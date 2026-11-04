17 курьезных историй из маршруток и электричек, которые невольно вызывают улыбку

Вот так и получается, что общественный транспорт — это не всегда остановки, пробки и поездки с работы домой. Иногда хватает одной фразы, странной выходки или неожиданного жеста, чтобы обычная поездка превратилась в историю, которую потом рассказывают друзьям.



А если вам понравились эти истории о неожиданных встречах и забавных попутчиках, вот еще несколько статей о людях и ситуациях в общественном транспорте, которые делают нашу повседневную жизнь чуточку интереснее: