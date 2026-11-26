И я хочу рассказать...
Памяти друга детства
Рассказ моего друга детства Ромы. Его сейчас давно уже нет среди нас. Был бы у меня тогда телефон, как сейчас, я бы снял на видео, как он рассказывает... Он был хорошим парнем, охотником и другом.
Он так увлечённо описывал вроде бы страшные, опасные ситуации — своими словами, с мимикой, — что мы все падали со смеху.
Земля тебе пухом, братан!
(Предупреждение для читателей: история эта подлинная, без выдумок — суровая и по-таёжному жестокая, какой бывает сама жизнь).
После окончания средней школы было дело, в середине 80-х.
Как-то осенью иду по склону горы. Гора лесистая, заросшая тальником. На плече дедов карабин, у которого нарезы стёрлись донельзя и пуля летела куда бог пошлёт. Но я не унывал — всё-таки ружьё! Со мной был пёсик, лайка, около трёх-четырёх месяцев, по имени Доҕор — Догор.
Облаивал всё вокруг, уши ещё не встали. Иду по склону. Солнце светит, теплынь. И тут слышу — внизу лает. Я не обратил внимания: мало ли что, может, белку или летягу нашёл. Внизу была поляна. Смотрю сверху — посреди поляны стоит дерево, а Догор несётся вокруг него и безостановочно, весело так лает. Пригляделся я, и тут такой холодок по спине!
— Догор, Догор, ко мне!! — зову, зову. А он смотрит на меня и как будто приглашает: «Иди сюда, полаем вместе!»
— Блин, Догор, кому говорю, ко мне! — уже шёпотом ору. А Догор ни в какую.
И вдруг из леса такой шум! Деревья ломаются, тальник крушится. Вылетает огромная медведица! Догор остановился, смотрит на неё и не понимает: чего это она так рассердилась?
«Ну всё... капец нам пришёл», — промелькнуло в мозгу. Сразу присел на корточки, передёрнул затвор карабина — дослал патрон в патронник.
Мамаша-медведица прилетела как ураган, бьёт лапой по Догору. Тот пригнулся — удар прошёл поверх. И тут он, как и следовало ожидать, рванул в мою сторону. Медведица за ним, машет обеими лапами: бац, бац! У Догора уши хлопают, как крылья, глаза круглые и словно говорят: «Брат, помоги! Она меня щас съест!»
А вокруг него так и сыплются удары — будто под бомбёжку попал! Догор уже не соображает, куда бежать: пыль столбом, ревёт разъярённый зверь. Похоже, у бедолаги от страха совсем мозг улетучился! Мечется, виляет прямо между огромных лап: то в сторону, то обратно, но, как и следовало ожидать, всё равно тянет ко мне. Щенок всегда ищет защиты у хозяина — сейчас наведёт махину прямо на меня. Терять ни секунды нельзя, надо стрелять! Сижу на корточках, ловлю зверя на мушку и жму на спуск.
15 историй о студенческих годах, когда билеты учились за одну ночь, а дружба завязывалась на всю жизнь
Студенческие годы — это лекции с раннего утра и до вечера, первая любовь, строгие и харизматичные преподаватели. А еще это классные застолья в общежитии, с салатом из свеклы с чесноком, с бутербродами со шпротами и жареной картошкой! Читаем и вспоминаем то крутое время.
- Геофак, идет научная студенческая конференция. Одна девушка презентует тему своего доклада: «Влияние на окружающую среду на примере Эйяфьядлайекюдля». Только успела она произнести это название (четко и быстро), как весь зал уже рассыпался в овациях.
И я хочу рассказать...
