Мне исполнилось 39, и вот как я перестала быть хорошей девочкой дома и на работе
Отношения с родителями, выход из декрета и работа на износ выглядят совсем иначе, стоит только сбросить привычные установки. На днях мы отмечали 39-летие моей подруги Юли, и она вдруг сказала: «Знаешь, а ведь я всю жизнь верила в полную чушь». И сходу разложила по полочкам, как ей удалось расставить границы в семье и офисе, перестать быть достигатором и начать жить ради собственного комфорта. Далее — с ее слов.
Хорошие отношения с родителями — это не еженедельные посиделки, а четкие границы
Раньше я была уверена, что родители по умолчанию являются нашими лучшими друзьями. Отсюда ежедневные звонки, отчеты обо всем, что у нас происходит и совместные обеды раз в неделю. Но когда родители в курсе всех ваших дел, они начинают раздавать советы и делать замечания: «Когда уже квартиру купите?», «Твоя соседка — хитрая завистница», «Почему ребенок у вас до сих пор читать не умеет?» Когда-то я молча проглатывала все комментарии, ведь я же хорошая дочь, невестка, и приносила с обедов чувство обесценивания. Но один случай все изменил.
Чем плохи еженедельные посиделки с родителями? Сидите и ходите друг к другу в гости, пока есть возможность!
На мой день рождения приехала родня мужа. Пока я крутилась на кухне, зашла свекровь и завела привычную шарманку: соус слишком острый, а мясо пересушено. Тогда я вытерла руки полотенцем, вышла в гостиную и сказала гостям, что обед переносится в ресторан через дорогу, и я приглашаю всех, кто готов веселиться. Взяла сына и ушла. Через полчаса в ресторан пришла вся родня. Свекровь впервые попросила у меня прощения, и мы провели уютный семейный вечер.
Родители — это не друзья, а просто первые люди, с которыми нас свела жизнь. И если бы мы встретились взрослыми, мы, возможно, даже не поздоровались бы.
Они никогда не одобрят 100 процентов наших решений. И это нормально. Я стала мягко, но уверенно пресекать обсуждение некоторых аспектов своей жизни: «Мама, я тебя люблю, но эту тему мы не обсуждаем». Теперь мы созваниваемся 2 раза в неделю по 15 минут, и, если нет необходимости в помощи, приходим друг к другу в гости раз в месяц. Такая дистанция помогает сохранить искреннее тепло в отношениях вместо того, чтобы копить на родителей обиду.
Я бы на месте мамы обиделась, если бы мне так рот затыкали и тему переводили.
Выход на работу — это не возвращение себя, а разрушение иллюзии о своей незаменимости
Я десять лет провела в декрете. Это был мой выбор, ведь никто не позаботится о ребенке так, как мама! Как отдашь малыша в ясли или няне? А когда сыну исполнилось три, у меня включилась новая иллюзия: «А как он без меня? Кто отведет в садик, кто накормит, отвезет на музыку? А кто будет поддерживать порядок в доме?» В итоге я сама не заметила, как прошло еще семь лет.
Но в какой-то момент мне захотелось снова стать самостоятельным взрослым человеком с дедлайнами, встречами и совещаниями. Позвонила в прежнюю контору и меня взяли.
Я все переживала, как же будет дом без меня. В шесть вечера первого дня я летела домой, ожидая увидеть грустного ребенка и беспорядок. Открываю дверь: сын с мужем спокойно ужинают макаронами с котлетами, а кот Веник даже глаза не разлепил при моем появлении.
Вернувшись на работу в 39 лет, я осознала две вещи. Во-первых, ребенок никогда не вспомнит, кто был рядом до его трех лет — мама или чужая тетя. А во-вторых, в свои десять сын способен разогреть обед или спокойно посидеть дома пару часов. Да и быт не пришел в запустение. А еще я получаю свои деньги, сама оплачиваю себе одежду и ту же коммуналку, и это чувство самостоятельности потрясающе. Декрет длиною в десять лет затягивает не потому, что ребенку нужна мама, а потому что проще быть незаменимой феей дома, чем рядовым сотрудником на работе.
Ну и что, что не вспомнит, дело ведь не в этом. Лучше мамы никто о нем не позаботится! И пользу материнского молока еще никто не отменял. С яслевскими бутылочками не сравится.
«Успешный успех» и пахота 24/7 — это признак незрелости
Мне кажется, в нашем обществе работа на износ романтизируется: быть постоянно занятым равно быть незаменимым специалистом. Когда-то и я думала, что гореть работой — это круто: ноутбук не отключала ни на выходных, ни во время отпуска. Я строила карьеру, была хорошим сотрудником и считала себя этаким достигатором, хотя мои усилия ценили не всегда.
Пару недель назад после рабочего дня я собралась домой. Смотрю — коллега Катя продолжает бодро стучать по клавишам. Я спрашиваю: «Кать, ты чего сидишь?» А она с гордостью выдает: «Шеф новое задание подкинул, пока не сделаю, не уйду!»
