Зачем вы мне рассказали, что в мире есть такая классная штука с дурацким названием?! 😂 Мне теперь срочно это надо!
18 историй о тех, кто решил выучить иностранный язык и теперь травит байки, как звезда стендапа
Изучение иностранного языка — это ведь не только новые слова, грамматика и попытки разобраться, почему носители языка произносят половину букв совсем не так, как написано. Это еще и неловкие паузы, неожиданные признания в любви вместо заказа кофе и емкие фразы, после которых собеседник долго не может прийти в себя. Со временем такие промахи превращаются в байки, которые не стыдно рассказать даже самой требовательной публике. А некоторые языковые приключения настолько хороши, что им позавидовал бы профессиональный комик!
- Я в Нидерландах однажды заказала в кафе мороженое с картошкой (aardappel) вместо клубники (aardbei) и заявила коллеге, что она немного родила (bevallen) вместо похудела (afvallen).
- Как-то в разговоре с коллегами перепутал испанские слова naranjas («апельсины») и arañas («пауки»). В итоге уверенно заявил, что не хочу ехать в Австралию, потому что боюсь апельсинов.
- Недавно попросила мужа-иностранца помассировать мне спину в районе «Spain» (Испания). Хотя вообще я прекрасно знаю, как произносится «spine» («позвоночник»), в тот момент мой мозг почему-то решил отправить меня прямиком в Европу. Теперь это наша семейная шутка — муж каждый раз спрашивает: «Ну что, тебе сегодня Испанию помассировать?»
- В первый же день посещения Рима мой мозг довольно устал мучительно вспоминать подзабытый итальянский. А тут ребенок захотел джелато, и, когда продавец предложил нам присесть за столик, я решила спросить, можно ли взять мороженое с собой. Но вместо «Можно его с собой?» выдала: «Можно его потрогать?» Мы уже отошли от кафе, когда до меня наконец дошло, почему продавец так странно на меня посмотрел.
Когда искала такоячницу, а нашла «электрический понимаешь чайник барбекю»
- Когда я 8 лет назад переехала в Грузию, я вообще ничего не знала про местные квартиры. Звоню по объявлению. Очень приятная женщина рассказывает про квартиру и между делом говорит: «А еще у нас в квартире хорошая карма». Я, немного удивившись, заявляю: «О, прекрасно! У меня тоже хорошая карма». Пауза. «У вас своя?», переспрашивает она. «Конечно, своя. У каждого же своя карма. У меня вообще с этим все отлично». Кажется, в этот момент женщина начала подозревать, что квартиру мне сдавать не стоит... А я еще какое-то время с удовольствием рассказывала незнакомому человеку о состоянии своей кармы. И только когда приехала смотреть квартиру, выяснила, что в Грузии «карма» — это газовый обогреватель.
- Когда я работала на ресепшене в американском кафе, мне позвонили, чтобы заказать доставку. Клиент попросил бургер без бекона, и я начала оформлять заказ в компьютере. Пишу beacon («маяк»), пытаюсь найти в системе, но, естественно, ничего не получается, ведь бекон по-английски — bacon! В трубке повисла пауза, а потом мужчина спросил: «Мэм, вы еще там?» Я ответила: «Да, я ищу бекон». Он молча повесил трубку.
- Как-то зашла к папе на работу, а когда уходила, забыла закрыть за собой дверь в его офис. Папа кричит мне вслед по-армянски: «Дверь!» Я обернулась, закрыла ее и пошла дальше, даже не задумавшись. И только спустя какое-то время поняла, почему проходившие мимо женщины так растерянно на меня посмотрели. Видимо, подумали, что папа меня обзывает, ведь по-армянски «дверь» — это «дур».
- В 2012 году ездили с женой в Рио-де-Жанейро. После восхождения на гору Корковадо мы зашли в кафе неподалеку, чтобы попить чего-нибудь холодного. После этого прошу официантку принести счет и говорю ей: «Invoice, please». Она не понимает. Я несколько раз повторяю на разные манеры, включая даже «We want to pay» («Хотим оплатить»), все равно не понимает. Тут жена достает португальский разговорник и говорит «A conta, por favor» («Счет, пожалуйста»). Официантка сразу заулыбалась, принесла нам счет, спросила, откуда мы и когда узнала, попросила нас записать это слово латиницей, для других русскоязычных клиентов.
Уже после поездки мне разъяснили, что счет по-английски будет «bill», а «invoice» — это счет-фактура. А мне из интернет-хостинга каждый месяц присылали письма со словом «Invoice», поэтому я без малейших сомнений думал, что это и есть счет.
Перевод, который мы заслужили. На ящике вместо «Беречь от влаги» написано «Бойтесь дождя»
Более того: там и по-китайски написано "Боится дождя". Так что перевод там правильный))
- Как-то я гостил у друзей-китайцев и хотел сказать им по-китайски, что люблю лапшу с курицей: Wǒ xǐhuan jīròu miàntiáo. Но случайно перепутал jīròu («куриное мясо») с jīchǎng («аэропорт») и заявил, что люблю лапшу с аэропортом.
