20 историй о родных людях, чья поддержка радует душу, как аромат бабулиных пирожков с повидлом

Самой главной опорой и поддержкой всегда являются родные и любимые люди — мамы, папы, мужья и жены, братья и сестры, бабушки и дедушки. За них говорят не слова, а поступки: привезти теплый обед, не забыть положить зонтик в сумку или просто поддержать близкого человека в трудную минуту.

Мои родители женаты 40 лет. В детстве я никогда не слышала, чтобы они ругались. Нас трое детей у них, и мы всегда любили время с ними проводить, кино смотреть или играть в настольные игры. Сейчас мы все взрослые, у всех свои семьи. И я поняла, что родители особо не общаются друг с другом. Живут по накатанной, что делать в пустом гнезде не знают. Приходилось каждому отдельно пересказывать новости. После работы каждый отдыхал по-своему: мама с книжкой или за сериалом. Папа подсел на комп, деньги тратил на то, что не следует. Мама была этим недовольна. Но в один день папа к ней прислушался, купил книжку Джона Грея «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». И они стали вечером перед сном читать по главе и обсуждать, да и вообще больше разговаривать. И тут как-то приехала в гости, смотрю: у мамы на столе ваза стоит, а в ней розочка. Папа пояснил: «Я раньше деньги на ерунду ежедневно спускал. Теперь на них я покупаю маме цветы. Просто порадовать ее». А мама потом сказала, что они решили вот так работать вновь над отношениями, потому что поняли, что времени на то, чтобы показать, как они любят друг друга, становится все меньше. Папе 64. Маме 63. © murskih / Pikabu

У меня была сменная работа. Едим мы, только когда есть свободное время, и на работу берем все готовое из дома. И вот собираю все с вечера, складываю в контейнер. Утром собрала все в пакет и в последний момент решила не брать тефтели. Ближе к обеду нужно было сходить по работе на другой объект. Прихожу обратно в лабораторию, а мне сотрудницы говорят, что приезжал твой муж. Спрашиваю зачем. Оказывается, он привез мне обед, который я оставила дома. Все были удивлены, что он приехал за тридевять земель из-за такой мелочи. А он мне звонил, не дозвонился и полетел ко мне на работу. Вот такой у меня замечательный муж. Сейчас я уже на пенсии, живем вместе 45 лет. Очень им дорожу. Свет / Dzen

У сестры запись на маникюр перенеслась на 1,5 часа, мастер работает недалеко от моего дома. Пришла ко мне до записи, а я вся в уборке. Она пошла, взяла ведро, швабру, тряпку, перемыла пол во всей квартире. Обожаю. А я, которую на полчаса раньше освободили от бытовухи, весь тот день чувствовала прилив энергии. gulnara.tural

«Мы вместе более 17 лет. Познакомились на форуме, 2,5 года отношений на расстоянии, катались друг к другу. Потом решили съехаться. Еще через 2,5 года поженились, потом дети появились»

«Были и проблемы, но мы все равно стараемся, что-то придумываем, чтобы провести время только вдвоем и пережить какие-то эмоции вместе. Я решаю, куда поехать, чем заняться, организую все это. А муж то цветочком порадует, то комплиментом, то интересную тему для дискуссии подкинет».

Когда в моей жизни наступила тяжелая полоса, муж сказал: «Я с тобой, мы все сможем». Он брался за любую работу, чтобы поднять наших троих детей и помогал со всем справиться. Поддерживал, чтобы писала книгу. Было непросто! Но вот наступил 2026 год. Я бегаю по 10 км, муж носит на руках, я автор бестселлера, книга переведена на 3 языка, мы выстояли! Спасибо, муж, нам больше 50, а я все еще помню твое: «Лен, у тебя есть я». galina_zdes

Я стоял на автобусной остановке, когда рядом со мной села пожилая супружеская пара. И невольно подслушал их диалог. Муж говорит:

— Дорогая, ты взяла с собой наличные?

— Я положила тебе немного денег в нагрудный карман рубашки.

— А как же мой ко...

— Твой кошелек лежит в сумке. Я также положила зонтик на случай дождя.

— Откуда ты знаешь, что я собираюсь сказать?

А женщина фыркнула и ответила: «Мы женаты уже почти 50 лет, молодой человек».

Старик усмехнулся, а женщина прижалась к его плечу.

Я аж растаял от такой милоты. © Caleb Chai / Quora

«На 35-ю годовщину родителей сделала словарь нашей семьи. На каждую букву алфавита приходится слово, имя или фраза, понятная в нашем кругу. Мама — в слезы, папа — в смех, а мы с сестрой довольны»

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Подруга выходила замуж, и одна из родственниц жениха решила назло прийти в белом а-ля невеста, хотя там дресс-кода не было, можно было прийти в любом цвете, кроме белого. А новоиспеченная свекровь посмотрела на это, посмотрела, а потом вылила ей что-то на подол. В оправдание сказала, что свекровь она так себе, мол, невесте хотела насолить, но случайно перепутала. Все гости аплодировали. nssflm Тина Тэнтон только что по поводу дресс-кода подруга назвала 2 цвета, которые оказались под запретом - чёрный и белый. в белом никого не было, а чёрное одела одна одногруппница, но с разрешения невесты. Ответить

Муж всегда оценивает, была ли дома уборка по моему состоянию, а не по виду квартиры, потому что у нас двое детей, и на все сил не хватает. И вот сегодня у меня был день готовки, на уборку сил не хватило. Он заходит — я лежу уставшая. Оглядывается и заявляет:

— Как дома чисто!

