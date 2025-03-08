20+ вещиц, которые были куплены за копейки, а радости приносят на миллион

Приходя на барахолку, люди рассчитывают купить что-то неординарное и недорогое. Некоторые среди гор барахла умудряются отыскать такие вещицы, что только диву даешься: как другие смогли пройти мимо? А герои нашей статьи не прошли и теперь готовы кричать о своей удаче на весь интернет.

"Вряд ли я когда-нибудь найду кольцо круче этого"

Я не ношу драгоценности, но это бы купила. © chinoswirls / Reddit

"Нашла менструальную крякву за $ 6,25!"

А-а-а! Я хочу такую же! © iwouldlikeutotry / Reddit

"Купила в комиссионке статуэтку мыши за $ 50. Оказалось, это авторская бронзовая вещица. На аукционе за нее дали $ 5,5 тыс.!"

"Нашла это ожерелье и серьги всего за $ 4. Они такие элегантные!"

"Я просто физически не мог оторваться от этой кружки, как только ее увидел. Думаю, $ 2,14 потрачены не зря"

«Наконец-то нашла то, чего не хватало моей галерее на стене»

«Зашел в секонд-хенд просто посмотреть, а ушел с винтажным набором посуды 60-х годов. Полный комплект за 17 долларов»

Думал, хоть один скол точно найду, но нет — эмаль в идеальном состоянии. Как будто никто и не пользовался. Удача дня! Увидел — и будто вернулся в детство. Такой же набор был у родителей на даче, а им он достался от бабушки. © Loves_LV / Reddit

«Купил витражную лампу в виде коттеджа на барахолке — и это лучшая находка за сегодня»

— Никогда раньше не видел ничего подобного, но почему-то сразу накатила ностальгия. © ahoooooyhi / Reddit

— Да, выглядит как предмет из старой видеоигры. © katator / Reddit

«Сегодня удача явно была на моей стороне. Купила пуфик за $ 45, а потом выяснила, что это винтажный Mackenzie-Childs за $ 1,5 тыс.»

"Редкий случай, когда покупка в секонд-хенде окупается в 30 раз".

«Сушилка для полотенец досталась мне за $ 7 вместо $ 200»

Наткнулся на полотенцесушитель во время своего тура по секонд-хендам. Ценника не было, спросил — 7 долларов! Конечно, взял. Когда тестировал, подошли несколько человек с вопросом, что это такое. Я предположил, что полотенцесушитель — и оказался прав! Оригинальная цена — около 200. Работает отлично, есть пару царапин, но это не проблема. Не могу дождаться, чтобы попробовать в деле!

«Зашел в секонд-хенд после обеда и очень удивился, когда увидел две шикарные винтажные кинокамеры всего по 12,49 доллара каждая»

Первая явно повидала жизнь: отсутствует объектив, покрытие облезло, есть ржавчина и следы износа. Но в целом корпус целый, так что планирую показать ее специалисту. Даже если она нерабочая, после небольшой реставрации станет отличным экспонатом! А вот вторая сохранилась гораздо лучше — без видимых повреждений, шторка и мотор работают плавно. Неплохо для камеры, которой почти 90 лет. © wowbobwow / Reddit

«Да, купил. Завидуйте. Только посмотрите на морду этого кота! Цена со скидкой – всего $ 50. Так что я просто не смог пройти мимо»

Не могу поверить! Это тот же художник, чью литографию я давно уже себе присмотрел. Эти кошки с человеческими лицами — просто нечто. Отличная находка! © I_Luv_A_Charade / Reddit

«Купил эти часы из белого золота за 35 евро»

Лучше мыть руки после каждого контакта с ними, потому что циферблат, похоже, покрыт радиевой краской. Она токсична и радиоактивна. Коричневый оттенок — признак выгорания из-за радиации. © slimpawws / Reddit

«Нашел редкую вещь из 60-х. Купил год назад, а открыл только сегодня - просто забыл про нее. Сегодня решил навести порядок и наконец заглянул внутрь»

— Я знаю, кому это могло бы принадлежать... Моей бабушке! Многое внутри кажется таким знакомым! © Upset_Peace_6739 / Reddit

— Кажется, я даже могу представить, как оно пахнет внутри! © pterribledactyls / Reddit

«Утром заглянул на барахолку и наткнулся на старинную вазу с селадоновой глазурью. Дома проверил, оказалось, ей от 400 до 700 лет. Заплатил за нее всего пару баксов»

«Полосатого я купил три года назад, а сегодня я нашел ему друга»

«На выходных в секонд-хенде наткнулся на подставку для зонтов с Розовой Пантерой»

— Хочу узнать историю этой вещи! © EmeraudeExMachina / Reddit

— На хвосте стоит штамп с 2000 годом и названием группы художников. На одном аукционе ее продали за тысячу долларов. © seroshua / Reddit

«Думала, что сорвала джекпот... Но оказалось, что это только начало»

С мужем копались в куче винила и наткнулись на пластинку Пегги Ли с автографом — всего за 3 доллара. А дома открыли конверт и нашли записку от нее самой, написанную на ее фирменной бумаге. Вот это находка! В записке указано: «Дорогие мистер и миссис Доти, Спасибо за вашу чудесную записку. Подписать альбом оказалось так непросто, что, в итоге, пришлось немного сточить поверхность пилочкой! Всего вам самого лучшего, Пегги. P.S. Спасибо за красивую розу!».

«Муж принес с распродажи целый пакет латунных фигурок животных. Теперь у нас дома маленький зоопарк»

У моей бабушки был такой же набор. Мы были очень близки, и после ее ухода это была единственная вещь, которую я хотела забрать. Но семья продала его на распродаже. Надеюсь однажды снова найти его и представить, что это она отправила мне его обратно. © whatwouldBuffyread / Reddit

«Давно искал картину, чтобы закрыть дыру в стене. Сегодня на распродаже нашел идеальный вариант – работа 60-х, нужной формы и не репродукция»

Ого, эта картина словно создана для этого места — подходит идеально! © TheShySeal / Reddit

«Купила сегодня этот подсвечник за четыре доллара! Когда узнала его настоящую цену в почти 2000 долларов, парень предложил продать его в интернете»

«Нашел сегодня люстру в стиле Hollywood Regency – латунь и лента из люцита. Отдал за нее всего $ 15. Почистил, повесил в столовой – ей тут самое место»

Выглядит шикарно, и в столовой смотрится идеально! И всего 15 долларов? За такую сумму сейчас даже самый простой современный светильник не купить. © AnamCeili / Reddit

«Купил витражное украшение всего за 2 доллара. Оно идеально вписалось в интерьер родительского загородного дома»

«Купил на барахолке стол моей бабушки»

Несколько лет назад не стало моей бабушки. Ее мебель я забрать не мог — просто негде было хранить. Теперь у меня свой дом, и я решил посмотреть, вдруг кто-то продает такой же стол, хотя знал, что шансов мало. Открываю объявления — и вижу его. Тот самый, всего за двадцать долларов. Через три года стол бабушки снова у меня.