мелкий — тот еще злюка, который каким-то образом умудрился запугать всех соседских собак. Так что когда мне говорят, что большие собаки — злые, я смотрю на моего малыша и думаю, что людям еще много чего предстоит узнать о собаках.
«Моя кошка обожает нашего щенка. Как только собака перестает носиться и на мгновение замирает хоть на миг, тут же появляется Инди и прижимается к ней»
Гуляли с собакой в парке рано утром. Все как всегда, я слушаю музыку в наушниках, а пес рядом топает. Вдруг чувствую, как поводок резко дернулся и мой супер спокойный Дени, будто с ума сошел. Начал скулить, прыгать и тянуть меня в сторону кустов. Ну, пошла смотреть, а там двое котят сидят: серый и рыжий. Глазки уже открытые, но все равно малыши совсем. На дворе апрель, по утрам еще холодно, а они тут одни. Я подождала полчаса, думала, может за ними мама вернется, но никого не было. А Дени улегся с ними рядышком, чтобы согреть. Тут мое сердце и растаяло, пришлось забирать этих котят домой. Рыжего назвала Роном, а черного — Акселем. Рона потом забрала себе моя мама, а Аксель остался жить со мной и Дени.
«Новый щенок, которого мы взяли из приюта, еще чувствует себя не в своей тарелке. Наш старший мальчик окружил его заботой, превратившись в самого внимательного папочку на свете»
Ехали по трассе, тут смотрю, а на обочине щенок сидит. Глазенки напуганные, совсем один... Попросила мужа остановиться. Подобрали, осмотрели, все хорошо с песиком, но встал вопрос куда его девать. У нас дома и так есть противный черный кошак, который не любит никого в этом мире, и попугай, который из вредности иногда достает кота. Время к ночи, решили пока забрать домой, а потом подыскать ему хозяев. Как только зашли в квартиру, кот сразу засуетился: начал мяукать, пытался достать щенка, который был у меня на руках, но проявлял скорее не злобу, а интерес. Дали ему понюхать щенка, так кошак, как давай вылизывать малого и громко мурчать... В общем, кот стал опекуном для щеночка, спал вместе с ним, играл и ни разу не обидел. Потом очень скучал по нему, когда мы отдали собачку в хорошие руки.
«Новый котенок моей мамы возомнил, что моя немецкая овчарка — его телохранитель»
- Однажды наша кошка приволокла к двери облезлого котенка. Демонстративно принесла его за холку в подъезд под дверь и сидела, ждала нашей реакции. Мы какое-то время обсуждали с мужем ситуацию и в итоге решили, что котенка не заберем, мол живности и так много, но пока будем приглядывать за ним в подъезде, а через неделю отвезем к родителям на дачу. Как только мы закончили и собрались взять котенка, эта пушистая мадама встала на дыбы, зашипела на нас, взяла котенка и ушла. Устроилась в уголке в подъезде. Никого к себе и котенку не подпускала, ухаживала за ним и только изредка подходила к миске. Нас она категорически игнорировала, еду, принесенную нами не ела и снисходила только до принесенной еды от детей и свекрови. Так продолжалось неделю. Потом бойкот нам уже устроила собака, просто отказавшись возвращаться с прогулки. Вырвалась с поводка у детей и легла возле кошки. Грела их пару дней, точно так же подпуская к себе только детей. После этого и уговоров детей мы ходили, извинялись к пушистым и забрали всех троих домой. Сейчас все вместе живут уже дома, никаких конфликтов, хотя изредка все равно кажется, что животные на нас косо смотрят. И ведь добились своего!
