16 душевных историй о людях, которым жизнь подкинула настоящую детективную загадку

В реальной жизни тайны чаще случается разгадывать не в декорациях старинных особняков, а в самых обычных городских квартирах или офисах. Внезапно обретенные родственники, исчезнувшие коллеги и необъяснимые совпадения порой превращают жизнь в настоящий детектив. В этой подборке собраны душевные и забавные истории, где за привычной рутиной скрывались загадки. Даже сама Агата Кристи наверняка оценила бы такую находчивость и любовь к поиску ответов.

Случайно подслушали, как классная жалуется: «У мужа теперь эта бестия рыжая! Всю зарплату спускает на ее побрякушки и капризы, а от меня совсем отдалился». Решили поговорить «по-мужски» с ее ненаглядным, очень уж любили классуху. И вот, подкараулили его у подъезда, а он нас узнал, позвал помочь занести в квартиру какую-то гигантскую коробку. Дверь открылась, а из комнаты нам навстречу вышла пушистая, огненно-рыжая кошка! Тут-то мы и поняли, что муженек просто спускал зарплату на ее игрушки и прочие прелести. Мы, четверо пацанов, стояли с открытыми ртами, потому что кошка была размером с небольшую рысь. Конфликт был исчерпан, а мы потом еще полгода бегали к ним после уроков играть с рыжим монстром. ADME

Пару лет назад был популярен сайт с родословной, то есть каждый мог отредактировать и добавить данные своей семьи. Я тоже решила это сделать. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что кто-то уже ввел все данные о моей семье! Потом смотрю — в списке детей моего дяди пару неизвестных имен. Так я узнала, что у него в молодости была другая семья, с детьми, он развелся и женился еще раз. Почему все родственники хором решили про это не говорить — непонятно. И ничего позорного, чтобы это нужно было скрывать, я не вижу. © Buravchik / ADME

«Перебирала недавно старые фотографии, и начала вести расследование. На снимке — дом, который построил мой прапрапрадедушка, и на котором должно быть написано — Носкофф»

«Это все, что я знаю про дом и про прапрапрадедушку — его раскулачили, судя по семейным поверьям. После этого они жили в Ивановской области, в деревне Дуниха. Фото 1970 года, сделал брат моего деда. Сейчас спросить уже не у кого. Помогите найти фамильный особняк».

Однажды прихожу утром в офис, а там все в возбуждении бегают — главбух пропала! Как пропала, куда пропала, спрашиваю. Охранник утром отпер дверь, а в офисе везде свет горит, радио играет. Одежда главного бухгалтера на вешалке висит, ботинки стоят. На столе сумка со всеми ключами, кошельками открытая, мобильник, полная чашка кофе и компьютер с 1С включен, только на экране окно с предупреждением, что дата сменилась. То есть пропала она до 12 ночи, и больше никаких следов! Все ходят, обсуждают, как могла женщина зимой из офиса раздетая уйти без сумки и телефона. Уже и начальство в офис пришло и тоже таким делам изрядно удивилось, но все же решили подождать пару часов. Как вдруг в 12 как ни в чем не бывало появляется главбух. Все бросаются к ней за пояснениями. Оказалось, что вечером она, как обычно, решила поработать допоздна. Вдруг во входную дверь позвонили, а пока она дошла и открыла, снаружи уже никого не было. Она вышла в общий тамбур, и тут дверь офиса захлопнулась порывом сквозняка, и мадам осталась снаружи офиса на лестнице в безлюдном нежилом здании. Она уже даже планировала спать в подъезде на лесенке, но неожиданно приехал ее брат, который работал в такси и иногда заезжал попить кофе. Брат нашел ее под дверью офиса и увез ночевать к маме. Ничьих телефонов наизусть она не знала, кроме одного коллеги, которого предупредила утром, что задержится, но он не придал произошедшему значения и сам в офис в этот день не приехал. После этого случая директор строго-настрого запретил сотрудникам засиживаться в офисе допоздна, чему многие были даже рады. © Forest.River2 / Pikabu

«Наткнулась на неприметную статуэтку. Собачка-пудель, белая с серыми пятнами, стоит гордо, будто сторожит бабушкин секрет. Посмотрела на дно, а там клеймо: „Ленинградский фарфоровый завод“. Ну, думаю, какая-то старинная безделушка. Но любопытство взяло верх!»

«Залезла в интернет и... о чудо! Оказалось, что это не просто собачка, а настоящий раритет! Моя находка — это „Пудель“, созданный скульптором П.П. Веселовым на Ленинградском фарфоровом заводе в 60-80х годах. Вот так, благодаря бабушкиному комоду, я узнала о талантливом художнике».

