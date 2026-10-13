Мне исполнилось 39, и вот как я перестала быть хорошей девочкой дома и на работе

Лишь только я вышла на работу после декрета, как начальство объявило: «Коллеги, у нас тимбилдинг! Разбиваемся на команды и идем в лес с палатками! Соревнования и веревочный парк!» В 25 лет я бы побежала за спортивной одеждой в магазин и первой пыхтела бы в этом лесу. Но я с детства не люблю спорт, палатки, и перспектива бегать наперегонки с коллегами меня не обрадовала. Я подошла к руководителю и честно сказала: «Я не поеду. Плохо переношу спортивные эстафеты и отдых на природе, поэтому для меня это будет ненужная нагрузка». На меня посмотрели с удивлением: у нас же принято делать усилие! Но мир не рухнул, с работы не уволили, а одна коллега сказала: «Какая ты молодец, я тоже не люблю эти палатки, но не смогла отказаться». Мое хобби — просмотр фильмов, а не бег по тропинкам, мои выходные — дома на диване, а не в лесу.