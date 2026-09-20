Я никогда не понимала безумных трат под лозунгом " к школе". Это притом, что я законченная шопоголичка без тормозов. Объясните мне, что можно купить к школе на 20 тыс на 1 ребенка?? И вряд ли эти трое - близнецы первоклашки (я к тому, что самые большие траты обычно перед 1 классом, дальше уже меньше, так как остается с предыдущего года). Такое впечатление, что до школы дети одежду/обувь не носили, а ручки им паркеровские с золотым пером берут. Когда дочь пошла в 1 класс самые крупные траты у меня были на хороший портфель и кожаные ортопедические туфли для сменки. Сейчас специально пересчитала мои тогдашние покупки в современных ценах - выходит максимум 12-15 тыс, с учетом что все качественное и не самое дешевое. И это с расчетом что в первый класс, если взрослее, то меньше траты.
Это раз. Второе - а какого органа все в один день одномоментно закупать? Я довольно спонтанный и нифига не продуманный человек, но я немного все же пораскинула мозгами и к школе начала по оказии закупать примерно с мая-июня перед 1 классом. В итоге я вообще не заметила никаких проблем финансовых и не понимаю воплей, что безумные деньги тратятся на детей перед школой.
14 историй о больших семьях, в которых тепла и веселья хватает на всех
Когда в одной семье столько людей, тишина становится редкостью, зато маленьких радостей, счастливых моментов и поводов для хорошего настроения хоть отбавляй. Тут родители считают детей перед выходом из дома, братья и сестры устраивают игры, которые потом вспоминают годами, а семейные праздники превращаются в приключение. Здесь вы найдете светлые истории, которые запомнились их героям на всю жизнь и до сих пор дарят радость.
- Пошли с детьми закупаться к школе. Весь день ходили, потратила почти 60 тысяч на троих. Позвонил муж: «Ты там чего деньгами разбрасываешься?» Объяснила, мол, а как еще — бросил трубку. Пришли домой, все разложили. Тут выбегает муж и как закричит: «Кто первый покажет мне свои обновки?» Дети наперегонки стали ему все демонстрировать. Он принес каких-то вкусняшек, а мне мой любимый десерт и с виноватой мордахой сказал: «И себе что-нибудь купи, ладно?» Так и быть — прощен.
Я никогда не понимала безумных трат под лозунгом " к школе". Это притом, что я законченная шопоголичка без тормозов. Объясните мне, что можно купить к школе на 20 тыс на 1 ребенка?? И вряд ли эти трое - близнецы первоклашки (я к тому, что самые большие траты обычно перед 1 классом, дальше уже меньше, так как остается с предыдущего года). Такое впечатление, что до школы дети одежду/обувь не носили, а ручки им паркеровские с золотым пером берут. Когда дочь пошла в 1 класс самые крупные траты у меня были на хороший портфель и кожаные ортопедические туфли для сменки. Сейчас специально пересчитала мои тогдашние покупки в современных ценах - выходит максимум 12-15 тыс, с учетом что все качественное и не самое дешевое. И это с расчетом что в первый класс, если взрослее, то меньше траты.
- Я из обеспеченной семьи, единственная дочка, никогда ни в чем не нуждалась. А как-то поехала в летний лагерь, и там были дети из многодетной семьи. И их мама привезла целую гору домашних пирожков, на всех. Я попробовала — такая вкуснотища! У нас дома никто такие не готовил, все вечно заняты были. А эти дети обнимают маму, перебивают друг друга, смеются. Я сидела со своим пирожком и думала, что все свои игрушки и наряды отдала бы, чтобы вот бабушка вот так ко мне с пирожками приехала.
Это прекрасно, что в этой многодетной семье все сложилось. А у нас в доме жила семья: мама - уборщица, папа - дворник и восемь детей с вечно-голодными глазами (семья русская).
«Не могу поверить, что этим четверым завтра исполняется 29 лет»
- У детей был тихий час и я случайно тоже заснула на диване. Проснулась спустя три часа: я была укрыта пледом, рядом со мной лежали любимые игрушки моих детей, рядом стояла наша красивая ночная лампа, с которой они обычно спят. Тихонько прокралась в их комнату — все на своих местах, никакого беспорядка. Старший взял мой телефон, включил мультики и смотрел вместе с младшими. Именно в этот момент я поняла, что дальше будет гораздо легче.
- Я долгое время не хотела съезжать от родителей, и если бы не муж, то, наверное, и не съехала бы. Но живем мы с родителями все равно рядом, через дом друг от друга. Мы вместе пишем стихи. Выбираем одну тему и на нее пишем каждый по стиху. Мы вместе рисуем, вместе ездим в походы, вместе отмечаем праздники. Мы с мамой ходим по магазинам. Мы ужинаем и завтракаем друг у друга, носим с мамой и сестрой одежду друг друга. Отец с моим мужем вместе ездят на рыбалку. Мне моя жизнь нравится, а моим родителям я безумно благодарна. Они привили мне любовь к книгам и искусству, к русскому року и классической музыке. Они учили ценить семью и друзей, учили отстаивать свое мнение. Благодаря им я люблю походы и природу. Благодаря им я не боюсь быть собой и не стесняюсь своих увлечений — мол, вдруг это не круто. Они дали мне и моим младшим потрясающее детство!
- У меня четверо детей. Утром всех подняла, накормила, развезла по садикам-школам, а потом поехали с ребенком в поликлинику. Заходим в кабинет. Врач смотрит в карточку, потом на моего сына, брови у него лезут все выше, и наконец от спрашивает: «А ему точно шесть?» Я такая: «Ну да». И тут понимаю, что привезла к доктору младшего сына, которому 4 года!
