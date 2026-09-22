20+ бабушек-рукодельниц, у которых в каждом стежке — уйма заботы и светлая история вдобавок

Фотоподборки
22.09.2026
20+ бабушек-рукодельниц, у которых в каждом стежке — уйма заботы и светлая история вдобавок

Одно из главных хобби бабушек — рукоделие: вязание, шитье и вышивка. Диву даешься, как наши бабули умудряются не просто сделать теплые носки или свитер, а создают что-то невероятно уютное, светлое, полное творчества: костюм на утренник, картину из ниток мулине, согревающие варежки с миньонами и даже сумочки для банок, чтобы внукам было удобнее перевозить осенние закатки.

  • Бабушка вязала на заказ — с душой и заботой. Была у нее состоятельная клиентка — выбирала лучшую пряжу и сложные фасоны. А тут заказала огромную шаль, да чтобы побыстрее и нитки подешевле. Бабушка в недоумении, а дамочка говорит: «Мне ж просто для свекрови. Она уперлась — хочет научиться вязать, а на новую пряжу денег жалеет, так просит что-то из моих вещей старых распустить. У меня же все от вас на заказ! В идеальном состоянии. Вот я и решила что-то у вас недорогое заказать, чтобы свекровь не расстраивать». Бабуля связала. Конечно, у нее все равно получилось шикарно, так клиентка та рассказала, что у свекрови не поднялась рука распускать такую красоту: покупала свитера в секонде потом, чтобы учиться распускать и вязать.
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Tanja Demid
только что

Не стала бы в таком случае вязать. Обидно,вяжешь,время тратишь,а твоё изделие потом распускают. Лучше купить недорогую пряжу. А распускать изделие из секонда очень сложно,т.к. оно подвергалось стирке. По молодости купили с подругой шерстяное одеяло двухцветное( в магазине небыло пряжи). Замучились распускать,но ничего ,в итоге навязали себе кофточек.

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Такие одеяла уже больше 50 лет шьет бабуля автора фото. Женщина со своими творческими работами выиграла много конкурсов

© Wear-Fluid / Reddit

Кошка Стелла определенно довольна диванчиком, который для нее связала крючком бабушка хозяйки

Бабушка учила свою внучку вязать крючком. И при этом каждый раз вспоминала, что уже не так хороша в этом деле. Девушка не верила в это, пока не увидела одну из ранних работ бабули

© LanaDelHigh / Reddit
  • Моя бабушка была та еще рукодельница. Она вязала носки с капроновой нитью в подошве, чтобы они дольше носились. А еще она их штопала на лампочке — так филигранно, будто ювелир. Но самое незабываемое — она вышила на моей джинсовке орла. И не просто какого-то, а модного в те времена. Бабушка увидела такую вышивку на куртке прохожего, запомнила рисунок и воссоздала.

«Моя бабушка вяжет сумки под банки, у них безумно красивые сочетания цветов. Одну из таких ярких и необычных сумок я ношу сама»

k.sashaa.a

Просто посмотрите на эту потрясающую вышивку на атласной ткани. Ей больше 50 лет, и она прошла путь от рамки до темной кладовки. К счастью, внуки оценили эту красоту и выставили ее на обозрение

Бабушка все поглядывала на потертые наушники своей внучки и решила связать такой милый и удобный чехол

mrgtstor
  • Первый класс. Я взбунтовалась: «Бабуль, не хочу быть обычной снежинкой, это скучно! Сшей мне то, чего ни у кого нет!» Бабушка хитро улыбнулась и взялась за дело. На школьном празднике все просто ахнули, когда увидели, что я настоящая сорока! И погодите ржать! Клюв, крылья... И бумажные перья, которые шелестели. Я поднимала руки — и крылья распахивались. На фоне моей сороки все снежинки померкли, серьезно. Это был фееричный костюм! И я до сих пор помню, как бабушка просто взяла мое «хочу не как у всех» и сделала из него настоящее чудо.
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Носочки, связанные бабушкой, — самые теплые носочки на свете!

© QueenOfBluff / Reddit
Muereske
только что

ой, а я хочу шерстяные такие сделать. только особым способом, типа валяных. когда вяжутся мега-тапки, раза в 3-4 больше нужного, а потом стираются на высокой температуре. шерсть же уседает, и получается войлок. вот только как бы нужный размер заготовки просчитать наверняка?..

