6 детективов, от которых невозможно оторваться до последней страницы

Однажды на уединенный остров Эланд опустился очень густой туман, что случалось нечасто — всего несколько раз в год. И именно в этот день маленький мальчик, Йенс Давидссон, вышел из дома дедушки погулять и потерялся. В белом, как молоко, тумане он встретил человека в темном пальто, который представился как Нильс Кант. Он взял мальчика за руку и пообещал отвести его домой. С тех пор Йенса больше никто не видел, как и человека в пальто, который, по сведениям полиции, исчез задолго до этих событий. Написанная в лучших традициях Агаты Кристи, эта книга напоминает читателям, что самые необычные и запутанные преступления часто случаются именно в тихих деревушках.