20 вдохновляющих историй о людях, которые нашли себя и стали по-настоящему счастливыми
Проснуться в шесть утра, приготовить завтрак, поехать в офис и там устать. А жить когда? Вот и герои этой подборки устали откладывать свои истинные хобби и мечты на мифическое «потом», оправдывая это кризисом, возрастом или мнением окружающих. Смена профессии или переезд в другой город, если вы давно этого хотели, может развернуть жизнь на 180 градусов и, наконец, принести счастье. И неважно, вам 28 лет или 60. Эти честные и вдохновляющие истории из жизни не про деньги, а про то, что найти себя и свое призвание можно в любом возрасте.
- В школе у нас было много уроков рисования. Прямо до 9 класса. Мне очень нравилось этим заниматься, я хотела стать художницей, но наша учительница всячески пыталась доказать, что это занятие не моё. В аттестате тройка по ее предмету. Но я ни на секунду не задумывалась о значении ее слов: «У тебя ничего не получится», поэтому я просто работала над техникой и своими рисунками. 5 лет прошло с окончания школы. Вчера была моя первая профессиональная выставка рисунков. Каково же было мое удивление, когда я увидела свою учительницу по рисованию, которая покупает мою картину.
- Мой лучший разработчик уходит в 18:00 и лепит горшки из глины. Не шучу. Керамика. Руки в глине вместо клавиатуры. Сначала думал — кризис в 28. А потом заметил: он единственный, кто за 2 года ни разу не выгорел. Остальные после работы скролят ленту, читают техноблоги. Вроде отдыхают, а мозг все равно в экране. А этот чел переключается физически. И утром приходит свежий. Я сам купил набор для резьбы по дереву. Месяц ковыряю ложку. Кривая, зато сплю как младенец.
- Забавно. Я знаю два иностранных языка — японский и английский. Я получила докторскую степень в Японии. Я умею работать, как никто, у меня множество хобби — разное рукоделие. Но больше всего я горжусь тем, что из всех моих питомцев, взятых с улицы щенятами и котятами, причем, некоторые были очень больны, я не потеряла ни одного. Под руководством докторов больных вылечила и всех вырастила. И ни одного не бросила при переездах. Даже более, я из-за них-то и переезжала. Чтобы им комфортнее было. Больше места, больше пространства. Для собак — поля для прогулок. А чем гордитесь вы больше всего?
«Увидев, насколько дорого стоят фактурные рисунки, я решил создавать их сам»
- Я стояла на остановке, ждала свою маршрутку, и ко мне подошла компания с просьбой по-английски объяснить, как добраться к одному месту. Мне было несложно, я никуда не спешила и стала рассказывать. Через пару минут компания ушла, а ко мне обратилась женщина, которая все время стояла недалеко от меня. Она начала хвалить мое знание английского, чуть ли не восхищаться мною, а потом просила дать хотя бы пару уроков ее дочери. Мои слова о том, что я вообще и близко не учитель, не помогли, поэтому я все же согласилась. Но вот кто же знал, что репетиторство меня так сильно затянет, что станет делом всей моей жизни. А вот если бы я ждала маршрутку на другой остановке?
- Однажды я приняла в жизни верное решение. Бросила вполне престижную и денежную работу архитектора и ушла в иллюстраторы. Да, я ни разу не пожалела, столько свободы и кайфа я получила, не могла потом понять, где я находила время вообще ходить каждый день в офис? Но я не об этом. Сейчас, находясь в другой стране, я постоянно благодарю судьбу за этот поворот: что бы я делала здесь архитектором? С ребенком, на пятом десятке подтверждала диплом без языка? А так я просто показала портфолио. И работаю.
- Не верьте, если говорят, что что-то слишком поздно. Моя мама в 40 лет бросила плохие привычки, пошла учиться 5 лет на ветврача в вышку. Закончила, стала врачом, взяла квартиру в ипотеку, нашла работу, а потом все же ушла из плохого коллектива и пошла в ветлабораторию, завела собаку и вышла замуж.
«Моя семья посмеялась, услышав, что я хочу попробовать себя в деревообработке в качестве хобби. Но я все-таки решился»
- Знакомая в 40 лет пошла и выучилась на рефлексотерапевта, ушла из магазина, где полжизни продавцом отпахала, переехала в другой город, выучилась на массажиста. Купила квартиру в ипотеку. Одна. В чужой стране! Сейчас ей за 50, пошла учиться. Довольна как слон. Красотка! Про все проблемы по здоровью забыла.
- Вопрос к людям в зрелом возрасте. Скажите, вы совершали поступки, которые ваши ровесники оценивали как необдуманные, поспешные и, прямо скажем, глупые? Я, например, почти в 56 лет уехала в Китай работать. Да, по специальности, но без языка. В 57 лет тут научилась кататься на велосипеде. А в 61 год, наконец, научилась плавать! Этим достижением я очень горжусь!
