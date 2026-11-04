Бабка токсичная, но мужик не лучше. Стоит пялится в чужой экран, считает кто что сколько раз переслал.
17 курьезных историй из маршруток и электричек, которые невольно вызывают улыбку
Кажется, что поездка в маршрутке или электричке — это просто способ добраться из точки А в точку Б. Но иногда достаточно одного случайного попутчика, чтобы обычная дорога превратилась в целую историю. Тут и бабушки, берущие на себя роль свах, и незнакомцы, готовые поддержать в трудную минуту, и пассажиры, вызывающие желание улыбаться.
- Я однажды ехал в общественном транспорте и видел как бабка пересылает открытку «С добрым утром!» всем своим контактам, во все чаты. Она эта делала с поразительной настойчивостью. Кнопку «переслать» нажала раз 30-50. Мне хотелось заорать: «Бабка, остановись!»
- Ехала в поезде Москва — Санкт-Петербург и бабушка, сидевшая рядом, спросила как меня зовут. Я представилась Настя. И тут она мне выдала: «Никогда не представляйся как Настя, говори Анастасия, потому что это звучит красиво, благородно и по-королевски». Теперь я всегда говорю Анастасия при знакомстве.
- Бежала утром на работу, и ручка у сумки отломалась. Кое-как влезла в переполненную маршрутку, придерживая сумку. И вдруг сидящий рядом мужчина замечает мою проблему и предлагает помочь. Не успела я удивиться, как он уже принялся за дело. А когда сказал, что без очков плохо видит, с задних сидений тут же передали ему очки! И правда, сумку удалось починить. До этого была уверена, что по утрам в транспорте все хмурые и неразговорчивые.
«Тепло/электровозик бежит такой на своих красных ножках, по сторонам смотрит.....»
- В последнее время мне здорово не хватало простого человеческого тепла. Иногда так хочется, чтобы кто-нибудь выслушал, сказал пару добрых слов и напомнил, что все наладится. Однажды я решила сама подарить кому-то немного поддержки и написала на денежной купюре теплые слова. А потом расплатилась ею в маршрутке. Подумала: вдруг эта купюра попадет к человеку, которому сейчас тоже нужна поддержка, и хоть немного поднимет ему настроение. Вскоре я и сама забыла об этом. Но вечером того же дня в магазине мне дали сдачу — и среди купюр оказалась та самая, с моим посланием. Похоже, именно мне самой больше всех нужно было услышать эти слова.
Хорошо, что писательница на купюрах не в Штатах, а то за порчу днезнаков могла схлопотал хороший штраф, а то и реальный срок.И да, надписанная купюра является испорченной и должна изыматься из обращения!
- Мы с сыном ехали в маршрутке, и он засмотрелся на пожилого мужчину, который открыл нотную тетрадку и начал выписывать ноты. Рядом стоял чехол со скрипкой, так что можно было предположить, что он музыкант. Сын долго на него смотрел, изучал, а потом повернулся ко мне: «Мама, ты можешь дать тому дяде свои наушники? Он просто с прошлого века, там наушников еще нет, и он не знает, что можно так не заморачиваться». Кажется, надо провести с сыном урок музыки и рассказать, как она создается.
- Папа мой тот еще жук. Оказывается, в детстве я была очень говорливым ребенком и чтобы заставить меня хоть немного помолчать, папа придумал игру. Сказал, что все взрослые ездят на электричке, а главное правило в электричке — молчать. Поэтому раз в день я собирала всех кукол у дивана, стелила плед и молча ехала. Куда — папа никогда не уточнял. И сидела вот так в тишине час, полтора. И самое смешное, что каждый раз срабатывало. В общем, педагогические таланты моего папы явно недооценили.
- Я заядлый автолюбитель, но тут судьба распорядилась так, что впервые за пять лет пришлось ехать на электричке. Купил билет, вышел на перрон. Подъезжает электричка, двери открываются, я захожу, усаживаюсь. И тут диктор объявляет: «Поезд следует со всеми остановками, кроме моей». Я пулей вылетаю наружу. Думаю: ладно, следующая — точно моя. Подъезжает экспресс. Для верности спрашиваю у мужика на перроне: «До вашей остановки довезет?» Он уверенно кивает. Захожу, расслабляюсь... И тут диктор снова объявляет маршрут. Опять моя станция — мимо! Я выскакиваю, а мужик так и стоит на платформе. Вот ведь знал что-то, а мне кивнул! Подходит третья электричка. Я уже стою у дверей, слушаю только диктора — никому больше не верю! И наконец, с третьей попытки он называет мою остановку. Залетаю внутрь, но всю дорогу тревожно вглядываюсь в столбы и платформы: а вдруг опять не туда? Так и ехал, вглядываясь в столбы и платформы, пока наконец не увидел родную табличку.
- В 17 я поступила в университет мечты, но находился он очень далеко от дома. К самостоятельной жизни я была еще не готова, поэтому пришлось ездить за тридевять земель. Каждое утро вставала невероятно рано, собиралась и шла на маршрутку. Благо был постоянный рейс от нашего города до столицы, а там немного на метро — и в универе. Я так часто ездила на той маршрутке, что за годы она стала мне вторым домом. Там я делала задания, догоняла то, что не успела дома, почти каждый день завтракала, могла еще часик поспать. А водитель, Алексей Петрович, стал мне родным: часто возил бесплатно, угощал бутербродами и чаем, иногда давал важные советы. Для многих такая долгая дорога стала бы кошмаром, а для меня это были прекрасные времена, по которым я теперь скучаю.