- В студенческие годы я влюбился в одну девчонку. По ней все парни тогда сохли, а девчонки хотели с ней дружить. Такая открытая, яркая. Но я думал: «Ну, мне с ней точно не быть вместе, она слишком высоко летает, а я совершенно обычный, ничем не выделяющийся человек». Однажды так получилось, что мы гуляли только вдвоем, без компании друзей. Не знаю, как решился на это, но взял и поцеловал ее. Пишу это, а у самого мурашки от воспоминаний. Она не оттолкнула меня! Я целовал самую прекрасную девушку на всем свете! И знаете что? Я целую ее каждый из 4 878 дней, что мы вместе.
Чувак явно себя недооценивает.. У него очень нестандартное мышление, если не годы и месяцы вместе считает, а дни 🤣
«Семечки. Когда у тебя сессия, но до экзамена еще целая неделя»
- В универе был у нас достаточно суровый препод по ТАУ (теория автоматического управления). И вот на практическом занятии вызывает он очередного студента для решения задачи. Преподаватель:
— Иванов, к доске!
— Можно, не я? У меня не получится.
— К доске! Все у тебя получится!
Студент нехотя плетется к доске. Преподаватель:
— Чего стоишь? Сотри все с доски. Стер? Молодец, я же говорил, что у тебя все получится, садись. Петров, к доске!
- На экзамен на первом курсе нашего института все студентки смывали косметику. А некоторые даже из блонда перекрашивались в русый или каштановый. А все потому, что о нашей преподавательнице, Алле Васильевне, ходила легенда. Мол, когда-то одна расфуфыренная блондинка увела у нее мужчину. С той поры Алла Васильевна строго относится к похожим на нее студенткам. И ко всем накрашенным. Однако я пошла на экзамен с макияжем. Свою рыжесть менять не стала — мне было категорически лень. Что мне попалось, я уже не вспомню, но я это все знала. И написала, и показала на схемах. «Вот, — сказала тогда Алла Васильевна, — я ставлю ей пять, потому что она знает! Что ни спроси!» Я не стала единственной, кому поставили пятерку. Но, пожалуй, была одной из тех, кто не пошел против своего личного стиля. А Алла Васильевна вообще оказалась отличным педагогом.
«Я думал, что это анекдот. Ан нет, сегодня младшему на экзамене попался»
- Как-то раз нужно было переждать «окно» между парами. Почему-то в тот день читальный зал был закрыт, а все аудитории заняты. Вошла в чужую группу, села на заднюю парту, сижу мышкой, не отсвечиваю. Кто же знал, что преподаватель устроит устный опрос студентов с места, да еще отругает меня за то, что переписывала конспект по другому предмету! Красная, как помидор, ушла, когда группа заявила, что я не их студентка.
"Нет уж, теперь вы - студентка этой группы!" - сказал преподаватель, внёс фамилию в журнал и поставил жирную 2
- Мы с соседками готовили вместе. Однажды сварили суп на общей кухне и ненадолго ушли в комнату. Возвращаемся — кастрюли нет! В блоке все клянутся, что не трогали. Через час стук в дверь. Открываем, а там декан с нашей кастрюлей. И тут он говорит: «Девочки, сегодня у нас был обход. Понимаю, что кастрюля большая, но оставлять ее на кухне не надо. Суп, кстати, отличный, но в следующий раз убирайте сразу».
Студенческие будни
- Я навсегда запомнила, как однажды в общежитии мы готовили лапшу. Купили, сварили, а когда начали сливать в раковину воду, крышка случайно соскользнула, и вся лапша упала в раковину. Пришлось переложить обратно в кастрюлю все макароны, которые не коснулись дна.
- Мы, домашние девочки, иногда завидовали тем, кто жил в общежитии. Я помню, нас как-то пригласили в гости. В качестве блюда дня было «ирландское рагу по-студенчески»: макароны, овощи, пара пельменей, нарезанные сосиски. Ну что сказать — сытно, но мамины пирожки и забота с того раза стали цениться больше.