Да ладно. Я как-то в первый год в Китае, покупая мороженое, попросила дать мне дурака вместо ложки (sha zi - shao zi)
- Отдыхала в Турции. Перед поездкой решила выучить пару фраз. В отеле разговорилась с одной турчанкой, гордо выдаю: «У вас просто восхитительный хлеб, как же я до этого жила без него». Она смотрит на меня с открытым ртом, и тут я понимаю, что что-то не то сказала. Выяснилось, что вместо «хлеба» (Ekmek) я по ошибке сказала «парни» (Erkek), слова-то похожи. Мы ржали после этого еще очень долго.
В татарском название хлеба очень созвучно с турецким.
Сразу вспомнила вывеску на булочной (тогда еще татарские слова писали кириллицей) - ИКМЕК 😉
- Несколько лет я жил и работал в Италии и очень старался выучить язык. Сейчас мой итальянский уже вполне неплох, но поначалу бывало всякое. Однажды зашел в кафе за сэндвичем и напитком. Увидел в холодильнике бутылочки с персиковым чаем и попросил «tè alla pesce». Женщина за стойкой посмотрела на меня с таким недоумением, что я решил: «Наверное, буквы какие-то проглотил» и проговорил еще раз как можно отчетливее: «Vorrei un tè alla pesce, per favore». Тут она уже не выдержала и расхохоталась. А все потому, что я перепутал pesca («персик») и pesce («рыба»), на полном серьезе потребовав у нее рыбный чай.
- Недавно была в Милане. Немного говорю по-итальянски, но для полноценного разговора пока не хватает уверенности. Так что, когда прохожий внезапно задал мне какой-то вопрос на итальянском, я растерялась и выдала: «No hablo inglese», что означает «Я не говорю по-английски»... на испанском. Предпочитаю списывать тот конфуз на жесткий джетлаг.
Уж и не представляю, как люди разобрались бы тут без перевода!
- Вчера увидела белку в парке, и мой парень-немец решил объяснить мне, как устроено ее немецкое название — Eichhörnchen: Eiche — «дуб», а Hörnchen — «рожок». В итоге после собственного объяснения сам завис.
- Когда я только начал встречаться со своей девушкой-француженкой, мы впервые пришли в гости к ее родителям. Ее отец приготовил фирменное блюдо из своего родного региона — «bœuf bourguignon», то есть говядину по-бургундски. И вот я несколько раз за ужин уверенно называл это блюдо «beauf de Bourgogne», даже не подозревая, что вместо «говядины по-бургундски» выдаю что-то вроде «деревенщины из Бургундии». И все это время моя девушка меня даже не подумала меня поправить!
- Как-то раз я пытался объяснить своему соседу-австралийцу, что у меня проблемы с деснами. Перевел слово для обозначения десен с родного немецкого дословно, и в итоге выдал жутковатое словосочетание «toothmeat» — буквально «зубное мясо». Сосед так расхохотался, что окончательно объяснить, что же именно у меня болит, удалось только после того, как он немного успокоился.
Трудности перевода в пекинском аэропорту
- В индонезийском я постоянно путала два слова: labu — «тыква» и laba-laba — «паук». В итоге регулярно хвасталась своей помощнице, что сварила на обед суп из пауков, хотя на самом деле готовила лишь тыквенный.
- Переписывалась со своей будущей свекровью на немецком. Язык у меня уже на уровне A2, но до свободного общения еще далеко. Мы как раз обсуждали подготовку к свадьбе, и я хотела спросить, как ей удобнее носить бутоньерку. Быстро заглянула в словарь, нашла слово «Korsage» и отправила ей сообщение. Вот только несколько часов спустя я показала переписку мужу, который посмотрел на сообщение и объяснил, что я спросила его маму, как она предпочитает носить корсеты.
- Я во Вьетнаме пыталась таксисту сказать название местечка Тхаба. Минут 10 он не мог понять, чего я от него хочу, пока я не сбегала в отель и не принесла рекламный буклет. После чего водитель разразился причитаниями. Усадил нас в машину и, пока вез, тренировал мое произношение. Но мне так и не удалось сказать это на правильном вьетнамском.
Бонус от автора, которая как-то заморочилась с переводом мема
Вознамерилась я как-то перевести для друзей из Японии наш легендарный мем «Мыш кродеться».
Сначала перевела дословно, но чувствую: не то. Исчезла вся соль, не хватает той самой культовой изюминки. Ломала голову, ломала... и наконец додумалась: переложить фразу на кансайский диалект! Дело в том, что он для японцев звучит более эмоционально и дружелюбно, по сравнению со строгим стандартным токийским диалектом. А в кино и книгах на нем обычно говорят самые бойкие и прямолинейные персонажи.
В общем, фразочка вышла настолько сочная и забавная, что выражение моментально завирусилось и плотно вошло в обиход нашей компании. Теперь крадемся исключительно по-кансайски.
А у вас случались курьезы при изучении или коммуникации на иностранном языке? Поделитесь в комментариях!
А вот еще куча историй, которые наглядно показывают, как языковые нюансы могут добавить путешествию щедрую долю комедийности.