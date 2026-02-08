15 историй о мастерах, чьи визиты пошли по совершенно непредсказуемому сценарию

Вызывая мастера, мы готовимся к шуму дрели, но иногда вместе с ним в дом врывается настоящая комедия. Из нашей подборки вы узнаете, как хрупкая девушка-сантехник заставила чужого мужа наконец-то взяться за инструменты, почему коварная вспышка на телефоне может подмочить репутацию и как разбитый экран телевизора стал началом счастливой семейной жизни длиной в 11 лет.