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Вот такой кукольный театр бабушка сшила для внука. Согласитесь, что это прелестно, просто прелестно!

Бабушка и внучка вместе сшили лоскутное одеяло из старых рубашек

© Ciaralauren93 / Reddit
Elenaki Kavardaki
только что

Мне попалась вот такая футболка. Я ее купила, не глядя на размер, т.к. носить ее не собиралась. Захотелось увековечить, вставить в раму или сшить подушку. Вылитый наш котик, который ушел от нас в лучший мир два года назад. Подушки-кошки у меня есть. Стоят на окнах и заслоняют собой "потоки холодного воздуха", которые на меня обрушивались, когда я лежала на диване около этих окошек. Ну, как потоки, сейчас понимаю - легкий холодок. Окна неоткрываемые (в них витражи), не понятно, откуда там могло дуть.

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  • С бабушкой по отцу общались совсем немного, к моему огромнейшему сожалению. Она часто дарила связанные ею теплые носки. Они не были колючими, наоборот — мягкими и как будто обнимающими. Или очень плотными, почти грубыми, но в этом случае в первую очередь прочными. Бабушка ушла, когда я был мелким, в начальной школе учился. Донашивал носки уже ближе к 19-20 годам. И хоть они были с дырками, но все еще согревали.

Старшая внучка попросила бабулю сшить рюкзаки для кукол — такие же, как в магазине. Бабушку не надо просить дважды! Она взяла пушистую ткань и без выкройки создала этих очаровашек

© TammyKay821 / Reddit
Elenaki Kavardaki
только что

К Голубому тетя Ася приехала? Еще не прочитав, подумала, что голубая игрушка - старая и выгоревшая, а по бокам - новые. А они все новые, как оказалось.

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Девушка долго игнорировала круглые вязаные коврики своей бабушки. А теперь взяла себе сразу три штуки! Собакен доволен обновкой

nyurnyuraa
Tanja Demid
только что

Помню такие кружки. В детстве с бабушкой разрезали старые вещи,и вязали из них. А у другой бабушки был ткацкий станок,и она ткала дорожки.

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Внучка попросила свою 83-летнюю бабулю пришить к джинсовке парочку аппликаций. Та сразу отказывалась, ведь 20 лет не сидела за машинкой. Но в итоге согласилась — руки все помнят

«Моя бабушка вяжет с подросткового возраста. Ей не нужны выкройки и мастер-классы. Она делала для нас кардиганы и свитера. Сейчас бабуле 90, и я просто хочу, чтобы вы тоже полюбовались ее трудом»

  • Когда мою бабушку спрашивали, чем она занята, чаще всего слышали такой ответ: «Кувыряюсь потихоньку». Так она называла вязание. «Накувыряла» она много чего: всех родственников обеспечила носками и свитерами. А уж про шапки, шарфики и рукавицы я молчу. Пряжа раньше была овечья — колючая, но теплая. Кстати, и меня вязать бабушка научила — поначалу крючком, а потом и спицами.

Этой бабушке 86 лет, а на создание этого вручную вышитого стула у нее ушло 25 лет

Лучший подарок для внучки — бычок из зефирной пряжи. Ну милаха же получился!

© Papovito2 / Pikabu
  • Помню, в школе была елка, все должны были быть в костюмах. Бабушка и мама сообразили мне наряд из журнала годов 50-х, наверное, — сверху черный топ, а внизу пышная юбка с нотами. Только ткани на само платье не было, импровизировали. В общем, надели на меня майку, лосины (помните, были такие блестящие?). Юбку сделали из жесткой сетки в горошек, а ноты вырезали из бумаги и просто пришили к ней. Получилось очень неплохо.

Если бабушка решила, что вашему песику холодно, то, скорее всего, у него появится модный свитер. Так и случилось с песиком Оззи, который живет в Нью-Йорке

© brackattack12 / Reddit

Бабушка отдала внучке пончо, которое было связано в 70-х. Она призналась, что у нее не особо получалось рукодельничать — иногда приходилось зажимать спицу коленями. Но девушка в восторге от итогового результата

Бабуля закончила эту вышивку крестиком аккурат к своему 90-летию

Приятно, когда бабушки идут в ногу со временем: любой внук оценит такие крутые варежки с миньонами

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