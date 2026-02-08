15 историй о мастерах, чьи визиты пошли по совершенно непредсказуемому сценарию
1 час назад
Вызывая мастера, мы готовимся к шуму дрели, но иногда вместе с ним в дом врывается настоящая комедия. Из нашей подборки вы узнаете, как хрупкая девушка-сантехник заставила чужого мужа наконец-то взяться за инструменты, почему коварная вспышка на телефоне может подмочить репутацию и как разбитый экран телевизора стал началом счастливой семейной жизни длиной в 11 лет.
- Сломался телевизор, и мы вызвали мастера. Он положил ТВ на стол экраном вниз, чтобы разобрать. А я ушла на кухню, чтобы не мешаться. Вдруг слышу, он зовет: «Хозяйка, у вас тут золото». Чего, какое золото? Бегу в комнату, смотрю — а в телевизоре браслет золотой! Надо сказать, что раньше телик висел на стене, а потом мы сделали ремонт и поставили его на тумбу, но крепление для стены решили не откручивать. Так вот, внутри этого самого крепления и нашелся браслет. Лет 6 точно там пролежал. Его когда-то подарил мне муж. Я его носила не снимая, а потом он потерялся. © shinkorenko_olga
- Cегодня к нам приходил местный ремонтник (таец). Муж его проводил, вернулся ко мне и с гордостью сказал, что выучил, как «до свидания» по-тайски будет, и сейчас попрощался с ремонтником. Открывает переводчик и произносит что-то вроде «лагон краб». Тот переводит: «Я люблю креветки». Не представляю, как у тайцев хватает такта не хохотать над нашими попытками говорить на их языке. © natashatokmo
- Вызвала вчера мужа на час, чтобы починил слив в унитазе. А то мой мужчина руками не привык работать, ведь он работает головой. После работы мастера мой закрыл ноутбук и принялся чинить все, что только можно. Просто «муж на час» оказался милой хрупкой девушкой, которая расправилась с унитазом за 2 минуты. © e.gavrilova.story
«Кажется, придется звать ремонтника обратно...»
- Отправили меня утром на заявку — странный жужжащий звук шел от электрического щитка. Приезжаю, а под щитком на полу лежит электробритва и вибрирует. © eddy306 / Reddit
- Пришел ко мне мастер менять окна на пластиковые — весь такой из себя красавчик, видно, что в спортзал ходит. Я старалась незаметно рассмотреть его, параллельно переписывалась с подругой и хвасталась, какой крутой парень пришел. Подруга попросила его фотку — ну, я и сфоткала. Со вспышкой. © Подслушано / Ideer
- Мой сборщик кухни оказался романтиком — прислал мне букет роз с признанием: «Обычно собрал кухню и забыл, а вы не выходите у меня из головы!» © olya.iliukhina
«Это котельная моего тестя. Его дети очень боятся унаследовать это монструозное сооружение»
- Вызвали меня компьютер чинить. «На экране ничего не показывается». Я пришел, пошевелил мышку — экран «проснулся». © pheat0n / Reddit
- Маме мебельщик комод 5 часов собирал, мы уже извелись все. При этом он ни разу не сделал перерыв, все время был на виду и что-то делал. Когда дело уже подходило к концу, я маме сказала, что в ванную пойду. Мужик вдруг активизировался и такой: «А вы надолго? Я тоже хотел». Пустили. Так он там засел на час! А потом еще два часа комод собирал.
В итоге откланялся через 8 часов после прихода, радостно подытожив: «О! Я сегодня быстро прямо!» © katiaydos
- Я купила светильник на длинном шнуре, чтобы висел прям над столом. Вешать приехал знакомый электрик, а контролировала мама, пока я была на работе. И вот только мама отвернулась, как электрик отхватил половину длины шнура, чтобы светильник висел под потолок. Занавес. © ocean_dream85
«Никак не найду слова, чтобы это прокомментировать. Вы лучше сами посмотрите»
- Я как-то бывшего попросила заняться краном в ванной, хотя бы вызвать мастеров и купить все необходимое. Он весь день был дома, но ничего не сделал. А я в семь вечера после работы со всеми договорилась и сама все купила. В 9 пришли мастера и за пару минут мне все сделали. Угадайте, что сделал парень? Притворился спящим, чтобы не общаться с ними! © katetoropova_
- Мама попросила управляющую прислать сантехника, потому что у нас не было нормальной холодной воды, из-за чего напор был очень слабый. Так вот, «сантехник», которого прислали, посмотрел и сказал: «Ну, а что вы хотите? Гравитация ведь». Мама очень удивилась и попросила у УК другого сантехника. Поделилась с ним теорией первого — он долго смеялся. © ilovemusic19 / Reddit
- Мастер приехал устанавливать стиралку — красивый, молодой. Рассказал, что у него в сервисе по ремонту техники живет кошка. А я предложила ему забрать для нее старый домик своего кота, который стоял на балконе и ждал своего часа на выселение. Так потом этот парень скинул мне фотку спящей в домике кошки и пригласил на ужин. Я думаю, надо соглашаться! © marinaandrikovetc
«Наткнулся у клиента на вот такого мутанта — это раковина, плита и холодильник одновременно»
Действительно мутант. Для микроскопических японских квартир самое то
-
-
Ответить
- Поехал к клиенту проводить интернет. В заявке было написано, что хозяина дома нет, а когда я приехал, он сидел у себя в кабинете за компьютером. Я такой: «Здрасьте», — а мужик молчит. Я опять здороваюсь — тишина. Я покашлял — ноль реакции. Я уж думал, что что-то случилось, подошел к нему, а это манекен! Манекен человека в полный рост! © No-Tap-5415 / Reddit
- Работаю маляром, и есть у меня заказчик — красивый, холостой, старше меня на 5 лет. Я в него влюбилась и в какой-то момент решила признаться. Пишу: «Можем с вами встретиться?» А он на даче. Я сказала, что на дачу тогда приеду, ведь разговор срочный. Выехала, а по дороге поняла, что не смогу ему о своих чувствах сказать, да и вообще не имею на это никакого права, так как с его стороны и намека не было. Ну, я и удалила сообщения у нас обоих. В понедельник он пришел и пытался мне что-то сказать, но я сделала вид, что ничего не было. Так и работаем до сих пор. © tam_netmenya25
- Моя кошка сбросила с полки телик. Знакомые посоветовали мастера. Приехал молодой парень и заменил на телевизоре экран. Потом окинул цепким взглядом мою квартиру, тяжело вздохнул и починил дверцу шкафа. А после заявил, что завтра зайдет с инструментами для сантехники, чтобы кран не капал и унитаз не тек. Мы уже 11 лет вместе, женаты, у нас двое детей и кролик. © eka_kush
В сфере услуг каких только курьезов ни случается — а вот, почитайте сами:
