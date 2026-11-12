5 деталей в квартире, которые согреют не хуже батарей
Кажется, верный признак того, что наступили холода — это не календарь, а то, как резко в наших домах становится тепло и уютно, и не только от батарей, между прочим. И мы нашли еще несколько способов, которые осенними и зимними вечерами согреют и душу, и тело.
Чайный уголок
«Чайный уголок моей мечты»
Что, как не чашка горячего чая или кофе, может согреть и порадовать, когда приходишь с холода домой? А с наступлением осени это можно превратить в целый ритуал, организовав себе чайно-кофейный уголок. Выбрать красивую посуду, найти свои любимые сорта чая и кофе и наслаждаться ими длинными осенними и зимними вечерами.
«В моем кофейном уголке есть даже меню»
Со вкусами можно смело экспериментировать. Для холодов отлично подойдут пуэры, черные чаи со специями, красные чаи, выдержанные белые или гречишные.
Теплые шторы
Бывает, что с наступлением холодов от окон начинает сильно тянуть сквозняком. Иногда помогает регулировка, а иногда спасает только замена стеклопакетов. Но делать это в холода мало кому захочется.
В таком случае можно попробовать теплые шторы. Варианты бывают разные. Есть зимние шторы. Они выглядят почти как обычные портьеры, но на ощупь как плед, а иногда еще и утеплены синтепоном. А есть, которые закрывают только сам стеклопакет. Уютнее, конечно, будет выглядеть первый вариант, потому что по виду он похож на привычные нам шторы.
- На улице похолодало. Почему-то от окон стало тянуть сквозняком. Звоню мастеру, чтобы он отрегулировал, а у него запись только через 2 недели. Но что делать — жду. Рассказала маме. А та явилась ко мне вечером и вдруг протягивает мне большой сверток. Я сначала подумала, что это плед! А оказалось, что она недавно увидела в магазине новинку — теплые шторы! После того, как я ей рассказала о своей ветренной домашней атмосфере, она сразу же за ними и поехала. Я, честно говоря, таких даже не видела раньше, но мы их повесили, и теперь эта пара недель до прихода мастера мне не страшна. Потому что они абсолютно не пропускают холод, а свежий воздух в квартиру поступает из бризера — уже теплый.
Лампа поближе к себе
Вечер становится уютнее, когда в комнате светит не только потолочная люстра, а еще и что-нибудь рядом. Это может быть бра, какая-то красивая настольная лампа или светильник, который одновременно светит и греет аромасвечу.
Для каждого случая своя температура. Чтобы настроиться на отдых и сон, цветовая температура лампы должна быть 2700-3000 кельвинов. Такой свет напоминает закатное солнце и создает чувство защищенности.
- Наконец-то я купила эту лампу для свечей. Мне хотелось лежать в кровати, читать или слушать музыку и не переживать, что я усну с горящей свечой. Свечи я жечь, конечно, не перестану, но буду пользоваться этой лампой, когда захочу расслабиться после работы.
Электропростыни и одеяла
«Наступил сезон теплых одеял»
Некоторые люди любят в холода устроиться там, где потеплее. Раньше так можно было расположиться на натопленной печке, а теперь можно воспользоваться электроодеялом или электропростыней. Любят в них устроиться, кстати, и коты с собаками. Главное — следить, чтобы они не грызли провод.
Ковер
Иногда бывает, что, несмотря на теплые радиаторы, пол остается холодным, босиком особо не походишь, и утром, вылезая из-под теплого одеяла, вставать не очень приятно. Конечно, можно задуматься над теплым полом, но это далеко не всегда реализуемо. Поэтому лучший выход — это ковры, которые сейчас есть на любой вкус и цвет, есть даже варианты с подогревом.
«Купили ковер с подогревом... кажется, кому-то он очень понравился»
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Комментарии
лучше напишите как согреться, когда отопления нет и не ожидается даже пока, сроков даже нет, когда свет раз в 6 дней на "сутки". ну, из вчерашних суток у нас даже 16 часов нет, большая часть которых на ночь пришлась, а остальное время с напряжением в 170 и светомузыкой. и даже воды горячей нет. собсно и холодная только утром и вечером. бойлер на третий день уже холодный. у некоторых в домах уже ниже +10