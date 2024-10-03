19 примеров того, как одна скромная деталь может изменить образ
Порой одна небольшая деталь способна преобразить человека до неузнаваемости. Даже такая мелочь, как новый макияж или форма бровей, могут изменить образ настолько, что и окружающие взглянут уже по-другому. Герои нашей подборки убедились в этом на своем собственном опыте.
«Постоянно колеблюсь между блондинкой и рыжей. Все говорят, что мне больше идет рыжий, но они просто привыкли к нему»
«Раньше я носила длинные волосы, но из-за обесцвечивания они постоянно ломались. Сейчас у меня натуральный цвет»
«Слышала, что турецкие хирурги могут сделать носик очень милым. Поэтому 2 месяца назад я слетала в Стамбул ради ринопластики. Получила именно то, что хотела»
«Мне нравилось быть платиновой блондинкой. Но меня раздражало, что это дорого и хлопотно. Поэтому я перекрасилась в рыжий»
«Прислушалась к советам и выбросила свою матовую косметику. Всегда ею пользовалась и не понимала, как сильно она меня старила»
Матовая косметика - зло. Особенно пудра. В моё агентство приезжали девушки из России, с этой косметикой 17-18 лет смотрелись как хорошие 30. Покойница -стайл
«Многие были в шоке, когда увидели мою новую прическу»
С ёжиком очень хорошо. Индивидуальность появилась. Цвет можно другой
«До и после двух сеансов лазерного ботокса»
Лазерный ботокс... Ботокс знаю, лазерные процедуры тоже, но лазерный ботокс - это что-то новое
«Я люблю рыжий цвет, но в душе я гот, поэтому черный всегда привлекал меня»
«Какой цвет мне подходит больше? Может, мне еще поэкспериментировать с цветом?»
Брови!!!! Вообще первый вариант лучше, но эксперименты я бы тоже одобрила
«Через 5 месяцев после начала инъекций ботокса»
«Впервые в жизни подстригла челку»
Прикольно, что без кольца под носом, осталась незагорелая полоска.
«Я планирую свадьбу через полтора года и думаю, стоит ли мне еще раз отрезать челку?»
Если челку, то погуще, как у Софии Бутеллы. У них есть что-то общее. Свадьба через 1,5 года, алё 😁 вот это я понимаю, эксперт по планированию отрезания чёлки 😚
«Сменил стиль»
«Просто безумие, насколько круче выглядит мой натуральный цвет по сравнению с этим блондом»
Слева, такое впечатление, что парень надел парик. Справа, не намного лучше, но хотя бы видно, что девушка.
«Стоит ли мне снова выщипать брови в стиле 90-х?»
Не стоит. Мода меняется быстро, а восстановить натуральный вид бровей не всегда удаётся.
- Оставь свои потрясающие брови в покое! © 10Kmana / Reddit
«Подтяжка лица и шеи. Доктор изменил мою жизнь»
"Подтяжка лица и шеи. Доктор изменил мою жизнь." Не хватает ФИО доктора и его номера телефона.
«Я брюнетка от природы, но была блондинкой на протяжении пяти лет. Наконец-то вернулась к своему натуральному цвету»
«Я та странная девушка на работе, которая каждый день выбирает безумные цвета для макияжа»
«Мне 44. И я не видела, чтобы люди старше 40 делали такую подтяжку лица и шеи. Но я рискнула и не пожалела»
А вот целый ряд доказательств того, что можно здорово преобразиться, просто сменив прическу: