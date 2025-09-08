19 парней, которые выросли в таких роскошных мужчин, что аж крышу сносит
Фотоподборки
7 часов назад
Каждый из нас меняется с годами, но некоторые преображения кажутся просто невероятными. Герои этой подборки не постеснялись показать свой путь к новой внешности, доказывая, что возраст — не помеха, а настоящий союзник. Перед вами 20 историй о том, как обычные парни выросли в таких роскошных мужчин, что от их вида буквально сносит крышу.
«Боже, храни мою бороду!»
- Да ты теперь самый красивый мужчина во всем интернете! © Unknown author / Reddit
«Мои 16 и 23»
- Матерь божья, да как это вообще возможно? © Intrepid_Cup9005 / Reddit
Такой результат, а ведь прошло только 4 года: от 18 лет до 22
- Никогда не видел, чтобы кто-то так менялся всего лишь за 4 года. © No-Performance37 / Reddit
«На первой фотке мне 15, на второй 27. Вот что делает с людьми половое созревание»
«Из 19 в 25. Скинул 90 кг и набрал чуть больше 2 кг мышц»
«Из 19 в 30. Привел в порядок зубы, пересмотрел питание, стал посещать тренажерный зал и подолгу гулять. Ну и стрижка тоже сделала свое дело»
Блин, даже жалко его немного. Столько усилий, а выхлоп ни о чем. На первой фотке кажется поинтереснее
-
-
Ответить
«Разница в пару лет. Поменял очки на линзы, получше подстригся, убрал отечность с лица. В целом веду здоровый образ жизни»
«На первой мне 17, на второй 22. Борода все решила»
«Пока учился, вес держался в пределах 60 кг, никак не удавалось набрать. Тогда мне было чуть за 20. Сейчас мне 38»
«На первой фотке мне 27, на второй 38. Раньше строго соблюдал диету, был худым. Потом разобрался с питанием, начал больше есть клетчатки и белка. Плюс физические упражнения помогли набрать массу»
«Это я в 19 лет и в 31 год»
«172 кг в 36 лет и 76 кг в 38 лет. Думаю, фотографии говорят сами за себя»
«В последний раз надевал костюм в 16 лет. И вот вчера снова предоставилась такая возможность. Сейчас мне уже 28»
«Мои изменения за 6 лет: от 17 до 23»
«На первой мне было 16 лет, на второй уже 29»
«Поставил брекеты — результат оказался выше всех ожиданий. На фото мне 26 и 31»
«На первой 31 год, на второй 35. В промежутке я активно тренировался, правильно питался. Еще делал упражнения, направленные на улучшение линии челюсти, шеи и уменьшение отечности лица»
«10 лет разницы: на первой мне 30, на второй 40»
«В возрасте 28 лет попытался сбросить вес, с тех пор не набирал его. Скинул 50 кг за 8 месяцев»
- Ты выглядишь как модель. © warmpatches / Reddit
Ну что, какой из этих примеров трансформации впечатлил вас больше всего? И есть ли у вас своя история о том, как вы или ваши знакомые изменились с возрастом? Делитесь в комментариях!
А вот еще наши статьи с преображениями:
Фото на превью CLOROX-INHALANT / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
14 случайных открытий, изменивших все
16 случаев, когда путешествие на поезде превратилось в то еще приключение
Истории
2 месяца назад
16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
15 историй о походе в гости, после которых хотелось просто незаметно сползти под стол
19 старых домов и квартир, которые оказались кладезем сюрпризов
Истории
3 дня назад
15 историй о том, как люди случайно узнали чужую тайну
20 уморительных объявлений, которые поднимут настроение на раз-два
Народное творчество
1 месяц назад
16 случаев, когда ответ на хамство прилетел изящный и по делу
20+ пушистиков, которые играючи внесли нотку хаоса и юмора в наши будни
Животные
4 недели назад
20+ курьезов из примерочных, от которых и смешно, и немного неловко
16 человек, которые с работы приносят не только зарплату, но и занимательные истории
20 человек, которые оказались в центре настоящей детективной истории и знатно обалдели
Истории
4 недели назад