Студент, сессия. Обед
- Учился заочно в педунивере. Сидим на занятии по педагогике, нам рассказывают про возрастные особенности, педагогические приемы и так далее. Перемена. И вдруг две девушки позади меня меж собой говорят: «А нам это зачем?» Я оборачиваюсь: «Ну, учителю знать педагогику полезно...» Они в ступоре: «Какому учителю?» Оказывается, они работают в бухгалтерии, пошли к нам только потому, что в названии специальности увидели «что-то про экономику», поступили... В педагогический. Полгода отучились уже на тот момент.
- На пятом курсе нас отправили на педпрактику в одну школу. Было нам тогда где-то 21-22 года — типа, все такие уже взрослые дамы. С детьми познакомились, первые уроки провели, с классными руководителями и учителями-предметниками контакты наладили. Только вот с директором мы на тот момент толком не пересекались. А в тот день мы с одногруппницами рано освободились, решили сходить в столовку. Идем по коридору, и тут нам навстречу вышагивает директор. Смотрит на нас сурово и рявкает басом: «Стоять, прогульщицы! Из какого вы класса?!» Мы от неожиданности вздрогнули и в один голос выдали: «Мы студентки! На практику пришли!» Кстати, он нам не сразу поверил, даже пришлось студенческие билеты ему предъявлять.
- Был у нас в универе принципиальный препод по светотехнике. Надо было курсовик ему сдать, а потом уже попробовать сдать экзамен. Он разрешал брать на экзамен учебник, знал, что это мало чем поможет. Очень сложный предмет. И вот накануне я написала курсовик, а в тот день у этого преподавателя выдался юбилей. И он, что вообще ему не свойственно, устроил аттракцион невиданной щедрости: всем, кто принес курсовик без проверки и правок, защиту ставил. Но на экзамене такой удачи уже не было, трояк получила, зато с первого раза, так что, можно сказать, тоже повезло.
Зимняя сессия
- Сессия. Подхожу к общаге. Навстречу идут две однокурсницы и спрашивают:
— На что сдал?
— На пять.
— Что?
— ТИЛС. (Прим. автора: Теория Информационно-Логических Систем).
— Повезло.
— Обязательно подготовьте восьмой билет. Он его у всех спрашивает.
На следующий день вижу, идут грустные и говорят мне:
— Ну ты накаркал! Он спросил восьмой билет.
— Я же предупреждал. Почему не подготовили его?
— Он сложный...
- У нас в соседней группе были две подружки, которые где-то услышали, что преподаватель на каждом экзамене стабильно ставит по две двойки! Не заходили до последнего, все ждали, когда препод поставит двойки. Вся группа прошла, двоек нет. Куда деваться, экзамен сдавать нужно. Зашли в аудиторию, он им и поставил по двойке!
Я один год преподавала в ВУЗе. Сидела на экзамене вместе с одной преподавательницей, но скорее, потому что на экзамене должна быть "комиссия". У меня сложилось ощущение, что у неё реально был какой-то норматив по пятеркам, четвёркам и тройкам
На скорую руку
- Как-то стоим с подружкой в универе. Возле двери плакат с объявлением о студенческом мероприятии и на нем надпись: «Всем Тамарам вход бесплатный». Смотрю, подруга стоит перед плакатом, задумалась. И вдруг выдает: «А кто такие тамарЫ? У них что, так в документах написано? И как узнать, тамар я или не тамар?» Прошло 8 лет. Смеемся до сих пор, когда вспоминаем.
Правильный студенческий бутерброд
- Моя мама в студенческие годы вдали от родителей. На празднование Нового года ее пригласила семья молодоженов. Моя молодая, нарядная, красивая мама за праздничным столом с аппетитом ела салаты в ожидании основного блюда. С полным ртом «Оливье» она поднимает глаза на парня, сидящего напротив нее за столом. Парень смотрит на нее и, заметив, что она перестала жевать, выдает заботливо: «Кушай, кушай! Ну ты и любишь поесть...» Вот так познакомились мои родители. Уже почти 50 лет вместе, и на семейных застольях с удовольствием вспоминают свою историю знакомства.
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