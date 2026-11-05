В мамином доме

Люблю приезжать к маме. Только тут всегда чувствуешь себя маленькой девочкой, которой не нужно ни за что отвечать, и главная задача которой — вкусно поесть и хорошо выспаться.

Мама всегда ждет меня, заранее спрашивает, когда приеду, и хотя я каждый раз говорю, чтобы ничего не готовила, непременно наготавливает целый стол.