22 истории о рукоделии и творчестве, которые приносят в жизнь мастеров маленькие радости и подкидывают отличные байки
Найти хобби по душе — это как влюбиться: мир сразу начинает играть новыми красками. Неважно, вяжете ли вы, вышиваете или впервые в жизни садитесь за швейную машинку, чтобы потом покорить Версаль, творчество не только помогает занять руки и голову, но и дарит те самые маленькие радости, которые делают наши будни ярче. Предлагаем заглянуть за кулисы процесса и прочесть абсолютно искренние истории увлеченных рукодельников, от которых моментально просыпается вдохновение и хочется срочно создать что-нибудь самому.
«Суши-носочки»
«Для человека, который начал вязать только в феврале 2025 года, это настоящий повод для гордости. Недавно я ела суши — что, надо сказать, делаю довольно часто, — и вдруг подумала: а не придумал ли кто-нибудь милую схему носков в виде суши? Стала искать, но ничего похожего на то, что мне хотелось, не нашла. Поэтому решила попробовать создать собственный дизайн. Результат мне очень понравился, и я подумала, что другим он тоже может прийтись по душе».
«Внезапный свитер»
«Внезапный — потому что коллега притащила пряжу со словами „свяжи себе что-нибудь, у меня времени нет совсем, пропадает добро“. Очень оверсайз, муж увидел, спросил: „Это точно на тебя?“ Точно, я так и хотела».
- Давным-давно, когда я только начинала шить на заказ, запомнилась мне одна замечательная заказчица. Это была очень элегантная женщина, заказавшая юбку-полусолнце и блузку с рукавами-тюльпанами на свой 80-летний юбилей. Когда я сдавала ей костюм, она была очень довольна. Но потом сказала: «Все отлично, правда, правый рукав на 1,5 мм длиннее левого! Девочка, я хирург, всю жизнь оперировала, и от миллиметра тогда зависело очень много. Но вы не переживайте: кроме меня, этой оплошности никто не заметит».
«Моя муза и финальная работа»
«Эта сумка с логотипом службы доставки была у меня уже пару лет, и вот я решила, что больше не хочу быть ходячей рекламой бренда и сделала вышивку поверх слогана. Получилось, конечно, не идеально, но результатом я все равно довольна».
«Немного похвастаюсь»
«Когда-то швейная машинка нас спасала, а потом как-то нужда в ней уже и отпала. И вот спустя почти двадцать лет, маман решила сдуть с нее пыль и попробовать шить игрушки. Сегодня у нее купили первую игрушку за 4к, что, по моему скромному мнению, весьма дофига. Рад за нее».
- Когда была студенткой, 45 лет назад, на шитье времени не хватало, а похвастаться обновкой ну о-о-очень хотелось. И вот, помню, сшила блузку из ацетатного шелка, а манжеты пришить не успела. Так и пошла в институт, надев сверху шерстяную кофту с длинными рукавами. Зато всем новый воротник продемонстрировала.
«Я вяжу для себя уже больше 20 лет и наконец-то сделала татуировку-линейку, которой можно пользоваться при вязании!»
Красота - дело вкуса, не берусь оценивать. Но с практической точки зрения так себе затея. Человек поправляется, худеет, кода со временем становится более дряблой или вообще обвисает. Так что все эти дюймы очень ненадолго
«Я давно хотела сделать татуировку в виде измерительного инструмента, чтобы быстро измерять вязание прямо на ходу. Я много вяжу носки, шапки и снуды, поэтому мне нужно было быстро отмерять дюймы и понимать, когда пора переходить к следующей части схемы. Я о-о-очень довольна тем, как все получилось! Красные точки сверху вниз расположены на расстоянии 7 дюймов друг от друга, и каждая красная точка, а также центр большого цветка находятся на расстоянии 1 дюйма друг от друга по длине. Большой цветок — 2 дюйма, маленькие цветы — 1 дюйм, большие листья — 1,5 дюйма. Скорее всего, мелкими измерениями я буду пользоваться нечасто, но мне нравится, что они есть, если вдруг понадобятся».
«Может, кто оценит?»
«Гранат — самый сложный элемент в моих украшениях..100500 зернышек надо налепить на булавку, потом намешать смолу идеально чтоб ни пузырей, ни крапинок от краски , потом заливать по одному зернышку. Потом ждать....потом шлифовать каждое, потом красить, потом ждать опять... Но результат того стоит! Красотишка-красота».
