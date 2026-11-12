5 деталей в квартире, которые согреют не хуже батарей

лучше напишите как согреться, когда отопления нет и не ожидается даже пока, сроков даже нет, когда свет раз в 6 дней на "сутки". ну, из вчерашних суток у нас даже 16 часов нет, большая часть которых на ночь пришлась, а остальное время с напряжением в 170 и светомузыкой. и даже воды горячей нет. собсно и холодная только утром и вечером. бойлер на третий день уже холодный. у некоторых в домах уже ниже +10