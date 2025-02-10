20+ везунчиков, которые купили уникальные вещи за смешные деньги
Многие мечтают о том, чтобы купить нечто крутое за небольшие деньги, именно поэтому барахолки и комиссионные магазины так популярны. Но разглядеть жемчужину среди залежей ширпотреба бывает не так-то просто. Одни люди уходят из подобных мест с пустыми руками, а вот другим удается урвать там настоящее сокровище, о котором хочется кричать на весь интернет.
"В моем детстве эта рыбина стояла у нас в серванте. Мама не разрешала мне ее даже трогать. Я выросла, купила такую же на барахолке и буду трогать, сколько захочу!"
"Живу в Италии. На антикварном базаре увидела пуховик за € 10, сразу видно, что качественный. Купила"
"Внутри оказался гусиный пух, а в кармане я нашла чек на кофе из лыжного городка, датированный 1996 годом. Кстати, оказалось, что эта фирма специализировалась на высококачественной лыжной одежде, но закрылась в 2011 году. Цены на такие пуховики у них варьировались от € 300 до € 700".
"Купил подержанный диван. Стал раскладывать его дома и обнаружил внутри пачку денег. Я в шоке, потому что там оказалось чуть больше, чем $ 3 тыс."
"Это, возможно, лучшее, что когда-либо случалось со мной! Кстати, там же был и талон на снятие денег, датированный 2014 годом. Так что они там уже давно лежали".
«Виртуозно сочетаю цвета и узоры. Вся моя одежда из секондов»
Аж в глазах зарябило от орнаментов. Наверное, это красиво, если носить уверенно и с гордо поднятой головой. Но мне как-то много всего в этих луках.
«Я в восторге! Нашел оригинальные очки Ray-Ban всего за $ 2,99. Так они стоят $ 163»
«Прикупил такой вот набор из 4 мисок для закусок. Я бы сам носил такие рубашки»
«Знаю, что, скорее всего, это подделка, но притворимся на минуту, что нет»
Это кожа и, скорее всего, оригинал. Осталось найти реставратора, который не испортит и не разорит).
- Я, конечно, не эксперт по винтажным вещам от Hermès, но, судя по деталям и настоящей крокодиловой коже, похоже на подлинник. Какая невероятная находка! Поздравляю! © Comfortable_Toe9618 / Reddit
«Нашел такие вот штаны с рукавами»
«Можно завязать рукава для еще более глупого вида».
«Нашла лампу за € 5 на местном блошином рынке и просто влюбилась»
- Я тоже влюбилась! Красивая настольная лампа привносит нечто особенное в атмосферу комнаты. А еще из нее получился бы милый ночник для детской. © Mary_the_penguin / Reddit
«Отхватила великолепное пальто из 100%-ной шерсти в благотворительном магазине всего за $ 11»
Ничего не урывала, не отхватывала и не обливалась слезами от счастья. Просто купила себе кашемировое пальто в HUMANA за 1,5 евро и ношу. ))
- Я бы обливалась слезами счастья, если бы мне такая находка попалась. © anidlezooanimal / Reddit
«Какой чемоданчик отхватил в секонде»
«Кажется, меня благословили боги комиссионок. Мне нужна была новая одежда для активного отдыха, и я купила двое фирменных легинсов за $ 10 и топ за $ 4»
Такие цены нна спортивную одежду, только новую, в любом TJ Max-е...
«Купил сегодня 2 маленьких витража по доллару за штуку»
«Я понятия не имею, подделка это или нет, но мне все равно, потому что он идеально мне подходит и максимально удобный»
«Не могу позволить себе настоящее кресло Le Corbusier, зато могу позволить роскошную мини-версию»
- Это коллекционная винтажная миниатюра от бренда Raine. Компания еще воссоздала кучу других популярных предметов интерьера. © mskeri / Reddit
«Кожаная сумка Diesel розового цвета. Мечта юности за 6 баксов»
Прикольная. Ключи от машины и кредитка влезут, а вот телефон уже нет.
«Купил в комиссионке совершенно новую кожаную куртку, даже бирки на месте. Стоила всего $ 2»
«Винтажная сумка Ferragamo за $ 2,5 в местной комиссионке. Думала, что это подделка, но теперь склоняюсь к тому, что оригинал»
«Собираюсь в океанариум, и, когда я увидела это платье за $ 5, пришлось его купить»
Купила в комиссионке и почистила ее. Святые угодники, да это же музыкальная шкатулка работы Франклина Минта «Унесенные ветром»! И она до сих пор работает!"
«Была уверена, что красная цена этому перстню — $ 300, но была приятно удивлена, когда пришла оценка ювелира — почти $ 6,5 тыс.»
«Урвала себе новогодний наряд за $ 11! Влюблена в этот принт со знаками зодиака. Розничная цена: $ 760 долларов»
Нна хорошей фигуре даже мешок из под картошки будет выглядеть круто.
- Эффектная находка! Моя жена говорит, что она вам чертовски завидует! © JustNil / Reddit
Крутые вещи за небольшие деньги можно купить не только в комиссионках, но и с рук. Правда, здесь придется напрямую общаться с продавцами, а некоторые из них бывают с чудинкой. Впрочем, как и покупатели. И наша статья на эту тему - прямое тому доказательство.