- В годы повального дефицита элегантная клиентка принесла шикарный итальянский шелк в тонкую красно-черную полоску с «небольшим дефектом» — так она выразилась. Свернутый квадратной стопочкой отрез был съеден собакой с одного уголка. В итоге 6-метровый кусок ткани был перфорирован двумя рядами крупных и мелких дырок. После долгих размышлений сошлись на макси-юбке в складку: складки скрывали многочисленные швы. К ней была сшита легкая черная блузка. Костюм получился — просто отпад! Клиентка была очень довольна: «Именно в этом наряде я буду выгуливать эту собаку. И пусть завидует!»
«Моя девушка вяжет салфетки крючком и натягивает их на пяльцы, а я потом развешиваю. Вот такая у нас пока получилась стена, декорированная салфетками...»
И где пяльцы? Это просто проволочные кольца. Такие вставляют в ткань и получаются трубы для котиков, корзины для белья, детские домики для игр.
«Мне, честно говоря, очень понравилась сама задача — красиво все расположить. Да и эта стена уже много лет просто просила, чтобы ее чем-нибудь украсили. Правда, из-за плотного учебного расписания моя девушка стала вязать салфетки гораздо реже, так что в итоге мы, возможно, сочтем этот проект завершенным».
«От юриста до художника декоративно-прикладного искусства»
А вот моя красота. Я в прошлом шеф-повар и фельдшер-акушер изначально, работала первично в роддоме в операционной, потом на скорой, потом уволилась и перешла в ресторанную сферу. В итоге после перелома позвоночника и параличую искала сидячую работу и придумала себе вот такую. Прошла кучу обучения и шью красоту для спортсменов.
«Как я докатилась до жизни такой? Все началась в 2015 году, когда я окончила юрфак. Лето было беззаботное, отдых, подработки и путешествия. В конце лета я поняла: очень хочу научиться рисовать. В последние дни лета подала документы в местный колледж на ДПИ, там прокрутили пальцем у виска, но приняли. Утром учеба, днем работа, а вечером рисовала работы и проходила материал. Участвовала во всевозможных конкурсах, местных и краевых ярмарках. Мне это нравилось. К концу второго курса я уже перестала работать юристом и полностью погрузилась в творчество».
- В институте связала себе красный костюм: ажурный топ и коротенькая юбка. Сокурсницы пищали от восторга. Надела на экзамен. Отвечаю, а преподша будто не слышит меня, все что-то чертит на бумажке. Смотрю — а это она узор срисовывает. Ну я не выдержала и говорю, что готова ей нарисовать схему. Она так удивилась, когда я сказала, что сама вязала, а не купила, что тут же влепила мне «Отлично» и велела нести ей скорее обещанное. Предмет я знала на шаткую троечку, поэтому в коридоре скакала чуть ли не до потолка.
«Ребенок сделал мне подставку для колец, чтобы мне было куда их класть, когда я мою посуду»
У нас вот такой котик стоит на каминной полке. Только недавно узнала, что на хвост ему надо вешать кольца...
«Это скульптура ее собачки. Она копается в грязи, как она обычно и делает. Мы вместе ходим на занятия по керамике для родителей и детей».
«Навязалось»
«Так я отдыхаю от дурдома на работе. Да-да-да, у нас, мерзких кадровиков, тоже бывают такие дни. Муж и трое детей знают, что мама отдыхает, а коты тихо покушаются на клубки. К слову, на прошлой работе начальник даже поощрял, чтобы я сидела в углу, вязала и генерила разное креативное. Короче, это куколка „Жадная зая“. Связана в подарок подруге дочери. Глазки, ручки, ножки, голова двигаются. Вроде бы одаряемой понравилось. По крайней мере, периодически вижу эту куколку в сторис и у подружки, и у ее мамы».
- Сшила прямую юбку, село все идеально. Любой мастер по своей работе знает, когда он делает хорошо, когда можно лучше, а когда все идеально. Так вот, клиентка примерила юбку, сняла, каждый шов рассмотрела и говорит: «Мне все нравится, только вот хочу пояс на 2 мм уже!» Он был шириной 3,5 см. «Но вы не переживайте, я вам оплачу переделку». Если бы вы знали, как я не хотела это переделывать, но, как говорится, клиент всегда прав. Сделала. Но больше у нее заказов не брала, а она еще удивлялась: почему это?
