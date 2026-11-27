Выбрать подходящую модель пуховика бывает сложно. То куртка сидит слишком плотно, и ты чувствуешь себя рыцарем в латах: ни нагнуться, ни повернуться. А если пуховик чересчур свободный, он парусится на ветру так, что кажется: сейчас улетишь в дальние дали. К счастью, есть замечательный тест — приседание.

Правда, в тесной кабинке заниматься физкультурой не очень удобно. Но исполнять пируэты и кульбиты в зале мне как-то неловко. Чтобы проверить пуховик, сгибаем ноги в коленях, немного наклоняем корпус вперед и поднимаем руки. Куртка слишком обтягивает бедра, норовит задраться вверх, а на груди образуются складки, значит, придется идти за размером побольше.