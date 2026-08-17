20+ теплых историй о маминой и папиной любви, в которых так и чувствуется аромат свежеиспеченной шарлотки и беседа по душам
Добрые и любящие мама и папа — это лучший подарок ребенку. Их объятия дают радость и уверенность в себе, а нежная поддержка и любовь защищают нас от лишней опрометчивости и легкомысленных поступков. Матери и отцы проявляют свою заботу разными способами: теплой кастрюлей с супом, временем, проведенным вместе, подарками или заплетенной косичкой. И следующие истории и фото как нельзя лучше передают то ощущение счастья и тепла, которые родители дарят детям.
- В далеком 1997 году, за неделю до моего 5-го дня рождения, мама с папой спросили, что я хочу в подарок. Точно помню, что заветных желаний на этот счет у меня тогда не было, и я ответила первое, что пришло мне в голову: «Гусеницу хочу...» И тут же забыла об этом. Но родители не забыли. Рано утром, в день своего рождения, я обнаружила у своей кровати огромную, зеленую, плюшевую, мягкую, весело улыбающуюся гусеницу. Безграничное удивление, безграничный восторг. Это была восхитительно красивая и большая игрушка... Только спустя годы я узнала, что родители несколько дней подряд после работы объезжали все игрушечные магазины, отделы, рынки нашего города в поисках этой игрушки. Ведь я же именно ее попросила, значит, нужно найти. И таки нашли. И до сих пор, приезжая домой, я обнимаю свою гусеницу, и мне становится очень тепло на душе от этих воспоминаний и их любви.
- Когда мне плохо, мама до сих пор варит суп. Мне 35, живу в другом городе. А она садится в поезд, едет 6 часов, привозит кастрюлю, смотрит, как ем. А потом едет обратно 6 часов. Каждый раз я говорю: «Мам, не надо». И каждый раз она едет, потому что она мама, потому что любит, потому что накормить сына — это единственный язык любви, который она знает.
Не знаю, для меня это как-то слишком, я бы прям ругалась на маму, если бы она в 12-часовую дорогу отправилась ради супа мне.
Правда, прочитала в конце, что это мама мальчика .. а, тогда все в порядке, все логично))
- Мои родители уходили на смену рано. А у меня были очень длинные, густые пшеничного оттенка волосы. И когда встал вопрос о том, чтобы мне их остричь, для того чтобы быстрее собираться на работу, мой папа написал заявление на работе на смену рабочего времени и научился заплетать мне косу. Но волосы обрезать не дал!
- Мне 8 лет, у меня день рождения. И я весь класс — а это 32 человека — пригласила к себе вечером на праздник, к шести вечера. Мама с папой заходят домой, а у нас дома 32 восьмилетних ребенка. Обалдели, конечно, но не ругали, и уже через час на столе были горячие пирожки с картошкой и кисель. Все наелись и пошли на горку. Мама с папой смеялись еще очень долго, а день рождения получился классным.
За что столько пирожков сделали? Как-то слабо верится.. Пока тесто приготовишь...
«Я папа, и это моя первая попытка создать прическу дочурке. Тренируюсь вовсю в преддверии нового учебного года»
- Мой отчим за 15 лет, что я его знаю, ни разу не повысил на меня голос. А когда я закончила ненавистную музыкальную школу, он разобрал пианино и выбросил со словами: «Как хорошо-то». Он давал мне деньги, когда я была студенткой, покупал мою первую косметику, когда я была подростком и красилась, как попугай ара, словно понимал, что это мне нужно. Он купил мой первый велосипед и учил кататься на нем. Я порой обижала его, ругалась, говорила ему довольно жесткие вещи, но он никогда не жаловался на меня маме. А я всю жизнь называла его по имени. Так и не смогла сказать «папа». Сказать не смогла, но на день рождения подарила кружку со своей фотографией и надписью «Любимому папе». Вы видели, как плачут мужчины? Он, не разворачивая другие мои подарки, взял кружку, сел и зарыдал.
- Как-то услышал фразу «Даже лев для своей мамы просто львенок». Мне 56, маме 83. Каждое утро, идя на работу, звоню ей. И каждое утро вопросы в зависимости от сезона: «Ты тепло оделся?», «А от дождя взял что-нибудь?», «А на голову надел что-нибудь, чтоб не напекло?» Уже привык. Страшно, что однажды никто уже не спросит.
