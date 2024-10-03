19 примеров того, как одна скромная деталь может изменить образ

Фотоподборки
1 час назад

Порой одна небольшая деталь способна преобразить человека до неузнаваемости. Даже такая мелочь, как новый макияж или форма бровей, могут изменить образ настолько, что и окружающие взглянут уже по-другому. Герои нашей подборки убедились в этом на своем собственном опыте.

«Постоянно колеблюсь между блондинкой и рыжей. Все говорят, что мне больше идет рыжий, но они просто привыкли к нему»

«Раньше я носила длинные волосы, но из-за обесцвечивания они постоянно ломались. Сейчас у меня натуральный цвет»

«Слышала, что турецкие хирурги могут сделать носик очень милым. Поэтому 2 месяца назад я слетала в Стамбул ради ринопластики. Получила именно то, что хотела»

«Мне нравилось быть платиновой блондинкой. Но меня раздражало, что это дорого и хлопотно. Поэтому я перекрасилась в рыжий»

«Прислушалась к советам и выбросила свою матовую косметику. Всегда ею пользовалась и не понимала, как сильно она меня старила»

Капибара в кимоно
23 минуты назад

Матовая косметика - зло. Особенно пудра. В моё агентство приезжали девушки из России, с этой косметикой 17-18 лет смотрелись как хорошие 30. Покойница -стайл

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«Многие были в шоке, когда увидели мою новую прическу»

«До и после двух сеансов лазерного ботокса»

Lala_Luna
41 минута назад

Лазерный ботокс... Ботокс знаю, лазерные процедуры тоже, но лазерный ботокс - это что-то новое

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«Я люблю рыжий цвет, но в душе я гот, поэтому черный всегда привлекал меня»

«Какой цвет мне подходит больше? Может, мне еще поэкспериментировать с цветом?»

«Через 5 месяцев после начала инъекций ботокса»

«Впервые в жизни подстригла челку»

«Я планирую свадьбу через полтора года и думаю, стоит ли мне еще раз отрезать челку?»

Капибара в кимоно
16 минут назад

Если челку, то погуще, как у Софии Бутеллы. У них есть что-то общее. Свадьба через 1,5 года, алё 😁 вот это я понимаю, эксперт по планированию отрезания чёлки 😚

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«Сменил стиль»

«Просто безумие, насколько круче выглядит мой натуральный цвет по сравнению с этим блондом»

Светлана БМВ
19 минут назад

Слева, такое впечатление, что парень надел парик. Справа, не намного лучше, но хотя бы видно, что девушка.

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«Стоит ли мне снова выщипать брови в стиле 90-х?»

«Подтяжка лица и шеи. Доктор изменил мою жизнь»

Светлана БМВ
6 минут назад

"Подтяжка лица и шеи. Доктор изменил мою жизнь." Не хватает ФИО доктора и его номера телефона.

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«Я брюнетка от природы, но была блондинкой на протяжении пяти лет. Наконец-то вернулась к своему натуральному цвету»

«Я та странная девушка на работе, которая каждый день выбирает безумные цвета для макияжа»

«Мне 44. И я не видела, чтобы люди старше 40 делали такую подтяжку лица и шеи. Но я рискнула и не пожалела»

А вот целый ряд доказательств того, что можно здорово преобразиться, просто сменив прическу:

Фото на превью Clem_kol / Reddit

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