Тридевять земель - такое относительное понятие. Помню здесь на Adme девушка жаловалась, как ей приходилось ездить в университет ЦЕЛЫЙ ЧАС 😭 Я, кстати, тоже ездила час в свой. Жила ближе всех в своей группе, была уверена, что нереально повезло.
«Кондуктор в электричке дал билет. Взглянула на дату и на секунду запуталась в числах календаря, пока не взглянула на часы в телефоне. За это время успела напридумывать себе всякого»
- Еду в электричке. Передо мной сидит девочка, а рядом с ней — небольшой пакет с яркими желтыми тапочками, любимой куклой, маленькой лейкой и сладостями. Что еще нужно для счастья?
- На работу хожу пешком. В начале маршрута моя дорога пересекает ж/д переезд. Возвращаясь с работы, периодически наблюдаю немолодых женщин (можно сказать, бабушек), совершающих вечерний моцион. Примечательно то, что машинист проходящей мимо электрички каждый раз им гудит, а они ему улыбаются и машут в ответ. То ли их знакомый, то ли просто гражданин и себе и им настроение поднимает. Я с ними тоже иногда хохмами обмениваюсь. Последний раз, когда проходил мимо, заявил, что таким красавицам нельзя машиниста отвлекать. Дамы засмеялись в голосину, сообщили, что машинист свое дело знает туго, и мы, довольные друг другом, разошлись. Теперь буду почаще с ними шутить — уж больно задорно смеются. И машинисту привет, если вдруг себя узнает.
- Еду в маршрутке. Передо мной сидит пожилая пара, на вид лет 65–70. Женщина достает зеркальце и начинает припудриваться, а мужчина смотрит на нее и говорит: «Какая же ты у меня красивая!» — и целует ее в щеку. Как же это мило.
«Показалось необычным, что ЖД пути электрички в паре метров от автомобильной дороги и рядом с домами»
- Еду сегодня в маршрутке, заходит дедушка. Протягивает раскрытую ладонь, а там три десятки: «Хватит на проезд?» Поняла, что не хватает 20 рублей, и докинула за него. Дедуля сел, едет дальше. Через пару остановок заходит парень. Уверенно подходит ко мне, протягивает 5 рублей и говорит: «Возьмите сдачу». Прикол в том, что парень зашел позже и вообще не видел, что я кому-то помогала. Да и дедушка никуда не выходил. Я от удивления монетку взяла, спасибо сказала, а сама думаю: что это было?
- Шел домой с работы в отличном настроении — выписали хорошую премию. Навстречу идет мужичок и предлагает купить фотоаппарат по очень привлекательной цене. Зачем мне эта цифровая камера? Но почему-то я решил присмотреться к предложению. К тому же цена была совсем небольшой. Дома стал смотреть, что в памяти, — а там семейные фото: дети, море, праздники какие-то. И явно не его это семья. Решил доброе дело сделать — вернуть. Вот только как найти хозяев. Пересмотрел снимки внимательно — и на одном из праздников мелькнула фамилия. Почти неделю искал людей с этой фамилией, сверял лица. Нашел, написал — они сперва отнеслись настороженно, но потом согласились встретиться. Пришла пожилая пара, увидели фотоаппарат и прослезились: дети разъехались, внуков давно не видели, эти снимки были единственной отрадой, да и те пропали — обронили, думали, в электричке. Хотели денег дать, но я отказался: радость от доброго дела греет куда сильнее.
Скупка краденого?
Много ли людей, которые с премии будут покупать задешево на улице технику с рук...
- Сижу как-то в автобусе, усталый после работы. Напротив бабуля, все на меня поглядывает и вдруг выдает: «К жене спешишь?» Говорю, что не женат, никого нет. Она задумалась на секунду и замолчала. Подходит моя остановка, встаю, и тут она хватает меня за руку и сует что-то в ладонь: «На, не потеряй». Смотрю, а там фотография какой-то девушки. «Вы, молодежь, из дома вообще не выходите, как вас иначе свести?» Я в шутку написал этой девушке про инцидент, а она смеется: мол, поговорит с бабушкой, а то совсем разошлась. Но, не поверите, мы уже два месяца переписываемся каждый день. Бабушка была права.
Вот так и получается, что общественный транспорт — это не всегда остановки, пробки и поездки с работы домой. Иногда хватает одной фразы, странной выходки или неожиданного жеста, чтобы обычная поездка превратилась в историю, которую потом рассказывают друзьям.
А если вам понравились эти истории о неожиданных встречах и забавных попутчиках, вот еще несколько статей о людях и ситуациях в общественном транспорте, которые делают нашу повседневную жизнь чуточку интереснее:
Комментарии
Статья из области "Когда не о чем писать, но писать нужно" 😁
Что особого в 24 октября 2026 года?
Или в ж/д путях рядом с дорогой и домами? В половине небольших городов так