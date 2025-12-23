16 экскурсий, от которых многого не ждали, а потом смеялись до коликов
Школьные поездки и семейные вылазки часто запоминаются нам не скучными лекциями экскурсоводов, а той веселой суматохой, которая творится вокруг. Ведь именно в таких путешествиях случаются самые курьезные вещи: от автобусов, которые ломаются в самый удачный для школьников момент, до суровых мам, способных смутить даже привидение в подземелье.
- Пошли на экскурсию на крокодиловую ферму. Там на свободном выгуле ходил страус эму. То ли я ему приглянулась, то ли не понравилась, но он удумал ходить по пятам. Встанет за плечом и внимательно обозревает меня. А когда мы пошли на обед, он вовсе встал около окна и глаз с меня не сводил. Надо мной вся группа в голос ржала. © Татьяна Алферова / Dzen
- В мои 10 мы с бабушкой и одноклассниками поехали в Париж. После экскурсии на Эйфелевой башне на верхней смотровой бабуля решила: какая глупость — ждать лифт, и как чесанула вниз по лестнице. Я спустилась с группой, а бабушки нет. Ждали ее полчаса, не дождались и уехали без нее. Весь день на экскурсиях я рыдала, что бабушку потеряла, а вечером обнаружила ее в лобби отеля, играющей в настольные игры с польскими туристками. Она была горда собой, что сама доехала до отеля. До сих пор смеется. © Подслушано / Ideer
- В школьные годы нас с классом повезли на экскурсию в пещеры. Гид рассказывал про сталактиты, мы слушали вполуха. Я заметила проход, оттуда тянуло теплым воздухом. Незаметно пробралась туда, заглянула, и чуть глаза не выронила: там наша классуха нежно ворковала с одним из сопровождающих родителей. Никому не сказала. Папа моего одноклассника уже давно был в разводе. Через год они поженились, полагаю, я была единственной, кто этому не удивился.
- Побывала на экскурсии по Ростову Великому. График у нас был довольно плотный. Так что гид без раздумий начала рассказывать, как только мы сели в автобус: «Посмотрите налево, здесь вы видите то-то, направо — то-то». И ее не смутило, что и справа, и слева у нас был сплошной 5-сантиметровый слой снега на окнах. Все дело в том, что накануне ночью выпал мокрый снег, а экскурсия проводилась ранним утром. Так она и рассказала нам о Ростове Великом, не моргнув глазом. © Убойные Истории / VK
- Накануне Нового года учительница обрадовала нас, что поедем на завод по производству газировки. Это же рай! Интересно было увидеть, как делают любимый напиток. Весь класс, в том числе и я, ждали экскурсию с нетерпением. И прямо за день до нее у меня поднялась температура. Наивно надеялся на следующий день проснуться здоровым, но стало только хуже. Я, честно говоря, больше переживал за экскурсию, чем за свое состояние. Расстроился, злился на нелепое совпадение. Одноклассники съездили на экскурсию и восторженно делились со мной по телефону своими впечатлениями. Сказали, что это было лучшее, что они когда-либо видели. Но когда я выздоровел и пришел в школу, меня ждал приятный сюрприз. Классная руководительница вручила мне небольшую упаковку любимой газировки. Сказала, что знает, как я мечтал попасть туда, поэтому взяла для меня утешительный сувенир. Следующие 3 дня растягивал удовольствие, чтобы не выпить все за раз. © ШКогвартс / VK
- С раннего детства мечтала побывать в обсерватории. В 8 классе мечта наконец осуществилась — мы поехали в заветное место на экскурсию. Я уже предвкушала, как увижу в телескоп далекие звезды и планеты. Ага, конечно. Было пасмурно, поэтому единственным, кого мне посчастливилось увидеть, оказался муравей, ползающий по линзе. © Подслушано / Ideer
- Поехали на экскурсию в парк обезьян. Гид предупредил, чтобы убрали телефоны и очки. Я убрала. Тут одна наглая мартышка прыгнула мне на плечо, залезла в шоппер и вытащила оттуда влажные салфетки. Думаю, сейчас разорвет и намусорит. Но она села на ветку, достала одну салфетку, протерла себе мордочку, потом лапки, а использованную аккуратно положила мне обратно в сумку.
