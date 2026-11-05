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А я очень советую серию детективов Сэйси Ёкомидзо о японском Шерлоке Холмсе Коскэ Киндаити. Очень интересные детективы - полные мрачных тайн и особенностей японской культуры. Вы погуляете по лесистым горам, заплутаете в тумане, оцените тишину старинных усадьб, ужаснетесь тайнам, которые открывают истории семей и искренне полюбите чудаковатого неряху Кандаити с его гениальным разумом.
Вдобавок есть серия экранизаций. Советую от режиссера Кон Итикава - самые лучшие адаптации, великолепные актеры, музыка и атмосфера того самого детектива - в стиле Смерть под парусом или Фаворит, хоть и в японских реалиях.
6 детективов, от которых невозможно оторваться до последней страницы
Иногда лучший план на вечер — это заварить чашечку чая, отрезать кусочек пирога и погрузиться в захватывающее приключение детективной истории. Вместе с героем распутывать сложный клубок улик и с замиранием сердца следить за развитием событий.
«Черные кувшинки», Мишель Бюсси
Девочка, любящая рисовать, невероятно красивая школьная учительница и старуха, которая видит все... В деревушке Живерни у реки найдено тело мужчины. Лоренс Серенак не так давно выпустился из полицейской школы, и это его первое расследование. Подозреваемых у него хоть отбавляй. Но главное — преступление очень похоже на давнее, случившееся в 1937 году. Может, они как-то связаны? Только старуха с совиным взглядом знает это. Только старуха знает, что история может повториться и девочка, что любит рисовать, и красавица-учительница в огромной опасности.
«Тайна Безумного Шляпника», Джон Карр
В Лондоне появляется загадочный похититель, которого прозвали Безумным Шляпником. Он крадет у джентльменов шляпы и выставляет их в самых неожиданных местах, превращая розыгрыш в городскую сенсацию. Молодой репортер Филип Дрисколл внимательно следит за этими случаями, а вскоре в дело вмешивается еще и исчезновение редкой рукописи Эдгара Аллана По из коллекции сэра Уильяма Биттона. Ситуация резко меняется, когда шутовская история оборачивается преступлением у Ворот предателей в Тауэре. Следствие приходится вести сразу в нескольких направлениях: разбираться с газетным шумом, семейными связями, похищенной рукописью и преступлением, которое выглядит почти театрально. Интрига держится не только на вопросе «кто?», но и на том, как именно все было устроено.
«Смерть в „Ла Фениче“», Донна Леон
Легендарный венецианский оперный театр «Ла Фениче» потрясает трагедия. Во время антракта известный дирижер падает — кто-то подмешал в его напиток яд. Расследование громкого преступления поручают комиссару Гвидо Брунетти. Коренной венецианец и заядлый интеллектуал погружается в мир театра, где каждый — потенциальный подозреваемый.
«Мертвая зыбь», Юхан Теорин
Однажды на уединенный остров Эланд опустился очень густой туман, что случалось нечасто — всего несколько раз в год. И именно в этот день маленький мальчик, Йенс Давидссон, вышел из дома дедушки погулять и потерялся. В белом, как молоко, тумане он встретил человека в темном пальто, который представился как Нильс Кант. Он взял мальчика за руку и пообещал отвести его домой. С тех пор Йенса больше никто не видел, как и человека в пальто, который, по сведениям полиции, исчез задолго до этих событий. Написанная в лучших традициях Агаты Кристи, эта книга напоминает читателям, что самые необычные и запутанные преступления часто случаются именно в тихих деревушках.
«Последний гость номера 313», Алеся Кузнецова
Командировка в Эмираты накануне праздников оборачивается катастрофой: подруга бесследно исчезает, в дубайском офисе находят чье-то тело, а сама Дарина оказывается в эпицентре тайн старого люкс-отеля. Пытаясь распутать клубок из документов, она сталкивается со своим давним знакомым — Вадимом Тифлисовым. Тот появляется как нельзя вовремя и заявляет без предисловий: «Я так и знал, что ты вляпаешься. Просто не знал — куда». Теперь им предстоит стать настоящим детективным тандемом: спасти отель от разорения, вычислить неуловимого призрака из прошлого и не стать следующей мишенью для преступника.
- Приезжала к дочке. Она присела на уши: «Я или ребенком занята или домом или в телефоне!» Говорю, мол, книжку почитай. Дала свою — новый детектив. Она отмахнулась: «Чего ты мне свою беллетристику пихаешь?» Но взяла. На утро звонит ни свет ни заря: «Мама! Я дочитала — это что-то с чем-то. У тебя еще про Дарину Шторм книжки есть или мне заказать?» Вот так вот, не стоит недооценивать детективы в мягкой обложке.
Личный совет автора
- Я обожаю детективы с детства. Перечитала по многу раз всю Кристи и Дойля, но потом попался тогда еще набирающий популярность автор Дэн Браун. По его романам сняты фильмы. А недавно вышел еще его новое произведение: «Тайна из тайн». А учитывая, что я я до этого побывала в Праге, так мне было еще более интересно это читать. Узнавать красивые места, в которых я побывала сама.
На этот раз профессор Роберт Лэнгдон отправляется в сердце Европы — Прагу, один из самых загадочных европейских городов с готическими соборами, алхимическими легендами и мистическими кварталами. Здесь классический детективный сюжет и атмосферный европейский триллер переплетаются с исследованием человеческого мозга. Фирменный стиль Дэна Брауна — сочетание исторического детектива и философского романа — здесь усилен размышлениями о том, есть ли у разума пределы. Погони и расследования на фоне узких улочек Старого города, Карлова моста, соборов и тайных залов пражских замков превратят чтение в путешествие для всех, кто любит европейские города, атмосферу старой Европы и литературные маршруты.
И, напоследок, немного юмора
- В книжном попросил детектив, чтобы до конца не понять, кто преступник. Продавщица оживилась: «Вот этот! Я на мужа думала, а там сестра оказалась». Замерла с книгой в руках. Я молчу. Она молчит. Потом достала другую: «Этот я еще не читала».
А вот еще подборка коротких книг, которые отлично скрасят дождливый вечер за чаем с печеньем.
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