- Из Москвы я уехала жить в небольшой городок в Тунисе (если что, это Африка). Бросила офисную работу 5/2 (но по факту пахала 7/0), оставила чисто удаленные подработки и свалила. Вот уже 5 лет я слушаю «Когда ты уже вернешься? Если не в Москву, так к нам приезжай, сейчас здесь в офис ищут бухгалтеров на 100 тысяч рублей и больше». Я не хочу пахать ради пахать. И болеть из-за работы надоело. Я хоть человеком себя почувствовала в легком режиме работы.
«Я начала делать разные вещи из цемента, и меня это затянуло. Фонтан я сделала для мамы на День матери»
- Мне тоже 60+, и я не считаю, что слишком взрослая. Я купила домашний тренажер и каждый день в 06:30 я занимаюсь, потом перерыв и иду на работу. После работы дома снова занимаюсь тренировками, и так всегда, никто не может сравниться со мной. Знайте, у меня на работе молодые завидуют мне, говорят, мол, откуда у тебя столько энергии? Вот так и живу.
- В 38 я бросила офисную работу, оставила мужу квартиру, машину и свалила . В 40 я стала горным гидом в Гималаях. Вышла замуж, родила, мы с мужем открыли турфирму в Непале. Пару дней назад спустилась с Эвереста, а через пару дней везу группу в Верхний Мустанг. Муж мой прямо сейчас с топовым блогером-миллионником собирает горный дикий мед.
- Бросила работу в 54,5 года, год не дождавшись пенсии, и перенесла свою деловую активность на дачные грядки. 6 лет прошло, а старые знакомые удивляются, что я не хочу работать на пенсии. А я правда не хочу. Я с 12 лет работала. Мне надоело это достигаторство, я себя реализовала в разных профессиях и должностях, все про себя поняла, хочу выращивать цветы, огурцы, помидоры и закатывать банки с кабачковой икрой.
«У меня была обсыпка, пинцет и мечта. 22 часа спустя „Звездная ночь“ Ван Гога была завершена!»
«Раньше я зарабатывала на жизнь выпечкой тортов, а теперь снимаю видео о процессе для социальных сетей! Моя мечта — создать живую художественную инсталляцию в музеях, где я буду выпекать торты перед соответствующими оригинальными картинами».
- Уже полгода со мной не общаются все мои родственники. А все из-за того, что я самостоятельный, взрослый, 28-летний человек устала от Москвы, от ее шума, людей, бесконечных пробок, бросила все и уехала в небольшой городок на юге страны. Устроилась на работу по профессии, обожаю ее, завела собачку, о которой так давно мечтала. По вечерам прогуливаемся с ней по набережной, и я чувствую, что жизнь удалась!
- Три месяца я работала в бутике без единого выходного. За небольшую зарплату, которую в последний месяц мне даже не выплатили. В какой-то момент я поняла: хватит работать за чужую идею. Психанула и открыла свое дело — подарки на заказ, в том числе вот такие букеты. Эти розы я делаю сама из атласной ленты. С нуля сама создала и раскрутила магазин в соцсетях. Без команды и без больших вложений. Сегодня у меня сотни довольных клиентов, постоянные заказы, хорошие охваты и любимое дело, которое приносит доход и удовольствие.
- 7 лет назад закончила универ на юриста (потому что так хотели родители, мол, престижно), через месяц взяла билет в один конец и улетела жить в Тайланд, родители полгода не общались со мной, восклицая «Живешь там в свое удовольствие!» Но через время приняли мой выбор и факт, что я взрослый человек и вправе делать все, что пожелаю. Обратно жить так и не вернулась. Счастлива, что 7 лет назад не поддалась давлению и пошла своим путем. Так что не слушайте никого, кроме себя.
- Я годами мучилась на работе, проклиная вечные отчеты. Когда мужа перевели за границу, я с облегчением уволилась. Вскоре опубликовала объявление в местной соцсети: «Выгул ваших собак». Проснувшись на следующее утро, я буквально офигела от количества уведомлений — телефон буквально разрывался от заявок, и я даже представить не могла, что эта услуга окажется настолько востребованной! Сейчас я абсолютно счастлива: общение с хвостиками на свежем воздухе не идет ни в какое сравнение с душной бухгалтерией. Я так загорелась новым делом, что даже окончила специальные курсы по правильному уходу за животными при местной ветклинике, и теперь моя жизнь наполнена искренней радостью.
Часто кажется, жизнь идет по заранее проложенным рельсам: учеба, диплом, работа 5/2 и ожидание выходных. Сойти с дистанции страшно — «уже поздно», «что скажут люди», «нужно платить по счетам». Но эти истории дают нам понять, что кардинальные перемены нередко становятся лучшим решением. Превратить хобби в любимое дело, уехать в другую страну или даже вырезать поделки из дерева только ради душевного покоя — в этом есть смысл. Ведь в череде будней важно ощущать, что вы по-настоящему живете.
Живые истории людей, которые не побоялись и сделали, всегда нас вдохновляют, пусть вдохновят и вас: