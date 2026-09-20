14 историй о больших семьях, в которых тепла и веселья хватает на всех

Я никогда не понимала безумных трат под лозунгом " к школе". Это притом, что я законченная шопоголичка без тормозов. Объясните мне, что можно купить к школе на 20 тыс на 1 ребенка?? И вряд ли эти трое - близнецы первоклашки (я к тому, что самые большие траты обычно перед 1 классом, дальше уже меньше, так как остается с предыдущего года). Такое впечатление, что до школы дети одежду/обувь не носили, а ручки им паркеровские с золотым пером берут. Когда дочь пошла в 1 класс самые крупные траты у меня были на хороший портфель и кожаные ортопедические туфли для сменки. Сейчас специально пересчитала мои тогдашние покупки в современных ценах - выходит максимум 12-15 тыс, с учетом что все качественное и не самое дешевое. И это с расчетом что в первый класс, если взрослее, то меньше траты.

Это раз. Второе - а какого органа все в один день одномоментно закупать? Я довольно спонтанный и нифига не продуманный человек, но я немного все же пораскинула мозгами и к школе начала по оказии закупать примерно с мая-июня перед 1 классом. В итоге я вообще не заметила никаких проблем финансовых и не понимаю воплей, что безумные деньги тратятся на детей перед школой.