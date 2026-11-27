Кто то дизлайк поставил. А мне кажется вам к лицу. Глаза такие яркие и цвет лица свежее.
9 способов подобрать зимнюю верхнюю одежду так, чтобы она была теплой и не выглядела как спальный мешок
Сейчас в магазине можно найти любую зимнюю верхнюю одежду на свой вкус и кошелек: пуховик, куртку, пальто или шубу. Правда, столь широкий выбор не упрощает дело. Быстро найти подходящую модель не всегда получается. Одежду надо не только примерить, но и пощупать, а иногда даже посветить на нее фонариком. Хорошо, что есть несколько способов быстро выяснить, подходит ли обновка, прямо в примерочной.
Приседание в примерочной — вещь полезная
Выбрать подходящую модель пуховика бывает сложно. То куртка сидит слишком плотно, и ты чувствуешь себя рыцарем в латах: ни нагнуться, ни повернуться. А если пуховик чересчур свободный, он парусится на ветру так, что кажется: сейчас улетишь в дальние дали. К счастью, есть замечательный тест — приседание.
Правда, в тесной кабинке заниматься физкультурой не очень удобно. Но исполнять пируэты и кульбиты в зале мне как-то неловко. Чтобы проверить пуховик, сгибаем ноги в коленях, немного наклоняем корпус вперед и поднимаем руки. Куртка слишком обтягивает бедра, норовит задраться вверх, а на груди образуются складки, значит, придется идти за размером побольше.
Делаем тест на обнимашки
Еще один тест, позволяющий определить правильный размер, не требует такой физической активности. И замечательно, потому что иногда мне кажется, что я вызываю здоровое любопытство у продавцов магазина, пыхтя, подпрыгивая и притоптывая в кабинке.
Все, что требуется, — это обхватить себя руками. Пуховик слишком сильно натягивается на спине, приподнимается на плечах и плотно сжимает руки — увы, куртка маловата. Несите следующую. Стоит также хорошенько оглядеть себя со спины в зеркале. Подходящий пуховик не топорщится сзади и мягко повторяет изгиб поясницы.
Примеряю в магазине пуховик, вышла покрутиться перед зеркалом. Любуюсь на куртку — бордовая, с искоркой. Вдруг подлетает ко мне милый юноша-консультант и радостно кричит: «Обнимашки!» Что за шутки? Я его впервые вижу! А он радостно продолжает: «Девушка, чтобы проверить, насколько хорошо куртка сидит, надо себя руками обхватить! Видите, у вас ткань на плечах топорщится. Давайте я вам размер побольше принесу!» Куртку я в тот раз не купила, но совет запомнила.
Пальто нужно пожамкать и изучить с телефоном
Другой отличный вариант для студеной погоды — зимнее пальто. В нем не холодно, выглядит оно элегантно и отлично сочетается с любой одеждой. Чего еще желать? Жаль, не все варианты такие теплые, какими кажутся на первый взгляд. Тут главное — состав ткани, из которой сшито изделие.
Ведь именно натуральная шерсть придает одежде необходимые свойства. Она не мнется и греет, даже когда немного намокла. Подкладка в идеале должна быть из вискозы, этот материал меньше электризуется и не удерживает влагу. Если в пальто есть дополнительный слой утеплителя — вообще замечательно. Чтобы проверить это, достаточно просто пощупать обновку. Внутри будет ощущаться тонкая прокладка.
Если процент содержания шерсти в ткани меньше 50%, то в пальто будет откровенно зябко. Чтобы проверить качество одежды, я обычно использую два способа. Сначала крепко сжимаю край пальто, отпускаю и смотрю, насколько быстро он разглаживается.
На хорошей ткани не должно оставаться заломов или складок после этого теста. Потом тру рукав о подол. На поверхности быстро появляются катышки — такую одежду лучше не брать. А еще один способ мне подсказала одна дама в магазине.
Нашла в магазине симпатичное пальто: теплое, мягкое — красота. Краем глаза вижу, ко мне милая дама с телефоном идет. Думаю, сфоткать решила! Приосанилась, улыбаюсь, а она вдруг хвать меня за воротник и подносит к нему фонарик, включенный на телефоне. Пока я изумленно глазами хлопала, женщина заметила: «Эх, ткань свет пропускает! Видите, лучики видны? Значит, продувает пальто будь здоров! Лучше не берите». Так что теперь в магазин всегда пальто просвечиваю.
Внимательно осматриваем плечи
Пальто может сидеть идеально по фигуре, пока стоишь, но стоит немного подвигаться, и сразу понимаешь — вещь мала. Чтобы не обнаружить эту досадную мелочь уже дома, лучше проверить пару деталей в магазине. Первое: плечевые швы должны лежать ровно по косточке или спускаться чуть ниже. Иначе в одежде будет просто не повернуться.
