15+ везунчиков, которых точно благословили боги комиссионок

Все слышали, что иногда на барахолках можно за копейки урвать настоящее сокровище. Но далеко не всем так везет. Герои нашей подборки поделились фотографиями своих любимых приобретений, которые им удалось найти в магазинах подержанных товаров.

А в бонусе — увлекательная история об одном не очень очевидном тайнике.

Купила в комиссионке и почистила ее. Святые угодники, да это же музыкальная шкатулка работы Франклина Минта «Унесенные ветром»! И она до сих пор работает!"

«Урвала себе новогодний наряд за $ 11! Влюблена в этот принт со знаками зодиака. Розничная цена: $ 760 долларов»

Эффектная находка! Моя жена говорит, что она вам чертовски завидует! © JustNil / Reddit

«Купила эти штуки в комиссионке. Вот что открылось взору после того, как я их почистила. Отдала € 15 за обе»

«Была уверена, что красная цена этому перстню — $ 300, но была приятно удивлена, когда пришла оценка ювелира — почти $ 6,5 тыс.»

«Знаю, что, скорее всего, это подделка, но притворимся на минуту, что нет»

Я, конечно, не эксперт по винтажным вещам от Hermès, но, судя по деталям и настоящей крокодиловой коже, похоже на подлинник. Какая невероятная находка! Поздравляю! © Comfortable_Toe9618 / Reddit

«Собираюсь в океанариум, и когда я увидела это платье за ​​$ 5, пришлось его купить»

«Какой чемоданчик отхватил в секонде»

«Нашла лампу за € 5 на местном блошином рынке и просто влюбилась»

Я тоже влюбилась! Красивая настольная лампа привносит нечто особенное в атмосферу комнаты. А еще из нее получился бы милый ночник для детской. © Mary_the_penguin / Reddit

«Виртуозно сочетаю цвета и узоры. Вся моя одежда из секондов»

«Купил сегодня 2 маленьких витража по доллару за штуку»

«Не могу позволить себе настоящее кресло Ле Корбюзье, зато могу позволить роскошную мини-версию»

Это коллекционная винтажная миниатюра от бренда Raine. Компания еще воссоздала кучу других популярных предметов интерьера. © mskeri / Reddit

«Я понятия не имею, подделка это или нет, но мне все равно, потому что он идеально мне подходит и максимально удобный»

«Купил в комиссионке совершенно новую кожаную куртку, даже бирки на месте. Стоила всего $ 2»

«Кожаная сумка Diesel розового цвета. Мечта юности за 6 баксов»

«Нашел такие вот штаны с рукавами»

«Можно завязать рукава для еще более глупого вида».

«Прикупил такой вот набор из 4 мисок для закусок. Я бы сам носил такие рубашки»

«Отхватила великолепное пальто из 100%-ной шерсти в благотворительном магазине всего за $ 11»

Я бы обливалась слезами счастья, если бы мне такая находка попалась. © anidlezooanimal / Reddit

«Кажется, меня благословили боги комиссионок. Мне нужна была новая одежда для активного отдыха, и я купила двое фирменных легинсов за $ 10 и топ за $ 4»

«Я в восторге! Нашел оригинальные очки Ray-Ban всего за $ 2,99. Так они стоят $ 163»

«Винтажная сумка Ferragamo за $ 2,5 в местной комиссионке. Думала, что это подделка, но теперь склоняюсь к тому, что оригинал»

Бонус

Сестра купила в комиссионке шкафчик для посуды. Внутри стояла корзина с пряжей. Продавцы махнули рукой и сказали забрать ее себе. Уже дома выяснилось, что в пряже были спрятаны золотые цепочки и ожерелья на кругленькую сумму! Но самое безумное в этой истории то, что моя сестра позвонила в комиссионку, а они не стали ничего принимать обратно! Это было так странно. © Commanderkins / Reddit