Нашла дома кольцо, в бархатном футлярчике, спрятанное в шкафу. Сама не покупала, зуб даю, муж не дарил абсолютно точно. Откуда? Написала в чат с детьми, спрашиваю, мол, так и так, что делать, нашла в шкафу кольцо в футляре. А старшая дочь отвечает: «Мам, это я тебе на день рождения купила, передала еще через знакомых». Мы в разных странах живем. И, видимо, когда не из рук в руки, как-то не зафиксировалось в мозгу, что это мне подарок. И почему-то я даже из футляра его не достала и благополучно забыла. adgjlkhfs41

Звонит как-то подруга: «У него кто-то есть. Но они или в скрытом чате общаются, или связываются в определенное время, а потом он все удаляет». — «Это ты с чего взяла?» — «Я зашла в его телефон, увидела в недавних эмодзи сердечко, которое он мне не присылал. Проверила все последние чаты — туда тоже не отправлял. Значит, или общаются где-то, где я не вижу, или все удалил». Вот это я понимаю — глубина следственных мероприятий. _seleba Руконожка Ай-Ай только что Вот это шиза...) Ответить

«Послала маме фото, сделанное утром. Она ахнула, сказала, мол, подожди, я копну свой архив, и минут через 20 прислала свое фото»

«Я в шоке, мне всегда казалось, мы с мамой не очень похожи, да и она говорила, что я пошла в деда по отцу. На фото (я слева) мне 47, маме 44».

Когда скончался мой отчим, нам отдали его машину, чтобы продать. У нее барахлила одна фара. Муж полез смотреть и нашел в фаре спрятанную от жены заначку. havanskayaya

Снимала квартиру. Тогда я еще не успела привыкнуть к новому месту, и потому испытывала легкую фоновую тревогу, особенно по вечерам. Однажды, проснувшись в 2.30, я отчетливо услышала голоса. Шепот был таким явным, что мне удавалось разобрать отдельные слова. Я замерла и начала мысленно перебирать варианты, кто же это мог быть. Если хозяйка, почему она пришла ночью? Или, может, у кого-то из бывших жильцов остались ключи? Выхожу в коридор — пусто. Ванная — пусто. Кухня — никого. Я была одна, но голоса не пропадали: они то приближались, то отдалялись от меня. Вернувшись в спальню, я начала сбрасывать с кровати подушки и одеяло, а вместе с ними на пол полетел и мой телефон, а там...пятичасовой плейлист ASMR-видео, который я собрала перед сном для расслабления. Ну что ж, помурашило меня отлично. arinasolodkaya Svetlana только что Расслабилась! Ответить

«Друзья сняли квартиру в Питере. Обычная коммуналка с высоченными потолками в старинном доме. Вся прихожая в этой квартире была покрыта гарью. Недолго думая, ребята предложили своему арендадателю сделать ремонт в прихожей в счет оплаты жилья. Тот дал добро»

«И тут началось... Стали они обои отдирать. По подсчетам, одиннадцать слоев обоев! И вот под последним они обнаружили эти газеты. На углах стояли даты выпуска от 1900 до 1918 года».

У нас однажды работник посреди рабочего дня пропал. Куртка, сумка, уличная обувь на месте, на улице зима. На звонки не отвечает, длинные гудки. Камер не было еще. Чего мы только ни надумали. Разделились, начали прочесывать здание. Думали всякое: застрял в лифте, стало плохо в туалете, провалился куда-нибудь, зашел в пустой кабинет и его там закрыли, вышел на улицу подышать, телефон потерял... Нигде нет. Нашли в конце концов в укромном уголке под лестницей у запасного выхода. Сидит, в смартфон пялится. Оказалось, он сделал девушке предложение, и ждал, что она ответит. А трубку не брал, потому что вдруг она позвонит, у него будет занято, она обидится, и свадьбы не будет. Даже ругаться никому не хотелось, все дар речи потеряли. Потом он через несколько дней опять такой трюк повторил, и его уволили. Девушка, кстати, отказала. © Инплнтно / ADME

Эта история произошла с моими близкими. Жена не понимала, куда муж начал уезжать с определенного времени. Ну, то есть, он и раньше ездил по работе, но не так часто. Пока однажды муж не посадил жену в машину и повез. А там — новая дача. За строительством он смотреть и ездил. Кто знает их, все поняли, зачем сюрприз: там жена жутко дотошная, придиралась бы к каждому гвоздю, достроили бы лет через 20. А так уже несколько лет живут там, цветочки сажают. © Инплнтно / ADME

«В подъезде нашел дверцу от шкафа с зеркалом, решил разобрать, а там между зеркалом и дверкой — тайные письмена. Судя по всему, шкаф принадлежал девочке»

Прячу от жены часть зарплаты. Нашел место, где она точно не найдет: под задней крышкой старенького телевизора, внутри медной катушки под всеми остальными запчастями. Сегодня слышу от жены: «Я тут искала соль и нашла деньги в нашем старом телевизоре...» Соль... Она искала соль... соль в телевизоре... sergeivikhanov Людмила только что 😏Ага, соль она искала, поди видела, что вы там копаетесь) Ответить

Много лет назад мы купили квартиру со вторых рук. А через полгода моя жена обнаружила тайник под ванной. В нем был конверт с фотографиями любовницы бывшего хозяина (женатого), жившей в другой стране, и квитанции денежных переводов, которые он этой любовнице пересылал. Квартиру продавала его жена, и муж не успел конверт забрать. Вот такая правдивая и замечательная семейная жизнь была у этой пары. А с виду, наверное, не семья, а заглядение. © Gregory Miaskovski / ADME