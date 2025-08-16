20+ неординарных вещей, которые люди связали, и теперь мы не можем оторвать глаз
Вязание — это медитация, успокоение и способ создать домашний уют. Так думают почти все. Но не герои нашей подборки. Этим людям салфетки на телевизор не нужны — они вдохновляются чем-то совершенно нестандартным. Потому из-под их спиц вышли необычные и удивительные вещи, которые сначала заставили нас хихикать, а потом долго рассматривать. Мы собрали 23 вязаных творения, от которых вы точно не сможете оторвать глаз.
«Я связала своей собаке близнеца. Она не знает, как к этому относиться»
- Какая из них настоящая? © Sunny-Bones / Reddit
- Извините, но у вас на диване завелись долгоносики. © lutzy_Journalist_36 / Reddit
«Я пыталась сделать Чеширского кота, но он ужасен. Зато я дала его своей собаке, и она очень довольна»
- Кажется, вы случайно связали моего демона сонного паралича. © Hy-phen / Reddit
«Я не была уверена, что она достаточно похожа на голубя, поэтому сделала ей ужасное гнездо»
- Гнездо — гениальная работа, но, возможно, для голубиного в нем слишком много веточек © TimelyYogurtcloset82 / Reddit
«Наконец-то сделал кукурузную балаклаву, о которой мечтал»
«Моя прабабушка сделала Человека-паука»
«Всем стоять. Я связала мечехвоста»
«Вязаная крючком корона для кота»
«Как ты можешь злиться на меня, если я всего лишь маленькая крыса?»
«Сделала браслет с „бриллиантами“ и „рубинами“, чтобы прикрепить к нему накладные ногти. Зато теперь я не потеряю ни одного ногтя!»
- Это определенно самая безумная вещь, которую я видел за последние недели. © OptimismByFire / Reddit
- Это ужасно и мне это нравится! © CanadaHaz / Reddit
«Диван для кота, который я связала, используется по назначению с первого же дня»
«Мы с племянницей не спали всю ночь, создавая это в честь дня рождения моего племянника. Было много смеха над этим зверством»
- Мне он очень нравится! У него есть характер. © Brilliant_Two8530 / Reddit
«Эти маленькие вязаные креветки всего 5 сантиметров в длину. Вязание так успокаивало, что теперь у меня их полная тарелка»
Надо ещё вязаное блюдо, пришить к нему креветки, и будет украшение на стену
«Новейшее творение моего брата и наш хорек. Хорька зовут Мышка, а осьминога — Черника»
«Моей племяннице нужна была накладная борода для роли бородатой дамы в цирке»
«Я специально купила растения для этого подвеса»
«Связала это существо для ярмарки в художественной галерее»
«Я наткнулась на картинку такого держателя для туалетной бумаги, созданную с помощью ИИ, и подумала, что будет интересно сделать такую же»
«Моя дочь хотела, чтобы я связала ей сердечко крючком. Я строго следовала схеме»
«Сегодня утром я забросала яйцами несколько машин»
- Если б кто-то сделал такое с моей машиной, я бы расхохотался. © CaptainPierce18 / Reddit
«Я связала поварской колпак для своей кошки, но она не в восторге»
«Закончила свой первый вязаный крючком гобелен с изображением странного средневекового кота, короны и рыбы с загадочной судьбой»
«Эту шляпу я связала и сшила сама. Мне нравятся вещи необычной формы»
«Это моя подруга и она вяжет крючком»
Вязание — это не просто хобби для бабушек, а целая философия, где нет никаких границ. Эти работы — лучшее доказательство того, что если у вас есть крючок и пара мотков пряжи, вы можете связать все, что угодно. Даже если это «что угодно» выглядит очень, очень неординарно и необычно.
Лежала в больнице — связала парочку драконят из мультика «Как приручить дракона». У них открывается пастишка, оттуда можно вытянуть длинный язык, а ещё в них можно напихивать корм в виде рыбок, которых я тоже связала. Глаза вышиты мулине.