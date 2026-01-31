Это не слезы, просто ностальгия в глаз попала: 17 курьезных историй со школьных времен
Школа запоминается нам не только испачканными в чернилах пальцами и вечным страхом перед контрольной по математике. Это целая жизнь, уместившаяся в перемены по 15 минут, смешные записки друг другу и нелепые ситуации, которые остаются с нами навсегда. Ведь именно из таких моментов и складывалось наше детство.
- У нас одноклассники слишком часто и активно употребляли слова типа «краш», «кринж», «рофл» и т.д. Одну учительницу это так возмутило, что она придумала, как гениально отыграться. Взяла и неделю вела уроки и разговаривала с классом исключительно при помощи старых и устаревших выражений. Ну что-то типа: «Несть числа яствам в горнице, а давеча даже куличи видала». По истечении недели в классе признали, что переборщили и сошлись на том, что «кринж» с нами остается, но и от «давеча» мы тоже не отказываемся. © ШКогвартс/ VK
- Уже не работаю в школе, но там учатся дети друзей, опять же есть любимые коллеги. Я смотрела фотки и видео с последнего звонка — любимого школьного праздника. Как красиво! Невероятный вальс, какие-то опупенные простые, но элегантные платья у девчонок, торжественно все так! Цветы, слезы. Любила этот день в работе больше всех, в своем классе рыдала, когда читала детям стих. А больше ничего не нравилось. С удовольствием теперь смотрю на выпускников в лентах. © Подслушано / Ideer
«Мой младший брат сегодня впервые идет в школу, и его рюкзак буквально того же размера, что и он сам»
- Донашивала одежду от старших братьев. И только в 15 лет родители смогли позволить купить мне новые вещи на рынке. Помню, захожу я в школу, а навстречу одноклассник идет. Он остановился как вкопанный, оглядел меня с ног до головы и выдал: «Так ты что, худая?!» Так весь класс впервые узнал, что я, оказывается, худышка. © Подслушано / Ideer
- На уроке физры одноклассница, как бы «шутя» над физруком, захотела пожать ему руку. Протянула ему свою руку и ждет реакции. Но физрук не растерялся, взял ее руку и не отпускал до конца урока! Он и бегал с ней, и шведскую стенку проходил вместе с ней! И в пионербол с нами играл. А после урока сказал, что она прошла «проверку» и у нее 5 за урок! Обожаем нашего физрука с его приколами! © ШКогвартс/ VK
- Помню, в школе была одна странная девочка, она рассказывала всегда какие-то небылицы и выдавала их за правду. Все считали ее чудаковатой и не хотели с ней общаться. В общем, сейчас она писатель-фантаст и гребет деньги лопатой. © Подслушано / Ideer
«Я и мой сын — выпускник детского сада и выпускник средней школы»
Интересно, в какой стране у выпускников детсадов и школ одинаковая синяя форма?
- Помните, нам в школе говорили про то, что школьная любовь — ерунда. Наверное, каждый из вас про себя думал, что пройдет, это всего лишь влюбленность. Иногда бывает и иначе. Так я уже лет 12 люблю одного и того же человека. Только вот уже давно в счастливом браке, карьера, своя квартира, любимая собака. Однако на душе из года в год кошки скребут. А скребут по тому самому, от чьих слов становилось внутри тепло, чьи объятия согревали холодными зимами, а звонки в 4:00 казались самыми искренними. © Подслушано / Ideer
- Мама работала в библиотеке напротив моей школы. Каждый день после уроков я приходила к ней. Делала домашку и ждала, пока освободится. Ехать было далеко, жили за городом, поэтому одну мама не отпускала. Когда ДЗ-шки были сделаны и заняться было нечем, я маялась от скуки. В один из дней взяла от безделья полистать книжку и залипла. Мама не могла меня оторвать от романа, разрешила взять с собой, и я всю дорогу в электричке читала. Так и началась моя любовь к печатным книгам. Я за те годы перечитала половину маминой библиотеки. А когда подросла и меня стали одну отпускать домой, обязательно брала с собой в дорогу книгу. Не могу представить свою жизнь без чтения. И никакие электронные книги не заменят хруст стареньких страниц. © Палата № 6 / VK
- Мне нравится, как люди рисуют. Меня не так заботит результат, как сам процесс рисования. Помню в школе, сидели с однокашником на уроке ИЗО, он начал рисовать, а я весь урок оторваться не могла. Если вижу на улице художников — никогда не пройду мимо, всегда посмотрю на процесс какое-то время. © Подслушано / Ideer
«Одна из моих любимых фоток. Мы шли с сыном по дорожке на собеседование по поступлению в школу»
- Еще давным-давно, когда я учился в начальной школе, был у нас какой-то конкурс поделок среди учеников класса. И с нами учился парень, у которого были проблемы с мелкой моторикой — проще говоря, с особенностями был парень. Он тоже принимал участие в конкурсе, хотя очень сомневался, что у него получится. Но учительница его уговорила. И, совершенно неожиданно, в конкурсе он победил — учительница долго его хвалила, дала грамоту. Недавно эту учительницу встретил. Оказывается, недавно она очень нуждалась в операции, которую оплатил тот самый парень. Только теперь он уже солидный дядя с собственным бизнесом. Когда оплачивал, поблагодарил учительницу и сказал, что все, что у него есть — это благодаря ей, ведь она смогла дать ему веру в себя и в то, что если постараться — то все получится. © Не все поймут / VK
- Выяснилось, что наш самый тихий и доброжелательный учитель был тайным вдохновителем масштабного розыгрыша старшеклассников с участием 300 резиновых уточек в кабинете директора. Настоящая легенда школы! А мы и не знали... © TheoryUnlikely7199 / Reddit
- В 10–11 лет нужно было по причинам здоровья побриться налысо. Училась я в 5–6 классе + ходила на занятия, где все девочки. Помню, что 2 мои лучшие подружки побрились налысо ради меня! Как я была счастлива в то время, не передать! © Подслушано / Ideer
«Первый раз в школьном автобусе. И когда только моя маленькая девочка успела вырасти? Горжусь ей!»
Если были вши, то это лечится без обстригания налысо. Но даже в том случае если обриться было необходимо, родители могли бы позаботиться, чтобы купить парик девочке.
- В школе была учительница истории. Однажды на уроке ее позвали в учительскую. Когда вернулась, она рыдала, не говоря нам ни слова, схватила пальто и куда-то убежала. Мы все подумали, что случилось что-то страшное, но оказалось, что ее девятилетний сын, которого считали глухонемым с рождения, начал ее звать. Вот бабушка и позвонила. Встретила их 17 лет спустя. Сын — взрослый мужчина, разговаривает, как мы с вами. Чудеса случаются! © Подслушано / Ideer
- Решила после университета посидеть на качелях около своей бывшей школы. Сижу и вдруг чувствую, что кто-то трогает меня за плечо. Оборачиваюсь, а сзади стоит мальчик из начальной школы и выдает: «А ты обещала стать моей женой, когда я вырасту! Я вырос!» Оказалось, что именно его я вела за ручку первого сентября. А я ведь уже на третьем курсе, и он узнал меня как-то, так еще и помнит мое обещание. © Подслушано / Ideer
Комментарии
"считали глухонемым с рождения, начал ее звать."-медицина рулит
Это так мило, когда мальчишки влюбляются во взрослых девушек. Только одна проблема, когда мальчишки станут взрослыми, девушки уже станут старыми тётками.