22 истории о рукоделии и творчестве, которые приносят в жизнь мастеров маленькие радости и подкидывают отличные байки

О как это знакомо, мне однажды пришлось удлинять петли на пальто причём ткань была ажурная и очень сыпучая, обьясннила, что такие петли просто рассыпятся после короткой носки, но женщина не желала подбирать пуговицы, под готовые петли, а пуговицы принесла, когда пальто было уже готово, я конечно помучилась, удлинила, но просто уверена, что долго она это пальто не носила, потому что после недолго носки, её петли просто превратились в дыры, но как говорят лубой каприз за ваши деньги, последствия мне не довелось пережить, так как она уезжала в другую страну