20+ бабушек-рукодельниц, у которых в каждом стежке — уйма заботы и светлая история вдобавок

Одно из главных хобби бабушек — рукоделие: вязание, шитье и вышивка. Диву даешься, как наши бабули умудряются не просто сделать теплые носки или свитер, а создают что-то невероятно уютное, светлое, полное творчества: костюм на утренник, картину из ниток мулине, согревающие варежки с миньонами и даже сумочки для банок, чтобы внукам было удобнее перевозить осенние закатки.

Бабушка вязала на заказ — с душой и заботой. Была у нее состоятельная клиентка — выбирала лучшую пряжу и сложные фасоны. А тут заказала огромную шаль, да чтобы побыстрее и нитки подешевле. Бабушка в недоумении, а дамочка говорит: «Мне ж просто для свекрови. Она уперлась — хочет научиться вязать, а на новую пряжу денег жалеет, так просит что-то из моих вещей старых распустить. У меня же все от вас на заказ! В идеальном состоянии. Вот я и решила что-то у вас недорогое заказать, чтобы свекровь не расстраивать». Бабуля связала. Конечно, у нее все равно получилось шикарно, так клиентка та рассказала, что у свекрови не поднялась рука распускать такую красоту: покупала свитера в секонде потом, чтобы учиться распускать и вязать. ADME Tanja Demid только что Не стала бы в таком случае вязать. Обидно,вяжешь,время тратишь,а твоё изделие потом распускают. Лучше купить недорогую пряжу. А распускать изделие из секонда очень сложно,т.к. оно подвергалось стирке. По молодости купили с подругой шерстяное одеяло двухцветное( в магазине небыло пряжи). Замучились распускать,но ничего ,в итоге навязали себе кофточек. Ответить

Такие одеяла уже больше 50 лет шьет бабуля автора фото. Женщина со своими творческими работами выиграла много конкурсов

Кошка Стелла определенно довольна диванчиком, который для нее связала крючком бабушка хозяйки

Бабушка учила свою внучку вязать крючком. И при этом каждый раз вспоминала, что уже не так хороша в этом деле. Девушка не верила в это, пока не увидела одну из ранних работ бабули

Моя бабушка была та еще рукодельница. Она вязала носки с капроновой нитью в подошве, чтобы они дольше носились. А еще она их штопала на лампочке — так филигранно, будто ювелир. Но самое незабываемое — она вышила на моей джинсовке орла. И не просто какого-то, а модного в те времена. Бабушка увидела такую вышивку на куртке прохожего, запомнила рисунок и воссоздала. © SkyPravda / Pikabu

«Моя бабушка вяжет сумки под банки, у них безумно красивые сочетания цветов. Одну из таких ярких и необычных сумок я ношу сама»

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Просто посмотрите на эту потрясающую вышивку на атласной ткани. Ей больше 50 лет, и она прошла путь от рамки до темной кладовки. К счастью, внуки оценили эту красоту и выставили ее на обозрение

Бабушка все поглядывала на потертые наушники своей внучки и решила связать такой милый и удобный чехол

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Первый класс. Я взбунтовалась: «Бабуль, не хочу быть обычной снежинкой, это скучно! Сшей мне то, чего ни у кого нет!» Бабушка хитро улыбнулась и взялась за дело. На школьном празднике все просто ахнули, когда увидели, что я настоящая сорока! И погодите ржать! Клюв, крылья... И бумажные перья, которые шелестели. Я поднимала руки — и крылья распахивались. На фоне моей сороки все снежинки померкли, серьезно. Это был фееричный костюм! И я до сих пор помню, как бабушка просто взяла мое «хочу не как у всех» и сделала из него настоящее чудо. ADME

Носочки, связанные бабушкой, — самые теплые носочки на свете!

© QueenOfBluff / Reddit Muereske только что ой, а я хочу шерстяные такие сделать. только особым способом, типа валяных. когда вяжутся мега-тапки, раза в 3-4 больше нужного, а потом стираются на высокой температуре. шерсть же уседает, и получается войлок. вот только как бы нужный размер заготовки просчитать наверняка?.. Ответить

Вот такой кукольный театр бабушка сшила для внука. Согласитесь, что это прелестно, просто прелестно!