Я до недавнего времени была тем ещё трудоголиком. А потом вдруг осознала, что кручусь, как белка в колесе, но если расширить картинку, то стою на месте.
На мой взгляд, пахота 24/7 — это неспособность выстроить границы, отсутствие увлечений или же попытка заглушить одиночество. Проще сбежать в понятные рабочие рамки, где за выполнение задачи могут погладить по голове (читай — дать премию), чем устраивать жизнь вне офиса. Раньше, если бы у меня забрали работу и спросили, кто я, когда не работаю, то у меня не нашлось бы ответа. Теперь я знаю, что работа — обмен знаний на деньги и не более того. Эмоционально зрелый человек не будет ночевать и дневать в офисе, ведь ему незачем быть удобным и заслуживать одобрение начальства.
Не нужно выходить из зоны комфорта — мне в ней слишком хорошо
Я годами думала: «Зона комфорта — это болото! Настоящий рост происходит только через
преодоление». Если хобби, то курсы ораторского искусства с выступлениями на публике. Если учеба, то японский язык по вечерам. Мне казалось, что если я не превозмогаю себя, то стою на месте.
Лишь только я вышла на работу после декрета, как начальство объявило: «Коллеги, у нас тимбилдинг! Разбиваемся на команды и идем в лес с палатками! Соревнования и веревочный парк!» В 25 лет я бы побежала за спортивной одеждой в магазин и первой пыхтела бы в этом лесу. Но я с детства не люблю спорт, палатки, и перспектива бегать наперегонки с коллегами меня не обрадовала. Я подошла к руководителю и честно сказала: «Я не поеду. Плохо переношу спортивные эстафеты и отдых на природе, поэтому для меня это будет ненужная нагрузка». На меня посмотрели с удивлением: у нас же принято делать усилие! Но мир не рухнул, с работы не уволили, а одна коллега сказала: «Какая ты молодец, я тоже не люблю эти палатки, но не смогла отказаться». Мое хобби — просмотр фильмов, а не бег по тропинкам, мои выходные — дома на диване, а не в лесу.
Если работа на износ романтизируется, то зона комфорта, наоборот, демонтируется. Из неё, мол, нужно выходить, а тому, кто не выходит, дать пинка для рывка. Но человек может элементарно чего-то не любить, не хотеть или быть не в ресурсном состоянии.
Зона комфорта — это не болото, а конечная цель любого нормального человека. Я слишком долго создавала свой уютный мир, чтобы разрушать его ради челленджей и доказывать себе и другим свою стойкость.
Дружба «на века» — балласт, а легко расставаться с людьми — норма
У меня есть подруга Ира. В 20 лет мы считались практически сестрами, а потом жизнь закрутила обеих. Мы постепенно перешли на поздравления с днем рождения картинкой из интернета. И вот недавно она приехала в наш город по работе, и мы решили встретиться. Я шла с чувством трепета и ностальгии: ну мы же родные люди! Мы обнялись, сели в кафе... И через полчаса наступила тишина. Оказалось, что все, что нас связывает — это общее прошлое почти двадцатилетней давности. Мы вспомнили его, а дальше говорить стало не о чем. У нас теперь разные ритмы, разные ценности и юмор.
В итоге быстро распрощались, и я поняла, что больше не буду инициировать встречи из чувства долга. Связи слабеют — это просто жизнь. Не нужно пытаться дружить с людьми, с которыми уже давно ничего не объединяет. Поэтому я взяла телефон и удалила контакты всех приятелей, с которыми не общалась больше года.
Цепляться за школьных и университетских друзей в 40 лет — это все равно что до сих пор ходить в детских туфельках просто потому, что с ними связано много хороших воспоминаний.
Вложения в туманное будущее переоценены — тратить нужно сейчас
Я всегда была той еще белкой, которая любит делать запасы. С детства меня учили: «Сначала сбережения, потом хотелки». Мы с мужем откладывали буквально на все. Но полгода назад ко мне пришла в гости тетя, мамина сестра. Ей 68, у нее есть средства, но у нее нет энергии, чтобы летать с пересадками, нет сил, чтобы пройти 30 километров по Алтаю, нет никакого желания покупать себе красивую одежду. И тут меня проняло: мой уровень энергии в 39 лет и в 68 — это будут два совершенно разных уровня! Какая разница, сколько у тебя будет денег потом, если ты уже не сможешь насладиться этим миром?
Когда я получила свою первую зарплату после выхода из декрета, то пошла и первым делом купила красивое пальто, о котором давно мечтала, сняла нам с мужем загородный отель на выходные и наняла клининг для генеральной уборки. Тратить ресурсы на свой комфорт, здоровье, яркие впечатления и облегчение быта здесь и сейчас — это не легкомысленность, а забота о себе.
Мы с Юлей допили кофе и разошлись, а я поймала себя на мысли, что по-белому ей завидую. И, кажется, мне тоже пора пересмотреть парочку своих нерушимых установок.
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