20 детских воспоминаний, к которым люди возвращаются мыслями снова и снова
Вы когда-нибудь замечали, что яркие, но, казалось бы, незначительные моменты из детства — игра на детской площадке, вкус любимой мороженки — врезаются в память на десятилетия, а вчерашние уже взрослые заботы стираются за несколько дней, если не часов? У памяти свои причудливые законы, и самые ценные воспоминания она прячет в папке под названием «Детство». И неспроста! Ведь именно там мы впервые пережили весь спектр эмоций, которые и стали основой нашей личности сегодня.
- Когда я была маленькая и меня отправляли на дачу с бабушкой и дедушкой, я умирала там со скуки. Дабы развлечь меня, дедушка, мастер на все руки, взял здоровую палку, привязал к ней веревку с загнутым гвоздем, дал батон хлеба и отправил к пожарному водоему рыбу ловить. Он нашел чем занять меня на пару дней! Бежала ловить рыбу, хоть она и не ловилась, как на работу! © Подслушано / Ideer
- В школе я была пацанкой, вечно в штанах и футболках. Но вот приглянулось мне милое бархатное платьице сестры. Ну я и отправилась в нем в школу. Только потом оказалось, что на самом деле это была ночнушка. И что мой тяжелый ранец ее «зажует». Так что 4, блин, километра от дома до школы и обратно шла я, светя всем своими труселями. © Zoposhnica / Pikabu
«Наша дочь (3 года) решила, что первое, что она хотела бы сделать с нашим новорожденным сыном, — это почитать ему книгу. Сейчас она работает в библиотеке»
- Ранняя осень. 80-е. Мне лет пять, я пошла погулять во дворе. Вдруг вижу два мужика копаются в опавших листьях. Когда они ушли, я решила посмотреть, в чем там дело. Разворошив кучу листьев, я нашла там крупную купюру денег — как четверть хорошей зарплаты тех лет! Обрадованная, побежала домой к маме и вручила ей деньги со словами: «Теперь нам точно хватит на конфеты! Много конфет!» © Подслушано / Ideer
- Ночевала у бабушки в частном доме. Всю ночь снились монстры, гремели цепями, бегали за мной. Просыпаюсь — вправду цепи звенят. Смотрю в окно — а там чудище стоит! Начала плакать и бабушку будить. А потом оказалось, что это была их коза. Это существо тогда меня чуть до инфаркта не довело, успокоиться не могла долго. А бабушка с дедушкой вначале испугались за меня, а потом смеяться стали. © Подслушано / Ideer
«Шел 2006-й год. Стрижку мне делала бабушка»
- В детстве я обожала играть в песочнице, ведь там всегда можно было отыскать что-то интересное. Мы жили в частном доме, во дворе все мое — чужих нет. Особенно мне нравилось находить сладости, завернутые в фольгу, а еще монетки, деньги и игрушки, которые были аккуратно и надежно упакованы. Какое же это было счастье — просыпаться и сразу бежать к песочнице, чтобы найти очередной сюрприз! Иногда я ничего не находила. И только когда я стала старше, то поняла, что если днем я не находила ничего, значит, папа ничего не прятал туда ночью. © Не все поймут / VK
- Второй или третий класс, все сидели по принципу «мальчик с девочкой». На мужской праздник я подарила соседу по парте подарок, а потом в классе случилась пересадка. И на 8 Марта мой бывший сосед решил, что если теперь он сидит с другой девочкой, то подарок он должен подарить ей. А мой теперешний сосед подумал, что подарок нужно подарить той девочке, которая ему дарила ранее. В результате та девочка оказалась с двумя подарками, а я без подарка вообще. В школе вида не подала, а домой пришла и расплакалась — очень было обидно. Папа не смог вынести слез любимой дочери, и мы пошли в магазин игрушек. Зашли и папа говорит: «Выбирай все, что захочешь, любой подарок!» Я тогда выбрала обалденный набор детской посуды, дорогущий, но папа мне его купил, и я была самым счастливым ребенком в тот момент! © ***** !! / Dzen
«Каждый свой день рождения до 16 лет я отмечала в деревне, где не было магазинов. Моя мама всегда наполняла миску конфетами, пряниками и печеньем»
«Ни у меня, ни у моих друзей никогда не было особой потребности в торте, потому что ключевым и самым важным в этом празднике было загадывание заветного желания и задувание свечей. А их хоть откуда задувай!»
- Было мне лет 8. Я спросила маму перед моим днем рождения, что она мне подарит. А она говорит: «Ничего. Я забыла про твой день рождения». Я так рыдала! Потом мама сказала, что пошутила, достала подарок и отдала мне.
