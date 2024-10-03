19 примеров того, как одна скромная деталь может изменить образ

Порой одна небольшая деталь способна преобразить человека до неузнаваемости. Даже такая мелочь, как новый макияж или форма бровей, могут изменить образ настолько, что и окружающие взглянут уже по-другому. Герои нашей подборки убедились в этом на своем собственном опыте.

«Постоянно колеблюсь между блондинкой и рыжей. Все говорят, что мне больше идет рыжий, но они просто привыкли к нему»

«Раньше я носила длинные волосы, но из-за обесцвечивания они постоянно ломались. Сейчас у меня натуральный цвет»

«Слышала, что турецкие хирурги могут сделать носик очень милым. Поэтому 2 месяца назад я слетала в Стамбул ради ринопластики. Получила именно то, что хотела»

«Мне нравилось быть платиновой блондинкой. Но меня раздражало, что это дорого и хлопотно. Поэтому я перекрасилась в рыжий»

«Прислушалась к советам и выбросила свою матовую косметику. Всегда ею пользовалась и не понимала, как сильно она меня старила»

«Многие были в шоке, когда увидели мою новую прическу»

«До и после двух сеансов лазерного ботокса»

«Я люблю рыжий цвет, но в душе я гот, поэтому черный всегда привлекал меня»

«Какой цвет мне подходит больше? Может, мне еще поэкспериментировать с цветом?»

«Через 5 месяцев после начала инъекций ботокса»

«Впервые в жизни подстригла челку»

«Я планирую свадьбу через полтора года и думаю, стоит ли мне еще раз отрезать челку?»

«Сменил стиль»

«Просто безумие, насколько круче выглядит мой натуральный цвет по сравнению с этим блондом»

«Стоит ли мне снова выщипать брови в стиле 90-х?»

Оставь свои потрясающие брови в покое! © 10Kmana / Reddit

«Подтяжка лица и шеи. Доктор изменил мою жизнь»

«Я брюнетка от природы, но была блондинкой на протяжении пяти лет. Наконец-то вернулась к своему натуральному цвету»

«Я та странная девушка на работе, которая каждый день выбирает безумные цвета для макияжа»