18 вещей с чудинкой, при виде которых гости замирают на пороге и улыбаются
Говорят, вкус нельзя купить, но порой его можно найти в магазине или сделать своими руками. Иногда простая покупка вроде лягушкофона приносит больше искренней радости, чем самый дорогой ремонт. Мы собрали вещи с характером, которые согревают дом своим сумасбродством. А еще от них родные и гости буквально замирают на пороге от удивления.
«Сказала себе: в этом году буду нормальной. А потом среди ночи купила схему и связала вот это. Теперь, когда приходят гости, они даже руки не сразу моют. Просто стоят, открыв рты»
Признаемся, мы в редакции не сразу сообразили, что этот бумажный пакет и есть ваза. Максимально реалистично.
«Считаю, что это одна из самых моих крутых находок за целую жизнь»
А тут один счастливчик прикупил себе здоровенный айфон. Ладно, это просто демонстрационный макет — экран с корпусом под айфон. Скорее всего, старый витринный образец. Но все же!
«Пару месяцев назад кинул любимой тетушке ссыль на свитера, мол, зацени, прикольные. А вчера приехали в гости родители и привезли мне от нее посылочку»
Вахаха) очень круто сделано, между прочим, машинная вязка, интересно? Очень ровно
«Я обалдел, звоню, благодарю, а она мне говорит: „Да не за что, тебе понравился, ну я и связала“. Свитер очень теплый, сидит идеально, жена, оказывается, пока я спал, с меня мерки сняла».
«Мои новые вилки для салата»
Сомнительно, что это приспособление для кулинарии. Больше для камина подходит, золу и угли ворошить или спину чесать, на худой конец.🤔
- 100% стиль Бабы Яги. Хочу такие же! © Unknown author / Reddit
«Попалась картинка из какого-то немецкого журнала 70-х годов — девица сидит с симпатичной магнитолой. И рука дрогнула, купил легендарный девайс, только в следующей версии. Все рабочее, как вчера с завода»
Так это ж как в песне В.С. Высоцкого, правда, там речь шла о телевизоре: "Телевизор "Грюндик" крутит" (с)
«Два динамика (еще не стерео, две полосы), таймер сна (механический!), подсветка двух стрелочных индикаторов, кнопки и переключатели механические... Красота неописуемая весом почти в 5 кг»
«Однажды пишет теща и предлагает связать мне шапку. Через пару месяцев получаю обновку. Я сперва думал, что ребенку связала, но нет — это мне»
Дамы и господа, позвольте вам представить лягушкофон. Кстати, глаза загораются, когда-то кто-то звонит
«Я все еще восхищаюсь своей старинной вывеской из оптики»
«Буду самой модной, когда довяжу эту панамку-лягушку»
«Даже не знала, что мне нужны эти вьетнамки, пока не увидела их»
- В жизни ничего не хотел так сильно. © axolotl_is_angry / Reddit
«Кажется, я достигла пика своих находок в секонд-хенде: свитер с котиками и пуговицами-рыбками, расписанными вручную!»
В каком месте это свитер? :) Идея интересная: но сделала бы кардиган и менее мешковатый.
«Крутое зеркало, — подумала я. А потом заметила вилку»
«Нашел эту рыбосумку, когда был в своей рыбокурте»
«Покажу забавную шапенцию. Из серии „слабо такую носить?“ Идея не моя, вязала по фотографии крючком. На самом деле она смотрится очень мило, если носить в привычном варианте»
«Что ж, я объявляю благодарность интернету за самую смешную штуку для ванной. В доме, где живут 5 девушек, это просто идеально»
«Лучшая трата $1 в моей жизни»
- Теперь это моя самая любимая вещь на свете. Просто не могу нарадоваться каждому ее аспекту. © okdokke / Reddit
Кажется, в мире одинаковой мебели такие странные вещи — лучший способ сделать дом по-настоящему своим. Пусть гости недоумевают, а теща присылает шапки странных размеров — именно такие простые детали вызывают самую искреннюю симпатию к интерьеру. А какая «безумная» вещь в вашем доме заставляет вас улыбаться каждый раз, когда вы ее видите?
Комментарии
Безумная вещь? Их есть у меня 😏
В частности - штопаная рыба с проволочными фиксами)