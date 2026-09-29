Славная бабушка, позитивная!
В ней есть то самое "свечение изнутри" и добрая энергетика.
Вот уж когда возраст это просто цифра!
Живите долго ❣️
14 семейных снимков, за каждым из которых кроется своя жизненная история
Фотоподборки
29.09.2026
Почти у каждой семьи найдется фотография, которая значит больше, чем кажется на первый взгляд. Стоит открыть старый семейный альбом, и за одним снимком обнаруживается целая история. Вот бабушка и дедушка на секретной свадьбе, вот юная мама собирается на выпускной, а вот фотография бабушки в младенчестве неожиданно становится известной рекламой. Такие мгновения хранят любовь и маленькие радости, дарят особое настроение и согревают душу и много лет спустя.
«Сфотографировал свою бабушку на 92-летие»
Славная бабушка, позитивная!
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- Большую часть жизни бабушка проработала ведущим инженером на заводе и главным конструктором в институте, имеет запатентованные изобретения. Вырастила двух дочерей, трех внуков и правнука, а на пенсии успела поработать оператором котельной. Она универсальный человек: помогала дочерям с дипломами, шила шубы, ходила в горы, объездила полстраны на машине, вырастила вишневый сад и сама сложила печь!
«Мой дедушка занимался бодибилдингом. Вот несколько его фотографий»
- Моя мама просматривала старые фотографии и нашла несколько снимков своего отца со времен, когда он занимался бодибилдингом. Он начал качаться еще в подростковом возрасте, а на этих фотографиях ему около 25 лет.
«Мои бабушка и дедушка на своей тайной свадьбе в 1942 году»
- Бабушка выросла в большом городе, в зажиточной семье, а дедушка был простым пареньком из деревенской глуши. Ее родные купили дачу как раз по соседству с их фермой, так что они знали друг друга с детства. В подростковом возрасте детская привязанность переросла в любовь. Бабушкина семья была против их брака из-за разницы в их положении. Но они решили быть вместе, сбежали и поженились втайне от всех. Ей тогда было всего 17, а ему 19. Они прожили в браке 66 лет.
«1984 год. В ТЦ проводили конкурс детских фото, а посетители голосовали. Я занял второе место, проиграв всего один голос. Тогда я и завершил модельную карьеру»
Мама отправила фото сына в компанию-производитель детского питания
- Вспомнил историю. Когда я был младенцем (в 1950-м году), мама отправила мою фотографию в компанию, которая производила детское питание. Она считала, что я очень милый, поэтому должен украшать их этикетки. Компания не выбрала мое фото, но отправила нашей семье несколько ящиков детского питания.
«Мама и папа в 1960-х. Они вместе уже 60 лет и все еще любят друг друга»
- Мама и папа познакомились на танцах в середине шестидесятых. Семья была против их отношений, а позже мама и вовсе уехала за границу и обручилась там с другим парнем. Но как-то раз она вернулась домой и случайно встретила папу на вокзале. И тогда они поняли, что им суждено быть вместе. Здоровье у них уже пошаливает, но папа до сих пор занимается садоводством и поет в хоре, а мама печет торты и готовит для папы. Они замечательные!
«Сегодня моей бабушке исполняется 100 лет!»
- Ее день устроен строго по графику: из спальни она не выходит раньше трех часов дня, пьет сок, ест фруктовый салат, а потом часами сидит в кресле, разгадывая сложные кроссворды, или играет на пианино. Музыку она пишет с четырнадцати лет и уже создала больше тысячи песен. Интересно, что для внуков в детстве она не готовила, главным на кухне был дедушка, а она водила нас в кафе. В основном баловала семью только десертами: вишневым пирогом и овсяным печеньем.
«Это я в 1970-е, в мои счастливые школьные годы. Я почему-то не любил школьные фотосессии. Мой папа не хотел платить за это фото, но мама настояла»
Когда неожиданно всплыл семейный секрет
- Мама показывала своей внучке, то бишь моей дочке, семейный альбом. 4-летняя Катя вдруг тыкнула в кого-то: «Ты дядю пропустила. Это кто?» Мама резко захлопнула альбом, мол, да никто. Смотрю потом — и правда левый мужик. Переворачиваю снимок и ахаю — там подпись. «Наталья, спасибо за снимок с твоей свадьбы, но я его возвращаю. Будь счастлива». В общем, выяснилось, что был у мамы богатый ухажер, родители не разрешили ему на ней жениться. Он страдал, да и она тоже. Потом она влюбилась в моего папу, вышла за него замуж, гуляли всем селом — тот парень тоже на свадьбе был.
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«Мои бабушка и дедушка за несколько недель до своей свадьбы в 1961 году»
- Дедушка и бабушка прошли долгий путь от финансовых трудностей к благополучию: вырастили троих детей, восемь внуков и дождались шести правнуков. Они были невероятно близки и почти никогда не разлучались. Она была талантливым садоводом: ухаживала за огромным садом, разговаривала с растениями и бережно хранила альбомы с их фотографиями. Когда их первый ресторан прогорел, семья потеряла почти все. Ради восстановления положения им пришлось уехать на два года и работать горничной и электриком вдали от детей. Позже дедушка устроился в крупную компанию и открыл собственное дело, а в конце 80-х бабушка успешно запустила новый ресторан вместе с дочкой и братом. Они прожили долгую счастливую жизнь и ушли из жизни в марте прошлого года с разницей всего в неделю.
Художник по имени Стивен изучал старую британскую рекламу, и его бабушка увидела это. Дальше произошло ну совсем уж неожиданное
- Стивен рассматривал изображение младенца в ванночке — рекламу фотопленки Ilford 1944 года. Бабушка, увидев картинку на экране, с удивлением спросила: «Где ты это нашел?!» А потом принесла оригинальную семейную фотографию. На ней была изображена она сама в младенчестве. Ее отец, прадедушка Стивена, сделал этот снимок в 1940-м году, а затем компания Ilford купила негатив и на его основе сделала иллюстрацию для рекламы. Стивен слышал эту историю еще в детстве, но никогда специально не искал то самое объявление.
«Мама готовится к выпускному балу, 1950-е годы»
- Вот это фото! В свои 18 лет мама была воплощением уверенности и стиля. У нее была сногсшибательная короткая стрижка, которую мало кто мог себе позволить, тонкая талия и дерзкий взгляд. Одна подняла на ноги четверых детей. Удивительная женщина: гоняла на мотоцикле, а на работу каждый день ходила на высоких каблуках. Нам ее не хватает каждый божий день.
«Была у бабушки. Нашла фото деда, которого рано не стало. Такое красивое фото! Благодарна ему за детство»
«Фото 1899 года. Моя 20-летняя прабабушка на вершине горы»
- Нашли фото прабабушки в юности, тут она только что совершила восхождение. Кто-то из компании даже затащил наверх тяжелый фотоаппарат со стеклянными пластинами. А вместе с фото — письмо прабабушки своей маме. Она писала, что ужасно стеснялась идти в шароварах и мужских ботинках: с ними ведь были двое молодых людей. Первые два часа подъема показались ей прогулкой, а потом она устала так, что еле себя помнила. На обратном пути решила съехать по снегу, опираясь на палку, но выронила ее и покатилась кувырком, чем очень развеселила всю компанию.
А вот и еще несколько статей с теплыми семейными фотографиями:
Комментарии
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Отличная подборка, очень хорошие фото. С удовольствием посмотрела и почитала
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