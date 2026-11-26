И я хочу рассказать...



Памяти друга детства



Рассказ моего друга детства Ромы. Его сейчас давно уже нет среди нас. Был бы у меня тогда телефон, как сейчас, я бы снял на видео, как он рассказывает... Он был хорошим парнем, охотником и другом.

Он так увлечённо описывал вроде бы страшные, опасные ситуации — своими словами, с мимикой, — что мы все падали со смеху.

Земля тебе пухом, братан!



(Предупреждение для читателей: история эта подлинная, без выдумок — суровая и по-таёжному жестокая, какой бывает сама жизнь).



После окончания средней школы было дело, в середине 80-х.

Как-то осенью иду по склону горы. Гора лесистая, заросшая тальником. На плече дедов карабин, у которого нарезы стёрлись донельзя и пуля летела куда бог пошлёт. Но я не унывал — всё-таки ружьё! Со мной был пёсик, лайка, около трёх-четырёх месяцев, по имени Доҕор — Догор.

Облаивал всё вокруг, уши ещё не встали. Иду по склону. Солнце светит, теплынь. И тут слышу — внизу лает. Я не обратил внимания: мало ли что, может, белку или летягу нашёл. Внизу была поляна. Смотрю сверху — посреди поляны стоит дерево, а Догор несётся вокруг него и безостановочно, весело так лает. Пригляделся я, и тут такой холодок по спине!

— Догор, Догор, ко мне!! — зову, зову. А он смотрит на меня и как будто приглашает: «Иди сюда, полаем вместе!»

— Блин, Догор, кому говорю, ко мне! — уже шёпотом ору. А Догор ни в какую.

И вдруг из леса такой шум! Деревья ломаются, тальник крушится. Вылетает огромная медведица! Догор остановился, смотрит на неё и не понимает: чего это она так рассердилась?

«Ну всё... капец нам пришёл», — промелькнуло в мозгу. Сразу присел на корточки, передёрнул затвор карабина — дослал патрон в патронник.

Мамаша-медведица прилетела как ураган, бьёт лапой по Догору. Тот пригнулся — удар прошёл поверх. И тут он, как и следовало ожидать, рванул в мою сторону. Медведица за ним, машет обеими лапами: бац, бац! У Догора уши хлопают, как крылья, глаза круглые и словно говорят: «Брат, помоги! Она меня щас съест!»

А вокруг него так и сыплются удары — будто под бомбёжку попал! Догор уже не соображает, куда бежать: пыль столбом, ревёт разъярённый зверь. Похоже, у бедолаги от страха совсем мозг улетучился! Мечется, виляет прямо между огромных лап: то в сторону, то обратно, но, как и следовало ожидать, всё равно тянет ко мне. Щенок всегда ищет защиты у хозяина — сейчас наведёт махину прямо на меня. Терять ни секунды нельзя, надо стрелять! Сижу на корточках, ловлю зверя на мушку и жму на спуск.