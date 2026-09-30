20+ питомцев в осенних нарядах, рядом с которыми даже дождливое утро становится уютным
Наши любимые питомцы каждый день дарят нам уйму позитива и просто наполняют будни уютом. Мы же души в них не чаем и стараемся сделать их пребывание с нами максимально комфортным: устраиваем им крутые праздники, покупаем яркие наряды, а иногда и сами шьем одежду для своих зверюшек. Ведь с приходом холодов наши пушистые друзья нуждаются в теплой и комфортной одежде. Давайте вместе почитаем забавные истории о хвостатых модниках, попутно рассматривая их наряды.
Когда наступила осень, на улице слякоть, холод и ни намека на бабье лето. А у тебя лапки в тепле, спинка укутана — и можно спокойно ехать с хозяйкой по своим хвостатым делам
Хозяйка этой таксы тратит уйму денег на наряды для своего красавца. Этот образ входит в «Осеннюю коллекцию». А нам кажется, что в этом луке можно было бы сняться в «Мимино». Валико такой кастинг бы одобрил
Пухляш Тилли Пампушка оказался слегка широковат для свитера. Ну что же делать — придется утепляться как-то иначе
История одной вязаной драмы
- Когда сильно любишь свою собаку, тебе кажется, что она будет рада всему, что ты делаешь для нее. Даже если это — ярко-желтый пушистый свитер ручной работы. Ну вот, я старалась! Вязала, подбирала цвет. Представляла, как Тойя идет по улице — сияет, как лучик счастья. А потом... я надела это чудо на нее. И взгляд, которым она на меня посмотрела, можно описать одной фразой: «Мать. Зачем. Теперь я — модный ежик в лимонной упаковке. Стою, как мебель. Ходить отказываюсь. Пусть все видят, что она со мной сделала». Она стояла неподвижно. Закрыла глаза. Сделала вид, что спит. Но, если честно, я горжусь. Ведь каждый стежок — с любовью.
А вы уже достали теплую одежду для своих любимок? Этот пушистый «тыгыдык» уже выбрал свой главный наряд сезона. А его мохнатый животик стал еще теплее и готов к поглаживаниям
Как вам такая дива? Вот что получается, когда семилетний ребенок выбирает костюм для питбуля. Эх, а ведь в таком костюме и соседей не облаять
А тут хозяева явно пересмотрели Пятый Элемент. Но, согласитесь, песелю очень идет этот образ. Он полностью готов к полету на Флостон Парадайз
Наши любимцы способны подарить нам надежду и повлиять на наши увлечения
- Год с лишним назад я валялась 2 недели дома, и приспичило мне вспомнить, как вязать. В детстве немного умела и решила расширить ассортимент знаний. Как раз тогда мы подарили крохотного собакена родителям, и эта ушастая мордочка все время мерзла. А я, дай, думаю, свяжу ей что-нибудь. Как раз по породе той-терьерам положена одежда в холодную погоду. И тут понеслась. Спасибо за мотивацию, без нее вряд ли бы заинтересовалась. А теперь все оторваться не могу, уже всю семью обвязала.
Когда мама уверена, что это сшито прям на тебя, а тебе все не то. Судя по выражению морды котика: желтому в его гардеробе места нет. И точка!
С этими рукавчиками образ дивы, времён Вертинского. "Обо мне не грустите, мой друг. Я озябшая хмурая птица.
Мой хозяин - жестокий шарманщик - меня заставляет плясать.
Вынимая билетики счастья, я смотрю в несчастливые лица,
И под вечные стоны шарманки мне мучительно хочется спать."
Не, ну а что? Некоторые коты любят уют, другие хотят выглядеть брутально. А этот модник выбрал сразу оба варианта. Он уже не дождется возможности зачитать рэпчик на районе
Настоящая модница знает, что выходить на прогулку лишь бы в чем ну никак нельзя. У такой леди образ продуман до мелочей. Теперь всего лишь нужно дождаться восторженных взглядов
Когда у вас в доме живет принцесса, то без стильного костюмчика никуда. Осталось найти замок по размерчику и красавчика-принца, который будет соответствовать высоким требованиям
Хозяева взяли и сшили для своего хвостатого друга смокинг
- Никогда не питал нежность к животным. Ну как сказать. Если у кого-то есть кошка или собака, поглажу, за ушком почешу. Но чтоб у меня в доме меньший друг — ни-ни. И вот однажды вечером спонтанно взял и купил котенка. Когда только забрали, я был удивлен, какой же это маленький, милый инопланетянин с большими глазами. Купил ему самую маленькую кофточку, но она оказалась велика, ему всего 2,5 месяца. А ни я, ни супруга швейным мастерством не владеем. Но это нас не остановило. Сшил вчера вечером ему смокинг. Ходит теперь моднявый.
Хвостатый сыщик примерил костюм Шерлока Холмса и уже готов взяться за расследование дела об исчезнувшей сосиске. Ни один кот на районе не уйдет от его чуткого носа!
