20 мастериц, которые шьют такие вещи, что высокая мода и рядом не валялась

Говорят, что по-настоящему роскошные вещи рождаются только в закрытых ателье Парижа или Милана. Но героини моей подборки готовы поспорить с этим утверждением, вооружившись лишь швейной машинкой и безграничной фантазией. Они не стали ждать милости от модных брендов, а создали свои идеальные наряды сами — от выпускных платьев из винтажного шелка до свадебных образов, которые выглядят на миллион, хотя стоят лишь пару бессонных ночей. Расчехляем машинки, девочки!