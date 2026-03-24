Моя мама *(бывшая спортсменка) непринужденно с такого верблюда спрыгнула :)))
20+ случаев, когда на экскурсии люди не зевали от скуки, а ловили впечатления руками и ногами — 24.03.2026
Любите ли вы отправляться на экскурсии, чтобы привезти домой впечатлений на год вперед? Любые поездки — это не только монотонные лекции гидов об исторических датах, но и живые эмоции, забавные бытовые зарисовки и просто смешные истории, которые мы потом с улыбкой пересказываем друзьям. Ведь самое интересное часто происходит вне официальной программы! Кто-то умудряется случайно заработать 10 евро, просто устав и присев отдохнуть на ступеньки, кого-то своенравный верблюд лишает любимой шляпы вместо красивого кадра, а кто-то с самым серьезным видом просит финансового благополучия у японской мусорки.
- Была на экскурсии на рынке Египта. Там купила красивейшую табличку. Продавец клялся, что иероглифы значат: «Дом, где царит радость». Повесила ее в коридоре. Однажды к нам заглянул знакомый-востоковед. Он прыснул со смеху, покраснел и перевел эту надпись: «Осторожно! Очень злая собака». Собаки у нас отродясь не было, но, что удивительно, навязчивые продавцы, стучавшие в квартиры, в тот год нас действительно обходили стороной!
- Египет, экскурсия на пирамиды. Я на секунду отвлеклась, а сестра уже на верблюде. Попалась на удочку: залезть бесплатно, слезть — $ 100. Владелец животного уже потирал ручки, но он то не знал, что моя кровинушка умеет управлять верблюдом. Сестра молча повела верблюда вдаль. Бежит за ней бедуин и орет: «Мадам, не надо денег»
«Сфинкс милашка, пирамиды огромные. Зимой погода комфортная, летом мы бы вряд ли вынесли бы жару на экскурсиях»
Мы ездили в конце мая, было жарко, но жара сухая и комфортная, у пирамид купили куфии и поняли, что это прекрасный головной убор для пустыни.
- В Японии гид подвел нас к храму и сказал, что нужно похлопать в ладоши и поклониться камню у входа для привлечения финансового благополучия. Я старалась: хлопала громче всех, кланялась до земли. Когда мы отошли, я ахнула! Ведь местные жители просто кладут на этот камень пустые пластиковые бутылки. Выяснилось, что гид просто пошутил над нашей группой, а камень — это дизайнерская урна для раздельного сбора мусора. Зато чистоту я точно привлекла!
- Поехали на групповую экскурсию. В автобусе сидела молодая пара. Такие миленькие! Ходили за ручку, фотографировали друг друга. А потом я услышала: «Ой, я тебе за туалет еще 50 рублей не перечислила!» Не понимаю таких отношений. Могу понять тур пополам, аренду квартиры и прочие существенные для бюджета траты. Но 50 рублей!
- Был на выставке Гончаровой. В самом начале висел портрет Гончаровой работы Ларионова. А в разделе, посвященном кубизму, лучизму, висел портрет Ларионова работы Гончаровой. Вижу, идет детская экскурсионная группа. Слышу, как у второго портрета экскурсовод спрашивает у детей: «Как вы думаете, почему Гончарова его так изобразила?» Тут же раздается детский ответ: «А он там вначале ее так страшно нарисовал, она ему отомстить решила!»
«Я живу в Калининградской области, в Светлогорске. А это янтарь, который я собрал после штормов на берегу Балтики»
Это какой-то необъяснимый местный вайб, ковырять палочкой черные водоросли, в поисках янтариков. Вроде, понимаешь, что не нужен они тебе, будут дома бестолково валяться, и красив он пока мокрый на песке под солнцем, но, рано или поздно обнаруживаешь себя на корточках у водорослей)
- Гид в Египте предложил сделать кадр, где верблюд словно «целует» меня в щеку. Я зажмурилась, вытянула губы и замерла. Чувствую, как животное тянется к лицу. Я аж дышать перестала. Открываю глаза от хохота нашей группы. Оказалось, верблюд проигнорировал мою щеку, зато очень аккуратно и ловко стащил губами с моей головы любимую соломенную шляпу и теперь с очень довольным видом жевал искусственную ромашку на ее полях!"
- Дело было в Португалии. Мы ехали на экскурсию. Все иностранцы: кто из Англии, кто из Германии. Все знакомятся, рассказывают немного о себе на английском. Я тоже подумала, что скажу пару фраз, но очень боялась ошибиться. В итоге вспомнила фразу: «I’m speak English a little, not very well» (в пер. — «Я немного говорю по-английски, но не очень хорошо»). Хотела ее произнести, чтобы меня все поняли и строго не судили. И я произнесла: «I’m English» (в пер. — «Я англичанка»). В моих глазах страх и ужас, а народ оживился: «Вау, твои мама и папа родились в Англии?»
- У меня была одна запоминающаяся экскурсия. Поехали мы как-то с первым мужем в Мелихово. Был зимний день, холодно, гололедица. Мой тогдашний муж был вполне себе замечательного роста — 198 см. Поэтому я могла себе позволить любые каблуки, и услышать от него: «Моя крошечка!» Вот и тогда я их себе позволила. Приехали в Мелихово, других экскурсантов не было, поэтому получилась частная экскурсия. И буквально в течение первых 15 минут у меня отваливает один каблук. Уезжать, не увидев и не услышав все, что только можно, мне не хотелось. Поэтому пришлось больше часа ковылять по этому гололеду.
«Любоваться Эльбрусом можно вечно»
- Палящее солнце Луксора, пирамиды. Тут наш гид Ахмед с лучезарной улыбкой заманил одну экскурсантку на верблюда. Схема отработана веками: залезть — 1$, слезть — 50$. Когда дама приземлилась в седло, верблюд издал звук, похожий на сдувающийся матрас. Верблюд посмотрел на Ахмеда, потом скосил глаз на пассажирку. Потом положил голову на песок и издал протяжное: «Бээээ...», которое явно переводилось как: «Я увольняюсь по собственному желанию!» Ахмед перешел на ультразвук. Он прыгал, кричал «Курлы-курлы!» В итоге бизнес-план Ахмеда рухнул. Вместо того чтобы требовать деньги за спуск, ему пришлось звать еще троих братьев, чтобы они рычагами и добрым словом эвакуировали туристку с «корабля», который плотно сел на мель.
- Ходили на экскурсию на фирму по производству рентгеновских аппаратов. Все было очень современно и круто. Но всю группу впечатлили два местных кота. Один взрослый по кличке Зиверт и один помоложе — Миллизиверт.
- Была в доме Достоевского в Старой Руссе. Передо мной двигалась экскурсионная группа, состав которой состоял только из бабулек и одного дедульки. Тут я услышала, как одна бабуся сказала другой: «Вот после такой экскурсии даже прочитать Достоевского захотелось. Я ведь ни одной его книги не читала».
«Вокзал Челябинска, май, закат»
- Были в Греции пару лет назад, ездили на Санторини. Гидом у нас был молодой пацан. Сказал нам: «Ребят, мы сейчас в магазин заедем. Я должен вас туда завезти. Но вы там ничего не покупайте, так как цены заоблачные. Но обязательно все попробуйте!» Никогда не встречала таких честных экскурсоводов.
- Отдыхали с женой на Кипре. Поехали на экскурсию по ослиной ферме. Каждому нужно было проехать по небольшому маршруту на ослике. Экскурсант выбирал себе зверя сам. Мне понравилась одна из ослиц, она была очень резвая, но послушная. В конце каждому дали сертификаты на право управления осликом. Там была прописана кличка животного и красовалась личная фотография «на коне». Как оказалось, мою ослицу звали Елена. Именно так зовут мою жену. Сертификат повесил дома на стенку.
- Был в Греции. Во время экскурсии устал и присел на лесенки. Благо, они там чистые, хоть в белом сиди. Кепку положил рядом. Мимо проходили иностранцы и, видать, решили, что я попрошайничаю. Кинули €10. С одной стороны стыдно, а с другой €10.
«Утренняя планерка, Питер»
- Были у меня родители недавно в автобусном туре по Европе. Рассказали историю. Остановка, как и положено, раз в 3-3,5 часа. Ночь. Гид попросила не задерживаться, чай-кофе не пить, так как впереди важный переезд. Все послушались, сели и поехали дальше. В какой-то момент женщина, сидевшая позади родителей, спрашивает: «А где мой муж?» Оказалось, он вышел в туалет без телефона, а потом зашел в кафе. Она спала и не знала, что автобус уехал без него. Пришлось возвращаться за ним. Поскольку дело было ночью, практически все туристы спали и никто даже не понял, что сделали крюк.
- Сейчас отдыхаем в Шарм-эль-Шейхе. Вчера поехали на экскурсию на кораблике. Перед посадкой нас рассадили в порту по группам. И нам (нас было четверо) досталась еще итальянская синьора. Разговорились. Оказалось, она живет в Италии в нескольких километрах от нас. Зиму проводит в Египте, приезжает на месяц-другой, потом уезжает. Всю жизнь проработала парикмахером. Закончила работу в 80 лет. А сейчас ей 87! Когда экскурсия закончилась, она попросила ее сфотографировать на фоне кораблика. Потом разослала фото всем своим детям, друзьям и знакомым в Италию. Говорит: «Просто у меня сегодня день рождения. Они меня поздравляют, а я им высылаю свою фотографию». Чрезвычайно скромная синьора! Ведь мы только вечером узнали о ее дне рождении, хотя провели весь день вместе.
«Я плыл домой, устав от долгих странствий. Волга, Кинешма. Дождь»
- Хожу в Третьяковке по залу Врубеля. И тут заходит кучка детей, с ними дама-экскурсовод. Казалось бы, совсем не детские там картины вывешены. Она посадила детишек на пол (жарко было и ножки отдыхают) и как давай про Лебедь сказочную и про сказочных героев вещать! Вопросы задает, думать детей заставляет и на диалог выводит. Я заслушалась. Пошла за ними, слушала про «Трех богатырей» и про другие картины. Очень мне понравилась экскурсовод! Если она детей так заводит, то, конечно, им интересно по музею ходить.
- Как-то с мужем поехали отдыхать за границу. Распланировали себе программу, выбрали отель. Отдых планировался насыщенным. Поэтому в первый день решили заказать экскурсии. Я хотела взять их у нашего гида, но муж сказал, что это нерационально, ведь есть точки гораздо дешевле. Подошли к ларьку у пляжа, объяснились на английском, какие экскурсии нам нужны, и оплатили сразу четыре. Действительно, вышло дешевле.
Через пару дней пришли к автобусной остановке, приехал наш транспорт. Показали экскурсионный билет, сели. Нас сразу смутило, что никто не говорил на английском: ни экскурсовод, ни водитель. А когда программу начали вещать на испанском, то поняли, в чем дело. Мы оплатили все экскурсии на местном языке. Почти ничего не понимали, смотрели информацию о достопримечательностях в интернете. На мужа разозлилась, но зато мы теперь выучили много испанских слов. Были из всей группы самые тихие, не переспрашивали, потому что ничего не понимали.
Вот такие они, эти туристические будни — непредсказуемые, порой неловкие, но всегда полные сюрпризов. Именно такие незапланированные моменты делают любую поездку уникальной и оставляют после себя море ярких впечатлений, которые греют душу годами.