Любой костюм должен вселять уверенность в вашего пушистика. А эти двуногие считают иначе. Они решили приодеть котика. Вышло, мягко говоря, не очень. Да и кот позволил натянуть на себя наряд чисто из уважения
Модница у нас уже была, поэтому встречайте гостя из далекой, далекой галактики. Вот такой классный костюм подобрали хозяева для своей очаровашки
Даже соседские бабули не могут просто так посидеть с песелем, нужно обязательно что-то сшить
- Мы уехали на двое суток, за французским бульдогом Корицей попросили присмотреть соседку, бабу Гулю. На второй день соседка позвонила и скромно спросила, не холодно ли нашей зайке и можно ли им подольше погулять. А вечером подруга присылает мне фотку. На ней моя Корица на улице в пуховом платке. И на голове чепчик. Баба Гуля призналась, что за два часа его связала.
Ну вот скажите, песелю эта пижама прям к лицу? А еще он выбрал самое уютное место в доме. Эта огромная плюшевая туша явно знает толк в комфорте
Ух, какой моднявый. Этого пушистого красавца зовут Скаут, а одевается он элегантнее, чем большинство людей. Перещеголять его явно не получится
Собачки бывают очень разными. Некоторые готовы на все, лишь бы угодить хозяину
- Моя собака, мягко говоря, не фанатка собачьих курток. Но по мере того, как она привыкала ко мне, я все чаще замечала, что она стала показывать, что ей холодно. Она просто обожает плед, который я ей связала. И вот недавно связала я ей свитер. Сел идеально. Пошли мы на прогулку. Обычно она волочит задние лапы, демонстрирует полный спектр собачьего страдания. А тут я надела свитер, и она была совершенно счастлива. Я считаю это победой.
Если двуногие хозяева решили махнуть на природу, то и лук надо подбирать соответствующий. Песель явно наслаждается осенью и приятным обществом
А этот котейка самый модный на районе. Хозяйка приодела его в стильный дождевик. И никакой дождь ему не помеха
Когда бабуля связала тебе свитер, и ты просто обязан носить его каждый день. А если снимешь, мамка наругает. Змея такой подарок оценила
Очередная модница, которая любит пижамки
- Я никогда не видел, чтобы собаке так нравилось примерять разные наряды, пока у меня не появилась Хани. Стоит мне только спросить: «Хочешь надеть пижамку?», как она начинает радостно скакать и вилять хвостиком. А вообще она очень нетерпеливая. Если я одеваю ее слишком медленно, то начинает возмущаться, гавкать. А когда пытаюсь снять одежду, начинает протестовать, ругаясь вслух.
А вот еще один шедевр бабули. На этот раз досталось черепашке. Ей связали красивый костюм арбузика
Истинные модники найдут повод выглядеть круто в любой ситуации. Хозяева нарядили Лиллиан в костюм демопса из «Очень странных дел». А на деле получился зубастый и очень милый цветочек
Какая грация, какая стать. Вы только посмотрите на эту леди. Нужно срочно записаться к ней на прием. Это же какая честь познакомиться с такой королевской особой
Порой фантазия хозяев оставляет желать лучшего. Этот джентельмен породы итальянской левретки косплеит овцу и ждет, когда двуногие вернут ему нормальный вид
Порой наши котики способны нас удивить
- Моему котику полтора года, и вот недавно он прям сильно изменился. Начал мяукать без причины, носиться по дому. Мы перепробовали кучу всего, но эффекта никакого. И единственное, что его успокаивает — это свитер. Как только мы надеваем на него наряд, у него кардинально меняется характер. Он запрыгивает ко мне на колени и начинает вылизывать, мурчать.
У этого пупсика недавно был день рождения. Хозяева решили отметить его по-особенному и нарядили собаку в костюм Добби. Теперь только и осталось, что вручить ей носок и порцию вкусняшек и сесть за просмотр «Гарри Поттера»
Не успели мы умилиться фоткой Добби, как к нам подкралась другая особа. Вы только взгляните на эту роскошную даму. Встречайте — она самая, профессор Минерва Макгонагалл
Встречали собак, которые очень сильно любят носить свитера?
- Взял из приюта годовалого терьера. На днях прикупил ему свитер. Я особых надежд не питал, думал, если не понравится — заставлять не буду. Но он влез в него с удовольствием. Но самое интересное в том, что его как будто подменили. Когда он надевает свитер, он становится лапочкой и очень спокойным. Пропадает вся эта суета, прыжки до потолка. По утрам он мирно валяется на кровати. А вот без свитера — это совершенно другой пес. С самого утра он носится по квартире, у него меняется настроение.
Вот вы, наверное, думаете, что кролики целый день дрыхнут. Как бы не так! У этого кролика график расписан по минутам. Он усердно трудится, чтобы поднять хозяину настроение своей милотой
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Комментарии
я живу в хорошем районе. это сразу видно. когда выходишь на улицу. все собаки одеты лучше чем я
Будучи собако- и кото-владелецем резко негативно отношусь к этому вот всему. Да, иногда животным действительно требуется одежда и даже обувь. Но животных нельзя использовать для удовлетворения своих комплексов, если в детстве кукол не было. Животные не игрушки!
P.S. отминусовала только статью в целом, минусы под фото поставили люди, которые вероятно думают также.