Какая гиперопека? Мне 42, маме 65, живём вместе. И каждый раз друг у друга спрашиваем такие вещи. Мама легко простывает, а у меня регуляция температуры плохая. Просто забота, ничего лишнего
- Я в детстве очень любила рыбалку. Папа брал меня на озеро под Красноярском, где нужно было оплачивать рыбную ловлю посуточно. Мы ночевали в машине, папа убирал все внутри и застилал дно чем-то мягким. Так чудесно я больше нигде не спала. А наутро заваривал мне чай из листьев.
Мои лучшие воспоминания детства - тоже рыбалка с папой или ходили червей копать для рыбалки.
«Папуля сделал для меня лампу, благодаря которой гостиная стала в 10 раз уютнее»
- Когда мне было лет 12, мне было стыдно перед друзьями, что папа ходит со мной на каток. Запретила ему это строго! А сейчас вспоминаю, как однажды увидела, что он украдкой идет за мной по другой стороне улицы, прячется за домами, чтобы я не заметила, и так тепло на сердце становится.
- Когда я была в классе 5-м или в 6-м, я решила купить маме подарок на 8 Марта на карманные деньги. И почему-то я решила, что мама будет рада, если я ей подарю красивую сахарницу. Но денег, увы, хватало на обычную пластмассовую, сине-фиолетовую. Мама похихикала, но подарок радостно приняла, ребенок же заморочился. Прошло много лет, я закончила вуз, уехала работать в другой город. На очередных выходных приехала в гости к ним, сидим, пьем с мамой чай. И тут замечаю эту сахарницу, я уже про нее и забыла. Она была уже старой, какой-то пожеваной.
— Мам, выкини ты уже это страшилище, ей сто лет в обед, — сказала я.
— Папа не разрешает ее выкидывать, — вздохнула мама.
— Почему?
— Ну как это, ты же старалась, выбирала, подарила от души, жалко говорит, все же от доченьки. Стоит и стоит, кушать не просит.
Не знаю почему, но я прослезилась. Сидела, пила чай и лила слезы. И улыбалась глупой счастливой улыбкой. Так и стоит та сахарница, страшная, но милая сердцу...
«Папа разбудил меня в 2 ночи, чтобы принести мне пиццу, которую сделал сам. Я даже не злюсь, настолько это мило»
- Когда я был ребенком, папа всегда приносил мне что-нибудь от зайчика. Это были или яйцо, или кусочек колбасы, или салат. С каким удовольствием я это ел! Это было счастье. Став отцом, я так же делал для своего сына. А став дедом — для внука и внучки. Вот здесь уже было счастье для нас с женой. Когда эта кроха приходит к нам, заглядывает в шкаф и говорит: «Не пиходил?» И зайцы начинают метаться. Одна отвлекает, другой кладет вкусненькое. И потом мы предлагаем посмотреть еще. И это чудесное создание с восторгом говорит: «Пиходил». Внуки уже почти выросли. Но подарки «от зайчика» не заканчиваются до сих пор.
- Полгода назад мама позвонила и сказала, что разбирает мою старую комнату и выкидывает все, что «покрылось плесенью». Я, конечно, начала возмущаться: «Там мои дневники, мои записки, моя жизнь!» И вот наступило лето, в отпуске поехала к ней в гости. Перед отъездом она впихнула мне какую-то драную бумагу, аккуратно подклеенную скотчем. И сказала: «Прости, Рыжик постарался, но я подклеила, как могла». Открыла — а внутри уже выцветший плакат с Леонардо Ди Каприо. Тот самый, из «Титаника», с растрепанными волосами и глазами, в которые я была влюблена в свои 14 лет. Плакат был весь в следах от кошачьих когтей. Я прижала его к груди и заплакала. Не от того, что с Ди Каприо не сложилось: об этом сейчас смешно и думать, а из-за того, что мама сохранила это и подклеила. Я вспомнила, как тайно целовала его фото и свои мечты о любви. И словно снова ненадолго вернулась в свои 14 лет.
Зачем целовала Ди Каприо????🧐... он же гей - заднеприводный((( .. 😷может не знала тогда ещё....хм...