О как это знакомо, мне однажды пришлось удлинять петли на пальто причём ткань была ажурная и очень сыпучая, обьясннила, что такие петли просто рассыпятся после короткой носки, но женщина не желала подбирать пуговицы, под готовые петли, а пуговицы принесла, когда пальто было уже готово, я конечно помучилась, удлинила, но просто уверена, что долго она это пальто не носила, потому что после недолго носки, её петли просто превратились в дыры, но как говорят лубой каприз за ваши деньги, последствия мне не довелось пережить, так как она уезжала в другую страну
«Я сделала портрет этой красавицы-кошки из шерстяного фетра»
«Я занимаюсь рукоделием из волокна уже несколько лет, но, честно говоря, с каждой новой работой чувствую, что чему-то учусь».
- Больше года брала пряжу на рынке у одной женщины. Она мне то скидочку даст, то моток пряжи в подарок. Ну и я то шоколадку подарю, то игрушку — почти дружили. И вот как-то раз она вместо приветствия губы поджимает, нос воротит. А потом говорит: «Извините, я не буду вас больше обслуживать». Ничего не поняла, а дамочка продолжает: «Мне невыгодно с вами работать. Я подсчитала, я чуть ли не себе в убыток вам продаю», — и начинает мне высказывать, что из-за скидок, которые она мне делает, у нее выручка меньше, а это не дело. Я слушать не стала, попрощалась и ушла. Никогда скидок и подарков у нее не выпрашивала, на ее доброте не выезжала — покупала всегда не больше, чем мне надо, принимала ее отношение ко мне за клиентоориентированность. И, естественно, всегда было приятно получить скидку, но почему мне еще за это и выговаривают?
«Мой музей камней»
«Я живу в маленьком городке, собираю камни, расписываю их изображениями известных произведений искусства и прячу их по всему городу среди каменных стен, превращая его в небольшой секретный художественный музей. Я понимаю, что это не идеальные копии, но мне очень нравится их делать, а дети в городе обожают искать их».
«Я засушила букет, который муж подарил мне на день рождения, чтобы сделать из него подарок к нашей годовщине».
«Букет простоял у нас около двух недель, и мне совсем не хотелось его выбрасывать, поэтому я стала смотреть рамки-витрины. Я обрезала те цветы, которые мне нравились больше всего, сбрызнула их клеем и оставила ненадолго сохнуть на улице».
- Я когда-то шила восьмилетней дочери платье на день рождения с прицелом использовать его как концертный наряд. Дочь училась тогда в музыкальной школе. Увлеклась деталями и поняла, что вшить длинные рукава уже не успеваю. Там тоже были придуманы какие-то навороты. Просто подогнула шов проймы и пришила его «козликом». Получилось неплохо. На дне рождения была учительница музыки с дочкой. А через две-три недели случился концерт в музыкальной школе. Наша Анна Семеновна недоумевала: зачем девочке два практически одинаковых платья?
«За восемь месяцев до этого фото я даже не умела пришивать пуговицы»
«Мы с подругой, у которой есть образование в сфере моды, решили сшить robe de cour для Fêtes Galantes в Версале. Для первого опыта это было очень амбициозно, но мы месяцами изучали моду XVIII века, осваивали новые техники, ошибались, распарывали швы и пробовали снова. Пройтись по Версалю в платье, которое мы создали с нуля, — ради этого стоило пережить все».
- Вязала свитер подруге в подарок по ее большой просьбе. Из хорошей дорогой шерсти — не могу вязать синтетику даже в небольшом подмесе, руки потеют и скрипит неприятно. Оказались длинны рукава, предложила переделать, это быстро и не сложно. Отказалась. Потом она хвалилась, как тепло в нем картошку копать и вообще в огороде работать. Ну да, ну да... Светлый меринос с кашемиром. Сказала, что рада, если ей понравилось. Пусть копает.
Картошку копают летом в самую жару. Какой свитер? Там хочется снять всё, кроме панамы.
Если вы, как и мы, обожаете handmade во всех его проявлениях, советуем заглянуть еще и в эти подборки:
Комментарии
Задняя часть тушки керамической собачки очень повеселила)
А у меня слепилась рыбо-тарелка, украшенная кружевом, я его откопала на винтажном рыночке:
Придется довязывать! Выглядит отлично. Еще три таких малютки, соединить - и подставка под стакан с молоком или пивную кружку.
А я шью вот такую красоту, за месяц освоила полугодовой курс с нуля, жажда творчества подстегивала. В итоге шесть лет работаю во всём этом, прошла обучение у лучших мастеров мира и обожаю свою работу. В прошлом - фельдшер и акушер, а также 20 лет отработала шеф-поваром, после перелома позвоночника и паралича пришлось переквалифицироваться на сидячую работу