- Я обожал дни школьных экскурсий. Помню, однажды нас освободили от последнего урока и повезли за город, на завод сладостей. По дороге мы с одноклассниками сходили с ума в просторном автобусе, пока классная руководительница болтала с водителем. После экскурсии нам всем выдали по коробке с конфетами, пирожными и безехами. На обратной дороге автобус сломался прямо посреди трассы. Пока починили и нас довезли обратно, успело стемнеть. Учительница сказала, что раз мы так задержались и не успеваем сделать домашку, завтра можем не идти в школу. Это был лучший день моей жизни! © ШКогвартс / VK
- Мы ездили в национальный парк за городом, когда я был семиклассником. Мне совсем недавно выписали очки, и я забыл их взять утром. Я целый день там терялся, потому что пошел не за той группой. Вечером мне наконец-то удалось найти свою группу, а все мои учителя были на меня сердиты. © BangzhuGaibang / Reddit
- Друг записался на экскурсию — поездка по пустыне на верблюдах. Ему сказали, чтобы не брал одного из верблюдов, так как он с прибабахом. Но он выбрал именно его. Весь путь друг прошел пешком, верблюд все норовил сбросить его. Оказалось, этот уникум рассудил так: «Я подумал, что ему просто очень скучно и хочется общения. А я же тоже общительный». © Подслушано / VK
- В школе нас как-то раз возили на автобусе в другую страну. Мы с одноклассниками катались по городу, ходили каждый день на несколько экскурсий, наслаждались шикарной страной. И вот по пути домой наш автобус остановился у огромных полей, где выращивали арбузы. С нами были так добры, разрешали пробовать и даже брать с собой столько, сколько сможем утащить. Весь наш класс объелся арбузов, все очень сильно хотели в туалет, а по прибытию на заправку оказалось, что туалет там платный! Хотя до этого были бесплатные. Только недавно до меня дошло, что это был такой хитрый ход тех, кто на полях работает, и тех, кто на заправке деньги за уборную берет. © Не все поймут / VK
- Приятельница подрабатывала гидом. Однажды она зашла в туристический автобус и как всегда громким профессиональным голосом обратилась к пассажирам: «Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашем городе!» Тут она увидела выпученные глаза людей, и до нее дошло — она села в обычную местную маршрутку, а вовсе не в туристический автобус. Заработалась, однако. © gillada1 / Pikabu
- Однажды я ездил на «потрясную» школьную экскурсию, откуда мы быстренько вернулись. Угадайте, почему? Потому что автобус не смог найти место для парковки... © josh5676543 / Reddit
- Помню, как мама купила мне в начальных классах новое пальто, зелененькое такое. Перед девчонками во дворе вся исхвасталась, извертелась. А на следующий день была школьная экскурсия в паровозное депо. © Подслушано / Ideer
- Пошли на экскурсию в замок с «привидениями». С нами была мама — женщина суровая, учительница с солидным стажем. Тут из темноты с воплем выскочил актер с кандалами. Все как завизжали! А мама спокойно поправила очки, подошла к «призраку» и заявляет: «Молодой человек, у вас шнурок развязался, вы же сейчас споткнетесь!».
- После экскурсии по Лувру выходили через дверь-вертушку. Привратник провожал широким жестом протянутой руки, мол, проходите, гости, не задерживайтесь. Одна наша бабушка затормозила около него, посмотрела жалостливо, вздохнула и вышла со словами: «Подала бы тебе, милый, да нечего». © Cool story / VK
Именно такие непредсказуемые ситуации часто превращаются в самые теплые воспоминания, которые мы со смехом пересказываем друзьям годами. Ведь идеальный план мероприятия — это хорошо, но живые эмоции и искреннее веселье ценятся куда дороже любых магнитов на холодильник.
Наверняка в вашей копилке путешествий тоже есть случаи, когда достопримечательности отошли на второй план из-за курьезного происшествия. Расскажите, какие поездки вам запомнились не красотами архитектуры, а неожиданными поворотами сюжета?
Комментарии
Непонятна история про зеленое пальтишко и экскурсию впаравозное депо. Что там было то? Их уголь в топку кидать заставили вместе с кочегаром и хана пальтишку? Или воры украли пальто и уехали на паровозе в даль? Интрига!