«Мой парень переехал за 3200 км от дома, и здесь у нас нет его любимого сорта арахиса. В этом году родители на день рождения подарили ему целый мешок. Никогда еще не видела его таким счастливым»
- Вспомнилось. Мне 6 лет. Папа купил мне письменный стол к школе и сделал ящик, который можно было закрывать на ключ. Сказал, что это моя территория и что он никогда не будет смотреть, что я там храню. И знаете что? Я уверена, что дубликата ключа у него не было.
- Была в гостях у мамы в деревне. Собралась в поезд, утром наспех испекла сырники, упаковала в контейнер. И уже когда села в поезд, поняла, что забыла его в холодильнике. Расстроилась, но делать нечего. Дорога не дальняя — к 11 утра уже дома буду, но все равно обидно, перекусить-то хотелось. И тут вспомнила, что мама сунула мне ведро с помидорами — своими, с грядки. Ну, думаю, хоть помидоркой похрумкаю. Открываю ведро, поднимаю верхний слой — и вижу какую-то бумажку в полиэтиленовом пакетике. Разворачиваю ее, и аж улыбаюсь: там лежит фото 7-летней меня, где я с мешками домашней картошки позирую. И смешное, и глупое фото, но так мило, что мама его откопала. А под бумажкой — тряпочка, а в ней теплый еще контейнер с пюрешкой и котлетами, от которого я перед уходом от мамы отказалась, мол, мне и сырников хватит. Отложила фото, поставила на стол контейнер, достала вилку. И тут звонок, смотрю: мама. Говорит: «Доченька, ты села в поезд? Там я...» Я говорю: «Спасибо, мам. Я нашла». И мне так тепло на душе стало. Мне кажется, никогда еще мое любимое картофельное пюре и котлеты мне не были такими вкусными, как в эту поездку.
Похожая история у меня
Отец украдкой положил еду
Поезд в мороз стоял чуть ли не сутки
Ох как я тепло вспоминала папу!
«Мама сшила мне подушку с изображением моих кошек»
- Мой папуля — герой. По крайней мере для меня. Он остался с двумя детьми, когда мамы не стало. Папа пахал, чтобы прокормить и одеть меня и моего младшего брата. При этом воспитывал нас во всем равными, не делил обязанности на женские и мужские. Мы с братом и готовили, и убирали, и гвоздь могли забить, и машинкой швейной пользовались. Мы вместе разбирали велосипеды перед сезоном для чистки и смазки, собирали приставку «Байт», папа всегда подыскивал нам интересные книги. Я до сих пор с ним очень близко общаюсь, он всегда даст совет или просто поддержит. Он стал для меня примером родителя и примером мужчины, с которым я хотела бы прожить жизнь.
Отличный папа, здравомыслящий и понимающий, что его семья- это одна команда.💪
- Мы с мужем копили на первоначальный взнос. Так свекровь за спиной моего мужа меня пилила, мол, ты пришла к нам с пустыми карманами, на моей шее сидишь. Все кардинально изменилось, когда моя мама на первый день рождения моего сына привезла мне в подарок папку, а в ней — дарственная на новую квартиру! Свекровь тут же принялась причитать и уговаривать не переезжать от нее так далеко, чтобы она могла видеть внука. С внуком разлучать ее, конечно, не будем, все-таки она тоже бабушка и очень любит нашего Даню. Но я безмерно благодарна маме за ее поддержку и собственное жилье.
А почему свекровь пилила ее "за спиной у мужа"? Я бы рассказала ему об этом в ту же минуту
- Когда я была маленькой, каждый свой день рождения я просыпалась, окруженная горами подарков: куклы, фломастеры, книги, маленькая мебель, одежда и много-много всего. На стенах обязательно висели поздравления в виде плакатов с моими фотографиями, стихами и рисунками. Мама даже кроссворды сочиняла обо мне, чтобы мы с подружками решали их. Как я ни настраивалась накануне именин, чтобы поймать тот момент, когда мама все это делает, ни разу мне не удалось ее подкараулить.
И вот через полчаса моей маме брякнет круглая дата, она уже спит, а я украсила ее комнату и расставила подарки, чтобы утром в день рождения она удивилась и обрадовалась, как я когда-то.
А я каждый раз плакала в день своего рождения...как то так всё складывалось неприятно...Мне 67 лет и уже лет 10 я вообще не справляю свой праздник....
А какое самое яркое воспоминание о маме или папе или о семье в целом осталось у вас? Расскажите об этом, а заодно посмотрите теплую подборку фото и историй о семейных реликвиях, передаваемых из поколения в поколение.