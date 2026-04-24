17 добрых животных, чье большое сердце согрело теплом другого пушистика

Тяжело рассталась с мужем и чтобы как-то себя отвлечь, решила завести собаку. Поехала в приют, где меня встретил молодой парень, который показывал подопечных. Мы с ним заболтались, вдруг слышим скулеж. Он бегом на звук, я за ним. В углу скулил огромный пес, по которому туда-сюда носился серый котенок. Парень такой: «Егоза! Перестань доставать Круза!», — а сам смеется. Как потом выяснилось, Круз — помесь кавказской овчарки и лабрадора. Он живет в приюте уже несколько лет, попал туда еще щенком. Он такого внушительно размера, что никто никогда не пытался его забрать. А Егозу — мелкого котенка, принесли местные ребятишки, которые нашли ее на улице. Она была совсем крошкой и ей оборудовали отдельное местечко в углу. Через несколько дней она пропала, а потом ее нашли в вольере у Круза. Он принял малышку и с тех пор, она помыкает им, как хочет. Конечно, я не могла забрать себе пса, слишком уж он большой для квартиры, но я теперь часто прихожу в тот приют, чтобы проведать эту парочку.