20+ неординарных вещей, которые люди связали, и теперь мы не можем оторвать глаз

Вязание — это медитация, успокоение и способ создать домашний уют. Так думают почти все. Но не герои нашей подборки. Этим людям салфетки на телевизор не нужны — они вдохновляются чем-то совершенно нестандартным. Потому из-под их спиц вышли необычные и удивительные вещи, которые сначала заставили нас хихикать, а потом долго рассматривать. Мы собрали 23 вязаных творения, от которых вы точно не сможете оторвать глаз.

«Я связала своей собаке близнеца. Она не знает, как к этому относиться»

«Я пыталась сделать Чеширского кота, но он ужасен. Зато я дала его своей собаке, и она очень довольна»

Кажется, вы случайно связали моего демона сонного паралича. © Hy-phen / Reddit

«Я не была уверена, что она достаточно похожа на голубя, поэтому сделала ей ужасное гнездо»

Гнездо — гениальная работа, но, возможно, для голубиного в нем слишком много веточек © TimelyYogurtcloset82 / Reddit

«Наконец-то сделал кукурузную балаклаву, о которой мечтал»

«Моя прабабушка сделала Человека-паука»

«Всем стоять. Я связала мечехвоста»

«Вязаная крючком корона для кота»

«Как ты можешь злиться на меня, если я всего лишь маленькая крыса?»

«Сделала браслет с „бриллиантами“ и „рубинами“, чтобы прикрепить к нему накладные ногти. Зато теперь я не потеряю ни одного ногтя!»

Это определенно самая безумная вещь, которую я видел за последние недели. © OptimismByFire / Reddit

Это ужасно и мне это нравится! © CanadaHaz / Reddit

«Диван для кота, который я связала, используется по назначению с первого же дня»

«Мы с племянницей не спали всю ночь, создавая это в честь дня рождения моего племянника. Было много смеха над этим зверством»

Мне он очень нравится! У него есть характер. © Brilliant_Two8530 / Reddit

«Эти маленькие вязаные креветки всего 5 сантиметров в длину. Вязание так успокаивало, что теперь у меня их полная тарелка»

«Новейшее творение моего брата и наш хорек. Хорька зовут Мышка, а осьминога — Черника»

«Моей племяннице нужна была накладная борода для роли бородатой дамы в цирке»

«Я специально купила растения для этого подвеса»

«Связала это существо для ярмарки в художественной галерее»

«Я наткнулась на картинку такого держателя для туалетной бумаги, созданную с помощью ИИ, и подумала, что будет интересно сделать такую же»

«Моя дочь хотела, чтобы я связала ей сердечко крючком. Я строго следовала схеме»

«Сегодня утром я забросала яйцами несколько машин»

Если б кто-то сделал такое с моей машиной, я бы расхохотался. © CaptainPierce18 / Reddit



«Я связала поварской колпак для своей кошки, но она не в восторге»

«Закончила свой первый вязаный крючком гобелен с изображением странного средневекового кота, короны и рыбы с загадочной судьбой»

«Эту шляпу я связала и сшила сама. Мне нравятся вещи необычной формы»