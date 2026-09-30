20+ питомцев в осенних нарядах, рядом с которыми даже дождливое утро становится уютным

Наши любимые питомцы каждый день дарят нам уйму позитива и просто наполняют будни уютом. Мы же души в них не чаем и стараемся сделать их пребывание с нами максимально комфортным: устраиваем им крутые праздники, покупаем яркие наряды, а иногда и сами шьем одежду для своих зверюшек. Ведь с приходом холодов наши пушистые друзья нуждаются в теплой и комфортной одежде. Давайте вместе почитаем забавные истории о хвостатых модниках, попутно рассматривая их наряды.

Когда наступила осень, на улице слякоть, холод и ни намека на бабье лето. А у тебя лапки в тепле, спинка укутана — и можно спокойно ехать с хозяйкой по своим хвостатым делам

Хозяйка этой таксы тратит уйму денег на наряды для своего красавца. Этот образ входит в «Осеннюю коллекцию». А нам кажется, что в этом луке можно было бы сняться в «Мимино». Валико такой кастинг бы одобрил

Пухляш Тилли Пампушка оказался слегка широковат для свитера. Ну что же делать — придется утепляться как-то иначе

История одной вязаной драмы

Когда сильно любишь свою собаку, тебе кажется, что она будет рада всему, что ты делаешь для нее. Даже если это — ярко-желтый пушистый свитер ручной работы. Ну вот, я старалась! Вязала, подбирала цвет. Представляла, как Тойя идет по улице — сияет, как лучик счастья. А потом... я надела это чудо на нее. И взгляд, которым она на меня посмотрела, можно описать одной фразой: «Мать. Зачем. Теперь я — модный ежик в лимонной упаковке. Стою, как мебель. Ходить отказываюсь. Пусть все видят, что она со мной сделала». Она стояла неподвижно. Закрыла глаза. Сделала вид, что спит. Но, если честно, я горжусь. Ведь каждый стежок — с любовью. © stacitutor / Pikabu

А вы уже достали теплую одежду для своих любимок? Этот пушистый «тыгыдык» уже выбрал свой главный наряд сезона. А его мохнатый животик стал еще теплее и готов к поглаживаниям

Как вам такая дива? Вот что получается, когда семилетний ребенок выбирает костюм для питбуля. Эх, а ведь в таком костюме и соседей не облаять

А тут хозяева явно пересмотрели Пятый Элемент. Но, согласитесь, песелю очень идет этот образ. Он полностью готов к полету на Флостон Парадайз

Наши любимцы способны подарить нам надежду и повлиять на наши увлечения

Год с лишним назад я валялась 2 недели дома, и приспичило мне вспомнить, как вязать. В детстве немного умела и решила расширить ассортимент знаний. Как раз тогда мы подарили крохотного собакена родителям, и эта ушастая мордочка все время мерзла. А я, дай, думаю, свяжу ей что-нибудь. Как раз по породе той-терьерам положена одежда в холодную погоду. И тут понеслась. Спасибо за мотивацию, без нее вряд ли бы заинтересовалась. А теперь все оторваться не могу, уже всю семью обвязала. © AcidBarman / Pikabu

Когда мама уверена, что это сшито прям на тебя, а тебе все не то. Судя по выражению морды котика: желтому в его гардеробе места нет. И точка!

© FransOK / Pikabu OLE только что С этими рукавчиками образ дивы, времён Вертинского. "Обо мне не грустите, мой друг. Я озябшая хмурая птица.

Мой хозяин - жестокий шарманщик - меня заставляет плясать.

Вынимая билетики счастья, я смотрю в несчастливые лица,

И под вечные стоны шарманки мне мучительно хочется спать." Ответить

Не, ну а что? Некоторые коты любят уют, другие хотят выглядеть брутально. А этот модник выбрал сразу оба варианта. Он уже не дождется возможности зачитать рэпчик на районе

Настоящая модница знает, что выходить на прогулку лишь бы в чем ну никак нельзя. У такой леди образ продуман до мелочей. Теперь всего лишь нужно дождаться восторженных взглядов

Когда у вас в доме живет принцесса, то без стильного костюмчика никуда. Осталось найти замок по размерчику и красавчика-принца, который будет соответствовать высоким требованиям

Хозяева взяли и сшили для своего хвостатого друга смокинг

Никогда не питал нежность к животным. Ну как сказать. Если у кого-то есть кошка или собака, поглажу, за ушком почешу. Но чтоб у меня в доме меньший друг — ни-ни. И вот однажды вечером спонтанно взял и купил котенка. Когда только забрали, я был удивлен, какой же это маленький, милый инопланетянин с большими глазами. Купил ему самую маленькую кофточку, но она оказалась велика, ему всего 2,5 месяца. А ни я, ни супруга швейным мастерством не владеем. Но это нас не остановило. Сшил вчера вечером ему смокинг. Ходит теперь моднявый. © Unknown author / Pikabu OLE только что Вот вам! Ответить

Хвостатый сыщик примерил костюм Шерлока Холмса и уже готов взяться за расследование дела об исчезнувшей сосиске. Ни один кот на районе не уйдет от его чуткого носа!

