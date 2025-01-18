20+ крутых покупок, которыми грех не похвастаться. Тем более, что они за копейки достались
Удачные покупки практически всегда поднимают настроение, ведь приобрести крутую вещь за небольшие деньги — это приятно. Героям нашей статьи повезло, и они вышли из торговых точек с крутым уловом, о котором просто невозможно молчать.
«Папа купил мне это свадебное платье в комиссионке всего за $7! Я считаю, он классно справился!»
«Вот так выглядит тюбик помады из чистого золота!»
Выглядит красиво, но помаду туда я бы не вставляла - не гигиенично. Лучше просто оставить как сувенир.
«Я так обрадовалась, когда купила этот подсвечник всего за $ 4. Глянула в интернете, а он стоит почти $ 2 тыс.! Теперь муж хочет, чтобы я его продала. А он мне нравится!»
«Откопала в комиссионке сумку-рыбину!»
- Я отвалила бы за такую кучу бабла! © champagnexdisco / Reddit
«Купил золотой перстень всего за $20, а весит он прямо прилично!»
«Эта витражная лампа теперь моя, и я счастлив как никогда!»
«Я просто не могла перестать смеяться. Пришлось купить»
- Нам с женой как-то попался такой же подсвечник, но с черепахами. До сих пор жалеем, что не купили. © DaanGFX / Reddit
«Я терпеть не могла свой профиль, пока эта дама не появилась в моей жизни. Это кувшин с надписью „Елена“»
Косые взгляды ей не нравились, а не собственный профиль. Переводчики!
«Моя прелесть! В магазине такие продают за $243, я же купила за $13. Сразу побежала к мужу и сказала, что наконец-то и мне повезло»
«Мама купила мне этот шарф за $0,5. Это 100% шелк и он от моей мамы, поэтому бесценный»
«Урвала просто ошеломляющую лампу. Пока несла на кассу, 3 человека попытались у меня ее перекупить»
«Нашел такую классную маску. Жаль, жена не разрешает повесить ее над кроватью»
- Ну знаешь ли, я бы тоже не разрешила. © sugr_magnolia / Reddit
«Из-за моей способности находить классные вещи в секонд-хендах муж называет меня ведьмой»
«Сегодня вот пошла искать бусины, а пришла с кошельком Gucci, который в обычных магазинах стоит $600, а я купила за $8».
«Понятия не имею, для чего это вещица, но она прямо-таки говорила со мной»
- Это ваза для конфет. © TravellingSouzee / Reddit
«Моя подруга просто в восторге от этой картины»
Как живой! Я даже сначала не поняла, а картина-то где? 🧐 А потом как поняла!..
«Я поняла, что такое любовь с первого взгляда, когда увидела эту прелесть»
«Просматривала я стопки чехлов и нашла розовый для планшета»
«Хотела уже отложить его в сторону, а потом поняла, что он какой-то чересчур тяжелый. Оказалось, в нем был рабочий планшет. Я просто зарядила его и сбросила настройки».
«Выловила этого малыша в интернете. Купила за $450, потом отдала $150 за замену зубцов, приведение в порядок и оценку»
«Сколько замечательных вещей мы вчера урвали. Да еще и чуть ли не бесплатно»
Магазин "Марко Каири" в Тель-Авиве похожими вещами торгует.
Но я там вдохновилась не слоном)
«Мой муж терпеть не может этот столик, но я хочу с шиком завтракать в постели»
«Я сразу же схватила эту банку для печенья, как увидела. Поверить не могу, что ее продавали всего за $5»
- Это банка для печенья от Bartlett Collins. Такие продают по $400, у меня есть бирюзовая. © Fun_Complaint8877 / Reddit
«Купила дизайнерское свадебное платье с огромной скидкой. Мама меня убьет, ведь мы хотели вместе искать мне платье»
«Моя мама в прямом смысле нашла золото. Мы купили чемодан, а потом обнаружили в нем несколько марок и золотую монету»
«Вчера мы оценили ее, она на 99,1% состоит из золота. Со временем будет стоить $500».
- Оно стоит больше — $600. Это редкое изделие тиражом всего 23 000 экземпляров. © FAUXHAMMER117 / Reddit
«Вот какой красивенный комод мне попался. Чуть было не оставила его в магазине, потому что он был ужасно тяжелым»
Ретро, простые формы, приятный цвет. Люблю такой стиль, не нагружает.
Из магазина можно принести не только покупки, но и прикольную историю. А иногда и поездка в общественном транспорте не обходится без приключений. Что уж говорить о посещении школы — там просто кладезь курьезных историй!
Комментарии
Понравились рыбо-сумка, витражная лампа, кувшин с драконами, суровая маска, и стеклянная конфетница.
Комодик тоже хорош, если заменить ручки, но он не везде встанет)
никогда не понимала "завтрак в постель" . Если человек здоров, зачем это нужно, во первых спать потом с крошками, ну и ,конечно, как есть с нечищенными зубами.