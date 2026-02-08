20 мастериц, которые шьют такие вещи, что высокая мода и рядом не валялась

20 мастериц, которые шьют такие вещи, что высокая мода и рядом не валялась

Говорят, что по-настоящему роскошные вещи рождаются только в закрытых ателье Парижа или Милана. Но героини моей подборки готовы поспорить с этим утверждением, вооружившись лишь швейной машинкой и безграничной фантазией. Они не стали ждать милости от модных брендов, а создали свои идеальные наряды сами — от выпускных платьев из винтажного шелка до свадебных образов, которые выглядят на миллион, хотя стоят лишь пару бессонных ночей. Расчехляем машинки, девочки!

«Я сама сшила себе свадебный наряд»

«Это платье заставило меня поверить в себя»

«Сшила это платье для свадьбы подруги»

  • Вы словно сошли со страниц весенней коллекции Vogue 1961 года! © iv-Julia / Reddit

«Моя первая блузка»

«Моя первая сумка. Неидеальная, но мне нравится!»

«Я получила кучу удовольствия пока шила это платье. Выкройка называется „Можжевельник“»

«Для этого платья я выбрала принт в стиле Ван Гога»

«Своими руками сшила вот такой корсет из обычного хлопка»

  • Просто возьми все мои деньги!

«Соорудила настоящее зимнее пальто с подкладкой»

«Горжусь этой курткой»

«Сшила себе платье из старой простыни, причем из секонда»

«Я смастерила идеальное платье для рождественской вечеринки!»

  • Это настолько классическое платье, что я бы поклялась носить его каждый год. © unhopedforblessing / Reddit

«Я, честно говоря, халтурила с подолом платья»

«Я сама сшила себе свадебное платье для тайной церемонии»

«Это выпускное платье я сшила сама, используя винтажный шелк от старого халата-кимоно»

  • Ух ты, я просто потеряла дар речи! © Cherylissodope / Reddit
  • Чтоб я так умела в старших классах!

«Я сделала себе платье в стиле эпохи Регентства»

«И корсет, и платье я сшила сама»

«Закончила свое праздничное платье без выкройки и уже успела надеть его на несколько вечеринок»

«Мое первое вечернее платье»

«Как только я увидела эту ткань, я сразу поняла, что из нее должен получиться гавайский наряд в стиле 1960-х»

  • Этот узор — самый забавный из всех, что я видела за долгое время! © Pennysews / Reddit

Бонус: «Я сшила платье для кошачьего дня рождения, а маленькую клубничку вылепила и раскрасила сама!»

Для создания шедевра не нужен огромный бюджет, не правда ли? Достаточно лишь вдохновения и капли терпения. После таких примеров так и хочется достать швейную машинку и сотворить что-то особенное. А какой из этих образов больше всего впечатлил вас? Рискнули бы вы сшить себе свадебное платье или, может, у вас уже есть свои дизайнерские победы?