А я начинаю смеяться, потому что все, что я сделала из уборки, это застелила постель и загрузила посудомойку. © solar_circle / X

Моя подружка — мать троих детей — в разговоре со мной сказала, что соскучилась. Спустя полчаса ее муж пишет мне: «В феврале когда свободна? Я куплю Инге билеты к тебе, возьму отпуск, чтобы посидеть с детьми». Боже, ну как же им везет друг с другом! © blinpolin12 / X

«Вот так мы с женой изменились за 10 месяцев»

Я на последнем месяце беременности. И вот в последнее время я прям не могу, как хочется винегрета, а сил готовить нет. Так вот моя бабушка, несмотря на свои годы, каждый день для меня и будущей правнучки тащит винегрет и еще что-нибудь вкусненькое. Компоты варит, салаты делает, а недавно даже связала крошечные носочки. В такие моменты я понимаю, что такое настоящая, искренняя забота и любовь. © СИТУАЦИЯ / VK

Мама с папой были женаты 46 лет. И каждое утро на протяжении этих 46 лет, если только он не был в командировке или в отъезде, маму, а потом и нас с сестрой, ждали свежие бутерброды и кофе. Мы еще только вставали и умывались, а он уже делал их. А еще я не помню маму с тряпкой или шваброй, зато помню папу, который охотно брал на себя уборку. Мы все над ним подшучивали, но ему было все равно: он любил маму и нас с сестрой. © Птичка-в-клетке / ADME

«То, что заставило меня плакать с утра. У родителей годовщина — 33 года, а это милая записка маме от папы»

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Мы с мужем решили купить новый матрас. Выбирать его собиралась я, так как и платила тоже я. Но продавец общался с моим мужем, игнорируя меня. Было неприятно. И вдруг мой любимый заявляет: «Слушай, милая, а дай-ка мне денег. Я кое-что присмотрел в другом отделе». И показывает мне на лампу. Мне показалось это странным, потому что все решения мы обычно принимаем вместе. Но я дала ему денег. И тут для продавца мой муж просто исчез! Все его внимание переключилось на меня. В итоге мне даже удалось договориться о небольшой скидке. Люблю своего мужа. Он знал, что делает. © Reddit

Как свекровь в гости не приедет, так и начинает с придирок: борщ не красный, в пюре молока набухала, котлеты сухие. А я полдня готовила, и дети с мужем мою стряпню охотно едят. Муж ее старался одергивать, но она не унималась. Я терпела, терпела, а потом мужу заявила, что все, к плите не подойду перед ее приездом. Он меня поцеловал и успокоил: «Ладно, Танечка, на выходных сам приготовлю, не переживай». И вот суббота. Он целый день у плиты плясал. Сделал пюрешку, котлеты, голубцы с мясом. Тортик небольшой заказал в магазине к чаю. И вот семейный ужин, свекровь кусает голубцы и аж кривится: «Капуста жесткая, рис полусырой. Как такое готовить можно!» Я попробовала: вкусно. Муж молчит, словно его это не трогает. А потом так же молча встал, забрал ее тарелку. И говорит: «Мама, ты наелась. Пошли, я тебя на остановку провожу. У тебя наверняка дел много дома». Свекровь аж дар речи потеряла, а я еле сдержала улыбку. А муж: «Это я готовил. И Таня готовит хорошо. Хватит к ней цепляться». А потом помог надеть ей пальто и пошел ее провожать до остановки. Не знаю, о чем они говорили потом, но больше она к моей еде не придиралась. ADME

«Мы с братом живем в 8 часах езды друг от друга. Но меня отправили в командировку в его район, и мы, к моей радости, смогли повидаться. Я слева, он справа»

По воскресеньям муж уезжает на работу на неделю. Как выглядел его отъезд сегодня: загрузил и поставил посудомойку, накормил детей, поставил мою машину на зарядку, принес дров для камина и сказал, что на электронной почте у меня билеты в кино на завтра с детьми. Всех обнял, расцеловал и сказал: «Доеду, напишу». Это мой базовый минимум, который раньше казался бы чудом. ksenia_seppanen

С водителем такси едем по сибирской трассе, унылый день, дождь стеной. Он говорит: «Я жену каждый год на юг отправляю... Она у меня сама маленькая, худенькая. Когда приезжает, то кожа такая бархатистая, загорелая, я сам не езжу, а она возвращается и морем пахнет...» Вот так выглядит любовь. © valenayaspers / X