Мне 51 год. Я не люблю свой день рождения, очень нервничаю уже где-то за месяц. Я до сих пор боюсь, что про мой день рождения все забудут и не поздравят. © larizya1 / Dzen
- Помню: мне 14 лет. За окном май. Жара. В школе отменили последний урок. Я побежал домой. Дома взял 20 копеек, добавил две своих и купил буханку бородинского. Дома — никого. Родители на работе. Полбуханки я заточил еще по пути от гастронома до подъезда, дома сварил компот из сухофруктов и сахара (мама недавно научила), достал книжку и ушел в параллельную реальность.
Когда пришли родители, от трехлитровой кастрюли компота и буханки ничего не осталось. Так хорошо мне уже никогда в жизни не было... © MichaeIAngeI / Pikabu
«Семейная поездка 1977 года. Я и моя сестра на крыше автомобиля»
- Учительница литературы любила делиться с нами сплетнями. Однажды растрепала всем о том, что сестра одной ученицы родила без мужа. Очень осуждала ее. А та ученица вообще-то была моей подругой, и я ей все рассказала (ее самой в тот день в школе не было). Та, естественно, все доложила сестре. Сестра пришла в школу и устроила нашей училке скандал. Так учительница потом на меня орала при всем классе, что я — сплетница. © Таисия / Dzen
- Когда мне было 5 лет, я ходил и качал головой, приговаривая: «У меня в ухе глаз». Моя мама подумала, что я либо схожу с ума, либо несу чепуху, но все же решила отвезти меня в больницу. Там врач осмотрел меня и не смог сдержать смех. Оказалось, что я случайно засунул в ухо декоративный глаз, который обычно пришивают к мягким игрушкам. В итоге мне пришлось провести 4 часа с вакуумным очистителем, прикрепленным к голове, пока глаз из уха не выпал. © Не все поймут / VK
«Моя бабушка держит на руках мою маму, своего первого ребенка! Снимок сделан в 1958 году»
- Вспоминаю такой день: я в гостях у любимой тети Вали — маминой сестры. Я просыпаюсь ранним утром от крикливого пения забияки-петуха, на потолке — солнечные зайчики, вспоминаю, что я в гостях, и целый месяц буду жить у тети Вали и дяди Толи! Ура! Целый месяц мы с братом Серегой будем днем работать — сенокосная пора, она такая, — а вечерами гулять с ребятами, купаться до посинения, лакомиться земляникой с молоком, ездить с ветерком на мотоцикле и прочее, прочее, прочее! Я сама себе завидовала, правда! © Valentinka.97 / Pikabu
- Я в первый раз в шестом классе со слезами выпросила у мамы капроновые чулки. Был апрель: днем все тает, ночью подмерзает. Я встала рано, нарядилась, надела новую зеленую курточку, чулки, сапожки — и пошла. Не доходя до школы метров 100, я поскальзываюсь и плюхаюсь в грязную лужу всем корпусом! Встаю вся в грязи, а чулки на коленях разодраны до дыр. Я рыдала на всю округу, а мама ржала до слез, когда я заявилась домой такой красоткой. © Южанка / Dzen
«Тот, кто не помнит прошлое, обречен на его повторение»
- На 10 лет мне подарили скромные золотые сережки. Но учительница заставила меня их снять и в свой стол бросила, мол, нечего в школу золото таскать. Я подошла после уроков, а сережек нет! И учительница лыбится: «Я за ними следить не нанималась!» Я в слезы. И вдруг в кабинет входит моя мама — она тогда была в декрете с моим младшим братом, зашла за мной, чтоб идти в детскую стоматологию. Она быстро въехала в ситуацию и так выразительно посмотрела на учительницу, что та моментально нашла мои серьги в другом ящике стола. Мама тут же вдела их мне в уши и сказала классному руководителю: «Я разрешаю своей дочери ходить в этих сережках в школу. Она своей отличной учебой их заслужила. Ясно?» И с тех пор никаких вопросов к моим серьгам не возникало. Примечательно, что у нас половина девочек с серьгами ходила, почему именно ко мне прикопались — вообще не ясно.
- А я как-то проснулся с температурой. Мать потрогала лоб, дала таблетки и сказала: «Сегодня в школу не пойдешь». Когда она ушла на работу, я включил телевизор, а там шел «Д’Артаньян и три мушкетера». Я был самый счастливый на свете! Шел 1980-й год. © LeoMardo / Pikabu
Что ж, это была эпоха, когда деревья были выше, трава зеленее, а приключение и счастье поджидали буквально за каждым углом. Секрет прочности этих воспоминаний в их новизне и силе первого впечатления. И каждое из них — не просто картинка из прошлого, а ключевой кирпичик в фундаменте того, кто мы есть сегодня.