Бабушка и внучка вместе сшили лоскутное одеяло из старых рубашек

© Ciaralauren93 / Reddit Elenaki Kavardaki только что Мне попалась вот такая футболка. Я ее купила, не глядя на размер, т.к. носить ее не собиралась. Захотелось увековечить, вставить в раму или сшить подушку. Вылитый наш котик, который ушел от нас в лучший мир два года назад. Подушки-кошки у меня есть. Стоят на окнах и заслоняют собой "потоки холодного воздуха", которые на меня обрушивались, когда я лежала на диване около этих окошек. Ну, как потоки, сейчас понимаю - легкий холодок. Окна неоткрываемые (в них витражи), не понятно, откуда там могло дуть. Ответить

С бабушкой по отцу общались совсем немного, к моему огромнейшему сожалению. Она часто дарила связанные ею теплые носки. Они не были колючими, наоборот — мягкими и как будто обнимающими. Или очень плотными, почти грубыми, но в этом случае в первую очередь прочными. Бабушка ушла, когда я был мелким, в начальной школе учился. Донашивал носки уже ближе к 19-20 годам. И хоть они были с дырками, но все еще согревали. © 60stl / Pikabu

Старшая внучка попросила бабулю сшить рюкзаки для кукол — такие же, как в магазине. Бабушку не надо просить дважды! Она взяла пушистую ткань и без выкройки создала этих очаровашек

© TammyKay821 / Reddit Elenaki Kavardaki только что К Голубому тетя Ася приехала? Еще не прочитав, подумала, что голубая игрушка - старая и выгоревшая, а по бокам - новые. А они все новые, как оказалось. Ответить

Девушка долго игнорировала круглые вязаные коврики своей бабушки. А теперь взяла себе сразу три штуки! Собакен доволен обновкой

nyurnyuraa Tanja Demid только что Помню такие кружки. В детстве с бабушкой разрезали старые вещи,и вязали из них. А у другой бабушки был ткацкий станок,и она ткала дорожки. Ответить

Внучка попросила свою 83-летнюю бабулю пришить к джинсовке парочку аппликаций. Та сразу отказывалась, ведь 20 лет не сидела за машинкой. Но в итоге согласилась — руки все помнят

«Моя бабушка вяжет с подросткового возраста. Ей не нужны выкройки и мастер-классы. Она делала для нас кардиганы и свитера. Сейчас бабуле 90, и я просто хочу, чтобы вы тоже полюбовались ее трудом»

Когда мою бабушку спрашивали, чем она занята, чаще всего слышали такой ответ: «Кувыряюсь потихоньку». Так она называла вязание. «Накувыряла» она много чего: всех родственников обеспечила носками и свитерами. А уж про шапки, шарфики и рукавицы я молчу. Пряжа раньше была овечья — колючая, но теплая. Кстати, и меня вязать бабушка научила — поначалу крючком, а потом и спицами. © Unknown author / Pikabu

Этой бабушке 86 лет, а на создание этого вручную вышитого стула у нее ушло 25 лет

Лучший подарок для внучки — бычок из зефирной пряжи. Ну милаха же получился!

Помню, в школе была елка, все должны были быть в костюмах. Бабушка и мама сообразили мне наряд из журнала годов 50-х, наверное, — сверху черный топ, а внизу пышная юбка с нотами. Только ткани на само платье не было, импровизировали. В общем, надели на меня майку, лосины (помните, были такие блестящие?). Юбку сделали из жесткой сетки в горошек, а ноты вырезали из бумаги и просто пришили к ней. Получилось очень неплохо. © Clotilde / Pikabu

Если бабушка решила, что вашему песику холодно, то, скорее всего, у него появится модный свитер. Так и случилось с песиком Оззи, который живет в Нью-Йорке

Бабушка отдала внучке пончо, которое было связано в 70-х. Она призналась, что у нее не особо получалось рукодельничать — иногда приходилось зажимать спицу коленями. Но девушка в восторге от итогового результата

Бабуля закончила эту вышивку крестиком аккурат к своему 90-летию