Для второй проверки понадобится табуретка, благо она обычно есть в примерочной. Я сажусь и смотрю, не натягивается ли ткань вокруг застегнутых пуговиц и не расходятся ли полы в области выше колен. Если да, то стоит поискать размер побольше.
Изучаем куртку на стойкость к ветру
Если в пальто или в пуховике мы обычно отправляемся на работу, то зимняя куртка идеально подходит для долгих загородных прогулок и активностей на свежем воздухе. А значит, она должна быть не только теплой, но и хорошо справляться с влажностью и ветром. Поэтому я ищу модели из водоотталкивающей ткани и с клапанами, защищающими молнии.
Клапаны плотно закрывают эти детали и крепятся к куртке кнопками и застежками — значит, в куртке, скорее всего, будет тепло. Мягкая вставка на воротнике, которая защищает кожу подбородка от холодной металлической молнии, тоже в плюс. А еще я проверяю рукава на наличие манжет. В такой верхней одежде никакая метель не страшна.
Шубу лучше хорошенько встряхнуть
Покупка шубы — дело ответственное. Если эта верхняя одежда полысеет и осыплется после первого же сезона, будет обидно. Поэтому после изучения этикетки стоит проверить качество меха. Стопроцентной гарантии эти тесты не дадут, но помогут выявить настораживающие моменты.
В первую очередь обновку стоит встряхнуть. Шуба издает легкий хруст, а шерстинки сыплются с изделия — значит, что-то в процессе выделки меха пошло не так. Затем стоит подуть на одежду. Под слоем ворса должен скрываться густой подпушек, который в том числе помогает сохранить тепло. И последний тест. Стоит погладить шубу против ворса и слегка сжать мех. Если часть шерстинок остается в ладони, в мех не ложится обратно, то эту модель лучше не брать.
Примеряем вещь с разной одеждой
Если я покупаю куртку или пальто осенью, то всегда беру с собой в магазин теплый зимний свитер или толстовку, которую обычно надеваю, когда на улице стужа. Обновка должна свободно застегиваться и поверх этих вещей. Какой бы теплой ни была верхняя одежда, носить ее с футболкой я зимой не готова. А наряжаться в термобелье, если предстоит поход в гости или в музей, тоже не хочется.
Кажется, что в тесной, облегающей модели будет, наоборот, теплее. Увы, это не так. Если воздух не будет свободно циркулировать под верхней одеждой, то даже целый матрас перьев, пушистая шуба и плотная шерсть тело не согреют. Так что чересчур облегающий вариант для трескучих морозов точно не подходит.
Длина одежды имеет значение
Сейчас в магазинах можно найти укороченные куртки и полушубки, которые едва прикрывают талию. Выглядят такие модели симпатично, но толку в мороз от них немного. Только поднимешь руки — и холодный ветер тут же задувает под верхнюю одежду. Мне вот не очень нравится, когда рукам и туловищу еще тепло, а все остальные части тела подмерзают.
Да, вот эти "остальные части тела" надо утеплять, особенно сзади, чуть ниже талии подмерзает.
Лучше выбрать модель длиной до середины бедра или ниже колена. Она и силуэт неплохо подчеркивает, и греет отлично. А если найти куртку или пальто с расстегивающимися по бокам молниями, то двигаться в такой верхней одежде будет еще удобнее.
Зимняя куртка — это не обязательно скучно
Почему-то считается, что зимняя одежда обязательно должна быть черной. Дескать, такой цвет отлично подходит для слякоти и пятна грязи на нем будут не так заметны. На самом деле все как раз наоборот. На черной ткани пыль, ворсинки и другие частички лучше заметны, чем на полотне других темных оттенков. Так что и стирать куртку или относить пальто в химчистку придется чаще.
Кроме того, в черной верхней одежде просто теряешься в толпе так же одетых людей. Да и в зимних сумерках такая куртка, шуба или пальто сливаются с окружающим пейзажем. Если яркую модель покупать не хочется, можно подобрать вариант шоколадного, бордового или темно-зеленого оттенка. Благо сейчас в магазинах продаются куртки и пальто любых расцветок.
Черный мой любимый. Зимой цепляю большой светоотражающий смайлик на рюкзак. Можно и еще нацепить на все части одежды, только у нас нормальное вечернее освещение. Зимняя верхняя одежда без капюшона для меня нонсенс, потому что может разыграться невралгия тройничного нерва. Зима пройдет. И опять придет. Надо ее любить, как и лето.