Счастливая девонька. Когда есть такая мама, которая накормит, напоит и спать уложит -- прелесть!
В мамином доме
Люблю приезжать к маме. Только тут всегда чувствуешь себя маленькой девочкой, которой не нужно ни за что отвечать, и главная задача которой — вкусно поесть и хорошо выспаться.
Мама всегда ждет меня, заранее спрашивает, когда приеду, и хотя я каждый раз говорю, чтобы ничего не готовила, непременно наготавливает целый стол.
На малой родине меня встречает не только мама, но и два пушистика — у мамы есть кот и кошка. Кошка — скромная и спокойная, настоящая леди.
Кот Тимофей — настоящий бандит и задира, но от этого любим не меньше. Каждый раз, когда я приезжаю, надеюсь, что эти двое придут ко мне ночью в кровать, и каждый раз разочаровываюсь — коты преданно и беззаветно привязаны к маме.
Раньше котиков было трое, к сожалению, самый старший недавно ушел на радугу. С появлением младшего рыжика, Тимофея, связана забавная история. Приехала я как-то к маме на блины. Пьем чай на кухне, оба ее котика крутятся рядом, за окном ветер шумит в соснах. Красота! И тут слышу из комнаты грохот. Но мама-то одна живет! Я подскочила, гляжу — а мама глаза опустила. Иду в комнату, распахиваю дверь и вижу картину маслом: там в спальне рыже-белый котенок беснуется! Мама не знала, как мне сказать, что подобрала третьего, думала, что буду сетовать, мол, куда тебе столько. Ну а я на самом деле и сама такая, так что ругаться не стала.
С какой стати, в мамином доме вообще ругаться, если мама завела кота? Когда речь о дееспособном человеке, который заводит животных на своей территории, конечно. Да и 3, это не 10, не особо удивляет такое количество.
Мой родной город не отличается большими размерами и разнообразием предложений для досуга, поэтому чаще всего я провожу все время у мамы под крылышком. Живет она на окраине города, среди сосен, и наш район сам по себе выглядит атмосферненько.
А если бы город отличался разнообразием предложений для досуга -- то что, теперь к маме реже заходить ?!?
Уезжать от мамы обратно в столицу всегда немножко грустно. Нужно возвращаться в суету большого города, к рабочим задачами и дедлайнам, обязанностям по дому и проблемам. А так хочется побыть еще немножко в родном уголке, где время словно замедляет свой ход.
Всем добра! И позвоните маме.
Комментарии
Спасибо автору! К сожалению, не у всех такие хорошие отношения с родными) Здорово, когда есть, куда приехать, там тебя ждут и встречают, делают чай и позволяют выдохнуть и побыть ребенком даже в 40.
Очень красивые коты!