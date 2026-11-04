18 историй о тех, кто решил выучить иностранный язык и теперь травит байки, как звезда стендапа

Вознамерилась я как-то перевести для друзей из Японии наш легендарный мем «Мыш кродеться».

Сначала перевела дословно, но чувствую: не то. Исчезла вся соль, не хватает той самой культовой изюминки. Ломала голову, ломала... и наконец додумалась: переложить фразу на кансайский диалект! Дело в том, что он для японцев звучит более эмоционально и дружелюбно, по сравнению со строгим стандартным токийским диалектом. А в кино и книгах на нем обычно говорят самые бойкие и прямолинейные персонажи.

В общем, фразочка вышла настолько сочная и забавная, что выражение моментально завирусилось и плотно вошло в обиход нашей компании. Теперь крадемся исключительно по-кансайски.