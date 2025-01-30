20 историй от мастеров на все руки, которые на работе всякого повидали

Люди, которые умеют работать руками, высоко ценятся в любое время. Но, выполняя заказы, они не только трудятся, но и становятся невольными свидетелями тех или иных ситуаций, а иногда и сами инициируют их. Ведь самое трудное и непредсказуемое в любом деле — это общение с клиентами, и тут чего только ни случается.