19 парней, которые выросли в таких роскошных мужчин, что аж крышу сносит

Каждый из нас меняется с годами, но некоторые преображения кажутся просто невероятными. Герои этой подборки не постеснялись показать свой путь к новой внешности, доказывая, что возраст — не помеха, а настоящий союзник. Перед вами 20 историй о том, как обычные парни выросли в таких роскошных мужчин, что от их вида буквально сносит крышу.

«Боже, храни мою бороду!»

Да ты теперь самый красивый мужчина во всем интернете! © Unknown author / Reddit

«Мои 16 и 23»

Матерь божья, да как это вообще возможно? © Intrepid_Cup9005 / Reddit

Такой результат, а ведь прошло только 4 года: от 18 лет до 22

Никогда не видел, чтобы кто-то так менялся всего лишь за 4 года. © No-Performance37 / Reddit

«На первой фотке мне 15, на второй 27. Вот что делает с людьми половое созревание»

«Из 19 в 25. Скинул 90 кг и набрал чуть больше 2 кг мышц»

«Из 19 в 30. Привел в порядок зубы, пересмотрел питание, стал посещать тренажерный зал и подолгу гулять. Ну и стрижка тоже сделала свое дело»

«Разница в пару лет. Поменял очки на линзы, получше подстригся, убрал отечность с лица. В целом веду здоровый образ жизни»

«На первой мне 17, на второй 22. Борода все решила»

«Пока учился, вес держался в пределах 60 кг, никак не удавалось набрать. Тогда мне было чуть за 20. Сейчас мне 38»

«На первой фотке мне 27, на второй 38. Раньше строго соблюдал диету, был худым. Потом разобрался с питанием, начал больше есть клетчатки и белка. Плюс физические упражнения помогли набрать массу»

«Это я в 19 лет и в 31 год»

«172 кг в 36 лет и 76 кг в 38 лет. Думаю, фотографии говорят сами за себя»

«В последний раз надевал костюм в 16 лет. И вот вчера снова предоставилась такая возможность. Сейчас мне уже 28»

«Мои изменения за 6 лет: от 17 до 23»

«На первой мне было 16 лет, на второй уже 29»

«Поставил брекеты — результат оказался выше всех ожиданий. На фото мне 26 и 31»

«На первой 31 год, на второй 35. В промежутке я активно тренировался, правильно питался. Еще делал упражнения, направленные на улучшение линии челюсти, шеи и уменьшение отечности лица»

«10 лет разницы: на первой мне 30, на второй 40»

«В возрасте 28 лет попытался сбросить вес, с тех пор не набирал его. Скинул 50 кг за 8 месяцев»