Любой костюм должен вселять уверенность в вашего пушистика. А эти двуногие считают иначе. Они решили приодеть котика. Вышло, мягко говоря, не очень. Да и кот позволил натянуть на себя наряд чисто из уважения

Модница у нас уже была, поэтому встречайте гостя из далекой, далекой галактики. Вот такой классный костюм подобрали хозяева для своей очаровашки

Даже соседские бабули не могут просто так посидеть с песелем, нужно обязательно что-то сшить

Мы уехали на двое суток, за французским бульдогом Корицей попросили присмотреть соседку, бабу Гулю. На второй день соседка позвонила и скромно спросила, не холодно ли нашей зайке и можно ли им подольше погулять. А вечером подруга присылает мне фотку. На ней моя Корица на улице в пуховом платке. И на голове чепчик. Баба Гуля призналась, что за два часа его связала. ADME

Ну вот скажите, песелю эта пижама прям к лицу? А еще он выбрал самое уютное место в доме. Эта огромная плюшевая туша явно знает толк в комфорте

Ух, какой моднявый. Этого пушистого красавца зовут Скаут, а одевается он элегантнее, чем большинство людей. Перещеголять его явно не получится

Собачки бывают очень разными. Некоторые готовы на все, лишь бы угодить хозяину

Моя собака, мягко говоря, не фанатка собачьих курток. Но по мере того, как она привыкала ко мне, я все чаще замечала, что она стала показывать, что ей холодно. Она просто обожает плед, который я ей связала. И вот недавно связала я ей свитер. Сел идеально. Пошли мы на прогулку. Обычно она волочит задние лапы, демонстрирует полный спектр собачьего страдания. А тут я надела свитер, и она была совершенно счастлива. Я считаю это победой. © Pennyanydots / Reddit

Если двуногие хозяева решили махнуть на природу, то и лук надо подбирать соответствующий. Песель явно наслаждается осенью и приятным обществом

nastya_zuzu

А этот котейка самый модный на районе. Хозяйка приодела его в стильный дождевик. И никакой дождь ему не помеха

Когда бабуля связала тебе свитер, и ты просто обязан носить его каждый день. А если снимешь, мамка наругает. Змея такой подарок оценила

Очередная модница, которая любит пижамки

Я никогда не видел, чтобы собаке так нравилось примерять разные наряды, пока у меня не появилась Хани. Стоит мне только спросить: «Хочешь надеть пижамку?», как она начинает радостно скакать и вилять хвостиком. А вообще она очень нетерпеливая. Если я одеваю ее слишком медленно, то начинает возмущаться, гавкать. А когда пытаюсь снять одежду, начинает протестовать, ругаясь вслух. © Past_Discipline_6473 / Reddit OLE только что Нонсенс! Не видала я ещё животных, которые были бы счастливы в одежде. Ответить

А вот еще один шедевр бабули. На этот раз досталось черепашке. Ей связали красивый костюм арбузика

Истинные модники найдут повод выглядеть круто в любой ситуации. Хозяева нарядили Лиллиан в костюм демопса из «Очень странных дел». А на деле получился зубастый и очень милый цветочек

Какая грация, какая стать. Вы только посмотрите на эту леди. Нужно срочно записаться к ней на прием. Это же какая честь познакомиться с такой королевской особой

Порой фантазия хозяев оставляет желать лучшего. Этот джентельмен породы итальянской левретки косплеит овцу и ждет, когда двуногие вернут ему нормальный вид

Порой наши котики способны нас удивить

Моему котику полтора года, и вот недавно он прям сильно изменился. Начал мяукать без причины, носиться по дому. Мы перепробовали кучу всего, но эффекта никакого. И единственное, что его успокаивает — это свитер. Как только мы надеваем на него наряд, у него кардинально меняется характер. Он запрыгивает ко мне на колени и начинает вылизывать, мурчать. © Reddit

У этого пупсика недавно был день рождения. Хозяева решили отметить его по-особенному и нарядили собаку в костюм Добби. Теперь только и осталось, что вручить ей носок и порцию вкусняшек и сесть за просмотр «Гарри Поттера»

Не успели мы умилиться фоткой Добби, как к нам подкралась другая особа. Вы только взгляните на эту роскошную даму. Встречайте — она самая, профессор Минерва Макгонагалл

Встречали собак, которые очень сильно любят носить свитера?

Взял из приюта годовалого терьера. На днях прикупил ему свитер. Я особых надежд не питал, думал, если не понравится — заставлять не буду. Но он влез в него с удовольствием. Но самое интересное в том, что его как будто подменили. Когда он надевает свитер, он становится лапочкой и очень спокойным. Пропадает вся эта суета, прыжки до потолка. По утрам он мирно валяется на кровати. А вот без свитера — это совершенно другой пес. С самого утра он носится по квартире, у него меняется настроение. © Valuable_Durian1636 / Reddit