«Нас в семье 4 ребенка — три сестры и брат. Это наши родители, отметили 24 года свадьбы этим летом»
- У нас семья большая, все живут отдельно, в квартирах, а бабушка — в большом частном доме вместе с дядей, тетей и их 6 детьми. Мы и повадились годами свозить к ней все, что жалко выкинуть, вдруг пригодится. Четыре семьи везли и везли, годами. И тут тетя наконец не выдержала и пишет в семейный чат: «Дорогая семья, хватит! Летняя кухня полная, сарай полный, больше складывать некуда». А бабушка чуть позже добавляет: «Но если есть лишние доллары, возьму на хранение».
- Нас в семье было семеро детей. Дома висел график: кто убирает, кто поливает, кто помогает на кухне. В школу ходили вместе, ждали друг друга, старшие помогали младшим с уроками и, конечно, иногда пытались ими командовать. Праздники у нас до сих пор проходят так шумно, что папа в какой-то момент говорит свое коронное: «Я в гараж», и исчезает переждать веселье. А вообще в большой семье есть одна классная вещь: если у кого-то радость, радуются все. А если кому-то тяжело, рядом обязательно кто-нибудь будет.
- Собрались на юбилей бабушки всей родней. Народу приехало столько, что за одним столом все просто не помещались. Поэтому детям накрыли отдельно на заднем дворе. Сидим, едим шашлык, и тут замечаем, что на столе мяса подозрительно мало. Хотя вроде только начали. А через пару минут слышим шум со двора. Пошли посмотреть, а детей стол просто завален шашлыком, а вокруг него несколько котов пытаются урвать себе кусочек. Оказалось, детям сначала нормально разложили еду по тарелкам. А потом бабушка пожалела: «Ой, они же там голодные, наверное», — и отнесла им еще. Следом тети тоже решили, что деткам мало досталось, и каждая унесла туда по порции. В итоге взрослым досталось мало мяса, зато дети и коты устроили настоящий пир.
«У нас с женой 6 детей, и мы все вместе проехали на велосипедах почти 3000 км!»
- Нас было четверо детей: старшая сестра, два брата и я — самая младшая. Как-то родители уехали с ночевкой, братьев отправили к бабушке с дедушкой, а мы с сестрой остались дома. Ей было лет 16, мне — 8 или 9. Сестра позвала на ужин своего парня, а я помогала ей готовить спагетти. Поели, достали десерт, а потом включили музыку и начали танцевать по всей квартире. И самое смешное — парень сестры, который мне тогда казался ужасно красивым, еще и со мной танцевал. Я вообще была очень стеснительной, но сестра никогда не отмахивалась от меня и спокойно брала с собой в свою компанию. До сих пор тот вечер помню как один из самых веселых в детстве. А сестра и сейчас моя лучшая подруга.
- Нас в семье было восемь детей — шесть девчонок и два мальчишки. И вот что удивительно: мы выросли, а до сих пор держимся всей толпой. Каждое лето выезжаем с палатками, зимой собираемся на большой семейный праздник, плюс свадьбы, дни рождения, все дела. Нас 47 человек! В прошлом году часть нашей семейки поехала в речной круиз. Зашли на теплоход — и через пару часов было ощущение, что корабль полностью наш. Везде знакомые лица, смех, кто-то кого-то зовет, дети носятся. Надеюсь, остальным пассажирам мы не очень мешали.
- У нас большая семья, и недавно я поняла, что дети уже вполне могут проводить целый день без моего участия. У них свои шутки, истории и игры. Старшие помогают младшим, развлекают друг друга и поддерживают какой-то порядок. А один из детей любит готовить и представлять, что кухня — его ресторан. Я даже сделала для этого «ресторана» отдельный плейлист. Иногда смотрю на все это и думаю: мы уже не просто семья, а микрогосударство.
«Мы 2 брата и 2 сестры. Устроили кринжовую фотосессию в качестве шуточного подарка родителям»
- В 16 лет нашу старшую сестру пригласили на свидание первый раз. Нас, младших, было четверо, и собирали ее все вместе. Одна сестра дала свои заколки, я принесла мамины духи, брат протер туфли, а пятилетний мелкий торжественно вручил 3 конфеты. Перед самым выходом сестра посмотрела в зеркало и обнаружила, что кто-то приколол ей сзади на кофту бумажное сердечко. Она с воплем сорвала его и ушла. Свидание прошло отлично!
- У меня четыре брата, и я ни на что не променяла бы такое детство. Я никогда не была одна: рядом всегда был кто-то из братьев. А поскольку я единственная девочка, мне даже не приходилось делить с кем-то комнату. Мы все сейчас живем в нескольких минутах друг от друга и по-прежнему близки. Недавно у меня родился первый сын, через три месяца сын появился у брата, а еще через несколько месяцев другой брат подарит нам племянницу. Наши дети тоже будут расти вместе!
- Нас пятеро братьев и сестер. В детстве главной проблемой по утрам было прорваться в ванную. Старшая сестра однажды повесила на дверь листок с расписанием: каждому по 5 минут. Мы караулили друг друга под дверью и вопили: «У тебя осталось 40 секунд!» А потом выяснилось, что наш младший брат уже несколько дней встает на полчаса раньше всех, спокойно моется и снова ложится спать. Ему было 8. Он и сейчас самый организованный человек в нашей семье.