20+ везунчиков, которые купили уникальные вещи за смешные деньги

Многие мечтают о том, чтобы купить нечто крутое за небольшие деньги, именно поэтому барахолки и комиссионные магазины так популярны. Но разглядеть жемчужину среди залежей ширпотреба бывает не так-то просто. Одни люди уходят из подобных мест с пустыми руками, а вот другим удается урвать там настоящее сокровище, о котором хочется кричать на весь интернет.

"В моем детстве эта рыбина стояла у нас в серванте. Мама не разрешала мне ее даже трогать. Я выросла, купила такую же на барахолке и буду трогать, сколько захочу!"

"Живу в Италии. На антикварном базаре увидела пуховик за € 10, сразу видно, что качественный. Купила"

"Внутри оказался гусиный пух, а в кармане я нашла чек на кофе из лыжного городка, датированный 1996 годом. Кстати, оказалось, что эта фирма специализировалась на высококачественной лыжной одежде, но закрылась в 2011 году. Цены на такие пуховики у них варьировались от € 300 до € 700".

"Купил подержанный диван. Стал раскладывать его дома и обнаружил внутри пачку денег. Я в шоке, потому что там оказалось чуть больше, чем $ 3 тыс."

"Это, возможно, лучшее, что когда-либо случалось со мной! Кстати, там же был и талон на снятие денег, датированный 2014 годом. Так что они там уже давно лежали".

«Виртуозно сочетаю цвета и узоры. Вся моя одежда из секондов»

«Я в восторге! Нашел оригинальные очки Ray-Ban всего за $ 2,99. Так они стоят $ 163»

«Прикупил такой вот набор из 4 мисок для закусок. Я бы сам носил такие рубашки»

«Знаю, что, скорее всего, это подделка, но притворимся на минуту, что нет»

Я, конечно, не эксперт по винтажным вещам от Hermès, но, судя по деталям и настоящей крокодиловой коже, похоже на подлинник. Какая невероятная находка! Поздравляю! © Comfortable_Toe9618 / Reddit

«Нашел такие вот штаны с рукавами»

«Можно завязать рукава для еще более глупого вида».

«Нашла лампу за € 5 на местном блошином рынке и просто влюбилась»

Я тоже влюбилась! Красивая настольная лампа привносит нечто особенное в атмосферу комнаты. А еще из нее получился бы милый ночник для детской. © Mary_the_penguin / Reddit

«Отхватила великолепное пальто из 100%-ной шерсти в благотворительном магазине всего за $ 11»

Я бы обливалась слезами счастья, если бы мне такая находка попалась. © anidlezooanimal / Reddit

«Какой чемоданчик отхватил в секонде»

«Кажется, меня благословили боги комиссионок. Мне нужна была новая одежда для активного отдыха, и я купила двое фирменных легинсов за $ 10 и топ за $ 4»

«Купил сегодня 2 маленьких витража по доллару за штуку»

«Я понятия не имею, подделка это или нет, но мне все равно, потому что он идеально мне подходит и максимально удобный»

«Не могу позволить себе настоящее кресло Le Corbusier, зато могу позволить роскошную мини-версию»

Это коллекционная винтажная миниатюра от бренда Raine. Компания еще воссоздала кучу других популярных предметов интерьера. © mskeri / Reddit

«Кожаная сумка Diesel розового цвета. Мечта юности за 6 баксов»

«Купил в комиссионке совершенно новую кожаную куртку, даже бирки на месте. Стоила всего $ 2»

«Винтажная сумка Ferragamo за $ 2,5 в местной комиссионке. Думала, что это подделка, но теперь склоняюсь к тому, что оригинал»

«Собираюсь в океанариум, и, когда я увидела это платье за ​​$ 5, пришлось его купить»

Купила в комиссионке и почистила ее. Святые угодники, да это же музыкальная шкатулка работы Франклина Минта «Унесенные ветром»! И она до сих пор работает!"

«Была уверена, что красная цена этому перстню — $ 300, но была приятно удивлена, когда пришла оценка ювелира — почти $ 6,5 тыс.»

«Урвала себе новогодний наряд за $ 11! Влюблена в этот принт со знаками зодиака. Розничная цена: $ 760 долларов»

Эффектная находка! Моя жена говорит, что она вам чертовски завидует! © JustNil / Reddit