1 час назад
15+ случаев, когда умная техника решила, что она в доме главная, и устроила всем веселую жизнь

Современная техника умеет не только выполнять команды, но и дарить человеческие эмоции, делая обычный вечер уютным и смешным. В нашей подборке сегодня — живые истории, в которых голосовые помощники ведут себя как полноценные члены семьи: дают советы по личной жизни, ворчат на ночные перекусы и даже шепчут сказки на ночь.

  • Спросила у умной колонки, как найти свою любовь. Уж не знаю, насколько правильно она поняла мой вопрос, но почему-то выдала мне координаты ближайшего кафе грузинской кухни. Я решила туда сходить, все равно к ужину ничего не готово. Там ко мне подошел познакомиться симпатичный парень, взял номер телефона. © Карамель / VK
  • Играет моя любимая музыка, и тут колонка выдает: «А я поставила дизлайк». Я удивилась и спрашиваю: «С чего это ты так решила сделать, кто тебя просил?» В ответ: «Никто, это я так пошутила, потому что мне стало скучно». © medcab_simple_health
  • Пару дней назад жена ночью, уже после 10 часов, решила пожарить оладьи. И захотелось ей сделать шоколад из какао и масла. Она и спрашивает у колонки: «Шоколад из какао и масла». А та ей: «На ночь есть вредно!» © Freeze64 / Pikabu
  • Прихожу сегодня домой, а колонка музыку играет. Я ей говорю: «Почему ты играешь музыку?» А она мне: «Я не играю, я слушаю!» Нормальная вообще? Дискотеки мне тут устраивает, пока я работаю, чтобы квартиру оплачивать, в которой она тусит. © pashkouski_a
  • Меня колонка как-то спросила про настроение. Ответил, что нормальное. После паузы она мрачно выдала: «А я так не думаю!» © KawaiiHamster / Pikabu
  • Как-то я была в комнате, а колонка стояла на кухне. И я слышу, как она с кем-то разговаривает. Думала, может, сын старший на кухне. Прихожу — никого нет. Спрашиваю у нее: «Ты с кем разговариваешь?» А она отвечает: «Ни с кем, вам показалось». © s.qnitulina_06
  • Смотрели мы кино, и там в какой-то момент один из персонажей говорит: «Я скоро вернусь». Наш голосовой помощник в ответ: «Хорошо, я буду ждать!» © Osiris Rose
  • Не пользовалась умной колонкой несколько недель. Она просто стояла включенная, а я иногда слушала музыку через нее как через обычную колонку. Тут приезжает в гости подруга. У нас оживленная беседа, и вдруг колонка включается и начинает комментировать наш диалог как третья подруга. Я тогда знатно удивилась! © bitsinaa
  • Как-то ребенок почти час без остановки громко трындел. Ни с того ни с сего умная колонка сказала: «Можно потише? Я ничего не слышу!» Я расхохоталась и говорю сыну: «Тебя даже колонка не выдерживает». © sally_srv
  • Однажды сидела в родительском доме, болтала с матерью, мой телефон лежал на столе. В какой-то момент сработал голосовой помощник и выдал с придыханием: «Ой, все...» Видимо, наскучил ему наш разговор ни о чем. © Дарья Рысева / ADME
  • Колонка просто стояла, музыку не играла, но была включена в розетку. Поздний вечер, мы со старшей дочкой сидели и что-то тихо обсуждали. И тут внезапно умная колонка выдает: «Я не хочу вас смущать, но вы здесь не одни», — и потом вдруг такая — раз! — и замолчала. Мы застыли в ступоре и не знали, как реагировать. К счастью, больше таких эпизодов не было. © nargizkussain
  • Вечер. Я говорю колонке:
    — Продолжи аудиокнигу.
    Муж такой:
    — Да надоело, музыку лучше включи.
    А колонка:
    — Включаю подкаст «Как сохранить отношения». © moroshka008 / Pikabu
  • Как-то лежал перед сном и что-то прошептал себе под нос. И тут в полной тишине и темноте колонка тоже прошептала: «А что ты шепчешь?» © Vasbka / Pikabu
  • Впервые я испугалась своей умной колонки, когда шепотом сказала ей, что делать, потому что дочка спала. А колонка мне ответила тоже шепотом! © Sophie Price
  • Однажды ночью услышала шепот из детской. Тихонько захожу и вижу картину: сын проснулся, а колонка это услышала и начала его успокаивать, шепотом рассказывая сказку, чтобы не разбудить никого больше. © kate_vitaliivna
  • Смотрел сериал. Включил новую серию и попросил умную колонку пропустить заставку — она перемотала. Потом попросил ее пропустить повтор, на что получил ответ: «Не могу пропустить, я хочу это посмотреть». © Jutexxx / Pikabu
  • Лежали с мужем и собакой в гостиной. Внезапно слышим истошное: «Мяу!» Я перепугалась. Муж предположил, что это соседский кот. Сейчас сижу на кухне, пью чай. Внезапно слышу рычание. Спрашиваю колонку, не она ли ночью мяукала, и прошу ее больше так не делать. На что это умное создание мне выдает: «Не делать как? Мяу? Мяу! Мяу! Мяу!» © mari.gvrl

У вас есть умная колонка или, может быть, умные весы? Напишите в комментариях, какие фортели они выкидывают — мы с удовольствием почитаем.

С не меньшим удовольствием будем ждать вас в других наших материалах, где вас встретит и ностальгия, и юмор, и просто хорошее настроение:

