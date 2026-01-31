Это не слезы, просто ностальгия в глаз попала: 17 курьезных историй со школьных времен

Школа запоминается нам не только испачканными в чернилах пальцами и вечным страхом перед контрольной по математике. Это целая жизнь, уместившаяся в перемены по 15 минут, смешные записки друг другу и нелепые ситуации, которые остаются с нами навсегда. Ведь именно из таких моментов и складывалось наше детство.