18 вещей с чудинкой, при виде которых гости замирают на пороге и улыбаются

Говорят, вкус нельзя купить, но порой его можно найти в магазине или сделать своими руками. Иногда простая покупка вроде лягушкофона приносит больше искренней радости, чем самый дорогой ремонт. Мы собрали вещи с характером, которые согревают дом своим сумасбродством. А еще от них родные и гости буквально замирают на пороге от удивления.

«Сказала себе: в этом году буду нормальной. А потом среди ночи купила схему и связала вот это. Теперь, когда приходят гости, они даже руки не сразу моют. Просто стоят, открыв рты»

«Я крепко схватила это сокровище и просто побежала на кассу. Причем заплатила я за эту вазу почти в 20 раз меньше, чем она стоит!»

Признаемся, мы в редакции не сразу сообразили, что этот бумажный пакет и есть ваза. Максимально реалистично.

«Считаю, что это одна из самых моих крутых находок за целую жизнь»

А тут один счастливчик прикупил себе здоровенный айфон. Ладно, это просто демонстрационный макет — экран с корпусом под айфон. Скорее всего, старый витринный образец. Но все же!

«Пару месяцев назад кинул любимой тетушке ссыль на свитера, мол, зацени, прикольные. А вчера приехали в гости родители и привезли мне от нее посылочку»

«Я обалдел, звоню, благодарю, а она мне говорит: „Да не за что, тебе понравился, ну я и связала“. Свитер очень теплый, сидит идеально, жена, оказывается, пока я спал, с меня мерки сняла».

«Мои новые вилки для салата»

100% стиль Бабы Яги. Хочу такие же! © Unknown author / Reddit

«Попалась картинка из какого-то немецкого журнала 70-х годов — девица сидит с симпатичной магнитолой. И рука дрогнула, купил легендарный девайс, только в следующей версии. Все рабочее, как вчера с завода»

«Два динамика (еще не стерео, две полосы), таймер сна (механический!), подсветка двух стрелочных индикаторов, кнопки и переключатели механические... Красота неописуемая весом почти в 5 кг»

«Однажды пишет теща и предлагает связать мне шапку. Через пару месяцев получаю обновку. Я сперва думал, что ребенку связала, но нет — это мне»

Дамы и господа, позвольте вам представить лягушкофон. Кстати, глаза загораются, когда-то кто-то звонит

«Я все еще восхищаюсь своей старинной вывеской из оптики»

«Буду самой модной, когда довяжу эту панамку-лягушку»

«Даже не знала, что мне нужны эти вьетнамки, пока не увидела их»

В жизни ничего не хотел так сильно. © axolotl_is_angry / Reddit

«Кажется, я достигла пика своих находок в секонд-хенде: свитер с котиками и пуговицами-рыбками, расписанными вручную!»

«Крутое зеркало, — подумала я. А потом заметила вилку»

«Нашел эту рыбосумку, когда был в своей рыбокурте»

«Покажу забавную шапенцию. Из серии „слабо такую носить?“ Идея не моя, вязала по фотографии крючком. На самом деле она смотрится очень мило, если носить в привычном варианте»

«Что ж, я объявляю благодарность интернету за самую смешную штуку для ванной. В доме, где живут 5 девушек, это просто идеально»

«Лучшая трата $1 в моей жизни»