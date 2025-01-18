20+ крутых покупок, которыми грех не похвастаться. Тем более, что они за копейки достались

Удачные покупки практически всегда поднимают настроение, ведь приобрести крутую вещь за небольшие деньги — это приятно. Героям нашей статьи повезло, и они вышли из торговых точек с крутым уловом, о котором просто невозможно молчать.

«Папа купил мне это свадебное платье в комиссионке всего за $7! Я считаю, он классно справился!»

«Вот так выглядит тюбик помады из чистого золота!»

«Я так обрадовалась, когда купила этот подсвечник всего за $ 4. Глянула в интернете, а он стоит почти $ 2 тыс.! Теперь муж хочет, чтобы я его продала. А он мне нравится!»

«Откопала в комиссионке сумку-рыбину!»

Я отвалила бы за такую кучу бабла! © champagnexdisco / Reddit

«Купил золотой перстень всего за $20, а весит он прямо прилично!»

«Эта витражная лампа теперь моя, и я счастлив как никогда!»

«Я просто не могла перестать смеяться. Пришлось купить»

Нам с женой как-то попался такой же подсвечник, но с черепахами. До сих пор жалеем, что не купили. © DaanGFX / Reddit

«Я терпеть не могла свой профиль, пока эта дама не появилась в моей жизни. Это кувшин с надписью „Елена“»

«Моя прелесть! В магазине такие продают за $243, я же купила за $13. Сразу побежала к мужу и сказала, что наконец-то и мне повезло»

«Мама купила мне этот шарф за $0,5. Это 100% шелк и он от моей мамы, поэтому бесценный»

«Урвала просто ошеломляющую лампу. Пока несла на кассу, 3 человека попытались у меня ее перекупить»

«Нашел такую классную маску. Жаль, жена не разрешает повесить ее над кроватью»

Ну знаешь ли, я бы тоже не разрешила. © sugr_magnolia / Reddit

«Из-за моей способности находить классные вещи в секонд-хендах муж называет меня ведьмой»

«Сегодня вот пошла искать бусины, а пришла с кошельком Gucci, который в обычных магазинах стоит $600, а я купила за $8».

«Понятия не имею, для чего это вещица, но она прямо-таки говорила со мной»

Это ваза для конфет. © TravellingSouzee / Reddit

«Моя подруга просто в восторге от этой картины»

«Я поняла, что такое любовь с первого взгляда, когда увидела эту прелесть»

«Просматривала я стопки чехлов и нашла розовый для планшета»

«Хотела уже отложить его в сторону, а потом поняла, что он какой-то чересчур тяжелый. Оказалось, в нем был рабочий планшет. Я просто зарядила его и сбросила настройки».

«Выловила этого малыша в интернете. Купила за $450, потом отдала $150 за замену зубцов, приведение в порядок и оценку»

«Сколько замечательных вещей мы вчера урвали. Да еще и чуть ли не бесплатно»

«Мой муж терпеть не может этот столик, но я хочу с шиком завтракать в постели»

«Я сразу же схватила эту банку для печенья, как увидела. Поверить не могу, что ее продавали всего за $5»

Это банка для печенья от Bartlett Collins. Такие продают по $400, у меня есть бирюзовая. © Fun_Complaint8877 / Reddit

«Купила дизайнерское свадебное платье с огромной скидкой. Мама меня убьет, ведь мы хотели вместе искать мне платье»

«Моя мама в прямом смысле нашла золото. Мы купили чемодан, а потом обнаружили в нем несколько марок и золотую монету»

«Вчера мы оценили ее, она на 99,1% состоит из золота. Со временем будет стоить $500».

Оно стоит больше — $600. Это редкое изделие тиражом всего 23 000 экземпляров. © FAUXHAMMER117 / Reddit

«Вот какой красивенный комод мне попался. Чуть было не оставила его в магазине, потому что он был ужасно тяжелым»